Published: November 2, 2016 - 11:53 PM
High school scores, summaries and schedules — Nov. 3 November 03,2016 03:53 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkZP T1RCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2No ZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5DaXR5IFNlcmllcyBDaGFtcGlvbnNoaXAgR2FtZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUg dnMuIEVsbGV0IGF0IEluZm9DaXNpb24gU3RhZGl1bSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4 MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9D ZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+UGxheW9mZiBwYWlyaW5nczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIEk8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oR2FtZXMgYXQgNzozMCBwLm0uIEZyaWRheSk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPjggR2xlbk9hayAo Ni00KTwvc3Ryb25nPiBhdCAxIFNvbG9uICg5LTEpPC9wPjxwPjcgRXVjbGlkICg3LTMpIGF0IDIg TGFrZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZCAoNy0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjYgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5 ICg2LTQpIGF0IDMgU3RvdyAoOS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPjUgSmFja3NvbiAo Ny0zKTwvc3Ryb25nPiBhdCA0IENsZXZlbGFuZCBTdC4gSWduYXRpdXMgKDktMSkgPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+UmVnaW9uIDI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+OCBPbGVudGFuZ3kgT3JhbmdlICg2LTQpIGF0 IDEgT2xlbnRhbmd5IExpYmVydHkgKDEwLTApPC9wPjxwPjcgRmluZGxheSAoNy0zKSBhdCAyIER1 YmxpbiBKZXJvbWUgKDktMSk8L3A+PHA+NiBMZXdpcyBDZW50ZXIgT2xlbnRhbmd5ICg3LTMpIGF0 IDMgTG9yYWluICg4LTIpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NSBNZWRpbmEgKDgtMik8L3N0cm9uZz4gYXQg NCBUb2xlZG8gV2hpdG1lciAoOC0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAzPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjggTGFuY2FzdGVyICg2LTQpIGF0IDEgSHViZXIgSGVpZ2h0cyBXYXluZSAoOS0wLTEpPC9w PjxwPjcgUGlja2VyaW5ndG9uIE5vcnRoICg3LTMpIGF0IDIgSGlsbGlhcmQgQnJhZGxleSAoOS0x KSA8L3A+PHA+NiBTcHJpbmdmaWVsZCAoNy0zKSBhdCAzIFBpY2tlcmluZ3RvbiBDZW50cmFsICg5 LTEpPC9wPjxwPjUgSGlsbGlhcmQgRGF2aWRzb24gKDgtMikgYXQgNCBEdWJsaW4gQ29mZm1hbiAo OC0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggU3ByaW5nYm9ybyAo Ny0zKSBhdCAxIENpbmNpbm5hdGkgQ29sZXJhaW4gKDEwLTApPC9wPjxwPjcgQ2luY2lubmF0aSBT eWNhbW9yZSAoNi00KSBhdCAyIExlYmFub24gKDctMyk8L3A+PHA+NiBDaW5jaW5uYXRpIEVsZGVy ICg2LTQpIGF0IDMgTWFzb24gKDYtNCk8L3A+PHA+NSBDaW5jaW5uYXRpIFN0LiBYYXZpZXIgKDUt NSkgYXQgNCBGYWlyZmllbGQgKDctMyk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx Mjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPihHYW1lcyBhdCA3OjMwIHAubS4gRnJpZGF5KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiA1PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+OCBCYXJiZXJ0b24gKDgtMikgYXQgMSBBdXJv cmEgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NyBCZWRmb3JkICg3LTMpIGF0IDIgQ2hhcmRvbiAoMTAt MCk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz42IEJyZWNrc3ZpbGxlICg4LTIpPC9zdHJvbmc+IGF0IDMgV2FycmVu IEcuIEhhcmRpbmcgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz41IENvcGxleSAoOC0yKSBhdCA0IEh1ZHNv biAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA2PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjgg QXZvbiBMYWtlICg3LTMpIGF0IDEgQXZvbiAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBXZXN0bGFrZSAoNy0zKSBh dCAyIEhvbGxhbmQgU3ByaW5nZmllbGQgKDEwLTApPC9wPjxwPjYgT2xtc3RlZCBGYWxscyAoNy0z KSBhdCAzIEdyYWZ0b24gTWlkdmlldyAoOS0xKTwvcD48cD41IENsZXZlbGFuZCBHbGVudmlsbGUg KDctMykgYXQgNCBXaGl0ZWhvdXNlIEFudGhvbnkgV2F5bmUgKDctMykgPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ UmVnaW9uIDc8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IExha2UgKDYtNCkgYXQgMSBQZXJyeSAo