Published: October 7, 2016 - 11:13 PM
High school scores, summaries and schedules — Oct. 7 October 08,2016 03:31 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rm9vdGJhbGw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yZWJvYXJk PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BbGxpYW5jZSA0 MiwgQ2Fycm9sbHRvbiAzMjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDMwLCBQYXJtYSBQYWR1YSAx MDwvcD48cD5Bc2hsYW5kIDQ5LCBNb3VudCBWZXJub24gMzY8L3A+PHA+QXVyb3JhIDQ5LCBSZXZl cmUgMjE8L3A+PHA+QXVzdGludG93biBGaXRjaCAzOCwgQXNodGFidWxhIExha2VzaWRlIDA8L3A+ PHA+QXZvbiA0OSwgTi4gUmlkZ2V2aWxsZSAyMDwvcD48cD5Bdm9uIExha2UgNDksIEJlcmVhLU1p ZHBhcmsgNjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gMzcsIFRhbGxtYWRnZSA2PC9wPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxl IDUwLCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiAzNDwvcD48cD5CdWNodGVsIDIxLCBHYXJmaWVsZCAwPC9wPjxw PkJ1Y2tleWUgMTcsIEJsYWNrIFJpdmVyIDc8L3A+PHA+QnVydG9uIEJlcmtzaGlyZSA1NSwgUmlj aG1vbmQgSGVpZ2h0cyA2PC9wPjxwPkNhbmZpZWxkIDIzLCBOaWxlcyBNY0tpbmxleSAyMSA8L3A+ PHA+Q2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMgMzgsIExvdWRvbnZpbGxlIDEzPC9wPjxwPkNoYWdy aW4gRmFsbHMgNjksIEJlYWNod29vZCAzMTwvcD48cD5DaGFyZG9uIDQ0LCBNYXlmaWVsZCAyOTwv cD48cD5DaGFyZG9uIE5EQ0wgMjEsIFdhbHNoIEplc3VpdCAzPC9wPjxwPkNoZXNhcGVha2UgNDgs IFBvcnRzbW91dGggMTM8L3A+PHA+Q2hpbGxpY290aGUgNDksIEdyZWVuZmllbGQgTWNDbGFpbiA4 PC9wPjxwPkNoaXBwZXdhIDIzLCBTbWl0aHZpbGxlIDIwPC9wPjxwPkNpbi4gQW5kZXJzb24gNDks IENpbi4gR2xlbiBFc3RlIDIxPC9wPjxwPkNpbi4gQ29sZXJhaW4gNDcsIE1pZGRsZXRvd24gODwv cD48cD5DaW4uIENvdW50cnkgRGF5IDQxLCBDbGFyayBNb250ZXNzb3JpIDY8L3A+PHA+Q2luLiBF bGRlciAzMCwgQ2luLiBNb2VsbGVyIDI4PC9wPjxwPkNpbi4gSW5kaWFuIEhpbGwgNzIsIENpbi4g RmlubmV5dG93biAwPC9wPjxwPkNpbi4gTGEgU2FsbGUgMTcsIENpbi4gU3QuIFhhdmllciAxNDwv cD48cD5DaW4uIE1hcmllbW9udCA0OSwgQ2luLiBEZWVyIFBhcmsgNzwvcD48cD5DaW4uIE10LiBI ZWFsdGh5IDM1LCBPeGZvcmQgVGFsYXdhbmRhIDEwPC9wPjxwPkNpbi4gU3ljYW1vcmUgMjgsIExp YmVydHkgVHdwLiBMYWtvdGEgRS4gMDwvcD48cD5DaW4uIFRhZnQgNTEsIENpbi4gU2hyb2RlciAx NDwvcD48cD5DaW4uIFR1cnBpbiAyMywgQ2luLiBXaXRocm93IDg8L3A+PHA+Q2luLiBXeW9taW5n IDU3LCBDaW4uIE1hZGVpcmEgMDwvcD48cD5DbGUuIENvbGxpbndvb2QgMzAsIENsZS4gSm9obiBB ZGFtcyAyMjwvcD48cD5DbGUuIEdsZW52aWxsZSA1MiwgQ2xlLiBKRksgMDwvcD48cD5DbGUuIEhh eSAyMSwgQ2xlLiBSaG9kZXMgMTY8L3A+PHA+Q2xlLiBTdC4gSWduYXRpdXMgMzQsIEdsZW5PYWsg MTc8L3A+PHA+Q29wbGV5IDMzLCBIaWdobGFuZCAxMDwvcD48cD5Db3Nob2N0b24gNDksIEJ5ZXN2 aWxsZSBNZWFkb3dicm9vayAyMTwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSAyNSwgU3RyZWV0c2Jvcm8gMjE8L3A+ PHA+Q3Jlc3R3b29kIDU0LCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIDM0PC9wPjxwPkRhbHRvbiA1NSwgV2F5bmVk YWxlIDA8L3A+PHA+RGFudmlsbGUgMjEsIENyb29rc3ZpbGxlIDE0PC9wPjxwPkVhc3QgMzgsIEVs bGV0IDMxPC9wPjxwPkVhc3QgQ2FudG9uIDQ5LCBNYWx2ZXJuIDY8L3A+PHA+RWFzdCBMaXZlcnBv b2wgNDQsIE9hayBHbGVuIChXLlZhLikgNzwvcD48cD5FYXN0bGFrZSBOb3J0aCA0MiwgS2Vuc3Rv biAyODwvcD48cD5FdWNsaWQgMjgsIEVseXJpYSAyMSA8L3A+PHA+RmFpcmxlc3MgMzksIFR1c2t5 IFZhbGxleSA3PC9wPjxwPkZhaXJ2aWV3IDIwLCBPYmVybGluIDE5IDwvcD48cD5IaWxsaWFyZCBC cmFkbGV5IDIzLCBDb2xzLiBXYXR0ZXJzb24gNjwvcD48cD5Ib2xsYW5kIFNwcmluZ2ZpZWxkIDM4 LCBTeWx2YW5pYSBOb3J0aHZpZXcgNzwvcD48cD5Ib3dhcmQgRS4gS25veCAxOCwgTXQuIEdpbGVh ZCAxMzwvcD48cD5IdWJiYXJkIDQ4LCBKZWZmZXJzb24gQXJlYSAzMTwvcD48cD5IdWJlciBIdHMu IFdheW5lIDU5LCBCZWF2ZXJjcmVlayA3PC9wPjxwPkh1ZHNvbiAyNSwgU3RvdyAyNDwvcD48cD5J bmRlcGVuZGVuY2UgMjgsIEdhdGVzIE1pbGxzIEhhd2tlbiAyMTwvcD48cD5JbmRpYW4gVmFsbGV5 IDMwLCBDVkNBIDE0PC9wPjxwPklyb250b24gMzMsIElyb250b24gUm9jayBIaWxsIDE0PC9wPjxw PkphY2tzb24tTWlsdG9uIDI4LCBTZWJyaW5nIE1jS2lubGV5IDE0PC9wPjxwPktlbnQgUm9vc2V2 ZWx0IDIyLCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzIDE0PC9wPjxwPktldHRlcmluZyBBbHRlciA1NiwgQ2lu LiBQdXJjZWxsIE1hcmlhbiAxMzwvcD48cD5LZXR0ZXJpbmcgRmFpcm1vbnQgMzcsIFcuIENhcnJv bGx0b24gNjwvcD48cD5LaW5ncyBNaWxscyBLaW5ncyA1NSwgTWlsZm9yZCAyODwvcD48cD5LaXJ0 bGFuZCA0MiwgTWlkZGxlZmllbGQgQ2FyZGluYWwgMTQ8L3A+PHA+TGFrZSAyOCwgTm9ydGggQ2Fu dG9uIEhvb3ZlciAxNDwvcD48cD5MZXhpbmd0b24gMTQsIFdvb3N0ZXIgMzwvcD48cD5MaXNib24g QmVhdmVyIDUyLCBSYXlsYW5kIEJ1Y2tleWUgNjwvcD48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlIDQ0LCBXZXN0IEJy YW5jaCAyMDwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIDQyLCBPcnJ2aWxsZSA3PC9wPjxwPk1hbnNmaWVsZCBT ZW5pb3IgNjMsIFdlc3QgSG9sbWVzIDI4PC9wPjxwPk1hcGxlIEh0cy4gMjEsIEUuIENsZS4gU2hh dyAxMjwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIDQ4LCBDYW50b24gU291dGggMzU8L3A+PHA+TWFyaWEgU3Rl aW4gTWFyaW9uIExvY2FsIDQ2LCBOZXcgQnJlbWVuIDA8L3A+PHA+TWFyaWV0dGEgNDksIE1hZ25v bGlhLCBXLlZhLiAzNTwvcD48cD5NYXJpb24gUGxlYXNhbnQgMjgsIERlbGF3YXJlIEJ1Y2tleWUg VmFsbGV5IDc8L3A+PHA+TWFzb24gMjEsIEZhaXJmaWVsZCAxNzwvcD48cD5NYXNzaWxsb24gNDEs IENvbHVtYnVzIEJlZWNoY3JvZnQgMTk8L3A+PHA+TWVudG9yIDM1LCBNZWRpbmEgMzI8L3A+PHA+ TWVudG9yIExha2UgQ2F0aC4gMjcsIENsZS4gQmVuZWRpY3RpbmUgMjAgPC9wPjxwPk1pZHZpZXcg MjgsIE9sbXN0ZWQgRmFsbHMgMjE8L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgNDIsIFNvdXRoZWFzdCAxMDwvcD48 cD5OZWxzb252aWxsZS1Zb3JrIDM4LCBXZWxsc3RvbiAwIDwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSAzNywgQ3V5 