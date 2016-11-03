Published: November 3, 2016 - 10:47 PM
High school scores, summaries and schedules — Nov. 3 November 04,2016 03:16 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJB TEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yZWJv YXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5UaHVy c2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwvcD48cD5DaXR5IFNlcmllcyBQb3N0IFNlYXNvbiBGaW5hbDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5F bGxldCAxNywgRmlyZXN0b25lIDEyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJl ZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5DaXR5IFNlcmllcyBQb3N0IFNlYXNvbiBGaW5hbCYjODIzMjtF TExFVCAxNywgRklSRVNUT05FIDEyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkZpcmVzdG9uZQkwCTAJNgk2CSYjODIxMjsJMTI8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RWxsZXQJMwk3CTAJNwkmIzgy MTI7CTE3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPkVsbC46IEZHIEpvbmVzIDMwPC9wPjxwPkVsbC46IENvZHkgOCBwYXNzIGZyb20gSGF2 ZXJzdGljayAoSm9uZXMga2ljayk8L3A+PHA+RmlyLjogTW9vcmUgMSBwYXNzIGZyb20gSm9uZXMg KGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5FbGwuOiBCcmlkZ2VzIDQxIHJ1biAoSm9uZXMga2ljayk8L3A+ PHA+RmlyLjogU2FuZGVycyAxNCBwYXNzIGZyb20gSm9uZXMgKHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPglG aXJlc3RvbmUJRWxsZXQ8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTMJMTg8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyNi0x NjIJNDEtMjE1PC9wPjxwPlBhc3NpbmcJNi0yNS03Ni0yCTEwLTE2LTEwNC0wPC9wPjxwPlJlY29y ZHMJNC03LCA0LTMJOS0yLCA1LTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVk SGVkMTAtLT48cD5Mb2NhbCBwbGF5b2ZmIHBhaXJpbmdzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5ESVZJU0lPTiBJPC9wPjxwPihHYW1lcyBhdCA3OjMw IHAubS4gRnJpZGF5KTwvcD48cD5SZWdpb24gMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjggR2xlbk9hayAoNi00KTwvc3Ry b25nPiBhdCAxIFNvbG9uICg5LTEpPC9wPjxwPjcgRXVjbGlkICg3LTMpIGF0IDIgTGFrZXdvb2Qg U3QuIEVkd2FyZCAoNy0yKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjYgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5ICg2LTQpIGF0 IDMgU3RvdyAoOS0xKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPjUgSmFja3NvbiAoNy0zKTwvc3Ry b25nPiBhdCA0IENsZXZlbGFuZCBTdC4gSWduYXRpdXMgKDktMSkgPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5SZWdpb24gMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD44IE9sZW50YW5neSBPcmFu Z2UgKDYtNCkgYXQgMSBPbGVudGFuZ3kgTGliZXJ0eSAoMTAtMCk8L3A+PHA+NyBGaW5kbGF5ICg3 LTMpIGF0IDIgRHVibGluIEplcm9tZSAoOS0xKTwvcD48cD42IExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFu Z3kgKDctMykgYXQgMyBMb3JhaW4gKDgtMik8L3A+PHA+PHN0cm9uZz41IE1lZGluYSAoOC0yKTwv c3Ryb25nPiBhdCA0IFRvbGVkbyBXaGl0bWVyICg4LTIpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+RElW SVNJT04gSUk8L3A+PHA+KEdhbWVzIGF0IDc6MzAgcC5tLiBGcmlkYXkpPC9wPjxwPlJlZ2lvbiA1 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+OCBCYXJiZXJ0b24gKDgtMikgYXQgMSBBdXJvcmEgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+NyBCZWRmb3JkICg3LTMpIGF0IDIgQ2hhcmRvbiAoMTAtMCk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz42IEJy ZWNrc3ZpbGxlICg4LTIpPC9zdHJvbmc+IGF0IDMgV2FycmVuIEcuIEhhcmRpbmcgKDktMSk8L3A+ PHA+PHN0cm9uZz41IENvcGxleSAoOC0yKSBhdCA0IEh1ZHNvbiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+UmVnaW9uIDc8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0 cm9uZz44IExha2UgKDYtNCkgYXQgMSBQZXJyeSAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IER1Ymxp biBTY2lvdG8gKDctMykgYXQ8c3Ryb25nPiAyIE1hc3NpbGxvbiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD42IENvbHVtYnVzIFdlc3QgKDktMSkgYXQgMyBOZXcgQWxiYW55ICg3LTMpPC9wPjxwPjUgUGF0 YXNrYWxhIExpY2tpbmcgSGVpZ2h0cyAoOC0yKSBhdCA0IENvbHVtYnVzIEZyYW5rbGluIEhlaWdo dHMgKDktMSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxw PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5ESVZJU0lPTiBJSUk8L3A+PHA+KEdhbWVzIGF0 IDcgcC5tLiBTYXR1cmRheSk8L3A+PHA+UmVnaW9uIDk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz44IEVhc3QgKDctMykgYXQg MSBNYXJsaW5ndG9uICgxMC0wKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD43IFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICg3LTMp IGF0IDxzdHJvbmc+MiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICg5LTEpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+NiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoNi00KTwvc3Ryb25nPiBhdCAzIERvdmVyICg3LTMp