OC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IER1YmxpbiBTY2lvdG8gKDctMykgYXQ8c3Ryb25nPiAyIE1h c3NpbGxvbiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD42IENvbHVtYnVzIFdlc3QgKDktMSkgYXQgMyBO ZXcgQWxiYW55ICg3LTMpPC9wPjxwPjUgUGF0YXNrYWxhIExpY2tpbmcgSGVpZ2h0cyAoOC0yKSBh dCA0IENvbHVtYnVzIEZyYW5rbGluIEhlaWdodHMgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24g ODwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IENpbmNpbm5hdGkgQW5kZXJzb24gKDctMykgYXQgMSBUcm95ICg5 LTEpPC9wPjxwPjcgSGFycmlzb24gKDYtNCkgYXQgMiBDaW5jaW5uYXRpIFR1cnBpbiAoMTAtMCk8 L3A+PHA+NiBUcmVudG9uIEVkZ2V3b29kICg4LTIpIGF0IDMgQ2luLiBMYSBTYWxsZSAoOC0yKTwv cD48cD41IEtpbmdzIE1pbGxzIEtpbmdzICg4LTIpIGF0IDQgTWlhbWlzYnVyZyAoOC0yKTwvcD48 cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJ VklTSU9OIElJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihHYW1lcyBhdCA3IHAubS4gU2F0dXJk YXkpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz44IEVhc3QgKDctMykgYXQgMSBNYXJsaW5ndG9uICgxMC0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IFdh cnJlbiBIb3dsYW5kICg3LTMpIGF0IDxzdHJvbmc+MiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICg5LTEpPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoNi00KTwvc3Ryb25n PiBhdCAzIERvdmVyICg3LTMpPC9wPjxwPjUgTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoOC0yKSBhdCA8c3Ry b25nPjQgQnVja2V5ZSAoOS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMDwvc3Ry b25nPjwvcD48cD44IEJheSBWaWxsYWdlIEJheSAoNy0zKSBhdCAxIFRvbGVkbyBDZW50cmFsIENh dGhvbGljICgxMC0wKTwvcD48cD43IEFzaGxhbmQgKDctMykgYXQgMiBTYW5kdXNreSAoOS0xKTwv cD48cD42IExleGluZ3RvbiAoNy0zKSBhdCAzIENseWRlICg4LTIpPC9wPjxwPjUgSHVudGluZyBW YWxsZXkgVW5pdmVyc2l0eSBTY2hvb2wgKDctMykgYXQgNCBCb3dsaW5nIEdyZWVuICg3LTMpPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDExPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggVGhvcm52aWxsZSBTaGVyaWRh biAoOC0yKSBhdCAxIENvbHVtYnVzIFN0LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMgKDEwLTApPC9wPjxwPjcg V2hpdGVoYWxsLVllYXJsaW5nICg4LTIpIGF0IDIgQ29sdW1idXMgQmV4bGV5ICgxMC0wKTwvcD48 cD42IENoaWxsaWNvdGhlICg4LTIpIGF0IDMgQ29sdW1idXMgSGFtaWx0b24gVG93bnNoaXAgKDgt Mik8L3A+PHA+NSBDb2x1bWJ1cyBCZWVjaGNyb2Z0ICg5LTEpIGF0IDQgQ29sdW1idXMgRWFzdG1v b3IgQWNhZGVteSAoOC0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44 IFRpcHAgQ2l0eSBUaXBwZWNhbm9lICg3LTMpIGF0IDEgRnJhbmtsaW4gKDEwLTApPC9wPjxwPjcg VHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiAoOC0yKSBhdCAyIFdhcGFrb25ldGEgKDktMSk8L3A+PHA+NiBDaW5j aW5uYXRpIE1vdW50IEhlYWx0aHkgKDgtMikgYXQgMyBOZXcgUmljaG1vbmQgKDktMSk8L3A+PHA+ NSBEYXl0b24gQmVsbW9udCAoNy0yKSBhdCA0IFN0LiBNYXJ5cyBNZW1vcmlhbCAoOS0xKTwvcD48 cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJ VklTSU9OIElWPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEdhbWVzIGF0IDc6MzAgcC5tLiBGcmlk YXkpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggUGFy bWEgSGVpZ2h0cyBIb2x5IE5hbWUgKDYtNCkgYXQgMSBQZXJyeSAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBDaGFy ZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluICg3LTMpIGF0IDxzdHJvbmc+MiBDcmVzdHdv b2QgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NiBIdWJiYXJkICg4LTIpIGF0IDMgWW91bmdzdG93biBD YXJkaW5hbCBNb29uZXkgKDctMik8L3A+PHA+NSBTdHJ1dGhlcnMgKDktMSkgYXQgPHN0cm9uZz40 IFdvb2RyaWRnZSAoMTAtMCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTQ8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+OCBCZW5qYW1pbiBMb2dhbiAoOS0xKSBhdCAxIFBvcnQgQ2xpbnRvbiAoOS0xKTwv cD48cD43IEJlbGxldnVlICg3LTMpIGF0IDIgT3R0YXdhLUdsYW5kb3JmICg5LTEpPC9wPjxwPjYg Q2FsZWRvbmlhIFJpdmVyIFZhbGxleSAoNy0zKSBhdCAzIExld2lzdG93biBJbmRpYW4gTGFrZSAo MTAtMCk8L3A+PHA+NSBDb2x1bWJ1cyBCaXNob3AgSGFydGxleSAoNy0yKSBhdCA0IFBsYWluIENp