YWhvZ2EgRmFsbHMgMjA8L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0IDE3LCBXYXJyZW5zdmlsbGUgSGVpZ2h0cyA2 PC9wPjxwPk5vcnRod2VzdGVybiA1NSwgUml0dG1hbiA2PC9wPjxwPk5vcndheW5lIDQ4LCBIaWxs c2RhbGUgMTM8L3A+PHA+T250YXJpbyAzNSwgV2lsbGFyZCA4PC9wPjxwPk9yYW5nZSAyOCwgV2Vz dCBHZWF1Z2EgMTg8L3A+PHA+T3J3ZWxsIEdyYW5kIFZhbGxleSA0MSwgV2luZGhhbSA2PC9wPjxw PlBhcm1hIDIxLCBQYXJtYSBIdHMuIFZhbGxleSBGb3JnZSAwIDwvcD48cD5QZXJyeSAzNSwgR3Jl ZW4gMzA8L3A+PHA+UmF2ZW5uYSAzMCwgTm9ydG9uIDE0PC9wPjxwPlJvY2t5IFJpdmVyIDQ0LCBQ YXJtYSBOb3JtYW5keSA3PC9wPjxwPlJvY2t5IFJpdmVyIEx1dGhlcmFuIFdlc3QgMzEsIEJyb29r bHluIDY8L3A+PHA+Um9vdHN0b3duIDIxLCBXYXRlcmxvbyAxOTwvcD48cD5TYWxlbSA0OSwgTWlu ZXJ2YSAyNjwvcD48cD5TaGFyb24gKFBhLikgMjgsIFBhcm1hIEh0cy4gSG9seSBOYW1lIDE0PC9w PjxwPlNvbG9uIDMwLCBTdHJvbmdzdmlsbGUgMDwvcD48cD5TcHJpbmdmaWVsZCAzOCwgQ2xvdmVy bGVhZiAwPC9wPjxwPlN0LiBIZW5yeSAyNCwgQW5uYSAxNzwvcD48cD5TdC4gTWFyeXMgTWVtb3Jp YWwgMzAsIENlbGluYSAwPC9wPjxwPlN0LiBQYXJpcyBHcmFoYW0gNDUsIFNwcmluZy4gR3JlZW5v biAxMjwvcD48cD5TdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAyMywgQ2luLiBXaW50b24gV29vZHMgMTcg KE9UKTwvcD48cD5TdGV1YmVudmlsbGUgMjQsIFlvdW5ncy4gVXJzdWxpbmUgMTU8L3A+PHA+U3Ry dXRoZXJzIDI4LCBDYW1wYmVsbCBNZW1vcmlhbCAwPC9wPjxwPlRpZmZpbiBDYWx2ZXJ0IDc3LCBG b3N0b3JpYSBTdC4gV2VuZGVsaW4gMTQ8L3A+PHA+VGlwcCBDaXR5IFRpcHBlY2Fub2UgMzEsIFNp ZG5leSAyMTwvcD48cD5Ub2wuIENlbnQuIENhdGguIDUwLCBUb2wuIFN0LiBGcmFuY2lzIDA8L3A+ PHA+VG9sLiBPdHRhd2EgSGlsbHMgMjEsIFcuIFVuaXR5IEhpbGx0b3AgMTI8L3A+PHA+VG9sLiBT dC4gSm9obiYjODIxNztzIDM3LCBPcmVnb24gQ2xheSAxNDwvcD48cD5Ub2wuIFN0YXJ0IDQ3LCBU b2wuIFNjb3R0IDA8L3A+PHA+VG9sLiBXaGl0bWVyIDQ5LCBGcmVtb250IFJvc3MgMDwvcD48cD5U b2wuIFdvb2R3YXJkIDUwLCBUb2wuIEJvd3NoZXIgMTk8L3A+PHA+VHJpd2F5IDI4LCBUdXNsYXcg MjE8L3A+PHA+VHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiA0OSwgRmFpcmJvcm4gNjwvcD48cD5Ucm95IDQ5LCBW YW5kYWxpYSBCdXRsZXIgMTk8L3A+PHA+VHJveSBDaHJpc3RpYW4gMzUsIExld2lzYnVyZyBUcmkt Q291bnR5IE4uIDc8L3A+PHA+VHVza3kgQ2VudC4gQ2F0aC4gMjgsIFNhbmR5IFZhbGxleSAxMDwv cD48cD5VcHBlciBTYW5kdXNreSA0NywgQnVjeXJ1cyAxNDwvcD48cD5XYXJyZW4gSGFyZGluZyA0 NiwgQm9hcmRtYW4gMTU8L3A+PHA+V2VzdCBMYWZheWV0dGUgUmlkZ2V3b29kIDM0LCBTdHJhc2J1 cmcgMDwvcD48cD5XaWNrbGlmZmUgNjIsIFBhaW5lc3ZpbGxlIEhhcnZleSAxODwvcD48cD5XaWxs b3VnaGJ5IFNvdXRoIDM2LCBNYWRpc29uIDIxPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSA2MywgRmllbGQgNzwv cD48cD5WYW4gQnVyZW4gNTksIENvcnktUmF3c29uIDE0PC9wPjxwPlZpZW5uYSBNYXRoZXdzIDIw LCBBbmRvdmVyIFB5bWF0dW5pbmcgVmFsbGV5IDE0ICgyT1QpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkOC0tPjxwPlN1YnVyYmFuIExlYWd1ZTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk5PUkRPTklBIDM3LCBDVVlBSE9H QSBGQUxMUyAyMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3At LT48cD5Ob3Jkb25pYQk3CTEzCTEwCTcJJiM4MjEyOwkzNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscwkwCTE0CTAJNgkmIzgy MTI7CTIwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPk5vci46IEJ1cmtob2xkZXIgMSBydW4gKENyb2NrZXR0IGtpY2spPC9wPjxwPk5vci46 IE8mIzgyMTc7RG9ubmVsbCAyMSBwYXNzIGZyb20gTGV2YWsgKENyb2NrZXR0IGtpY2spPC9wPjxw PkNGOiBIaXRjaGluZ3MgMyBydW4gKE1jRGV2aXR0IGtpY2spPC9wPjxwPk5vci46IEZHIENyb2Nr ZXR0IDM3PC9wPjxwPkNGOiBTYWdlIDIgcnVuIChNY0Rldml0dCBraWNrKTwvcD48cD5Ob3IuOiBG RyBDcm9ja2V0dCAzOTwvcD48cD5Ob3IuOiBXaXpuaWFrIDI2IHBhc3MgZnJvbSBMZXZhayAoQ3Jv Y2tldHQga2ljayk8L3A+PHA+Tm9yLjogRkcgQ3JvY2tldHQgMzM8L3A+PHA+Q0Y6IFNpZWdmZXJ0 aCAyMSBwYXNzIGZyb20gVmFzc2Fsb3R0aSAocGFzcyBmYWlsZWQpPC9wPjxwPk5vci46IEJ1cmto b2xkZXIgMyBydW4gKENyb2NrZXR0IGtpY2spPC9wPjxwPglOb3Jkb25pYQlGYWxsczwvcD48cD5G aXJzdCBkb3ducwkyNQkxMjwvcD48cD5SdXNoaW5nCTM5LTEzMwkzNS0xMjY8L3A+PHA+UGFzc2lu ZwkyNi0zNC0zNjQtMQk2LTctMTYwLTA8L3A+PHA+UmVjb3JkcwkzLTQsIDEtMwkxLTYsIDAtNDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkJBUkJFUlRPTiAzNywg VEFMTE1BREdFIDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w LS0+PHA+VGFsbG1hZGdlCTAJMAkwCTYJJiM4MjEyOwk2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkJhcmJlcnRvbgkwCTI0CTAJMTMJJiM4MjEyOwkz NzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48 cD5CYXIuOiBCb29rZXIgMSBydW4gKEJyb3duIGtpY2spPC9wPjxwPkJhci46IFRob21wc29uIDYw IHBhc3MgZnJvbSBSaWVzIChCcm93biBraWNrKTwvcD48cD5CYXIuOiBUdXJuYmF1Z2ggNjAgcHVu dCByZXR1cm4gKEJyb3duIGtpY2spPC9wPjxwPkJhci46IEZHIEJyb3duIDE4PC9wPjxwPlRhbC46 IEV5cmUgMTggcGFzcyBmcm9tIFNlZWtlciAocGFzcyBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkJhci46IEJvb2tl ciAzMyBwYXNzIGZyb20gUmllcyAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkJhci46IEJvb2tlciA5NSBp bnRlcmNlcHRpb24gcmV0dXJuIChCcm93biBraWNrKTwvcD48cD4JVGFsbG1hZGdlCUJhcmJlcnRv bjwvcD48cD5GaXJzdCBkb3ducwk3CTE0PC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMjMtNTcJMjMtNzE8L3A+PHA+ UGFzc2luZwkxMS0yNS0xMTUtMQkyNS0zOC0zMjUtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTItNSwgMC0zCTUt MiwgMS0yPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QVVST1JB IDQ5LCBSRVZFUkUgMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wLS0+PHA+QXVyb3JhCTcJMjEJMTQJNwkmIzgyMTI7CTQ5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlJldmVyZQk3CTAJMAkxNAkmIzgyMTI7CTIx PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxw PkF1ci46IFZhbnpvIDU1IHJ1biAoQWxicmVjaHQga2ljayk8L3A+PHA+UmV2LjogTGFuZ2RvbiAy IHJ1biAoR2lsdG5lciBraWNrKTwvcD48cD5BdXIuOiBCbHVudCAzMCBwYXNzIGZyb20gQXVzdGlu IChBbGJyZWNodCBraWNrKTwvcD48cD5BdXIuOiBCbHVudCAxMSBwYXNzIGZyb20gQXVzdGluIChB bGJyZWNodCBraWNrKTwvcD48cD5BdXIuOiBCbHVlIDY3IHBhc3MgZnJvbSBBdXN0aW4gKEFsYnJl Y2h0IGtpY2spPC9wPjxwPkF1ci46IFZhbnpvIDU5IHJ1biAoQWxicmVjaHQga2ljayk8L3A+PHA+ QXVyLjogQXJzbGFuaWFuIDggcnVuIChBbGJyZWNodCBraWNrKTwvcD48cD5SZXYuOiBCdXNlciAx MyBydW4gKEdpbHRuZXIga2ljayk8L3A+PHA+QXVyLjogRGVNaWNjbyAzNiBwdW50IHJldHVybiAo T2JseSBraWNrKTwvcD48cD5SZXYuOiBCdXNlciAxMSBydW4gKEdpbHRuZXIga2ljayk8L3A+PHA+ CUF1cm9yYQlSZXZlcmU8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTQJMjA8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyMi0x NzEJNDUtMzM1PC9wPjxwPlBhc3NpbmcJMTItMTQtMjA2LTAJNi0xMi00Mi0yPC9wPjxwPlJlY29y ZHMJNi0xLCA0LTAJNC0zLCAxLTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5IVURTT04gMjUsIFNUT1cgMjQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+U3Rvdwk3CTEwCTcJMAkmIzgyMTI7CTI0PC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkh1ZHNvbgk3CTAJMwkxNQkm IzgyMTI7CTI1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPkh1ZC46IFBhbHRhbmkgNTcgcHVudCByZXR1cm4gKEdvbnlhIGtpY2spPC9wPjxw PlN0b3c6IEFuZHJhc3N5IDg2IHBhc3MgZnJvbSBWYW50cmVhc2UgKENvc3RlbGxvIGtpY2spPC9w PjxwPlN0b3c6IEZHIEJ1cm5oYW0gMjY8L3A+PHA+U3RvdzogQW5kcmFzc3kgMjIgcnVuIChCdXJu aGFtIGtpY2spPC9wPjxwPlN0b3c6IExpbmRzYXkgNCBwYXNzIGZyb20gVmFudHJlYXNlIChDb3N0 ZWxsbyBraWNrKTwvcD48cD5IdWQuOiBGRyBHb255YSAzMDwvcD48cD5IdWQuOiBNYWlsZXkgMjgg cGFzcyBmcm9tIFBhbGxheSAoR29ueWEga2ljayk8L3A+PHA+SHVkLjogTWFpbGV5IDIzIHBhc3Mg ZnJvbSBQYWxsYXkgKE1haWxleSBmcm9tIFBhcmtlcik8L3A+PHA+CVN0b3cJSHVkc29uPC9wPjxw PkZpcnN0IGRvd25zCTE2CTIwPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMzctMTY3CTQwLTEzNDwvcD48cD5QYXNz aW5nCTktMjEtMjAzLTAJMTYtMjctMTkyLTA8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk2LTEsIDMtMQk2LTEsIDQt MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNPUExFWSAzMywg SElHSExBTkQgMTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w LS0+PHA+Q29wbGV5CTAJMTYJMAkxNwkmIzgyMTI7CTMzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkhpZ2hsYW5kCTMJMAkwCTEzCSYjODIxMjsJMTY8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ SGlnLjogRkcgRXZlcmV0dCAxOTwvcD48cD5Db3AuOiBGRyBNYWxwYXNzIDQxPC9wPjxwPkNvcC46 IERvc3MgaW50ZXJjZXB0aW9uIHJldHVybiAoa2ljayBibG9ja2VkKTwvcD48cD5Db3AuOiBCcmlk Z2VzIDU5IHJ1biAoTWFscGFzcyBraWNrKTwvcD48cD5IaWcuOiBIdXRjaGluZ3MgZnVtYmxlIHJl Y292ZXJ5IChFdmVyZXR0IGtpY2spPC9wPjxwPkNvcC46IEZHIE1hbHBhc3MgMjA8L3A+PHA+Q29w LjogQnJlbm5lciAxNSBydW4gKE1hbHBhc3Mga2ljayk8L3A+PHA+Q29wLjogQWxsZW4gaW50ZXJj ZXB0aW9uIHJldHVybiAoTWFscGFzcyBraWNrKTwvcD48cD5IaWcuOiBNYWxsIDE2IHBhc3MgZnJv bSBFYXJuc3QgKHBhc3MgZmFpbGVkKTwvcD48cD4JQ29wbGV5CUhpZ2hsYW5kPC9wPjxwPkZpcnN0 IGRvd25zCTEzCTE0PC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJNDItMjgwCTM1LTkzPC9wPjxwPlBhc3NpbmcJNC0x My00Mi0xCTEyLTMwMTUzLTI8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk2LTEsIDQtMAk0LTMsIDEtMzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQ4LS0+PHA+Tm9ydGhlYXN0ZXJuIEJ1Y2tl eWUgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw Pk1BUkxJTkdUT04gNDgsIENBTlRPTiBTT1VUSCAzNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5NYXJsaW5ndG9uCTEzCTcJOAkyMAkmIzgyMTI7CTQ4 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPkNhbnRv biBTb3V0aAkwCTE0CTE0CTcJJiM4MjEyOwkzNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5NYXIuOiBDb29sZXkgNTQgcGFzcyBmcm9tIFBl bm5lbGwgKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5NYXIuOiBCcmFkeSA1IHBhc3MgZnJvbSBQZW5uZWxs IChDb29sZXkga2ljayk8L3A+PHA+Q1M6IERpZWhsIDEgcnVuIChGcmFua3Mga2ljayk8L3A+PHA+ TWFyLjogU2FtcHNvbiA5MyBydW4gKENvb2xleSBraWNrKTwvcD48cD5DUzogRXplbGwgNjQgcGFz cyBmcm9tIFNueWRlciAoRnJhbmtzIGtpY2spPC9wPjxwPk1hci46IEFsbGVuIDM1IHJ1biAoU2Ft cHNvbiBwYXNzIGZyb20gUGVubmVsbCk8L3A+PHA+Q1M6IEV6ZWxsIDEgcnVuIChGcmFua3Mga2lj ayk8L3A+PHA+TWFyLjogU2FtcHNvbiAxMCBydW4gKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5DUzogRXpl bGwgMSBydW4gKEZyYW5rcyBraWNrKTwvcD48cD5NYXIuOiBTYW1wc29uIDUxIHJ1biAoQnJhZHkg cGFzcyBmcm9tIFBlbm5lbGwpPC9wPjxwPk1hci46IFNhbXBzb24gOCBydW4gKGtpY2sgZmFpbGVk KTwvcD48cD4JTWFybGluZ3RvbglDYW50b24gU291dGg8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMjUJMTI8 L3A+PHA+UnVzaGluZwk0My0zOTMJMjgtMTAzPC9wPjxwPlBhc3NpbmcJMTUtMjEtMjM0LTEJOS0y MS0yMTQtMjwvcD48cD5SZWNvcmRzCTctMCwgNC0wCTMtNCwgMi0xPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TE9VSVNWSUxMRSA0NCwgV0VTVCBCUkFOQ0ggMjA8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+V2VzdCBC cmFuY2gJMAk2CTAJMTQJJiM4MjEyOwkyMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlCTEwCTI4CTYJMAkmIzgyMTI7CTQ0PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkxvdS46 IEZHIEJhdWdobWFuIDMwPC9wPjxwPkxvdS46IEFkYW1zIDQzIHBhc3MgZnJvbSBIYWhuIChCYXVn aG1hbiBraWNrKTwvcD48cD5XQjogTG9zaWVyIDExIHBhc3MgZnJvbSBEZXNoaWVsZHMgKGtpY2sg ZmFpbGVkKTwvcD48cD5Mb3UuOiBIYWhuIDgxIHJ1biAoQmF1Z2htYW4ga2ljayk8L3A+PHA+TG91 LjogSGFydGxpbmUgMTIgcHFhc3MgZnJvbSBIYWhuIChCYXVnaG1hbiBraWNrKTwvcD48cD5Mb3Uu