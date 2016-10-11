Published: October 11, 2016 - 02:51 PM
High school scores, summaries and schedules — Oct. 11 October 12,2016 03:09 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ PHN0cm9uZz4oVG9wIGVpZ2h0IHNjaG9vbHMgZnJvbSBlYWNoIHJlZ2lvbiYjODIzMjt3aWxsIHF1 YWxpZnkgZm9yIHRoZSBwbGF5b2Zmcyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJ PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE6IDEuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoNi0x KSAyMS4yODU3LCAyLiBKYWNrc29uICg2LTEpIDE4Ljc5MjksIDwvc3Ryb25nPjMuIExha2V3b29k IFN0LiBFZHdhcmQgKDUtMSkgMTguMTY2NywgPHN0cm9uZz40LiBTdG93ICg2LTEpIDE2LjE2NDMs IDwvc3Ryb25nPjUuIFNvbG9uICg2LTEpIDE1LjkyODYsIDYuIENsZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzICg1 LTIpIDEzLjk2MTgsIDcuIEV1Y2xpZCAoNS0yKSAxMy41NSwgOC4gQ2xlLiBTdC4gSWduYXRpdXMg KDYtMSkgMTMuMjU3MSwgOS4gTWVudG9yICgzLTQpIDEyLjY2NDMsIDxzdHJvbmc+MTAuIEdsZW5P YWsgKDQtMykgMTEuMywgPC9zdHJvbmc+MTEuIFNoYWtlciBIdHMuICg1LTIpIDkuNTcxNCwgPHN0 cm9uZz4xMi4gTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAoMy00KSA4LjYyODYuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI6IDwvc3Ryb25nPjEuIFBvd2VsbCBPbGVudGFuZ3kgTGliZXJ0eSAo Ny0wKSAyMi44MjAzLCAyLiBEdWJsaW4gSmVyb21lICg3LTApIDE4LjY4NTcsIDMuIEZpbmRsYXkg KDYtMSkgMTQuNDQyOSwgNC4gTGV3aXMgQ2VudGVyIE9sZW50YW5neSBPcmFuZ2UgKDUtMikgMTMu NjA3MSwgNS4gVG9sLiBXaGl0bWVyICg1LTIpIDExLjU4NTcsIDxzdHJvbmc+Ni4gTWVkaW5hICg2 LTEpIDExLjUyODYsIDwvc3Ryb25nPjcuIExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFuZ3kgKDUtMikgMTAu OTkyOSwgOC4gTG9yYWluICg1LTIpIDEwLjU3NDMsIDkuIEVseXJpYSAoMy00KSA3LjM0MjksIDEw LiBQYXJtYSAoNS0yKSA2LjcxNDMsIDExLiBOZXdhcmsgKDQtMykgNi40NTcxLCAxMi4gV2VzdGVy dmlsbGUgQ2VudHJhbCAoMi01KSA0LjYyMjc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMzo8L3N0cm9u Zz4gMS4gRHVibGluIENvZmZtYW4gKDYtMSkgMTkuNiwgMi4gUGlja2VyaW5ndG9uIENlbnRyYWwg KDYtMSkgMTguNTQ3NiwgMy4gSHViZXIgSHRzLiBXYXluZSAoNi0wLTEpIDE4LjE1MDgsIDQuIEhp bGxpYXJkIEJyYWRsZXkgKDYtMSkgMTUuNzM1NywgNS4gU3ByaW5nZmllbGQgKDUtMikgMTUuMiwg Ni4gUGlja2VyaW5ndG9uIE5vcnRoICg2LTEpIDEzLjcyMTQsIDcuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiAo Ni0xKSAxMy4yMjg2LCA4LiBIaWxsaWFyZCBEYXZpZHNvbiAoNS0yKSAxMi44OTI5LCA5LiBSZXlu b2xkc2J1cmcgKDUtMikgMTIuNCwgMTAuIEdhaGFubmEgTGluY29sbiAoNC0zKSA4LjQ2OTQsIDEx LiBMYW5jYXN0ZXIgKDMtNCkgNi4zMzY3LCAxMi4gQmVhdmVyY3JlZWsgKDQtMykgNi4zMjg2Ljwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA0OiA8L3N0cm9uZz4xLiBDaW4uIENvbGVyYWluICg3LTApIDI0 LjgwNzEsIDIuIExlYmFub24gKDYtMSkgMTcuMzg1NywgMy4gQ2luLiBFbGRlciAoNS0yKSAxNS45 Mjg2LCA0LiBNYXNvbiAoNS0yKSAxNC41NzE0LCA1LiBDaW4uIFN0LiBYYXZpZXIgKDQtMykgMTMu NzQzOSwgNi4gU3ByaW5nYm9ybyAoNS0yKSAxMS42NSwgNy4gSGFtaWx0b24gKDQtMykgMTEuNDcx NCwgOC4gRmFpcmZpZWxkICg1LTIpIDEwLjM5MjksIDkuIENpbi4gQXJjaGJpc2hvcCBNb2VsbGVy ICgzLTQpIDguNjQ0MywgMTAuIENsYXl0b24gTm9ydGhtb250ICgzLTQpIDguMDkyOSwgMTEuIENp bi4gU3ljYW1vcmUgKDMtNCkgNy43ODU3LCAxMi4gTGliZXJ0eSBUd3AuIExha290YSBFYXN0ICgz LTQpIDcuMDY0MzwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+UmVnaW9uIDU6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdhcnJlbiBHLiBIYXJkaW5nICg3LTApIDE4LjcyODYs IDxzdHJvbmc+Mi4gQXVyb3JhICg2LTEpIDE3LjQ0MjksIDMuIENvcGxleSAoNi0xKSAxNS45LCA8 L3N0cm9uZz40LiBCZWRmb3JkICg2LTEpIDE1Ljg3MTQsIDUuIENoYXJkb24gKDctMCkgMTUuNzY2 NCw8c3Ryb25nPiA2LiBIdWRzb24gKDYtMSkgMTUuMTUsIDcuIEJyZWNrc3ZpbGxlICg3LTApIDEy LjY5MjksIDguIEVsbGV0ICg2LTEpIDExLjQ4NTcsIDwvc3Ryb25nPjkuIFdpbGxvdWdoYnkgU291 dGggKDQtMykgMTAuNzM1NywgPHN0cm9uZz4xMC4gQmFyYmVydG9uICg1LTIpIDEwLjAyMTQsIDwv c3Ryb25nPjExLiBNYXBsZSBIdHMuICg0LTMpIDguODU3MSwgMTIuIEx5bmRodXJzdCBCcnVzaCAo My00KSA3Ljc3MTQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDY6PC9zdHJvbmc+IDEuIEF2b24gKDct MCkgMTkuMDkyOSwgMi4gR3JhZnRvbiBNaWR2aWV3ICg2LTEpIDE3LjMzNTcsIDMuIEhvbGxhbmQg U3ByaW5nZmllbGQgKDctMCkgMTYuMDM1NywgNC4gV2hpdGVob3VzZSBBbnRob255IFdheW5lICg2 LTEpIDE1Ljk1LCA1LiBBdm9uIExha2UgKDYtMSkgMTMuMzU3MSwgNi4gT2xtc3RlZCBGYWxscyAo NS0yKSAxMS4xNSwgNy4gVG9sLiBTdC4gSm9obiYjODIxNztzICg1LTIpIDEwLjI0MjksIDguIFdl c3RsYWtlICg0LTMpIDkuNywgOS4gQ2xlLiBHbGVudmlsbGUgICg0LTMpIDguMTIyNCwgPHN0cm9u Zz4xMC4gSGlnaGxhbmQgKDQtMykgOC4wMTk5LCAxMS4gV2Fkc3dvcnRoICg0LTMpIDcuNjUsIDwv c3Ryb25nPjEyLiBUb2wuIFdhaXRlICgzLTQpIDYuMjcyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDc6 IDEuIE1hc3NpbGxvbiAoNS0yKSAxNC40NjQzLDwvc3Ryb25nPiAyLiBEdWJsaW4gU2Npb3RvICg1 LTIpIDE0LjQsIDMuIENvbHMuIEZyYW5rbGluIEh0cy4gKDctMCkgMTMuOTE0MywgPHN0cm9uZz40 LiBQZXJyeSAoNS0yKSAxMy41ODU3LCA1LiBMYWtlICg1LTIpIDEzLjQzNTcsIDwvc3Ryb25nPjYu IFdvcnRoaW5ndG9uIEtpbGJvdXJuZSAoNS0yKSAxMi41MDcxLCA3LiBDb2xzLiBXZXN0ICg3LTAp IDEyLjQ1NzQsIDguIE5ldyBBbGJhbnkgKDQtMykgMTIuMzUsIDkuIFBhdGFza2FsYSBMaWNraW5n IEh0cy4gKDUtMikgMTEuMiwgPHN0cm9uZz4xMC4gV29vc3RlciAoNS0yKSAxMC43ODU3LCA8L3N0 cm9uZz4xMS4gTWFuc2ZpZWxkIFNlbmlvciAoNS0yKSAxMC43Mjg2LCAxMi4gQ29scy4gTm9ydGhs YW5kICg1LTIpIDEwLjA1MS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gODo8L3N0cm9uZz4gMS4gVHJv eSAoNi0xKSAxOC4zNTcxLCAyLiBDaW4uIFR1cnBpbiAoNy0wKSAxNy41Mjg2LCAzLiBDaW4uIExh U2FsbGUgKDUtMikgMTYuNCwgNC4gQ2luLiBQcmluY2V0b24gKDUtMikgMTMuOTU3MSwgNS4gS2lu Z3MgTWlsbHMgS2luZ3MgKDUtMikgMTMuMzI4NiwgNi4gTWlhbWlzYnVyZyAoNS0yKSAxMi4wNDI5 LCA3LiBUcmVudG9uIEVkZ2V3b29kICg1LTIpIDExLjU1NzEsIDguIFZhbmRhbGlhIEJ1dGxlciAo NC0zKSAxMC41MzU3LCA5LiBMaW1hIFNlbmlvciAoNS0yKSAxMC41Mjg2LCAxMC4gQ2luLiBBbmRl cnNvbiAoNS0yKSA5LjkyMTQsIDExLiBIYXJyaXNvbiAoNC0zKSA4Ljg4NTcsIDEyLiBDaW4uIFdh bG51dCBIaWxscyAoNC0zKSA2LjYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSUlJPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDk6IDEuIE1hcmxpbmd0b24gKDctMCkgMTguOTkyOSwgMi4g QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAoNi0xKSAxNi4zMjI5LCA8L3N0cm9uZz4zLiBOZXcgUGhpbGFkZWxw aGlhICg2LTEpIDEyLjMyODYsIDQuIFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICg1LTIpIDExLjIwMTMsIDxzdHJv bmc+NS4gQnVja2V5ZSAoNi0xKSAxMS4xMzU3LCA2LiBFYXN0ICg0LTMpIDEwLjU4NTcsIDcuIFN0 LiBWaW5jZW50LVN0IE1hcnkgKDQtMykgMTAuNTc3NCwgPC9zdHJvbmc+OC4gQ2FuZmllbGQgKDUt MikgOS45NDI5LCA8c3Ryb25nPjkuIFJhdmVubmEgKDQtMykgOS42NjQzLCAxMC4gTG91aXN2aWxs ZSAoNC0zKSA5LjQ1LCA8L3N0cm9uZz4xMS4gRG92ZXIgKDQtMykgOS4zLCA8c3Ryb25nPjEyLiBB