dHkgSm9uYXRoYW4gQWxkZXIgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTU8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+OCBEdW5jYW4gRmFsbHMgUGhpbG8gKDgtMikgYXQgMSBIZWF0aCAoMTAtMCk8L3A+PHA+ NyBXaW50ZXJzdmlsbGUgSW5kaWFuIENyZWVrICg4LTIpIGF0IDIgU3RldWJlbnZpbGxlICg5LTEp PC9wPjxwPjYgQ2FtYnJpZGdlICg3LTMpIGF0IDMgSm9obnN0b3duLU1vbnJvZSAoOS0xKTwvcD48 cD41IENhcnJvbGwgQmxvb20tQ2Fycm9sbCAoNy0zKSBhdCA0IFNoZWxieSAoOS0xKTwvcD48cD48 c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IENoaWxsaWNvdGhlIFVuaW90byAoOC0y KSBhdCAxIENpbmNpbm5hdGkgV3lvbWluZyAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBDaW5jaW5uYXRpIFRhZnQg KDgtMikgYXQgMiBDbGFya3N2aWxsZSBDbGludG9uLU1hc3NpZSAoOS0xKTwvcD48cD42IENpbmNp bm5hdGkgSW5kaWFuIEhpbGwgKDktMSkgYXQgMyBLZXR0ZXJpbmcgQXJjaGJpc2hvcCBBbHRlciAo MTAtMCk8L3A+PHA+NSBHZXJtYW50b3duIFZhbGxleSBWaWV3ICg5LTEpIGF0IDQgV2F2ZXJseSAo OS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cC8+ PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBWPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEdhbWVzIGF0IDcg cC5tLiBTYXR1cmRheSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IEdhcnJldHRzdmlsbGUgKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQgMSBDYW5maWVs ZCBTb3V0aCBSYW5nZSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjcgQmxhY2sgUml2ZXI8L3N0cm9uZz4g KDctMykgYXQgMiBPcndlbGwgR3JhbmQgVmFsbGV5ICg5LTEpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBNYW5j aGVzdGVyICg3LTMpIGF0IDMgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgKDYtMyk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+NSBXaWNrbGlmZmUgKDgtMikgYXQgNCBMZWF2aXR0c2J1cmcgTGFicmFlICg3LTMpPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE4PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggR2Vub2EgQXJlYSAoNy0zKSBh dCA8c3Ryb25nPjEgTm9yd2F5bmUgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NyBNYXJpb24gUGxlYXNh bnQgKDgtMikgYXQgMiBQZW1iZXJ2aWxsZSBFYXN0d29vZCAoOS0xKTwvcD48cD42IENvbC4gQWNh ZGVteSAoOC0yKSBhdCAzIE1pbGFuIEVkaXNvbiAoOS0xKTwvcD48cD41IFN3YW50b24gKDktMSkg YXQgPHN0cm9uZz40IE5vcnRod2VzdGVybiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiAxOTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IFdlc3QgTGFmYXlldHRlIFJpZGdld29vZCAoOS0xKSBh dCAxIFdoZWVsZXJzYnVyZyAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBCYWx0aW1vcmUgTGliZXJ0eSBVbmlvbiAo Ny0zKSBhdCAyIFN1Z2FyY3JlZWsgR2FyYXdheSAoMTAtMCk8L3A+PHA+NiBJcm9udG9uICg3LTMp IGF0IDMgQ29zaG9jdG9uICg4LTEpPC9wPjxwPjUgQ2hpbGxpY290aGUgWmFuZSBUcmFjZSAoOC0y KSBhdCA0IE5lbHNvbnZpbGxlLVlvcmsgKDgtMik8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjA8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+OCBCbGFuY2hlc3RlciAoNy0zKSBhdCAxIENpbmNpbm5hdGkgSGlsbHMgQ2hy aXN0aWFuIEFjYWRlbXkgKDEwLTApPC9wPjxwPjcgQnJvb2t2aWxsZSAoNS01KSBhdCAyIENvbGR3 YXRlciAoOS0xKTwvcD48cD42IEphbWVzdG93biBHcmVlbmV2aWV3ICg4LTIpIGF0IDMgQ2FybGlz bGUgKDgtMik8L3A+PHA+NSBDaW5jaW5uYXRpIEFpa2VuICg3LTMpIGF0IDQgV2VzdCBNaWx0b24g TWlsdG9uLVVuaW9uICg3LTMpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gVkk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4o R2FtZXMgYXQgNzozMCBwLm0uIEZyaWRheSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24g MjE8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44IEhpbGxzZGFsZSAoNy0zKTwvc3Ryb25nPiBhdCAx IEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMgKDEwLTApPC9wPjxwPjcgQ29sdW1iaWEgU3RhdGlvbiBDb2x1bWJp YSAoOC0yKSBhdCAyIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkICg4LTIpPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+NiBEYWx0b24gKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQgMyBLaXJ0bGFuZCAoOS0xKTwvcD48cD41IExp