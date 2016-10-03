Published: October 3, 2016 - 10:16 PM
High school scores, summaries and schedules — Oct. 3 October 04,2016 02:59 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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