bGxpYW5jZSAoNC0zKSA4LjIwNzEuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEwOjwv c3Ryb25nPiAxLiBUb2wuIENlbnRyYWwgQ2F0aC4gKDctMCkgMTUuODE4NSwgMi4gU2FuZHVza3kg KDYtMSkgMTQuNjU3MSwgMy4gQ2x5ZGUgKDYtMSkgMTMuODIxNCwgNC4gQm93bGluZyBHcmVlbiAo NS0yKSAxMy40ODU3LCA1LiBMZXhpbmd0b24gKDUtMikgMTEuNDA3MSwgNi4gTm9yd2FsayAoNC0z KSAxMC41NDYyLCA3LiBIdW50aW5nIFZhbGxleSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCAoNS0yKSAxMC40 MjcxLCA4LiBTYW5kdXNreSBQZXJraW5zICg0LTMpIDkuNzg1NywgOS4gVG9sLiBXb29kd2FyZCAo Ni0xKSA5LjI0MDMsIDEwLiBDbGUuIEpvaG4gSGF5ICg0LTIpIDguNzQ2MywgMTEuIFBhcm1hIFBh ZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gKDQtMykgOC40MzU3LCAxMi4gQXNobGFuZCAoNC0zKSA3LjU4NTcuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDExOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDb2xzLiBTdC4gRnJhbmNpcyBEZVNh bGVzICg3LTApIDIwLjQzMjIsIDIuIENvbHMuIEhhbWlsdG9uIFRvd25zaGlwICg1LTIpIDEzLjgx NDMsIDMuIEJleGxleSAoNy0wKSAxMy4xNzM1LCA0LiBXaGl0ZWhhbGwtWWVhcmxpbmcgKDUtMikg MTIuODkzOSwgNS4gQ2hpbGxpY290aGUgKDYtMSkgMTEuOTIxNCwgNi4gQ29scy4gRWFzdG1vb3Ig QWNhZC4gKDUtMikgMTEuNDkyOSwgNy4gQ29scy4gQmVlY2hjcm9mdCAoNi0xKSAxMC43MzU3LCA4 LiBNYXJpZXR0YSAoNS0yKSA5Ljc4NTcsIDkuIFRoZSBQbGFpbnMgQXRoZW5zICg1LTIpIDkuMzg1 NywgMTAuIFRob3JudmlsbGUgU2hlcmlkYW4gKDUtMikgOS4zNDI5LCAxMS4gV2FzaGluZ3RvbiBD LkguIE1pYW1pIFRyYWNlICg1LTIpIDguNTc4NiwgMTIuIEphY2tzb24gKDUtMikgOC4xOTI5Ljwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMjo8L3N0cm9uZz4gMS4gRnJhbmtsaW4gKDctMCkgMTkuMjg1 NywgMi4gV2FwYWtvbmV0YSAoNy0wKSAxNC42MDcxLCAzLiBTdC4gTWFyeXMgTWVtb3JpYWwgKDct MCkgMTMuNjU3MSwgNC4gVHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiAoNi0xKSAxMy4yLCA1LiBDaW4uIE1vdW50 IEhlYWx0aHkgKDctMCkgMTIuNjYzMSwgNi4gTmV3IFJpY2htb25kICg2LTEpIDEwLjk3ODYsIDcu IE5vcndvb2QgKDYtMSkgMTAuODg1NywgOC4gVGlwcCBDaXR5IFRpcHBlY2Fub2UgKDUtMikgMTAu ODM1NywgOS4gV2lsbWluZ3RvbiAoNi0xKSAxMC41LCAxMC4gRGF5LiBCZWxtb250ICg1LTIpIDku NTI4NiwgMTEuIFBpcXVhICg1LTIpIDkuNTIxNCwgMTIuIEdvc2hlbiAoNC0zKSA4LjM0MjkuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTM6 IDEuIENyZXN0d29vZCAoNi0xKSAxNy4xNzE0LCA8L3N0cm9uZz4yLiBQZXJyeSAoNy0wKSAxNi40 Mjg2LCAzLiBTdHJ1dGhlcnMgKDYtMSkgMTMuNjI5MSwgPHN0cm9uZz40LiBXb29kcmlkZ2UgKDct MCkgMTMuMTkyOSwgPC9zdHJvbmc+NS4gSHViYmFyZCAoNi0xKSAxMi4zMjg2LCA2LiBZb3VuZ3N0 b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAoNC0yKSAxMS41NTcxLCA3LiBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUt Q2F0aGVkcmFsIExhdGluICg1LTIpIDEwLjU4NTcsIDguIENvbm5lYXV0ICg0LTMpIDguODI4Niwg OS4gT2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMgKDYtMSkgOC44LCA8c3Ryb25nPjEwLiBTdHJlZXRzYm9ybyAo NC0zKSA4LjYyODYsIDwvc3Ryb25nPjExLiBMYUdyYW5nZSBLZXlzdG9uZSAoNi0xKSA4LjM5Mjks IDEyLiBQZXBwZXIgUGlrZSBPcmFuZ2UgKDQtMykgOC4zMjQ8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24g MTQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBsYWluIENpdHkgSm9uYXRoYW4gQWxkZXIgKDctMCkgMTUuMTA3MSwg Mi4gUG9ydCBDbGludG9uICg3LTApIDE0LjUyODYsIDMuIEJlbGxldnVlICg1LTIpIDExLjkwNzEs IDQuIE90dGF3YS1HbGFuZG9yZiAoNy0wKSAxMS40OTc4LCA1LiBMZXdpc3Rvd24gSW5kaWFuIExh a2UgKDctMCkgMTEuMTIxNCwgNi4gQmVsbGVmb250YWluZSBCZW5qYW1pbiBMb2dhbiAoNy0wKSAx MC45NjQzLCA3LiBDb2xzLiBCaXNob3AgSGFydGxleSAoNS0yKSAxMC45NSwgOC4gQ2FsZWRvbmlh IFJpdmVyIFZhbGxleSAoNC0zKSA2Ljg5MjksIDkuIE9hayBIYXJib3IgKDMtNCkgNi41NTcxLCAx MC4gTmFwb2xlb24gKDQtMykgNi40MTQzLCAxMS4gU3BhcnRhIEhpZ2hsYW5kICg0LTMpIDYuMzM1 NywgMTIuIFNwcmluZ2ZpZWxkIFNoYXduZWUgKDQtMykgNi4yMzU3LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiAxNTo8L3N0cm9uZz4gMS4gSm9obnN0b3duLU1vbnJvZSAoNy0wKSAxNy4zOTI5LCAyLiBI ZWF0aCAoNy0wKSAxNC4zNSwgMy4gU3RldWJlbnZpbGxlICg2LTEpIDEzLjk4OTgsIDQuIFNoZWxi eSAoNi0xKSAxMi42NTcxLCA1LiBDYW1icmlkZ2UgKDUtMikgMTIuMDE4LCA2LiBDYXJyb2xsIEJs b29tLUNhcnJvbGwgKDUtMikgMTEuNSwgNy4gQW1hbmRhLUNsZWFyY3JlZWsgKDQtMykgMTAuMSwg OC4gRHVuY2FuIEZhbGxzIFBoaWxvICg2LTEpIDkuOTkyOSwgOS4gTmV3YXJrIExpY2tpbmcgVmFs bGV5ICgzLTQpIDkuMTY0MywgMTAuIFdpbnRlcnN2aWxsZSBJbmRpYW4gQ3JlZWsgKDYtMSkgOS4w MzU3LCAxMS4gQ2FuYWwgRnVsdG9uIE5vcnRod2VzdCAoNC0zKSA3LjM4NTcsIDEyLiBTdC4gQ2xh aXJzdmlsbGUgKDMtNCkgNi45NzkxLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNjo8L3N0cm9uZz4g MS4gQ2luLiBXeW9taW5nICg3LTApIDE4LjMyODYsIDIuIEdlcm1hbnRvd24gVmFsbGV5IFZpZXcg KDYtMSkgMTMuOTUsIDMuIENsYXJrc3ZpbGxlIENsaW50b24tTWFzc2llICg2LTEpIDEzLjkwNzEs IDQuIEtldHRlcmluZyBBcmNoYmlzaG9wIEFsdGVyICg3LTApIDEzLjE4NTcsIDUuIFdhdmVybHkg KDYtMSkgMTIuNTE0MywgNi4gQ2luLiBJbmRpYW4gSGlsbCAoNi0xKSAxMC44NjQzLCA3LiBEYXku IER1bmJhciAoNi0xKSA4Ljg2NDMsIDguIENpbi4gVGFmdCAoNS0yKSA4LjQxNDMsIDkuIENoaWxs aWNvdGhlIFVuaW90byAoNS0yKSA4LjI4NTcsIHRpZS0xMC4gRGF5LiBDaGFtaW5hZGUgSnVsaWVu bmUgKDQtMykgNy4zMTQzLCB0aWUtMTAuIENpcmNsZXZpbGxlIExvZ2FuIEVsbSAoNC0zKSA3LjMx NDMsIDEyLiBNaWRkbGV0b3duIE1hZGlzb24gKDQtMykgNy4wNTcxLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJ VklTSU9OIFY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTc6PC9zdHJvbmc+IDEuIENh bmZpZWxkIFNvdXRoIFJhbmdlICg2LTEpIDExLjc1LCA8c3Ryb25nPjIuIEdhcnJldHRzdmlsbGUg KDYtMSkgMTAuOTM1NywgPC9zdHJvbmc+My4gV2lja2xpZmZlICg2LTEpIDEwLjcyODYsIDQuIExl YXZpdHRzYnVyZyBMYUJyYWUgKDUtMikgMTAuNDQyOSwgNS4gT3J3ZWxsIEdyYW5kIFZhbGxleSAo Ni0xKSAxMC40Mjc4LCA2LiBZb3VuZ3N0b3duIExpYmVydHkgKDQtMykgOS4zNSwgPHN0cm9uZz43 LiBNYW5jaGVzdGVyICg0LTMpIDguNjIxNCwgPC9zdHJvbmc+OC4gV2FycmVuc3ZpbGxlIEh0cy4g KDQtMykgOC4zNDI5LCA5LiBFYXN0IFBhbGVzdGluZSAoNS0yKSA4LjMwNzEsIDxzdHJvbmc+MTAu IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICg0LTMpIDcuODA3MSwgMTEuIFNhbmR5IFZhbGxleSAo NC0zKSA3LjU1NzEsPC9zdHJvbmc+IDEyLiBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3VyIEFjYWQuICg1LTIp IDcuNTQyOS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTg6IDEuIE5vcndheW5lICg2LTEpIDE1Ljc1 NzEsIDwvc3Ryb25nPjIuIFBlbWJlcnZpbGxlIEVhc3R3b29kICg2LTEpIDE0LjA4NTcsIDxzdHJv bmc+My4gTm9ydGh3ZXN0ZXJuICg3LTApIDEyLjc0MjksIDwvc3Ryb25nPjQuIE1pbGFuIEVkaXNv biAoNi0xKSAxMC4zODU3LCA1LiBHYWhhbm5hIENvbHMuIEFjYWQuICg2LTEpIDEwLjMwNzEsIDYu IE1hcmlvbiBQbGVhc2FudCAoNi0xKSA5LjkwNzEsIDcuIFN3YW50b24gKDYtMSkgOC40MTk5LCA8 c3Ryb25nPjguIENoaXBwZXdhICg1LTIpIDguMzkyOSwgPC9zdHJvbmc+OS4gRmluZGxheSBMaWJl cnR5LUJlbnRvbiAoNS0yKSA3LjY4NTcsIDEwLiBHZW5vYSBBcmVhICg1LTIpIDcuMDczNiwgMTEu IFJvc3Nmb3JkICg0LTMpIDYuNTUsIDxzdHJvbmc+MTIuIFRyaXdheSAoNS0yKSA2LjI4NTcuPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBXaGVlbGVyc2J1cmcg