c2JvbiBEYXZpZCBBbmRlcnNvbiAoOS0xKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFz ICg4LTIpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDIyPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjgg RGVmaWFuY2UgVGlub3JhICg3LTMpIGF0IDEgSGFtbGVyIFBhdHJpY2sgSGVucnkgKDEwLTApPC9w PjxwPjcgR2lic29uYnVyZyAoOC0yKSBhdCAyIEJ1Y3lydXMgV3luZm9yZCAoMTAtMCk8L3A+PHA+ NiBBdHRpY2EgU2VuZWNhIEVhc3QgKDgtMikgYXQgMyBEZWZpYW5jZSBBeWVyc3ZpbGxlICgxMC0w KTwvcD48cD41IE5vcnRoIFJvYmluc29uIENvbG9uZWwgQ3Jhd2ZvcmQgKDgtMikgYXQgNCBMaWJl cnR5IENlbnRlciAoOC0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyMzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44 IENvbHVtYnVzIEJpc2hvcCBSZWFkeSAoNy0zKSBhdCAxIEhhbm5pYmFsIFJpdmVyICg5LTApPC9w PjxwPjcgQ2VudGVyYnVyZyAoOC0yKSBhdCAyIEJldmVybHkgRm9ydCBGcnllICgxMC0wKTwvcD48 cD42IEJhcm5lc3ZpbGxlICg4LTEpIGF0IDMgQ2hlc2FwZWFrZSAoOS0xKTwvcD48cD41IE5ld2Fy ayBDYXRob2xpYyAoNi00KSBhdCA0IEJlbGxhaXJlICg2LTQpLCBTYXR1cmRheSwgMTozMCBwLm0u PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggV2VzdCBMaWJlcnR5LVNh bGVtICg2LTQpIGF0IDEgTWFyaWEgU3RlaW4gTWFyaW9uIExvY2FsICg5LTEpPC9wPjxwPjcgQ2lu Y2lubmF0aSBTdW1taXQgQ291bnRyeSBEYXkgKDctMykgYXQgMiBEZWxwaG9zIEplZmZlcnNvbiAo OS0xKTwvcD48cD42IENhc3N0b3duIE1pYW1pIEVhc3QgKDctMykgYXQgMyBNZWNoYW5pY3NidXJn ICgxMC0wKSA8L3A+PHA+NSBTdC4gSGVucnkgKDctMykgYXQgNCBTcGVuY2VydmlsbGUgKDgtMik8 L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5ESVZJU0lPTiBWSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oR2FtZXMgYXQgNyBwLm0uIFNh dHVyZGF5KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48 c3Ryb25nPjggRWFzdCBDYW50b24gKDYtNCk8L3N0cm9uZz4gYXQgMSBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVs ICgxMC0wKTwvcD48cD43IE5vcnRoIEphY2tzb24gSmFja3Nvbi1NaWx0b24gKDctMykgYXQgPHN0 cm9uZz4yIE1vZ2Fkb3JlICg4LTIpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjYgVG9yb250byAoOC0yKSBhdCAz IFdhcnJlbiBKb2huIEYuIEtlbm5lZHkgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz41IFdpbmRoYW0gKDct Myk8L3N0cm9uZz4gYXQgNCBNb25yb2V2aWxsZSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAy Njwvc3Ryb25nPjwvcD48cD44IExha2VzaWRlIERhbmJ1cnkgKDctMykgYXQgMSBNY0NvbWIgKDkt MSk8L3A+PHA+NyBMdWNhcyAoNy0zKSBhdCAyIEFybGluZ3RvbiAoNy0zKTwvcD48cD42IENvbnZv eSBDcmVzdHZpZXcgKDctMykgYXQgMyBUaWZmaW4gQ2FsdmVydCAoNi0zKTwvcD48cD41IExlaXBz aWMgKDctMykgYXQgNCBIaWNrc3ZpbGxlICg3LTMpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI3PC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjggWmFuZXN2aWxsZSBCaXNob3AgUm9zZWNyYW5zICg3LTMpIGF0IDEgV2F0 ZXJmb3JkICg5LTEpPC9wPjxwPjcgQ2FuYWwgV2luY2hlc3RlciBIYXJ2ZXN0IFByZXBhcmF0b3J5 ICg3LTMpIGF0IDIgU2hhZHlzaWRlICg4LTIpPC9wPjxwPjYgRGFudmlsbGUgKDctMykgYXQgMyBQ b3J0c21vdXRoIFNjaW90b3ZpbGxlIENvbW11bml0eSAoMTAtMCk8L3A+PHA+NSBSYWNpbmUgU291 dGhlcm4gKDgtMikgYXQgNCBHbG91c3RlciBUcmltYmxlICg4LTIpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVn aW9uIDI4PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjggQ2luY2lubmF0aSBIaWxsY3Jlc3QgQWNhZGVteSAoOC0y KSBhdCAxIENvdmluZ3RvbiAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBNY0d1ZmZleSBVcHBlciBTY2lvdG8gVmFs bGV5ICg3LTMpIGF0IDIgVHJveSBDaHJpc3RpYW4gKDktMSk8L3A+PHA+NiBTaWRuZXkgTGVobWFu IENhdGhvbGljICg3LTMpIGF0IDMgTWluc3RlciAoNi00KTwvcD48cD41IEZvcnQgUmVjb3Zlcnkg KDYtNCkgYXQgNCBBZGEgKDctMyk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVk JlJ1bGUtLT48cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJl ZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCBTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3 O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0b3cgRGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9u YWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgU3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMgSGlnaCBTY2hv