OiBIYXJ0bGluZSAyMSBwYXNzIGZyb20gSGFobiAoQmF1Z2htYW4ga2ljayk8L3A+PHA+TG91Ljog WnVwcGUgOSBwYXNzIGZyb20gSGFobiAoQmF1Z2htYW4ga2ljayk8L3A+PHA+TG91LjogSGFobiA1 IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPldCOiBCdXRjaGVyIDE5IHBhc3MgZnJvbSBEZXNoaWVs ZHMgKEhvb3BlcyBraWNrKTwvcD48cD5XQjogQnV0Y2hjciAxNiBwYXNzIGZyb20gRGVzaGllbGRz IChIb29wZXMga2ljayk8L3A+PHA+CVdCCUxvdWlzdmlsbGU8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTIJ MTY8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyMy03OAkyOS0yMTc8L3A+PHA+UGFzc2luZwkxNC0yNC0xOTUtMQkx My0yMC0yMTQtMHg8L3A+PHA+UmVjb3JkcwkzLTQsIDItMgk0LTMsIDMtMTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkFMTElBTkNFIDQyLCBDQVJST0xMVE9OIDMy PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkNhcnJv bGx0b24JMAkyMAk2CTYJJiM4MjEyOwkzMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5BbGxpYW5jZQkxNAkxNAkxNAkwCSYjODIxMjsJNDI8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QWxsLjog RnJhemllciA4NCBydW4gKERlbm55IGtpY2spPC9wPjxwPkFsbC46IEpvaG5zb24gNSBydW4gKERl bm55IGtpY2spPC9wPjxwPkNhci46IEZsYW5hZ2FuIDEzIHJ1biAoS2VlZmVyIGtpY2spPC9wPjxw PkNhci46IFNoYXcgMSBydW4gKGtpY2sgYmxvY2tlZCk8L3A+PHA+QWxsLjogSm9obnNvbiAxOSBy dW4gKERlbm55IGtpY2spPC9wPjxwPkNhci46IFNoYXcgNSBydW4gKEtlZWZlciBraWNrKTwvcD48 cD5BbGwuOiBKb2huc29uIDU3IHJ1biAoRGVubnkga2ljayk8L3A+PHA+QWxsLjogSm9obnNvbiAy IHJ1biAoRGVubnkga2ljayk8L3A+PHA+Q2FyLjogU2hhdyAyIHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9w PjxwPkFsbC46IEhhbmNvY2sgNjQga2lja29mZiByZXR1cm4gKERlbm55IGtpY2spPC9wPjxwPkNh ci46IFNoYXcgMTcgcnVuIChwYXNzIGZhaWxlZCkgPC9wPjxwPglDYXJyb2xsdG9uCUFsbGlhbmNl PC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTI1CTEzPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJNDYtMjU5CTQ2LTMwMzwvcD48 cD5QYXNzaW5nCTExLTIwLTEzNS0zCTYtMTAtODYtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTMtNCwgMC00CTMt NCwgMy0xPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDgtLT48cD5XYXlu ZSBDb3VudHkgQXRobGV0aWMgTGVhZ3VlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9SV0FZTkUgNDgsIEhJTExTREFMRSAxMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Ob3J3YXluZQk3CTcJMjAJMTQJJiM4MjEy Owk0ODwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5I aWxsc2RhbGUJNwkwCTYJMAkmIzgyMTI7CTEzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPk5vci46IFJvaHJiYXVnaCAxOCBpbnRlcmNlcHRp b24gcmV0dXJuIChHcmFmdCBraWNrKTwvcD48cD5IaWwuOiBSb2dlcnMgMiBwYXNzIGZyb20gV2ls bGlhbXMgKFZpbnNhY2sga2ljayk8L3A+PHA+Tm9yLjogWm9sbGluZ2VyIDQgcnVuIChHcmFmdCBr aWNrKTwvcD48cD5Ob3IuOiBXZWlubWFuIDI5IHBhc3MgZnJvbSBab2xsaW5nZXIgKEdyYWZ0IGtp Y2spPC9wPjxwPk5vci46IFdoaXRlIDkgcGFzcyBmcm9tIFpvbGxpbmdlciAoa2ljayBmYWlsZWQp PC9wPjxwPkhpbC46IENsaW5lIDI3IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPk5vci46IEdhc3Nl ciAxMyBydW4gKEdyYWZ0IGtpY2spPC9wPjxwPk5vci46IFpvbGxpbmdlciA3IHJ1biAoR3JhZnQg a2ljayk8L3A+PHA+Tm9yLjogWm9sbGluZ2VyIDQwIHJ1biAoR3JhZnQga2ljayk8L3A+PHA+CU5v cndheW5lCUhpbGxzZGFsZTwvcD48cD5GaXJzdCBkb3ducwkxOAk5PC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJMzct MjM2CTI3LTEyMjwvcD48cD5QYXNzaW5nCTEzLTIxLTE5Ny0wCTktMTctNjgtMzwvcD48cD5SZWNv cmRzCTYtMSwgNC0wCTUtMiwgMi0yPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlLS0+PHA+Tk9SVEhXRVNURVJOIDU1LCBSSVRUTUFOIDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+Uml0dG1hbgkwCTYJMAkwCSYjODIxMjsJNjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5Ob3J0aHdl c3Rlcm4JMjgJMTQJMTMJMAkmIzgyMTI7CTU1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPk5XOiBBbW1vbiA1MyBwYXNzIGZyb20gVGh1dCAo a2ljayBnb29kKTwvcD48cD5OVzogU21pdGggMyBwYXNzIGZyb20gVGh1dCAoa2ljayBnb29kKTwv cD48cD5OVzogRHV2YWxsIDU0IHJ1biAoa2ljayBnb29kKTwvcD48cD5OVzogU3RpbmVtZXR6IGJs b2NrZWQgcHVudCBpbiBlbmQgem9uZSAoa2ljayBnb29kKSA8L3A+PHA+Uml0LjogWW9udHogMjQg cGFzcyBmcm9tIFJhbXNpZXIgKGtpY2sgYmxvY2tlZCk8L3A+PHA+Tlc6IFRodXQgNiBydW4gKGtp Y2sgZ29vZCk8L3A+PHA+Tlc6IExldHRlcmx5IDcyIHBhc3MgZnJvbSBUaHV0IChraWNrIGdvb2Qp PC9wPjxwPk5XOiBTbWl0aCAyNSBibG9ja2VkIHB1bnQgcmV0dXJuIChraWNrIGJsb2NrZWQpPC9w PjxwPk5XOiBUaHV0IDIwIHJ1biAoa2ljayBnb29kKTwvcD48cD4JUml0dG1hbglOb3J0aHdlc3Rl cm48L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTQJMTA8L3A+PHA+UnVzaGluZwkzNy03NwkyMi0yMjY8L3A+ PHA+UGFzc2luZwkxNC0yNC0xMzEtMgk4LTE5LTE2Ny0wPC9wPjxwPlJlY29yZHMJMi01LCAwLTQJ Ny0wLCA0LTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5EQUxU T04gNTUsIFdBWU5FREFMRSAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZVRvcC0tPjxwPldheW5lZGFsZQkwCTAJMAkwCSYjODIxMjsJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5EYWx0b24JNwkzNAkxNAkwCSYjODIx MjsJNTU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+RGFsLjogRml0endhdGVyIDM5IHJ1biAoQ2FpbGxldCBraWNrKTwvcD48cD5EYWwuOiBG aXR6d2F0ZXIgODAgcnVuIChDYWlsbGV0IGtpY2spPC9wPjxwPkRhbC46IEZpdHp3YXRlciA0NiBy dW4gKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5EYWwuOiBUcm95ZXIgMSBydW4gKENhaWxsZXQga2ljayk8 L3A+PHA+RGFsLjogRGFsZXNzYW5kcm8gNDIgcnVuIChDYWlsbGV0IGtpY2spPC9wPjxwPkRhbC46 IEhvcnN0IDIgcnVuIChDYWlsbGV0IGtpY2spPC9wPjxwPkRhbC46IEZpdHp3YXRlciA1MiBydW4g