KDctMCkgMTcuMjE0MywgMi4gU3VnYXJjcmVlayBHYXJhd2F5ICg3LTApIDE1LjE4NTcsIDMuIENv c2hvY3RvbiAoNi0wKSAxMy43MjIyLCA0LiBOZWxzb252aWxsZS1Zb3JrICg1LTIpIDEwLjY1NzEs IDUuIEJlbG1vbnQgVW5pb24gTG9jYWwgKDYtMSkgMTAuMywgNi4gQmFsdGltb3JlIExpYmVydHkg VW5pb24gKDUtMikgMTAuMTcxNCwgNy4gQ2FkaXogSGFycmlzb24gQ2VudHJhbCAoNC0zKSA5LjY3 ODYsIDguIENoaWxsaWNvdGhlIFphbmUgVHJhY2UgKDUtMikgOS4xOTI5LCA5LiBQaWtldG9uICg2 LTEpIDguNjY0MywgMTAuIFdlc3QgTGFmYXlldHRlIFJpZGdld29vZCAoNi0xKSA4LjY1LCAxMS4g TWluZm9yZCAoNS0yKSA4LjMyMTQsIDEyLiBJcm9udG9uICg0LTMpIDguMy48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5SZWdpb24gMjA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENpbi4gSGlsbHMgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWQuICg3LTAp IDE2LjE0MjksIDIuIENvbGR3YXRlciAoNi0xKSAxNC40LCAzLiBXZXN0IE1pbHRvbiBNaWx0b24t VW5pb24gKDUtMikgMTAuODM1NywgNC4gQ2FybGlzbGUgKDUtMikgOS4wNzg2LCA1LiBCcm9va3Zp bGxlICg0LTMpIDkuMDUsIDYuIENpbi4gTWFkZWlyYSAoNS0yKSA4LjkwNzEsIDcuIEphbWVzdG93 biBHcmVlbmV2aWV3ICg2LTEpIDguNzIxNCwgOC4gQ2luLiBBaWtlbiAoNC0zKSA4LjU5MjksIDku IEFubmEgKDQtMykgNy45NDI5LCB0aWUtMTAuIFZlcnNhaWxsZXMgKDQtMykgNy43NSwgdGllLTEw LiBSaWNod29vZCBOb3J0aCBVbmlvbiAoNS0yKSA3Ljc1LCAxMi4gQmV0aGVsLVRhdGUgKDQtMykg Ny41MTQzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ UmVnaW9uIDIxOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLaXJ0bGFuZCAoNy0wKSAxMy4zLCA8c3Ryb25nPjIuIFN0 LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyAoNi0xKSAxMi43MTQzLCA8L3N0cm9uZz4zLiBDdXlhaG9nYSBIdHMu ICg3LTApIDExLjg2NDMsIDQuIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkICg1LTIpIDExLjc3 ODYsIDUuIExpc2JvbiBEYXZpZCBBbmRlcnNvbiAoNi0xKSAxMC42MDcxLCA2LiBDb2x1bWJpYSBT dGF0aW9uIENvbHVtYmlhICg1LTIpIDguOTg1NywgNy4gQ29sdW1iaWFuYSAoNS0yKSA4LjQ1NzEs IDxzdHJvbmc+OC4gRGFsdG9uICg1LTIpIDguMTY0MywgPC9zdHJvbmc+OS4gQnJvb2tmaWVsZCAo NS0yKSA3LjE4MzMsIDxzdHJvbmc+MTAuIEhpbGxzZGFsZSAoNS0yKSA2LjYwNzEsIDwvc3Ryb25n PjExLiBJbmRlcGVuZGVuY2UgKDUtMikgNi4yNSwgMTIuIE1jRG9uYWxkICgzLTQpIDYuMTkyOS48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjI6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhhbWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5 ICg3LTApIDE1LjQ0MjksIDIuIExpYmVydHkgQ2VudGVyICg2LTEpIDEyLjA4NTcsIDMuIERlZmlh bmNlIEF5ZXJzdmlsbGUgKDctMCkgMTEuMTg1NywgNC4gQnVjeXJ1cyBXeW5mb3JkICg3LTApIDEw Ljg1LCA1LiBBdHRpY2EgU2VuZWNhIEVhc3QgKDctMCkgOS41Nzg2LCA2LiBWYW4gQnVyZW4gKDUt MikgNy4wOTI5LCA3LiBNb250cGVsaWVyICg1LTIpIDYuMzY0MywgOC4gTm9ydGggUm9iaW5zb24g Q29sb25lbCBDcmF3Zm9yZCAoNS0yKSA2LjM1NzEsIDkuIERlZmlhbmNlIFRpbm9yYSAoNC0zKSA2 LjIzNTcsIDEwLiBHaWJzb25idXJnICg1LTIpIDUuMjY5MSwgMTEuIFNoZXJ3b29kIEZhaXJ2aWV3 ICgzLTQpIDQuNzc4NiwgMTIuIENhcmV5ICgzLTQpIDQuNzM1Ny48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdp b24gMjM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5ld2FyayBDYXRoLiAoNC0zKSAxMS4xMTQzLCAyLiBCZXZlcmx5 IEZvcnQgRnJ5ZSAoNy0wKSAxMC43MzU3LCAzLiBIYW5uaWJhbCBSaXZlciAoNi0wKSAxMC4zODg5 LCA0LiBDaGVzYXBlYWtlICg2LTEpIDkuNjczOSwgNS4gQmFybmVzdmlsbGUgKDYtMSkgOC43Nzg2 LCA2LiBDZW50ZXJidXJnICg1LTIpIDcuODU3MSwgNy4gQ29hbCBHcm92ZSBEYXdzb24tQnJ5YW50 ICg1LTEpIDcuMTk0NCwgOC4gQmVsbGFpcmUgKDQtMykgNi45MjcxLCA5LiBDaGlsbGljb3RoZSBT b3V0aGVhc3Rlcm4gKDQtMykgNi4zMTQzLCAxMC4gSG93YXJkIEVhc3QgS25veCAoNS0yKSA2LjA3 ODYsIDExLiBHcmFuZHZpZXcgSHRzLiAoNC0zKSA1LjkwNDgsIDEyLiBDYXJkaW5ndG9uLUxpbmNv bG4gKDUtMikgNS43MjE0LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWFy aWEgU3RlaW4gTWFyaW9uIExvY2FsICg2LTEpIDEyLjc1LCAyLiBEZWxwaG9zIEplZmZlcnNvbiAo Ni0xKSA5LjcxNDMsIDMuIE1lY2hhbmljc2J1cmcgKDctMCkgOS4zNTcxLCA0LiBTcGVuY2Vydmls bGUgKDYtMSkgOS4zMTQzLCA1LiBTdC4gSGVucnkgKDUtMikgNy44LCA2LiBIYXJyb2QgQWxsZW4g RWFzdCAoNS0yKSA3LjE4NTcsIDcuIEZheWV0dGV2aWxsZS1QZXJyeSAoNS0yKSA3LjE3OTcsIDgu IENhc3N0b3duIE1pYW1pIEVhc3QgKDUtMikgNi41NjQzLCA5LiBXaWxsaWFtc2J1cmcgKDMtNCkg NS44NzE0LCAxMC4gQ2luLiBDb3VudHJ5IERheSAoNC0zKSA1LjcyMzIsIDExLiBDaW4uIFN1bW1p dCBDb3VudHJ5IERheSAoNC0zKSA1LjY2NTIsIDEyLiBUaXBwIENpdHkgQmV0aGVsICg0LTMpIDUu NjE5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJl Z2lvbiAyNTogMS4gTW9nYWRvcmUgKDYtMSkgMTIuMjIxNCwgPC9zdHJvbmc+Mi4gV2FycmVuIEpv aG4gRi4gS2VubmVkeSAoNy0wKSAxMC4yMjQ0LCAzLiBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVsICg3LTApIDEw LjEyODQsIDQuIE1vbnJvZXZpbGxlICg3LTApIDkuOTkyOSwgNS4gTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSBU dXNjYXJhd2FzIENlbnRyYWwgQ2F0aC4gKDUtMikgNy43NTYxLCA2LiBOb3J0aCBKYWNrc29uIEph Y2tzb24tTWlsdG9uICg1LTIpIDcuNTUsIDcuIFRvcm9udG8gKDYtMSkgNi40MjE0LCA8c3Ryb25n PjguIEVhc3QgQ2FudG9uICgzLTQpIDUuMzY0MywgOS4gV2luZGhhbSAoNC0zKSA1LjE4MTgsIDwv c3Ryb25nPjEwLiBNYWx2ZXJuICgzLTQpIDQuOTcxNCwgMTEuIE5ld2J1cnkgKDQtMykgNC44NzE0 LCAxMi4gQXNobGFuZCBNYXBsZXRvbiAoMy00KSAzLjg5MjkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9u IDI2Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0NvbWIgKDYtMSkgOS45NjQzLCAyLiBDb252b3kgQ3Jlc3R2aWV3 ICg1LTIpIDguNzg1NywgMy4gSGlja3N2aWxsZSAoNS0yKSA4LjU0MjksIDQuIEx1Y2FzICg2LTEp IDguMjM1NywgNS4gQXJsaW5ndG9uICg1LTIpIDcuODIxNCwgNi4gTGVpcHNpYyAoNS0yKSA3LjUx NDMsIDcuIEVkZ2VydG9uICg1LTIpIDcuMjkyOSwgOC4gTGFrZXNpZGUgRGFuYnVyeSAoNS0yKSA2 LjY5MjksIDkuIFRpZmZpbiBDYWx2ZXJ0ICg0LTIpIDYuNjExMSwgMTAuIERlbHBob3MgU3QuIEpv aG4mIzgyMTc7cyAoNC0zKSA2LjM2NDMsIDExLiBOb3J0aCBCYWx0aW1vcmUgKDMtNCkgMy4zNzE0 LCAxMi4gTGltYSBQZXJyeSAoMy00KSAyLjkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI3Ojwvc3Ry b25nPiAxLiBXYXRlcmZvcmQgKDYtMSkgOS4wNSwgMi4gR2xvdXN0ZXIgVHJpbWJsZSAoNS0yKSA4 LjU1LCAzLiBSYWNpbmUgU291dGhlcm4gKDYtMSkgOC4wLCA0LiBQb3J0c21vdXRoIFNjaW90b3Zp bGxlICg3LTApIDcuODk3NSwgNS4gU2hhZHlzaWRlICg1LTIpIDcuMzIyNSwgNi4gRGFudmlsbGUg KDQtMykgNy4wNjQzLCA3LiBMb3JlIENpdHkgQnVja2V5ZSBUcmFpbCAoNC0zKSA2LjQzNTcsIDgu IFBvcnRzbW91dGggTm90cmUgRGFtZSAoNS0yKSA2LjE4NjksIDkuIExhbmNhc3RlciBGYWlyZmll bGQgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWQuICg2LTEpIDYuMDcyMiwgMTAuIFphbmVzdmlsbGUgQmlzaG9wIFJv c2VjcmFucyAoNC0zKSA1Ljg4ODksIDExLiBDYW5hbCBXaW5jaGVzdGVyIEhhcnZlc3QgUHJlcC4g KDQtMykgNS4zMzY5LCAxMi4gQ29ybmluZyBNaWxsZXIgKDQtMykgNC42Njg2LjwvcD48cD48c3Ry b25nPlJlZ2lvbiAyODo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ292aW5ndG9uICg3LTApIDE0LjQwNzEsIDIuIFRy b3kgQ2hyaXN0aWFuICg2LTEpIDEwLjM1NjQsIDMuIEZvcnQgUmVjb3ZlcnkgKDUtMikgOC41NzE0 