b2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIDI1LTI1LTI1LCA8c3Ryb25n Pk5vcnRod2VzdDwvc3Ryb25nPiA2LTktMjA8L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgQmVhdW1v bnQgMjUtMjUtMjUsIFJldmVyZSAyMC0yMS0yMjwvcD48cD48c3Ryb25nPlVuaW9udG93biBEaXZp c2lvbiBJViBSZWdpb25hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBMYWtlIEhpZ2ggU2No b29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hczwvc3Ryb25nPiB2 cy4gQXNodGFidWxhIFN0LiBKb2huLCBsYXRlPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGFsdG9uPC9zdHJvbmc+ IHZzLiBCZXZlcmx5IEZvcnQgRnJ5ZSwgbGF0ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf Q2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U3RvdyBEaXZpc2lvbiBJSSBSZWdpb25hbCYj ODIzMjtNRU5UT1IgTEFLRSBDQVRIT0xJQyAyNS0yNS0yNSwgJiM4MjMyO05PUlRIV0VTVCA2LTkt MjA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxs czogV2l0dGUgKExDKSAxMCwgRWxsZXIgKExDKSAxMDsgUmVhcmljayAoTlcpIDcuIDxzdHJvbmc+ RGlnczo8L3N0cm9uZz4gVGF5bG9yIChMQykgMTg7IEtvbGlub2ZmIChOVykgMTMuIDxzdHJvbmc+ QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBXaXR0ZSAoTEMpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjog U3dhaW5vIChMQykgMTcuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IEtvbGlub2Zm IChOVykgNTwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMt LT48cD5TdG93IERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbmFsJiM4MjMyO0JFQVVNT05UIDI1LTI1LTI1LCBS RVZFUkUgMjAtMjEtMjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD5LaWxsczogRmFyaWFuIChSKSAxOC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBGYXJp YW4gKFIpIDIwLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogQW1hdG8gKFIpIDIuIDxzdHJvbmc+ QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogS29obWFubiAoUikgMzEuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8 L3N0cm9uZz46IEthaG9lIChSKSA3LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBSZXZlcmUgMjAtNiwgMTItMC48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50 IFNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48 c3Ryb25nPkh1ZHNvbiBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ KEF0IEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XYWxzaCBKZXN1 aXQgPC9zdHJvbmc+dnMuIDxzdHJvbmc+QnJlY2tzdmlsbGU8L3N0cm9uZz4sIDYgcC5tLjwvcD48 cD48c3Ryb25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4gdnMuIE1lbnRvciwgNzozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+Tm9yd2FsayBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ KEF0IE5vcndhbGsgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBTdC4gSm9z ZXBoIEFjYWRlbXkgdnMuIFRvbGVkbyBTdC4gVXJzdWxhIEFjYWRlbXksIDYgcC5tLjwvcD48cD48 c3Ryb25nPkJydW5zd2ljazwvc3Ryb25nPiB2cy4gVG9sZWRvIE5vdHJlIERhbWUgQWNhZGVteSwg NzozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbDwv c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBCYXJiZXJ0b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+T3JydmlsbGU8L3N0cm9uZz4gdnMuIDxzdHJvbmc+R2FycmV0dHN2aWxs ZTwvc3Ryb25nPiwgNiBwLm0uPC9wPjxwPkdhdGVzIE1pbGxzIEdpbG1vdXIgQWNhZGVteSB2cy4g Q29sdW1iaWFuYSBDcmVzdHZpZXcsIDc6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkxvZ2FuIERpdmlz aW9uIElJSSBSZWdpb25hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBMb2dhbiBIaWdoIFNj aG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2hpbGxpY290aGUgU291dGhlYXN0ZXJuIHZzLiBGcmFua2Zv cnQgQWRlbmEsIDYgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlR1c2t5IFZhbGxleTwvc3Ryb25nPiB2cy4g Q2hpbGxpY290aGUgSHVudGluZ3RvbiwgNzozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYj ODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1l czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkh1ZHNvbiBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFs PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XYWxzaCBKZXN1aXQtQnJlY2tzdmlsbGU8L3N0cm9uZz4gd2lubmVyIHZz LiA8c3Ryb25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4tTWVudG9yIHdpbm5lciwgMiBwLm0uPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+Tm9yd2FsayBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEF0IE5vcndhbGsgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QnJ1 bnN3aWNrPC9zdHJvbmc+LVRvbGVkbyBOb3RyZSBEYW1lIEFjYWRlbXkgd2lubmVyIHZzLiBDbGV2 ZWxhbmQgU3QuIEpvc2VwaCBBY2FkZW15LVRvbGVkbyBTdC4gVXJzdWxhIEFjYWRlbXkgd2lubmVy LCAyIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdG93IERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFN0b3ctTXVucm9lIEZhbGxzIEhpZ2ggU2Nob29sKTwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5NZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyB3aW5uZXIgdnMuIENsZXZlbGFuZCBI ZWlnaHRzIEJlYXVtb250LCAyIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXJiZXJ0b24gRGl2aXNpb24g SUlJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEJhcmJlcnRvbiBI aWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5PcnJ2aWxsZTwvc3Ryb25nPi08c3Ry b25nPkdhcnJldHRzdmlsbGU8L3N0cm9uZz4gd2lubmVyIHZzLiBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3Vy IEFjYWRlbXktQ29sdW1iaWFuYSBDcmVzdHZpZXcgd2lubmVyLCAyIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5Mb2dhbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4oQXQgTG9nYW4gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHVza3kgVmFs bGV5PC9zdHJvbmc+LUNoaWxsaWNvdGhlIEh1bnRpbmd0b24gd2lubmVyIHZzLiBDaGlsbGljb3Ro ZSBTb3V0aGVhc3Rlcm4tRnJhbmtmb3J0IEFkZW5hIHdpbm5lciwgMiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+VW5pb250b3duIERpdmlzaW9uIElWIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEF0IExha2UgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3QuIFRo b21hcyBBcXVpbmFzPC9zdHJvbmc+LUFzaHRhYnVsYSBTdC4gSm9obiB3aW5uZXIgdnMuIDxzdHJv bmc+RGFsdG9uPC9zdHJvbmc+LUJldmVybHkgRm9ydCBGcnllIHdpbm5lciwgMiBwLm0uPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+U09DQ0VSPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9D ZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCBTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5 JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEksIFJlZ2lv biAxPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEJyZWNrc3ZpbGxlLUJyb2FkdmlldyBIZWln aHRzIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkphY2tzb24gMzwvc3Ryb25n PiwgPHN0cm9uZz5IdWRzb24gPC9zdHJvbmc+Mi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgTHluZGh1cnN0 IEJydXNoIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TaGFrZXIgSGVpZ2h0cyB2cy4gQ2xl dmVsYW5kIFN0LiBJZ25hdGl1cywgbGF0ZTwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEksIFJlZ2lv biAyPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IE5vcmRvbmlhIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ry b25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1lZGluYTwvc3Ryb25nPiA0LCBPbG1zdGVkIEZhbGxzIDA8L3A+ PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVG9sZWRvIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPlRvbGVkbyBTdC4gSm9obiYjODIxNztzIEplc3VpdCB2cy4gV2hpdGVob3VzZSBB bnRob255IFdheW5lLCBsYXRlPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUksIFJlZ2lvbiA1PC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFNvbG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPlJldmVyZSA8L3N0cm9uZz4zLCBDb3J0bGFuZCBMYWtldmlldyAwPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEF0IFdhZHN3b3J0aCBXcmlnaHQgU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TWVudG9y