PC9wPjxwPjUgTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoOC0yKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgQnVja2V5ZSAoOS0x KTwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+ PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkRJVklTSU9OIElWPC9wPjxwPihHYW1lcyBh dCA3OjMwIHAubS4gRnJpZGF5KTwvcD48cD5SZWdpb24gMTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+OCBQYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkg TmFtZSAoNi00KSBhdCAxIFBlcnJ5ICgxMC0wKTwvcD48cD43IENoYXJkb24gTm90cmUgRGFtZS1D YXRoZWRyYWwgTGF0aW4gKDctMykgYXQgPHN0cm9uZz4yIENyZXN0d29vZCAoOS0xKTwvc3Ryb25n PjwvcD48cD42IEh1YmJhcmQgKDgtMikgYXQgMyBZb3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAo Ny0yKTwvcD48cD41IFN0cnV0aGVycyAoOS0xKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgV29vZHJpZGdlICgxMC0w KTwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+ PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkRJVklTSU9OIFY8L3A+PHA+KEdhbWVzIGF0 IDcgcC5tLiBTYXR1cmRheSk8L3A+PHA+UmVnaW9uIDE3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+OCBHYXJyZXR0c3ZpbGxl ICg3LTMpPC9zdHJvbmc+IGF0IDEgQ2FuZmllbGQgU291dGggUmFuZ2UgKDktMSk8L3A+PHA+PHN0 cm9uZz43IEJsYWNrIFJpdmVyPC9zdHJvbmc+ICg3LTMpIGF0IDIgT3J3ZWxsIEdyYW5kIFZhbGxl eSAoOS0xKTwvcD48cD48c3Ryb25nPjYgTWFuY2hlc3RlciAoNy0zKSBhdCAzIENhbnRvbiBDZW50 cmFsIENhdGhvbGljICg2LTMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjUgV2lja2xpZmZlICg4LTIpIGF0IDQg TGVhdml0dHNidXJnIExhYnJhZSAoNy0zKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+UmVnaW9uIDE4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjggR2Vub2EgQXJlYSAoNy0zKSBhdCA8c3Ryb25n PjEgTm9yd2F5bmUgKDktMSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NyBNYXJpb24gUGxlYXNhbnQgKDgtMikg YXQgMiBQZW1iZXJ2aWxsZSBFYXN0d29vZCAoOS0xKTwvcD48cD42IENvbC4gQWNhZGVteSAoOC0y KSBhdCAzIE1pbGFuIEVkaXNvbiAoOS0xKTwvcD48cD41IFN3YW50b24gKDktMSkgYXQgPHN0cm9u Zz40IE5vcnRod2VzdGVybiAoOC0yKTwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkRJVklT SU9OIFZJPC9wPjxwPihHYW1lcyBhdCA3OjMwIHAubS4gRnJpZGF5KTwvcD48cD5SZWdpb24gMjE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ PHN0cm9uZz44IEhpbGxzZGFsZSAoNy0zKTwvc3Ryb25nPiBhdCAxIEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMg KDEwLTApPC9wPjxwPjcgQ29sdW1iaWEgU3RhdGlvbiBDb2x1bWJpYSAoOC0yKSBhdCAyIE5ldyBN aWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkICg4LTIpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NiBEYWx0b24gKDctMyk8 L3N0cm9uZz4gYXQgMyBLaXJ0bGFuZCAoOS0xKTwvcD48cD41IExpc2JvbiBEYXZpZCBBbmRlcnNv biAoOS0xKSBhdCA8c3Ryb25nPjQgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzICg4LTIpPC9zdHJvbmc+PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4mIzgyMTI7JiM4 MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+RElWSVNJT04gVklJPC9wPjxwPihHYW1lcyBhdCA3IHAubS4gU2F0 dXJkYXkpPC9wPjxwPlJlZ2lvbiAyNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjggRWFzdCBDYW50b24gKDYtNCk8L3N0cm9u Zz4gYXQgMSBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVsICgxMC0wKTwvcD48cD43IE5vcnRoIEphY2tzb24gSmFj a3Nvbi1NaWx0b24gKDctMykgYXQgPHN0cm9uZz4yIE1vZ2Fkb3JlICg4LTIpPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjYgVG9yb250byAoOC0yKSBhdCAzIFdhcnJlbiBKb2huIEYuIEtlbm5lZHkgKDktMSk8L3A+ PHA+PHN0cm9uZz41IFdpbmRoYW0gKDctMyk8L3N0cm9uZz4gYXQgNCBNb25yb2V2aWxsZSAoOS0x KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5WT0xM RVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91 cm5hbWVudCBTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRD ZW50cmUtLT48cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+PHA+SHVkc29uIERpdmlzaW9u IEkgUmVnaW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5v SW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5CcmVja3N2aWxsZSAzPC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPldhbHNo IEplc3VpdCAxPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SmFja3Nvbjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25n PjMsPC9zdHJvbmc+IE1lbnRvciAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJv bGRDZW50cmUtLT48cD5Ob3J3YWxrIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q2xldmVsYW5kIFN0LiBK b3NlcGggQWNhZGVteSAzLCBUb2xlZG8gU3QuIFVyc3VsYSBBY2FkZW15IDE8L3A+PHA+VG9sZWRv IE5vdHJlIERhbWUgQWNhZGVteSAzLCA8c3Ryb25nPkJydW5zd2ljazwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25n PjE8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0t PjxwPkJhcmJlcnRvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9uYWw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5PcnJ2aWxsZTwvc3Ry b25nPiA8c3Ryb25nPjMsPC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+R2FycmV0dHN2aWxsZTwvc3Ryb25nPiA8 c3Ryb25nPjI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+R2F0ZXMgTWlsbHMgR2lsbW91ciBBY2FkZW15IDMsIENv bHVtYmlhbmEgQ3Jlc3R2aWV3IDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9s ZENlbnRyZS0tPjxwPkxvZ2FuIERpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5GcmFua2ZvcnQgQWRlbmEg MywgQ2hpbGxpY290aGUgU291dGhlYXN0ZXJuIDE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UdXNreSBWYWxsZXk8 L3N0cm9uZz4gMywgQ2hpbGxpY290aGUgSHVudGluZ3RvbiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50IFNjaGVk dWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5TYXR1 cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxwPkh1ZHNvbiBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFs PC9wPjxwPihBdCBIdWRzb24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+QnJlY2tzdmlsbGU8L3N0cm9u Zz4gdnMuIDxzdHJvbmc+SmFja3Nvbjwvc3Ryb25nPiwgMiBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Ob3J3YWxrIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9u YWwgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IE5vcndhbGsgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlRvbGVkbyBOb3RyZSBEYW1l IEFjYWRlbXkgdnMuIENsZXZlbGFuZCBTdC4gSm9zZXBoIEFjYWRlbXksIDIgcC5tLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+QmFyYmVydG9uIERpdmlz aW9uIElJSSBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48 c3Ryb25nPk9ycnZpbGxlPC9zdHJvbmc+IHZzLiBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXks IDIgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+ TG9nYW4gRGl2aXNpb24gSUlJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9wPjxwPihBdCBMb2dhbiBIaWdoIFNj aG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdXNreSBWYWxsZXk8L3N0cm9uZz4gdnMuIEZyYW5rZm9ydCBBZGVuYSwg MiBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5V bmlvbnRvd24gRGl2aXNpb24gSVYgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IExha2UgSGlnaCBT Y2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIHZzLiBEYWx0b248L3N0cm9uZz4sIDIg cC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5z b2NjZXI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50IFNj aGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5T YXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIEksIFJlZ2lvbiAxIEZpbmFsPC9w PjxwPihBdCBOb3Jkb25pYSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5KYWNrc29uIHZzLiA8L3N0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQg U3QuIElnbmF0aXVzLCBub29uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRD ZW50cmUtLT48cD5EaXZpc2lvbiBJLCBSZWdpb24gMiBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgU2FuZHVza3kg SGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5O b0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+TWVkaW5hPC9zdHJvbmc+IHZzLiBTeWx2YW5pYSBOb3J0aHZp ZXcsIG5vb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxw PkRpdmlzaW9uIElJLCBSZWdpb24gNSBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgU29sb24gSGlnaCBTY2hvb2wp PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+UmV2ZXJlIDwvc3Ryb25nPnZzLiBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYywgbm9vbjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+RGl2aXNpb24g SUlJLCBSZWdpb24gOSBGaW5hbDwvcD48cD4oQXQgV2Fkc3dvcnRoIEFydCBXcmlnaHQgU3RhZGl1 bSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+PHN0cm9uZz5LaWRyb24gQ2VudHJhbCBDaHJpc3RpYW4gPC9zdHJvbmc+dnMuIEtpcnRsYW5k LCBub29uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQg U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxw PlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+PHA+RGl2aXNpb24gSSBSZWdpb24gMSBGaW5hbDwv cD48cD4oQXQgU29sb24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2Fsc2ggSmVzdWl0PC9zdHJvbmc+ IHZzLiBNYXlmaWVsZDxzdHJvbmc+LDwvc3Ryb25nPiAzIHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uIDIgRmluYWw8 L3A+PHA+KEF0IFNhbmR1c2t5IFBlcmtpbnMgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+QnJ1bnN3aWNr PC9zdHJvbmc+IHZzLiBUb2xlZG8gTm90cmUgRGFtZSBBY2FkZW15LCAzIHAubS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkRpdmlzaW9uIElJSSBSZWdp b24gMTAgRmluYWw8L3A+PHA+KEF0IExleGluZ3RvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5DaGlw cGV3YTwvc3Ryb25nPiB2cy4gRmluZGxheSBMaWJlcnR5LUJlbnRvbiwgMyBwLm0uPC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.