KENhaWxsZXQga2ljayk8L3A+PHA+RGFsLjogVHJveWVyIDE1IHJ1biAoQ2FpbGxldCBraWNrKTwv cD48cD4JV2F5bmVkYWxlCURhbHRvbjwvcD48cD5SZWNvcmRzCTAtNywgMC00CTUtMiwgMy0xPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDgtLT48cD5QQUMtNzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkZBSVJMRVNTIDM5LCBUVVNLWSBW QUxMRVkgNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48 cD5GYWlybGVzcwkwCTI1CTE0CTAJJiM4MjEyOwkzOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5UdXNreSBWYWxsZXkJMAk3CTAJMAkmIzgyMTI7CTc8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ RmFpLjogTG9yZXR0byAxNSBwYXNzIGZyb20gTGFuZXkgKGtpY2sgZmFpbGVkPC9wPjxwPkZhaS46 IE5pY29saW5vIDMyIHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPlRWOiBMZXdpcyA2NCBwYXNzIGZy b20gTG92ZSAoRm94IGtpY2spPC9wPjxwPkZhaS46IE5pY29saW5vIDEwIHBhc3MgZnJvbSBFdWJh bmtzIChMYW5leSBraWNrKTwvcD48cD5GYWkuOiBMYW5leSAxIHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9w PjxwPkZhaS46IEV1YmFua3MgNTQgcnVuIChwYXNzIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+RmFpLjogTGFuZXkg MiBydW4gKE1pa25pcyBwYXNzIGZyb20gTGFuZXkpPC9wPjxwPglGYWlybGVzcwlUdXNreSBWYWxs ZXk8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMjIJNDwvcD48cD5SdXNoaW5nCTQ2LTMzMgkyMC0yNDwvcD48 cD5QYXNzaW5nCTctMTUtOTgtMQk1LTE0LTEwNy0xPC9wPjxwPlJlY29yZHMJMi01LCAyLTIJMy00 LCAxLTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5JTkRJQU4g VkFMTEVZIDMwLCBDVkNBIDE0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVT Y29yZVRvcC0tPjxwPkluZGlhbiBWYWxsZXkJMTIJMAkxMgk4CSYjODIxMjsJMzA8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q1ZDQQkwCTE0CTAJMAkm IzgyMTI7CTE0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPklWOiBDYXJsaXNsZSA4IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQpPC9wPjxwPklWOiBHYXJh YnJhbmR0IDExIHJ1biBwYXNzIGZhaWxlZDwvcD48cD5DVkNBOiBBdHdvb2QgMSBydW4gKERlTHVj aWEga2ljayk8L3A+PHA+Q1ZDQTogV29vZGxlZSAyOCBwYXNzIGZyb20gUGF5bmUgKERlTHVjaWEg a2ljayk8L3A+PHA+SVY6IENhcmxpc2xlIDU5IHJ1biAocnVuIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+SVY6IEdh cmFicmFuZHQgMyBpbnRlcmNlcHRpb24gcmV0dXJuIChwYXNzIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+SVY6IENh cmxpc2xlIDkgcnVuIChraWNrIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+CUluZGlhbiBWYWxsZXkJQ1ZDQTwvcD48 cD5GaXJzdCBkb3ducwkxOQkxOTwvcD48cD5SdXNoaW5nCTQ4LTM2NgkzMi0xMDA8L3A+PHA+UGFz c2luZwk0LTgtNTYtMAkxOS00My0yMzItMjwvcD48cD5SZWNvcmRzCTMtNCwgMy0xCTAtNywgMC00 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUFOQ0hFU1RFUiA0 MiwgT1JSVklMTEUgNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AtLT48cD5PcnJ2aWxsZQkwCTAJMAk3CSYjODIxMjsJNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5NYW5jaGVzdGVyCTcJNwk3CTIxCSYjODIxMjsJ NDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+TWFuLjogV3JpZ2h0IDEgcGFzcyBmcm9tIEVhcmljaCAoV2h5dGUga2ljayk8L3A+PHA+TWFu LjogSGV0dGljaCAyMCBwYXNzIGZyb20gRWFyaWNoIChXaHl0ZSBraWNrKTwvcD48cD5NYW4uOiBN Y0ZhZGRlbiAxNSBydW4gKFdoeXRlIGtpY2spPC9wPjxwPk1hbi46IEtuaWdodCAzIHJ1biAoV2h5 dGUga2ljayk8L3A+PHA+T3JyLjogRG9tZXIgMiBydW4gKENyYWlnbXlsZSBraWNrKTwvcD48cD5N YW4uOiBXcmlnaHQgNDcgcnVuIChXaHl0ZSBraWNrKTwvcD48cD5NYW4uIE1jRmFkZGVuIDEwIHJ1 biAoV2h5dGUga2ljayk8L3A+PHA+CU9ycnZpbGxlCU1hbmNoZXN0ZXI8L3A+PHA+UnVzaGluZwkx NS0yNgk1My0zNDk8L3A+PHA+UGFzc2luZwk5LTE5LTUzLTEJNS05LTM0LTA8L3A+PHA+UmVjb3Jk cwkzLTQsIDItMgk0LTMsIDQtMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRI ZWQ4LS0+PHA+RmVkZXJhbCBMZWFndWU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U2NvcmUtLT48cD5MQUtFIDI4LCBOT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDE0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkxha2UJMTQJMTQJMAkwCSYjODIx MjsJMjg8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+ SG9vdmVyCTcJMAkwCTcJJiM4MjEyOwkxNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5MYWtlOiBGcmFuY2lzIDIgcnVuIChDb2xkc25vdyBr aWNrKTwvcD48cD5MYWtlOiBNYXJ0aW4gMSBydW4gKENvbGRzbm93IGtpY2spPC9wPjxwPk5DSDog TmljaG9sc29uIDEzIHBhc3MgZnJvbSBLZWxsZXIgKFNhcmJhdWdoIGtpY2spPC9wPjxwPkxha2U6 IEZyYW5jaXMgMSBydW4gKENvbGRzbm93IGtpY2spPC9wPjxwPkxha2U6IE1hcnRpbiA2MCBwYXNz IGZyb20gR29vZGhlYXJ0IChDb2xkc25vdyBraWNrKTwvcD48cD5OQ0g6IFJlaWNvc2t5IDEgcnVu IChTYXJiYXVnaCBraWNrKTwvcD48cD4JTGFrZQlIb292ZXI8L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTcJ MTQ8L3A+PHA+UnVzaGluZwk1MS0yODQJMzUtMTIyPC9wPjxwPlBhc3NpbmcJOS0xNC0xMzUtMAk4 LTE2LTg5LTI8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk1LTIsIDEtMgkzLTQsIDAtNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlBFUlJZIDM1LCBHUkVFTiAzMDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5QZXJyeQkwCTE0CTcJMTQJ JiM4MjEyOwkzNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qt LT48cD5HcmVlbgkwCTEwCTE0CTYJJiM4MjEyOwkzMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5QZXIuOiBDbGV2ZWxhbmQgMzggcnVuIChC cm93biBraWNrKTwvcD48cD5HcmUuOiBDaGFwbWFuIDggcGFzcyBmcm9tIFN0YXVkdCAoTmFyZGkg a2ljayk8L3A+PHA+UGVyLjogQmxhY2tpc3RvbiA1NSBwYXNzIGZyb20gQmFrZXIgKEJyb3duIGtp Y2spPC9wPjxwPkdyZS46IEZHIE5hcmRpIDQ0PC9wPjxwPkdyZS46IExpbWVyaWNrIDcgcGFzcyBm cm9tIFN0YXVkdCAoTmFyZGkga2ljayk8L3A+PHA+UGVyLjogU3RyaWNrbGFuZCAxMSBydW4gKEJy