IExha2UgQ2F0aG9saWMgMiwgPHN0cm9uZz5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeTwvc3Ryb25nPiAw PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJLCBSZWdpb24gOTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPihBdCBSYXZlbm5hIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Tb3V0aCBSYW5nZSB2 cy4gS2lydGxhbmQsIGxhdGU8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVHdpbnNidXJnIEhpZ2ggU2Nob29s KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPktpZHJvbiBDZW50cmFsIENocmlzdGlhbiAxPC9zdHJv bmc+LCA8c3Ryb25nPlJvb3RzdG93bjwvc3Ryb25nPiAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYj ODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJl ZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJLCBSZWdpb24gMSYjODIzMjtKQUNLU09O IDMsIEhVRFNPTiAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IEphY2tzb24sIDItMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogU2Fy a2lzaWFuIChIKSAyLCBTdGFyayAoSiksIFdlYXRoZXJiZWUgKEopLCBEcmFnb3RhIChKKS4gPHN0 cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBWdWtzdGEgKEgpIDIsIFdvb2RidXJuIChKKS4gU2hvdHM6 IEphYy4sIDYtNS4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEh1ZC4sIDEyLTcuIDxz dHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEd5bm4gKEgpIDQ7IENvb3BlciAoSikgMy4gPC9wPjxwPlJl Y29yZHM6IEphY2tzb24gMTMtNC0zLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJLCBSZWdpb24gMiAmIzgyMzI7TUVESU5BIDQs IE9MTVNURUQgRkFMTFMgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBNZWRpbmEsIDMtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjog TGliZXJ0b3dza2kgKE0pIDIsIFR1cnJpdHRpbiAoTSkgLCBFdmlzb24gKE0pLiA8c3Ryb25nPkFz c2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFR1cnJ1dHRpbiAoTSkgMi4gU2hvdHM6IE1lZC4sIDctMS4gPHN0cm9u Zz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IE1lZC4sIDUtMS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25n PjogTWl0Y2hlbGwgKE8pIDM7IFN0YW4gKE0pIDEuIDwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBPbG1zdGVkIEZh bGxzIDE2LTEtMzsgTWVkaW5hIDE3LTEtMi48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+RGl2aXNpb24gSUksIFJlZ2lvbiA1ICYjODIzMjtSRVZF UkUgMywgTEFLRVZJRVcgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBSZXZlcmUsIDEtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjog TWlsYXp6byAoUiksIEdpbHRuZXIgKFIpLCBKYWthYiAoUikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ry b25nPjogSGFyZGluZyAoUiksIEpha2FiIChSKSwgTWlsYXp6byAoUikuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMg b24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gUmV2ZXJlLCAxNi0xMC4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0 cm9uZz46IFJldmVyZSwgNC0yLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBGaW5rIChSKSA2OyBX aGl0ZSAoTCkgMTAuPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gU3BlbGwgb3V0IFNjaG9vbCwg WC1YLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBSZXZlcmUgMTQtMy0zOyBMYWtldmlldyAxNy0xLTIuPC9wPjxw Lz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkRpdmlzaW9u IElJLCBSZWdpb24gNSYjODIzMjtNRU5UT1IgTEFLRSBDQVRIT0xJQyAyLCAmIzgyMzI7U1QuIFZJ TkNFTlQtU1QuTUFSWSAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IDAtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQmFiaWMgKEwp LCBNZWRhbmNpYyAoTCkuIFNob3RzOiAxMy0xMy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9u Zz46IExhay4sIDUtNC4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogTyYjODIxNztCcmllbiAoUykg OC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5SZWNvcmRz OiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAxMS04LTIuIDwvcD48cD5Ub3VybmFtZW50IFNjaGVkdWxl PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRp dmlzaW9uIEksIFJlZ2lvbiAxIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRCQSk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KYWNrc29uIHZzLiA8L3N0cm9uZz5TaGFrZXIgSGVpZ2h0 cy1DbGV2ZWxhbmQgU3QuIElnbmF0aXVzIHdpbm5lciwgbm9vbjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlz aW9uIEksIFJlZ2lvbiAyIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRCQSk8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NZWRpbmEgPC9zdHJvbmc+dnMuIFRvbGVkbyBTdC4gSm9obiYj ODIxNztzIEplc3VpdC1XaGl0ZWhvdXNlIEFudGhvbnkgV2F5bmUgd2lubmVyLCBub29uPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUksIFJlZ2lvbiA1IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEF0IFRCQSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZXZlcmU8L3N0cm9uZz4gdnMuIE1l bnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljLCBub29uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJLCBSZWdp b24gOSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBUQkEpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIDwvc3Ryb25nPnZzLiBTb3V0aCBSYW5n ZS1LaXJ0bGFuZCB3aW5uZXIsIG5vb248L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx Mjs8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJ UkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5h bWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbiAxIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEF0IFNvbG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPldhbHNoIEpl c3VpdDwvc3Ryb25nPiB2cy4gTWF5ZmllbGQ8c3Ryb25nPiw8L3N0cm9uZz4gMyBwLm0uPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSSBSZWdpb24gMiBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25n PihBdCBTYW5kdXNreSBQZXJraW5zIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25n PkJydW5zd2ljazwvc3Ryb25nPiB2cy4gVG9sZWRvIE5vdHJlIERhbWUgQWNhZGVteSwgMyBwLm0u PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJIFJlZ2lvbiAxMCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPihBdCBMZXhpbmd0b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+Q2hpcHBld2E8L3N0cm9uZz4gdnMuIEZpbmRsYXkgTGliZXJ0eS1CZW50b24sIDMgcC5tLjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxhdGUgVHVlc2Rh eTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkRpdmlz aW9uIElJSSBSZWdpb25hbCBTZW1pZmluYWwmIzgyMzI7Q0hJUFBFV0EgNCwgV09PRE1PUkUgMTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1l OiBXb29kbW9yZSwgMS0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBDbGFyayAoQykgMiwgQm91 YWxhbnkgKEMpLCBCcmFtYW4gKEMpLCBGcmV1bmQgKFcpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9u Zz46IEZhemVuYmFrZXIgKEMpLCBCcmFtYW4gKEMpLCBGZXJyZWxsIChDKS4gPHN0cm9uZz5TaG90 cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBDaGkuLCAxOC01LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ry b25nPjogQ2hpLiwgNC0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBDYW5jYXJldmljIChDKSA0 OyBKYWNrc29uIChXKSAxMC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogQ2hpcHBld2EgMjAtMC0wOyBXb29kbW9y ZSAxNy0yLTEuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPkRpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbCBTZW1pZmluYWwmIzgyMzI7Q0hBR1JJTiBGQUxM UyA0LCBIT0JBTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IENoYWdyaW4gRmFsbHMgMi0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+ OiBXZWl0emVsIChDKSAyLCBIYWxsd2FjaHMgKEMpLCBXZXN0b24gKEMpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lz dDwvc3Ryb25nPjogSGFsbHdhY2hzIChDKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25n PiBDaGEuIDE0LTIuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBDaGEuIDQtMS4gPHN0 cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogQXNlZiAoQykgMjsgV2lsbGlhbXMgKEgpIDcuIDwvcD48cD5S ZWNvcmRzOiBDaGFncmluIEZhbGxzIDIwLTEsIEhvYmFuIDgtOC0zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.