LCA0LiBTaWRuZXkgTGVobWFuIENhdGguICg1LTIpIDcuNzY0MywgNS4gQWRhICg1LTIpIDcuNzM1 NywgNi4gTWluc3RlciAoMy00KSA3LjA0MjksIDcuIENpbi4gTWlhbWkgVmFsbGV5IENocmlzdGlh biBBY2FkLiAoNC0yKSA1LjgxODIsIDguIE1jR3VmZmV5IFVwcGVyIFNjaW90byBWYWxsZXkgKDQt MykgNS4yNSwgOS4gRGVHcmFmZiBSaXZlcnNpZGUgKDQtMykgNC45NzE0LCAxMC4gQ2luLiBIaWxs Y3Jlc3QgKDUtMikgNC44MzU3LCAxMS4gU3ByaW5nZmllbGQgQ2F0aC4gQ2VudHJhbCAoNC0zKSA0 LjcwNzEsIDEyLiBDaW4uIEdhbWJsZSBNb250ZXNzb3JpICg0LTMpIDQuNDY2MS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQ4LS0+PHA+V2VlayA4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5 JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl Qm9sZENlbnRyZS0tPjxwPk5vbi1sZWFndWU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QmxhY2sgUml2ZXIgKDQtMykgYXQgQnJvb2tzaWRl ICgxLTYpPC9wPjxwPkJ1Y2tleWUgKDYtMSkgYXQgRmlyZWxhbmRzICg2LTEpPC9wPjxwPkNhbnRv biBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICg0LTMpIGF0IEphY2tzb24gKDYtMSk8L3A+PHA+Q2xldmVsYW5k IEhlaWdodHMgKDUtMikgYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgKDQtMyk8L3A+PHA+RmlyZXN0 b25lICgzLTQpIGF0IE1hc3NpbGxvbiAoNS0yKSwgNzozMCBwLm0uPC9wPjxwPkdhcmZpZWxkIEhl aWdodHMgKDAtNykgYXQgUmV2ZXJlICg0LTMpPC9wPjxwPk5ld2NvbWVyc3Rvd24gKDMtNCkgYXQg U2FuZHkgVmFsbGV5ICg0LTMpPC9wPjxwPlBvcnRzbW91dGggTm90cmUgRGFtZSAoNC0zKSBhdCBO b3J0aHdlc3QgKDQtMyk8L3A+PHA+U3RyYXNidXJnICgyLTUpIGF0IEVhc3QgQ2FudG9uICgzLTQp PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5DaXR5IFNl cmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD5FbGxldCAoNi0xLCAyLTEpIHZzLiBCdWNodGVsICgzLTQsIDMtMCksIGF0IEluZm9DaXNp b24gU3RhZGl1bTwvcD48cD5HYXJmaWVsZCAoMi01LCAxLTMpIHZzLiBLZW5tb3JlICgxLTYsIDAt NCksIGF0IEVsbGV0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUt LT48cD5GZWRlcmFsIExlYWd1ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5DYW50b24gTWNLaW5sZXkgKDYtMSwgNC0wKSBhdCBHbGVuT2Fr ICg0LTMsIDItMSk8L3A+PHA+R3JlZW4gKDItNSwgMC0zKSBhdCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVy ICgzLTQsIDAtNCk8L3A+PHA+TGFrZSAoNS0yLCAxLTIpIGF0IFBlcnJ5ICg1LTIsIDItMSk8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkdyZWF0ZXIgQ2xl dmVsYW5kIENvbmZlcmVuY2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+RWx5cmlhICgzLTQsIDEtMikgYXQgU29sb24gKDYtMSwgNC0wKTwv cD48cD5FdWNsaWQgKDUtMiwgMy0xKSBhdCBCcnVuc3dpY2sgKDEtNiwgMC00KTwvcD48cD5TaGFr ZXIgSGVpZ2h0cyAoNS0yLCAyLTEpIGF0IE1lZGluYSAoNi0xLCAzLTEpPC9wPjxwPlN0cm9uZ3N2 aWxsZSAoMS02LCAwLTQpIGF0IE1lbnRvciAoMy00LCAyLTIpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Ob3J0aGVhc3Rlcm4gQnVja2V5ZSBDb25mZXJl bmNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t PjxwPkFsbGlhbmNlICgzLTQsIDMtMSkgYXQgU2FsZW0gKDQtMywgMi0yKTwvcD48cD5DYW50b24g U291dGggKDMtNCwgMi0yKSBhdCBXZXN0IEJyYW5jaCAoMy00LCAyLTIpPC9wPjxwPkxvdWlzdmls bGUgKDQtMywgMy0xKSBhdCBDYXJyb2xsdG9uICgzLTQsIDAtNCk8L3A+PHA+TWluZXJ2YSAoMC03 LCAwLTQpIGF0IE1hcmxpbmd0b24gKDctMCwgNC0wKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIEJsdWUgRGl2aXNpb248 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAoNi0xLCAyLTApIGF0IFdhbHNoIEplc3VpdCAoMS02LCAwLTIpPC9w PjxwPkNsZXZlbGFuZCBCZW5lZGljdGluZSAoMy00LCAxLTEpYXQgUGFybWEgUGFkdWEgKDQtMywg MS0xKTwvcD48cD5NZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyAoMy00LCAxLTEpIGF0IENoYXJkb24gTm90 cmUgRGFtZS1DYXRoZWRyYWwgTGF0aW4gKDUtMiwgMS0xKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIFdoaXRlIERpdmlz aW9uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t PjxwPkdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgVHJpbml0eSAoMS02KSBhdCBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMg KDYtMSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPk9o aW8gQ2FyZGluYWwgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5NYW5zZmllbGQgKDUtMikgYXQgV29vc3RlciAoNS0yKTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+UG9ydGFnZSBU cmFpbCBDb25mZXJlbmNlIENvdW50eSBEaXZpc2lvbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5HYXJyZXR0c3ZpbGxlICg1LTIsIDAtMikg YXQgTW9nYWRvcmUgKDYtMSwgMS0xKTwvcD48cD5Sb290c3Rvd24gKDUtMiwgMS0xKSBhdCBDcmVz dHdvb2QgKDctMCwgMi0wKTwvcD48cD5XYXRlcmxvbyAoMy00LCAxLTEpIGF0IFNvdXRoZWFzdCAo NC0zLCAxLTEpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48 cD5Qb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2UgTWV0cm8gRGl2aXNpb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+UmF2ZW5uYSAoNC0zLCAz LTEpIGF0IENsb3ZlcmxlYWYgKDAtNywgMC00KTwvcD48cD5TcHJpbmdmaWVsZCAoMy00LCAyLTIp IGF0IEZpZWxkICgyLTUsIDAtNCk8L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gKDQtMywgMi0yKSBhdCBOb3J0 b24gKDMtNCwgMi0yKTwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgKDctMCwgNC0wKSBhdCBDb3ZlbnRyeSAoNC0z LCAzLTEpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Q QUMtNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD5DVkNBICgwLTcsIDAtNCkgYXQgVHJpd2F5ICg1LTIsIDItMik8L3A+PHA+TWFuY2hlc3Rl ciAoNC0zLCA0LTApIGF0IEluZGlhbiBWYWxsZXkgKDMtNCwgMy0xKTwvcD48cD5PcnJ2aWxsZSAo My00LCAyLTIpIGF0IEZhaXJsZXNzICgyLTUsIDItMik8L3A+PHA+VHVza3kgVmFsbGV5ICgzLTQs IDEtMykgYXQgVHVzbGF3ICgzLTQsIDItMik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSBBbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkF1 cm9yYSAoNi0xLCA0LTApIGF0IENvcGxleSAoNi0xLCA0LTApPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiA1LTIs IDEtMikgYXQgS2VudCBSb29zZXZlbHQgKDItNSwgMS0yKTwvcD48cD5IaWdobGFuZCAoNC0zLCAx LTIpIGF0IFRhbGxtYWRnZSAoMi01LCAwLTMpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5TdWJ1cmJhbiBMZWFndWUgTmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5D dXlhaG9nYSBGYWxscyAoMS02LCAwLTQpIGF0IFN0b3cgKDYtMSwgMy0xKSwgNzozMCBwLm0uPC9w PjxwPk5vcnRoIFJveWFsdG9uICgxLTYsIDAtNCkgYXQgTm9yZG9uaWEgKDMtNCwgMS0zKTwvcD48 cD5Ud2luc2J1cmcgKDEtNiwgMS0zKSBhdCBIdWRzb24gKDYtMSwgNC0wKTwvcD48cD5XYWRzd29y dGggKDQtMywgMy0xKSBhdCBCcmVja3N2aWxsZSAoNy0wLCA0LTApPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5XYXluZSBDb3VudHkgQXRobGV0aWMgTGVh Z3VlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t PjxwPkhpbGxzZGFsZSAoNS0yLCAyLTIpIGF0IENoaXBwZXdhICg1LTIsIDItMik8L3A+PHA+Tm9y dGh3ZXN0ZXJuICg3LTAsIDQtMCkgYXQgTm9yd2F5bmUgKDYtMSwgNC0wKTwvcD48cD5SaXR0bWFu ICgyLTUsIDAtNCkgYXQgV2F5bmVkYWxlICgwLTcsIDAtNCk8L3A+PHA+U21pdGh2aWxsZSAoMy00 