b3duIGtpY2spPC9wPjxwPkdlci46IE1jQWxlZXNlIDI2IHJ1biAoTmFyZGkga2ljayk8L3A+PHA+ UGVyLjogU3RyaWNrbGFuZCA1IHJ1biAoQnJvd24ga2ljayk8L3A+PHA+UGVyLjogQ2xldmVsYW5k IDExIHJ1biAoQnJvd24ga2ljayk8L3A+PHA+R3JlLjogTGltZXJpY2sgMzEgcGFzcyBmcm9tIFN0 YXVkdCAocGFzcyBmYWlsZWQpPC9wPjxwPglQZXJyeQlHcmVlbjwvcD48cD5GaXJzdCBkb3ducwky MgkyMzwvcD48cD5SdXNoaW5nCTQ4LTM1OQkzMy0xMzk8L3A+PHA+UGFzc2luZwkxLTItNTUtMAky OS0zNy0yNzAtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTUtMiwgMi0xCTItNSwgMC0zPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDgtLT48cD5Qb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2U8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XT09EUklER0UgNjMs IEZJRUxEIDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+ PHA+RmllbGQJMAkwCTcJMAkmIzgyMTI7CTc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+V29vZHJpZGdlCTI4CTIxCTE0CTAJJiM4MjEyOwk2MzwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5Xb28u OiBTYW5kZXJzIDQ3IHJ1biAoTGFtc29uIGtpY2spPC9wPjxwPldvby46IFNhbmRlcnMgNCBydW4g KExhbXNvbiBraWNrKTwvcD48cD5Xb28uOiBIb3dhcmQgNjAgcGFzcyBmcm9tIEx5ZGljIChMYW1z b24ga2ljayk8L3A+PHA+V29vLjogTWFyZ3JvZmYgNDIgcGFzcyBmcm9tIEx5ZGljIChMQW1zb24g a2ljayk8L3A+PHA+V29vLjogSG93YXJkIDEgcGFzcyBmcm9tIEx5ZGljIChMYW1zb24ga2ljayk8 L3A+PHA+V29vLjogU2luZ2xldGFyeSAzNyBydW4gKExhbXNvbiBraWNrKTwvcD48cD5Xb28uOiBT aW5nbGV0YXJ5IDEgcnVuIChMYW1zb24ga2ljayk8L3A+PHA+V29vLjogU2FuZGVycyA2IHJ1biAo TGFtc29uIGtpY2spPC9wPjxwPldvby46IE1hbGx5IDIwIGZ1bWJsZSByZXR1cm4gKExhbXNvbiBr aWNrKTwvcD48cD5GaWUuOiBQb3RoIDYwIHBhc3MgZnJvbSBGcmFuY2lzIChXcmlnaHQga2ljayk8 L3A+PHA+CUZpZWxkCVdvb2RyaWRnZTwvcD48cD5GaXJzdCBkb3ducwk5CTE3PC9wPjxwPlJ1c2hp bmcJMjktMjgJMzAtMzQ3PC9wPjxwPlBhc3NpbmcJNi0xMy0xMTItMAk4LTgtMTQ3LTA8L3A+PHA+ UmVjb3JkcwkyLTUsIDAtNAk3LTAsIDQtMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZS0tPjxwPkNPVkVOVFJZIDI1LCBTVFJFRVRTQk9STyAyMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5Db3ZlbnRyeQkwCTAJMTIJMTMJJiM4 MjEyOwkyNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48 cD5TdHJlZXRzYm9ybwk3CTE0CTAJMAkmIzgyMTI7CTIxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlN0ci46IEsuIEpvbmVzIDMxIHBhc3Mg ZnJvbSBCdXRsZXIgKEdoYWhyZW1hbmkga2ljayk8L3A+PHA+U3RyLjogSy4gSm9uZXMgMzQgcGFz cyBmcm9tIEJ1dGxlciAoR2hhaHJlbWFuaSBraWNrKTwvcD48cD5TdHIuOiBSZWRkaW5nIDQgcnVu IChHaGFocmVtYW5pIGtpY2spPC9wPjxwPkNvdi46IExvY2hlciA5IHJ1biAoa2ljayBmYWlsZWQp PC9wPjxwPkNvdi46IExvY2hlciA1IHJ1biAocGFzcyBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkNvdi46IFNpYmxl eSA2IHJ1biAoQW5kcmV3IGtpY2spPC9wPjxwPkNvdi46IExvY2hlciAyIHJ1biAoa2ljayBibG9j a2VkKTwvcD48cD4JQ292ZW50cnkJU3RyZWV0c2Jvcm88L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTEJMTY8 L3A+PHA+UnVzaGluZwk0Mi0xNjIJMjctNzY8L3A+PHA+UGFzc2luZwk5LTIxLTgzLTAJMTUtMjkt MjE3LTE8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk0LTMsIDMtMQk0LTMsIDItMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQ4LS0+PHA+Tm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Tk9UUkUgREFNRS1DQVRIRURSQUwgTEFU SU4gMjEmIzgyMzI7V0FMU0ggSkVTVUlUIDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+V2Fsc2gJMAkwCTMJMAkmIzgyMTI7CTM8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+TkRDTAk3CTcJNwkwCSYjODIx MjsJMjE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+TkRDTDogTW91bnRzIDIgcnVuIChCcmtpYyBraWNrKTwvcD48cD5ORENMOiBNb3VudHMg MSBydW4gKEJya2ljIGtpY2spPC9wPjxwPldKOiBGRyBTYWx1YW4gNDI8L3A+PHA+TkRDTDogIE1v dW50cyAyIHJ1biAoQnJraWMga2ljayk8L3A+PHA+CVdhbHNoCU5EQ0w8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwkx LTYsIDAtMgk1LTIsIDEtMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0t PjxwPkFSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMzAsJiM4MjMyO1BBUk1BIFBBRFVBIDEwPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4J MTAJMAkxMAkxMAkmIzgyMTI7CTMwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxp bmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlBhcm1hIFBhZHVhCTMJNwkwCTAJJiM4MjEyOwkxMDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5QYWQuOiBGRyBC dXR0YXp6b25pIDQwPC9wPjxwPkhvYi46IEZHIEtlcnNoIDI1PC9wPjxwPkhvYi46IFNpYmxleSAy IHJ1biAoS2Vyc2gga2ljayk8L3A+PHA+UGFkLjogS2VsbGV5IDEwIHBhc3MgZnJvbSBQZXRlcnNv biAoQnV0dGF6em9uaSBraWNrKTwvcD48cD5Ib2IuOiBTaWJsZXkgODQgcnVuIChLZXJzaCBraWNr KTwvcD48cD5Ib2IuOiBGRyBLZXJzaCAzODwvcD48cD5Ib2IuOiBTaWJsZXkgNiBydW4gKEtlcnNo IGtpY2spPC9wPjxwPkhvYi46IEZHIEtlcnNoIDUzPC9wPjxwPglIb2JhbglQYWR1YTwvcD48cD5G aXJzdCBkb3ducwkxNgkxNDwvcD48cD5SdXNoaW5nCTM1LTIyMQkyOS03MTwvcD48cD5QYXNzaW5n CTExLTE5LTIyNS0xCTE3LTMyLTIxNy0yPC9wPjxwPlJlY29yZHMJNi0xLCAyLTAJNC0zLCAxLTE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkOC0tPjxwPk9oaW8gQ2FyZGlu YWwgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw PkxFWElOR1RPTiAxNCwgV09PU1RFUiAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkxleGluZ3Rvbgk2CTgJMAkwCSYjODIxMjsJMTQ8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+V29vc3RlcgkwCTMJMAkw CSYjODIxMjsJMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5MZXguOiBTdG92ZXIgMzggaW50ZXJjZXB0b24gcmV0dXJuIChydW4gRmFpbGVk