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High school scores, summaries and schedules — Oct. 14

Published: October 14, 2016 - 11:54 PM | Updated: October 15, 2016 - 12:45 AM
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ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1

CLEVELAND: Francisco Lindor delivered the one big hit that was needed and Corey Kluber put together another outing befitting an ace, and the Indians topped the Toronto Blue Jays 2-0 in Game 1 of the American League Championship Series on Friday night at Progressive Field.

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