LCAxLTMpIGF0IERhbHRvbiAoNS0yLCAzLTEpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+U2F0dXJkYXkm IzgyMTc7cyBHYW1lPC9wPjxwPkNpdHkgU2VyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkVhc3QgKDQtMywgMy0wKSB2cy4gTm9ydGgg KDAtNywgMC0zKSwgYXQgS2VubW9yZSwgbm9vbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf MTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5TT0NDRVI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hE X1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVk SGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkJSVU5TV0lDSyAwLCBNRURJTkEgMDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlNob3RzOiA0LTQuIDxzdHJvbmc+ Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBNZWQuLCAxMC0wLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+ OiBMZWluZGVja2VyIChCKSA0OyBHbGFzZW5hcHAgKE0pIDQuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IEJydW5z d2ljayAxMS0wLTQsIDYtMC0xOyBNZWRpbmEgMTMtMS0yLCA1LTEtMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5DQU5UT04gQ0VOVFJBTCBDQVRIT0xJ QyA3LCYjODIzMjtXQVlORURBTEUgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgMy0wLiA8 c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBELiBNaWxscyAoQ0NDKSA0LCBTY2hvc2xlciAoQ0NDKSAy LCBDbGFyayAoQ0NDKSwgRm9yZCAoVykuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogUy4gTWls bHMgKENDQykgMiwgQi4gWnVuaWdhIChDQ0MpIDIsIFNjaG9zbGVyIChDQ0MpLCBELiBNaWxscyAo Q0NDKSwgRy4gWnVuaWdhIChDQ0MpLiBTaG90czogQ0NDLCAyMC0zLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBr aWNrczwvc3Ryb25nPjogQ0NDLCA1LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEJyZXdlciAo VykgMTcsIEFsbGFuIChXKSAzOyBBZGFtcyAoQ0NDKSAzLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBXYXluZWRh bGUgNS03LTE7IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIDgtNi0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkZJUkVTVE9ORSA2LCBFTExFVCAwPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6 IEZpcmVzdG9uZSwgMi0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBLb2VobGVyIChGKSAyLCBX ZWJlciAoRikgMiwgQnJvb2tzIChGKSwgRGF2aXMgKEYpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9u Zz46IERhdmlzIChGKSwgV2ViZXIgKEYpLCBXcmlnaHQgKEYpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdv YWw6PC9zdHJvbmc+IEZpci4sIDE0LTMuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBG aXIuLCAxMC0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBNYWVpciAoRSkgMzsgQ3VybGVlIChG KSAzLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkdS RUVOIDIsIEdMRU5PQUsgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiAwLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEJvZ2VhIChH cmUuKSwgRGpvc2Fub3ZpYyAoR3JlLikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogTWNDYXVz bGFuZCAoR3JlLikgMi4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBHcmUuLCAxNC01 LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogR3JlLiwgMy0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkhJR0hMQU5EIDQsIEtFTlQgUk9P U0VWRUxUIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5IYWxmdGltZTogMC0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBTdXJvd2ljeiAoSCksIEV2 ZXJldHQgKEgpLCBOZXJsaWNoIChIKSwgSGF0Y2ggKEgpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9u Zz46IEhlaW5pIChIKSwgU2hlbHRvbiAoSCksIEV2ZXJldHQgKEgpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9u IGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEhpZy4sIDE1LTEuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+ OiBIaWcuLCA3LTIuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFNtaXRoIChLKSAxMTsgUGV0ZXJz b24gKEgpIDEsIEhhZGxlciAoSCkgMC4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gS2VudCBS b29zZXZlbHQsIDItMS48L3A+PHA+UmVjb3JkczogS2VudCBSb29zZXZlbHQgNC0xMC0xLCAwLTUt MSwgSGlnaGxhbmQgNi04LTEsIDItMy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkhVRFNPTiAyLCBCUkVDS1NWSUxMRSAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IEh1ZHNvbiwgMS0w LiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBEdXJraW4gKEgpLCBLcmFndWxqYWMgKEIpLCBQcmll c3QgKEIpIFBvbGlmb3JuZSAoSCkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogU2F0dGVsZSAo SCkgLCBWdWtzdGEgKEgpLCBEZXVjaCAoQikuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9u Zz4gNS01LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogSHVkLiwgMy0yIDxzdHJvbmc+ U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEd5bm4gKEgpIDMsIFNoYWhlZW4gKEIpIDMuIDxzdHJvbmc+SlYgU2Nv cmU6PC9zdHJvbmc+IEh1ZHNvbiwyLTE8L3A+PHA+UmVjb3JkczogSHVkc29uIDEwLTItMiwgNi0w LTEsIEJyZWNrc3ZpbGxlIDktMy0zLCAzLTEtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5KQUNLU09OIDIsIExBS0UgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBMYWtlLCAxLTAuIDxz dHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEhhcnJpcyAoTCksIERyYWdvdGEgKEopLCBGbGVtaW5nIChK KS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBQb3RlcmUgKEopLCBEcmFnb3RhIChKKS4gU2hv dHM6IEphYy4sIDEzLTMuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBKYWMuLCA2LTEu IDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFRlc2xhIChMKSA3OyBDb29wZXIgKEopIDEuPC9wPjxw PlJlY29yZHM6IExha2UgNi03LTIsIDMtMzsgSmFja3NvbiA5LTQtMywgNS0xLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk1JTkVSVkEgNCwgQ0FSUk9M TFRPTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ SGFsZnRpbWU6IDAtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogU3Rld2FydCAoTSkgMiwgU2Fu dG9zIChNKSAyLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IExvd21pbGxlciAoTSkgMiwgU2Fu dG9zIChNKS4gU2hvdHM6IE1pbi4sIDE5LTMuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+ OiBNaW4uLCA2LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IE11ZWxsZXIgKE0pIDI7IENvYWQg KEMpIDcuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IE1pbmVydmEgOC01LTIsIDQtMzsgQ2Fycm9sbHRvbiAxLTgt MSwgMC03LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxw PlNNSVRIVklMTEUgMSwgQ0hJUFBFV0EgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBDaGlwcGV3YSwgMS0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxz PC9zdHJvbmc+OiBHYWxlaG91c2UgKEMpIEdlcmJlciAoUyk8c3Ryb25nPi4gQXNzaXN0czwvc3Ry b25nPjogR3JlZW4gKEMpIE1haWJhY2ggKFMpICA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJv bmc+IENoaS4sIDEzLTguIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBDaGkuLCAxMC02 LiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBUaG9tcHNvbiAoUykgMTAsIEh1dHplbGwgKEMpIDcu IDxzdHJvbmc+SlYgU2NvcmU6PC9zdHJvbmc+IENoaXBwZXdhLCAzLTAuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6 IFNtaXRodmlsbGUgNS0zLTQsIDEtMy0zLCBDaGlwcGV3YSA1LTMtNSwgMy0wLTMuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+U1QuIFZJTkNFTlQtU1Qu IE1BUlkgMiwgTk9SVE9OIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogMC0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBUZXJzaWdu aSAoU1RWTSkgLCBLaXJrIChTVFZNKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3Q8L3N0cm9uZz46IERhdmlzIChT VFZNKSAuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gU1RWTSwgNi0yLiA8c3Ryb25n PkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogU1RWTSwgMy0xLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+ OiBXZWlzYmVydGggKE4pIDQsIE8mIzgyMTc7QnJpZW4gKFNUVk0pIDMsIE1pY2hhZWxzIChTVFZN KSAyLiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25nPiBTVFZNLCAzLTE8L3A+PHA+UmVjb3Jkczog U1RWTSA3LTUtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMt LT48cD5TVE9XIDEsIE5PUlRIIFJPWUFMVE9OIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogMS0xLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJv bmc+OiBIdW50IChTKSwgWmVsZXpuaWsgKE5SKS4gU2hvdHM6IE5SLCA2LTMuIDxzdHJvbmc+Q29y bmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBOUiwgNy01LiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBSYXlt b25kLVNtaXRoIChTKSA1OyBOZXdtYW4gKE5SKSAyLiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25n PiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgMy0xLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBTdG93IDQtOC0zLCAyLTMtMi48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5XQURTV09S VEggNSwgTk9SRE9OSUEgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBXYWRzd29ydGgsIDQtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25n PjogTGFzc3VlciAoVykgMiwgU292aW5lIChXKSwgRGVQZXJvIChXKSwgQ2hpcnVtYm9sZSAoVyku IDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogV2FnbmVyIChXKSwgU3R1ZGVuaWMgKFcpLCBCZWxi ZWFuIChXKS4gU2hvdHM6IFdhZC4sIDExLTEuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+ OiBXYWQuLCA5LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFdoZWxwbGV5IChOKSA2OyBSYW5k b2xwaCAoVykgMS4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gV2Fkc3dvcnRoLCAyLTEuPC9w PjxwPlJlY29yZHM6IFdhZHN3b3J0aCAxMC0zLTEsIDctMS0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPldPT0RSSURHRSAzLCBSQVZFTk5BIDA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTog V29vZHJpZGdlLCAxLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IFdoaXRha2VyIChXKSAzLiA8 c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhhcnRvbmcgKFcpIDIsIE8mIzgyMTc7TGF1Z2hsaW4g KFcpLiBTaG90czogV29vLiwgMTUtMy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IFdv by4sIDUtMS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogTGVta2UgKFcpIDI7IFN0YXJrZXkgKFIp IDEyLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBXb29kcmlkZ2UgMTItMi0xLCA2LTAtMTsgUmF2ZW5uYSAxMC0z LTEsIDUtMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxT PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBT dW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5DSElQUEVXQSA4LCBTTUlUSFZJTExFIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogQ2hpcHBld2EsIDQtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fs czwvc3Ryb25nPjogQ2xhcmsgKEMpIDMsIEpvbmVzIChDKSAyLCBBLiBCcmFtYW4gKEMpLCBJLiBC cmFtYW4gKEMpLCBQYXBwYXMgKEMpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhhcnZleSAo QyksIEJvdWxhbnkgKEMpLCBQYXBwYXMgKEMpLCBJLiBCcmFtYW4gKEMpLiA8c3Ryb25nPlNob3Rz IG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IENoaS4sIDMxLTEuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJv bmc+OiBDaGkuLCA3LTAuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IER1cmhhbSAoUykgMTI7IENh bmNhcmV2ZWsgKEMpIDEuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IENoaXBwZXdhIDE1LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Q0xPVkVSTEVBRiAzLCBNQU5D SEVTVEVSIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5IYWxmdGltZTogMS0xLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBHcmF5IChDKSAyLCBNaXJt YW4gKE0pLCBMbG95ZCAoTSksIFdvbGZlIChDKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBZ b3VuZyAoQykuIFNob3RzOiBDbG8uLCAxMS02LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25n PjogQ2xvLiwgOS00LiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBZb3VuZyAoQykgNDsgU3VtbWVy cyAoTSkgOS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5GSUVMRCAzLCBSQVZFTk5BIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogRmllbGQsIDItMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25n PjogQm93c2VyIChGKSAyLCBGcnVlZG1hbiAoRikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjog Q296YXJ0IChGKS4gU2hvdHM6IEZpZS4sIDExLTQuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IFBh cnNvbnMgKEYpIDQ7IFN0YXJrZXkgKFIpIDguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Tk9SVE9OIDYsIENSRVNUV09PRCAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IE5vcnRvbiwgNS0w LiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBEYW5pZWwgKE4pIDQsIE1lbGVuZGV6IChOKSwgQmVu bmV0dCAoTikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSGluZW1hcnNoIChOKSAzLCBNZWxl bmRleiAoTiksIEphZ2dlciAoTikgLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IE5v ci4sIDE4LTUuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBOb3IuLCA4LTEuIDxzdHJv bmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEhvdXNsZXkgKE4pIDU7IFByYXR0ZXIgKEMpIDEyLjwvcD48cD5S ZWNvcmRzOiBOb3J0b24gMTAtMy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk5PUldBWU5FIDEsJiM4MjMyO0tJRFJPTiBDRU5UUkFMIENIUklTVElB TiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFs ZnRpbWU6IE5vcndheW5lLCAxLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IEdyYWYgKE4pLiBT aG90czogTm9yLiwgMTQtMy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IDItMi4gPHN0 cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogTnVzc2JhdW0gKEspIDk7IEtpbWJlcmxpbiAoTikgMi48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5SRVZFUkUgMSwg