KTwvcD48cD5MZXguOiBCcmFuZGVuYnVyZyAzMSBwYXNzIGZyb20gUGZpemVubWF5ZXIgKFBmaXpl bm1heWVyIHJ1bik8L3A+PHA+V29vLjogRkcgU3RvbGwgMjY8L3A+PHA+CUxleGluZ3RvbglXb29z dGVyPC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTE1CTExPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJNDEtMTMzCTI3LTQyPC9w PjxwPlBhc3NpbmcJMTAtMjAtMTEzLTAJMTEtMzEtMTQyLTI8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk1LTIsIDMt MAk1LTIsIDItMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQ4LS0+PHA+ Q2l0eSBTZXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5F QVNUIDM4LCBFTExFVCAzMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AtLT48cD5FbGxldAkwCTEwCTIxCTAJJiM4MjEyOwkzMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5FYXN0CTAJNgk4CTI0CSYjODIxMjsJMzg8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ RWxsLjogRkcgSm9uZXMgMjg8L3A+PHA+RWFzdDogQnJpbW1hZ2UgODEga2lja29mZiByZXR1cm4g KHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkVsbC46IEJyaWRnZXMgODcga2lja29mZiByZXR1cm4gKEpvbmVz IGtpY2spPC9wPjxwPkVsbC46IFBlbWJlcnRvbiA1NSBwYXNzIGZyb20gSGF2ZXJzdGljayAoSm9u ZXMga2ljayk8L3A+PHA+RWFzdDogU3VnZ3MgNSBydW4gKFN1Z2dzIHJ1bik8L3A+PHA+RWxsLjog QnJpZGdlcyAzMiBydW4gKEpvbmVzIGtpY2spPC9wPjxwPkVsbC46IEJyaWRnZXMgNTkgKEpvbmVz IGtpY2spPC9wPjxwPkVhc3Q6IFN1Z2dzIDMgcnVuIChLZWxseSBwYXNzIGZyb20gUm9iaW5zb24p PC9wPjxwPkVhc3Q6IFJvYmluc29uIDgwIHB1bnQgcmV0dXJuIChGbG95ZCBydW4pPC9wPjxwPkVh c3Q6IEZsb3lkIDIgcnVuIChTdWdncyBydW4pPC9wPjxwPglFbGxldAlFYXN0PC9wPjxwPkZpcnN0 IGRvd25zCTE4CTEyPC9wPjxwPlJ1c2hpbmcJNDUtMjQyCTQ0LTM1ODwvcD48cD5QYXNzaW5nCTct MTctMTE4LTEJMC0zLTAtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTYtMSwgMi0xCTQtMywgMy0wPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDgtLT48cD5PdGhlciBBcmVhPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q0FOVE9OIENFTlRSQUwgQ0FUSE9M SUMgMzgsJiM4MjMyO0xPVURPTlZJTExFIDEzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkxvdWRvbnZpbGxlCTAJMAkwCTEzCSYjODIxMjsJMTM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Q0NDCTE0CTE3 CTAJNwkmIzgyMTI7CTM4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNDQzogVGhvbXBzb24gNTQgcGFzcyBmcm9tIE11cnBoeSAoTWlsbHMg a2ljayk8L3A+PHA+Q0NDOiBIZWNrIDUzIHB1bnQgcmV0dXJuIChNaWxscyBraWNrKTwvcD48cD5D Q0M6IFJ1ZmZpbiAxOCBydW4gKE1pbGxzIGtpY2spPC9wPjxwPkNDQzogRkcgTWlsbHMgMzA8L3A+ PHA+Q0NDOiBSdXBwIDMwIHBhc3MgZnJvbSBNdXJwaHkgKE1pbGxzIGtpY2spPC9wPjxwPkNDQzog Q3VtbWlucyAxIHJ1biAoTWlsbHMga2ljayk8L3A+PHA+TG91LjogQmFrZXIgNSBydW4gKEJlbmRl ciBraWNrKTwvcD48cD5Mb3UuOiBCZW5kZXIgNDEgcGFzcyBmcm9tIFBvbGVuIChubyBraWNrKTwv cD48cD4JTG91ZG9udmlsbGUJQ0NDPC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTgJMTE8L3A+PHA+UnVzaGlu ZwkyNS05NAkyOS0xMzk8L3A+PHA+UGFzc2luZwkxMy0yMC0xMjItMgk2LTEzLTEyMi0wPC9wPjxw PlJlY29yZHMJMy00CTQtMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0t PjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDIzLCYjODIzMjtDSU4uIFdJTlRPTiBXT09EUyAgMTcg KE9UKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5X aW50b24gV29vZHMJMAkwCTAJMTcJMAkmIzgyMTI7CTE3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0tPjxwPlNUVk0JNwk3CTAJMwk2CSYjODIxMjsJMjM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+U1RW TTogS2luZyAxOCBwYXNzIGZyb20gVGF5bG9yIChNYXJ0dWNjaSBraWNrKTwvcD48cD5TVFZNOiBX aWxsaWFtcyA1NCBydW4gKE1hcnR1Y2NpIGtpY2spPC9wPjxwPldXOiBPYXRlcyAzNSBibG9ja2Vk IHB1bnQgcmV0dXJuIChraWNrIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+V1c6IEdpc3QgMiBydW4gKEdpc3QgcnVu KTwvcD48cD5XVzogRkcgSm9obnNvbiAzMTwvcD48cD5TVFZNOiBGRyBNYXJ0dWNjaSAyOTwvcD48 cD5TVFZNOiBXaWxsaWFtcyAyIHJ1biA8L3A+PHA+CVdpbnRvbiBXb29kcwlTVFZNPC9wPjxwPkZp cnN0IGRvd25zCTgJOTwvcD48cD5SdXNoaW5nCTUyLTE5MwkzNC0xMzU8L3A+PHA+UGFzc2luZwkz LTgtNy0wCTUtMTgtNjktMzwvcD48cD5SZWNvcmRzCTItNQk0LTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5PUldFTEwgR1JBTkQgVkFMTEVZIDQxLCBXSU5ESEFN IDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wLS0+PHA+V2lu ZGhhbQkwCTAJMAk2CSYjODIxMjsJNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5HcmFuZCBWYWxsZXkJMjEJMTMJNwkwCSYjODIxMjsJNDE8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+R1Y6IEhh cm5hbmRleCA1OCBydW4gKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD5HVjogS29jYWIgMjYgcnVuIChLb2Nh YiBydW4pPC9wPjxwPkdWOiBNY0dvdmVybiA2MCBydW4gKFJlaWNoZWsga2ljayk8L3A+PHA+R1Y6 IE9zYnVybiAyOSBwYXNzIGZyb20gTWNHb3Zlcm4gKHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPkdWOiBBcnN1 bGljIDMwIHBhc3MgZnJvbSBNY0dvdmVybiAoUmVpY2hlayBraWNrKTwvcD48cD5HVjogUmVpY2hl ayA0MSBwYXNzIGZyb20gTWNHb3Zlcm4gKFJlaWNoZWsga2ljaykgPC9wPjxwPldpbi46IEplbmtp bnMgMyBydW4gKGtpY2sgZmFpbGVkKTwvcD48cD4JV2luZGhhbQlHcmFuZCBWYWxsZXk8L3A+PHA+ Rmlyc3QgZG93bnMJMTEJMTM8L3A+PHA+UnVzaGluZwk0MC0xMzQJMjEtMjA5PC9wPjxwPlBhc3Np bmcJNC0xMS0zMy0wCTktMTYtMTUwLTA8L3A+PHA+UmVjb3Jkcwk0LTMsIDItMQk2LTEsIDItMTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk1BU1NJTExPTiA0MSwg Q09MVU1CVVMgQkVFQ0hDUk9GVCAxOTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVM aW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5CZWVjaGNyb2Z0CTYJNgk3CTAJJiM4MjEyOwkxOTwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QtLT48cD5NYXNzaWxsb24JNwkyMQk2 