QkFSQkVSVE9OIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5IYWxmdGltZTogMC0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBKYWthYiAoUikuIDxz dHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQnJhbmNoIChSKS4gU2hvdHM6IFJldi4sIDMzLTMuIDxz dHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBSZXYuLCA4LTEuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0 cm9uZz46IEhhcnQgKEIpIDE2OyBGaW5rIChSKSAxLCBZb3JrIChSKSAxLiA8c3Ryb25nPkpWIFNj b3JlOjwvc3Ryb25nPiBSZXZlcmUsIDItMC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogUmV2ZXJlIDEwLTMtMy48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5TVC4gVklO Q0VOVC1TVC4gTUFSWSA5LCYjODIzMjtPVVIgTEFEWSBPRiBUSEUgRUxNUyAwPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+PHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ry b25nPjogR3JhanpsIChTVFZNKSAyLCBQb3dlbGwgKFNUVk0pIDIsIEd1cmEgKFNUVk0pIDIsIFRo b21hcyAoU1RWTSksIExpZGRlcmRhbGUgKFNUVk0pLCBEZW1wc2V5IChTVFZNKS4gPHN0cm9uZz5B c3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBHcmFqemwgKFNUVk0pIDMsIFBvd2VsbCAoU1RWTSksIFBvb2xlciAo U1RWTSksIERlbXBzZXkgKFNUVk0pLiBTaG90czogU1RWTSwgMTgtMi4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwv c3Ryb25nPjogTHViZXMgKFNUVk0pIDI7IEhvbGNvbWIgKEVsbXMpIDkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FMU0ggSkVTVUlUIDcsIFZJTExB IE1BUklBIChQQSkgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBXYWxzaCBKZXN1aXQsIDUtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25n PjogRGFycm93IChXSikgMiwgUm9zYWxpbmEgKFdKKSAsIFJvc3NpIChXSiksIEJlY2h0b3IgKFdK KSwgWW91bmcgKFdKKSwgUmFtaWNvbmUgKFdKKSBIYXJyaXMgKFZNKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3Rz PC9zdHJvbmc+OiBSb2xuaWNraSAoV0opLCBTaGlhbmFiZXJyeSAoV0opLCBNYWpvciAoV0opLCBS YW1pY29uZSAoV0opLCBCZWNodG9yIChXSiksIFJvc2FsaW5hIChXSiksIERpVG9tYXNzbyAoV0op LiBTPHN0cm9uZz5ob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IFdKLCAxNS02LiA8c3Ryb25nPkNvcm5l ciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogV0osIDUtMi4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogUGFzaHVw YXRoaSAoVk0pIDYsIFNhcmthIChXSikgMSwgTGV3aXMgKFdKKSAxLCBTdSAoV0opIDQgPHN0cm9u Zz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gV2Fsc2ggSmVzdWl0IDItMS48L3A+PHA+UmVjb3JkczogV2Fs c2ggSmVzdWl0IDE0LTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+WU9VTkdTVE9XTiBVUlNVTElORSAzLCYjODIzMjtTT1VUSEVBU1QgMzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBVcnN1 bGluZSwgMi0xLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBSYWRjbGlmZiAoUykgMiwgQm9sZXZp Y2ggKFMpLCBRdWF0dHJvIChVKSwgQWxwZXIgKFUpLCBUb21saW5zb24gKFUpLiBTaG90czogU291 LiwgMTUtMTQuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiAzLTMuIDxzdHJvbmc+U2F2 ZXM8L3N0cm9uZz46IEtlbm5lYWx5IChVKSA5OyBBbmdlbCAoUykgOS48L3A+PHA+UmVjb3Jkczog VXJzdWxpbmUgMTAtMy0zOyBTb3V0aGVhc3QgMTEtMy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Q09WRU5UUlkgMTctMTItMjctMjUtMTUs JiM4MjMyO05PUlRPTiAyNS0yNS0yNS0xNS03PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2lsbHM6IEFrZXJzIChDKSAxNS4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwv c3Ryb25nPiBUa2FsY2ljIChDKSAyNS4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IEFrZXJzIChD KSAyLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhvcm4gKEMpIDQzLiA8c3Ryb25nPlNlcnZp Y2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBBbmdlbGV0dGkgKEMpIDEwLiBKViBTY29yZTogTm9ydG9uLCAx OS0yNSwgMjUtMTgsIDI1LTE3LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPkNWQ0EgMjUtMjUtMjUsIE1BTkNIRVNURVIgMTEtMTItMTY8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogQ2Fycm9zY2lh IChDVkNBKSAxMDsgRWR3YXJkcyAoTSkgNi4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBKYWNrc29u IChDVkNBKSAxMzsgS290c2FsaWVmZiAoTSkgOS4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IEhh cm1vZHkgKENWQ0EpIDM7IE1hbG9vZiAoTSkgMy4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBD ZXJpbm8gKENWQ0EpIDIyOyBNY0ZhZGRlbiAoTSkgMTMuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8 L3N0cm9uZz46IEphY2tzb24gKENWQ0EpIDE0OyBNYWxvb2YgKE0pIDQuIEpWIFNjb3JlOiBNYW5j aGVzdGVyIDItMC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogTWFuY2hlc3RlciA1LTE2LCBDVkNBIDE2LTUuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+RklSRVNUT05F IDI1LTI1LTI1LCYjODIzMjtHQVJGSUVMRCBIRUlHSFRTIDUtNy0xMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBTbmlwZXMgKEYpIDkuIDxz dHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gRWR3YXJkcyAoRikgMTIuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJv bmc+OiBCYXJuZXMtTWNDb3kgKEYpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czogPC9zdHJvbmc+IFdlaXNz IChGKSAyMC4gPHN0cm9uZz5TZXJ2aWNlIFBvaW50czwvc3Ryb25nPjogTWFqb3JzIChGKSAyMC4g SlYgU2NvcmU6IEZpcmVzdG9uZSAyLTEuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IEZpcmVzdG9uZSAxNS01Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkhJR0hMQU5E IDI1LTIxLTI3LTI1LCYjODIzMjtCQVJCRVJUT04gMjEtMjUtMjUtMTg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogSHVtcGhyZXkgKEIpIDgu IDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gSHVtcGhyZXkgKEIpIDgsIEpvbmVzIChCKSA4LiA8c3Ry b25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogU3Rpbm5ldCAoQikgNi4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJv bmc+OiBTaGlmZmVybHkgKEIpIDEyLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBK b25lcyAoQikgOS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMt LT48cD5NQVJMSU5HVE9OIDI0LTI1LTI1LTI1LCYjODIzMjtTQUxFTSAyNi0xOC0xNy0xMzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBDaGVy ZW5zZSAoUykgMTQuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gQXVrZXJtYW4gKFMpIDYuIDxzdHJv bmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBDaGVyZW5zZSAoUykgNS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJv bmc+OiBBdWtlcm1hbiAoUykgMTcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlV1J1bGVzLS0+PHA+TUVESU5BIDI1LTI1LTI1LCBFVUNMSUQgMTctMTMtMTc8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogSHVkYWsgKE0p IDEyLiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IFRob3JudG9uIChNKSAxMC4gPHN0cm9uZz5CbG9j a3M8L3N0cm9uZz46IEZsYW1payAoTSkgMiwgSHVkYWsgKE0pIDIuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwv c3Ryb25nPjogVGhpZXMgKE0pIDE3LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBG bGFtaWsgKE0pIDEwLiBKViBTY29yZTogTWVkaW5hLCAyNS0xMCwgMjUtMTAuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+TkRDTCAyNS0yNS0yNSwmIzgy MzI7QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAyMC0xNS0xNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBLb3plciAoSCkgMTMuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8 L3N0cm9uZz4gTGVzbGVpbiAoSCkgMjYuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogV2VudHog KEgpIDE2LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBUZXJzaWduaSAoSCkgOC48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5OT1JUSCBD QU5UT04gSE9PVkVSIDEzLTI1LTI1LTI4LCBHUkVFTiAyNS0xOC0yMy0yNjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBQb3BhIChIKSAxNC4g PHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBUaG9tYXMgKEgpIDIxLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ry b25nPjogUm9zaGFrIChIKSA1LiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFRob21hcyAoSCkg MjkuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IER1ZmZ5IChHKSAxNC4gPC9wPjxw PlJlY29yZHM6IEhvb3ZlciAxNi01LCA5LTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+UkVWRVJFIDE5LTI1LTI1LTI1LCYjODIzMjtUQUxMTUFER0Ug MjUtMjItMjItMjM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5LaWxsczogRmFyaWFuIChSKSAyODsgUGVycmluIChUKSAxMS4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwv c3Ryb25nPiBGYXJpYW4gKFIpIDI0OyBQZXJkdWUgKFQpIDE5LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ry b25nPjogQW1hdG8gKFIpIDY7IEVhc3QgKFQpIDMuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjog S29obWFubiAoUikgNTE7IFBlcmR1ZSAoVCkgMzkuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0 cm9uZz46IEthaG9lIChSKSAxMDsgSGFycmlzIChUKSAxMi48L3A+PHA+UmVjb3JkczogUmV2ZXJl IDE2LTUsIDExLTA7IFRhbGxtYWRnZSAxNS00LCA4LTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+VFVTTEFXIDEyLTI1LTI3LTI1LCYjODIzMjtGQUlS TEVTUyAyNS0yMS0yNS0xNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBIb2xsaW5nZXIgKFQpIDIwLiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+ IE1pbGxlciAoVCkgOS4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IEhvbGxpbmdlciAoVCkgMi4g PHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBLb2hsZXIgKFQpIDM4LiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2Ug UG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBXb29kIChUKSA5LiBKViBTY29yZTogVHVzbGF3LCAyNS0yMSwgMjUt MTUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FE U1dPUlRIIDI1LTI1LTI1LCYjODIzMjtIVURTT04gMTktMjAtMjI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogRXZhbnMgKFcpIDE2LiA8c3Ry b25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IENvb3RlIChXKSAxOC4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46 IENhcnIgKFcpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogQ2hpcnVtYm9sZSAoVykgMzMu IDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IENvb3RlIChXKSA5LjwvcD48cD5SZWNv cmRzOiBXYWRzd29ydGggMTQtNywgMTAtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5XT09EUklER0UgMjUtMjUtMjUsJiM4MjMyO1NQUklOR0ZJRUxE IDI1LTE3LTExPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+S2lsbHM6IFN5cGhlcmQgKFcpIDEzOyBUaHVyc3RvbiAoUykgNC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwv c3Ryb25nPiBCLiBBcm5ldHQgKFcpIDcsIFdoaXRsZXkgKFcpIDc7IEhhbGwgKFMpIDguIDxzdHJv bmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBGaXR6c2ltbW9ucyAoVykgMjsgUGhpbGxpcHMgKFMpIDEuIDxz dHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogRm9sYXRrbyAoVykgMjE7IEZ1bGxlciAoUykgMTAuIDxz dHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM6PC9zdHJvbmc+IFdlYXZlciAoUykgOC4gPHN0cm9uZz5KViBT Y29yZTo8L3N0cm9uZz4gV29vZHJpZGdlLCAxNy0yNSwgMjUtMTcsIDI1LTExLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5HT0xGPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkxFR0VORFMgT0YgTUFTU0lMTE9OIERJVklT SU9OIEkgRElTVFJJQ1Q8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRy ZS0tPjxwPihBdCBMZWdlbmRzIG9mIE1hc3NpbGxvbiwgTWFzc2lsbG9uLiBQYXI6IDcyKTwvcD48 cD4oVG9wIDUgdGVhbXMgYW5kIHRvcCA1IGluZGl2aWR1YWxzIG5vdCBvbiBhIHF1YWxpZnlpbmcg dGVhbSBhZHZhbmNlKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gSmFja3NvbiAzMTQ7IDIuIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDMx NjsgMy4gSGlnaGxhbmQgMzE3OyA0LiBHbGVuT2FrIDMyMDsgNS4gU29sb24gMzI4OyA2LiBHcmVl biAzMzQ7IDcuIEJvYXJkbWFuIDMzNDsgOC4gTkRDTCAzMzg7IDkuIEhhdGhhd2F5IEJyb3duIDMz OTsgMTAuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgMzM5OyAxMS4gTWFnbmlmaWNhdCAzNDY7IDEyLiBX YWxzaCBKZXN1aXQgMzUwOyAxMy4gTWVkaW5hIDM1MjsgMTQuIENoYXJkb24gMzU2OyAxNS4gQXZv biBMYWtlIDM2NTsgQnJlY2tzdmlsbGUgMzkyLjwvcD48cD5KYWNrc29uOiBMZW1vbnMgNzMsIERh dWsgNzksIEhhdGZpZWxkIDc3LCBTY2liZXR0YSA4NS48L3A+PHA+S2VudCBSb29zZXZlbHQ6IE5p ZWxzZW4gNjgsIFdpc2UgODIsIFRob21wc29uIDgyLCBUaG9tYXMgODQuPC9wPjxwPkhpZ2hsYW5k OiBCdXRsZXIgNzMsIFdpbGxpYW1zIDc2LCBQb3J2YXNuaWsgNzgsIFNvIDkwLjwvcD48cD5HbGVu T2FrOiBIYWhuIDc1LCBMLiBSb3Nob25nIDc4LCBELiBSb3Nob25nIDgzLCBBdGhhbnMgODQuPC9w PjxwPkdyZWVuOiBQZWFyY2UgNzUsIEJhYmJpbiA4MywgR3JpZ2d5IDg3LCBMb3JpIDg5LjwvcD48 cD5Ib292ZXI6IEFyZGVsZWFuIDc2LCBHcmVlbiA3OSwgTm92YWsgOTAsIEJ1cmdlc3MgOTQuPC9w PjxwPldhbHNoIEplc3VpdDogTGV3aXMgNzcsIFV0cnVwIDg2LCBHZWlnZXIgOTAsIEZpZ2xlciA5 Ny48L3A+PHA+QnJlY2tzdmlsbGU6IERlc2FudGlzIDkwLCBNaXRjaGVsbCA5NywgS292YWNzIDk3 LCBaZWxpcyAxMDguPC9wPjxwPlRvcCBmaXZlIEluZGl2aWR1YWwgUXVhbGlmaWVyczogU3RhaGxl ciAoSGF0aGF3YXkgQnJvd24pIDc0OyBQZWFyY2UgKEdyZWVuKSA3NTsgRGF2aWQgKEh1ZHNvbikg NzU7IEtlZmZsZXIgKENhbmZpZWxkKSA3NTsgUGlrdW5hcyAoQm9hcmRtYW4pIDc1LjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5URU5OSVM8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5HTEVOT0FLIDQsJiM4 MjMyO0NBTlRPTiBDRU5UUkFMIENBVEhPTElDIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBKLiBBbmRlcnNvbiAoQ0NDKSBkLiBDLiBG b2x0eiA2LTMsIDYtMDsgSm9uZXMgKEcpIGQuIEEuIEFuZGVyc29uIDctNiAoNyksIDYtMDsgR2Fz dGluIChHKSBkLiBOb2dnbGUgNi0wLCA2LTEuPC9wPjxwPkRvdWJsZXM6IEcuIEZvbHR6LVNoYWhl ZW4gKEcpIGQuIERpbW9zLVNtaXRoIDMtNiwgNi0wLCA2LTQ7IENvbXVuZS1EdWZmaWUgKEcpIGQu IEZpc2NoZXItV2lsbGlhbXMgNi0wLCA2LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IEdsZW5P YWsgMTEtODsgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgNy05LjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.