CTcJJiM4MjEyOwk0MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu Tm9JbmRlbnQtLT48cD5CZWUuOiBCYXJyZXR0IDEgcnVuIChraWNrIGZhaWxlZCk8L3A+PHA+TWFz LjogSmFzaW5za2kgNjggIHBhc3MgZnJvbSBCbGFua2Vuc2hpcCAoR3JlZ2cga2ljayk8L3A+PHA+ QmVlLjogUGFya3MgMjIgcGFzcyBmcm9tIEJhcnJldHQgKHBhc3MgZmFpbGVkKTwvcD48cD5NYXMu OiBKYXNpbnNraSA0NyBwYXNzIGZyb20gQmxhbmtlbnNoaXAgKEdyZWdnIGtpY2spPC9wPjxwPk1h cy46IEt1c2NoZXIgMzEgcGFzcyBmcm9tIEJsYW5rZW5zaGlwIChHcmVnZyBraWNrKTwvcD48cD5N YXMuOiBLdXNjaGVyIDQ1IHBhc3MgZnJvbSBCbGFua2Vuc2hpcCAoR3JlZ2cga2ljayk8L3A+PHA+ bWFzLjogRkcgR3JlZ2cgMjE8L3A+PHA+QmVlLjogTG9uZyA1MyBwYXNzIGZyb20gQmFycmV0dCAo Rm9mYW5hIGtpY2spPC9wPjxwPk1hcy46IEZHIEdyZWdnIDI4PC9wPjxwPk1hcy46IEdsaWNrIDIg cGFzcyBmcm9tIEJsYW5rZW5zaGlwIChHcmVnZyBraWNrKTwvcD48cD4JQmVlY2hjcm9mdAlNYXNz aWxsb248L3A+PHA+Rmlyc3QgZG93bnMJMTYJMTg8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyNi05MAk0My0xNzM8 L3A+PHA+UGFzc2luZwkxNS0yNi0yNjMtMAkxMy0xOC0yNTgtMDwvcD48cD5SZWNvcmRzCTYtMQk1 LTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5FQVNUIENBTlRP TiA0OSwgTUFMVkVSTiA2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29y ZVRvcC0tPjxwPk1hbHZlcm4JMAkwCTAJNgkmIzgyMTI7CTY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+RWFzdCBDYW50b24JMjEJMjEJNwkwCSYjODIx MjsJNDk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50 LS0+PHA+RUM6IEJhYWQgMjQgcGFzcyBmcm9tIE1pdGNoZWxsIChSZWRlciBraWNrKTwvcD48cD5F QzogTWNDdWxsb3VnaCAxMyBydW4gKFJlZGVyIGtpY2spPC9wPjxwPkVDOiBNY0N1bGxvdWdoIDQ5 IHJ1biAoUmVkZXIga2ljayk8L3A+PHA+RUM6IE5lbHNvbiA5IHJ1biAoUmVkZXIga2ljayk8L3A+ PHA+RUM6IE1jQ3VsbG91Z2ggMjEgcnVuIChSZWRlciBraWNrKTwvcD48cD5FQzogTWl0Y2hlbGwg MSBydW4gKFJlZGVyIGtpY2spPC9wPjxwPkVDOiBNY0N1bGxvdWdoIDQxIHJ1biAoUmVkZXIga2lj ayk8L3A+PHA+TWFsLjogUG90dHMgNSBydW4gKHJ1biBmYWlsZWQpPC9wPjxwPglNYWx2ZXJuCUVh c3QgQ2FudG9uPC9wPjxwPkZpcnN0IGRvd25zCTcJMTc8L3A+PHA+UnVzaGluZwkyNS01Nwk0My0z NjA8L3A+PHA+UGFzc2luZwk1LTE0LTQ2LTAJMi0yLTMzLTA8L3A+PHA+UmVjb3JkcwkzLTQsIDIt MgkzLTQsIDEtMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxw PlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48 c3Ryb25nPihBbGwgZ2FtZXMgNyBwLm0uLCB1bmxlc3Mgbm90ZWQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+Q2l0eSBTZXJpZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RmlyZXN0b25lICgyLTQsIDItMSkgYXQg S2VubW9yZSAoMS01LCAwLTMpLCBub29uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmVkZXJhbCBMZWFndWU8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+SmFja3NvbiAoNi0wLCAzLTApIHZzLiBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgKDUtMSwg My0wKSwgYXQgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5HcmVhdGVyIENs ZXZlbGFuZCBDb25mZXJlbmNlPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJydW5zd2ljayAoMS01LCAwLTMpIGF0 IFNoYWtlciBIZWlnaHRzICg0LTIsIDEtMSksIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPk5vcnRoIENv YXN0IExlYWd1ZSAmIzgyMTI7IFdoaXRlIERpdmlzaW9uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlN0LiBUaG9t YXMgQXF1aW5hcyAoNC0xKSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyAoMi00KSwgMSBw Lm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm9uLWxlYWd1ZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5MaW5zbHkgU2Nob29s ICgyLTQpIGF0IFdSQSAoNS0xKSwgMiBwLm0uPC9wPjxwPk5vcnRoICgwLTYpIGF0IENsZXZlbGFu ZCBIZWlnaHRzIEx1dGhlcmFuIEVhc3QgKDMtMyksIDEgcC5tLjwvcD48cD5TYW5keSBWYWxsZXkg KDQtMikgYXQgVHVzY2FyYXdhcyBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICg0LTIpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+U09DQ0VSPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+TGF0ZSBUaHVyc2RheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNPVkVOVFJZIDMsIE5PUlRPTiAxPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IENvdmVu dHJ5LCAyLTEuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IFJlaW5zIChDKSwgQXRraW5zIChDKSwg U2VsbHMgKEMpLCBDcm9zcy4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBSeW1lciAoTikuIFNo b3RzOiBDb3YuLCAxNi0xMS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogV2Vpc2JhcnRoIChOKSA2 OyBOL0EgKEMpIDcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVz LS0+PHA+Tk9SVEggMywgRUxMRVQgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBOb3J0aCwgMi0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJv bmc+OiBTZSAoTikyLCBDaHV3YW4gKE4pLCBOL0EgKEUpLiBOL0EgKEUpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lz dHM8L3N0cm9uZz46IExlIChOKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBOb3Iu LCAxNS00LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogTm9yLiwgNy0yLiA8c3Ryb25n PlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBHdXJ1bmcgKE4pIDQ7IE4vQSAoRSkgOS48L3A+PHA+UmVjb3Jkczog Tm9ydGggNy0zLTIsIDMtMC0wOyBFbGxldCA0LTctMSwgMS0xLTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+ PHA+KEFsbCBnYW1lcyA3IHAubS4sIHVubGVzcyBub3RlZCk8L3A+PHA+Q292ZW50cnkgYXQgQ1ZD QTwvcD48cD5HcmVlbiBhdCBOb3Jkb25pYSAzIHAubS48L3A+PHA+S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hy aXN0aWFuIGF0IFRyaXdheSwgMSBwLm0uPC9wPjxwPk1hc3NpbGxvbiBhdCBMYWtlLCAxIHAubS48 L3A+PHA+TWVkaW5hIGF0IEphY2tzb248L3A+PHA+Tm9ydG9uIGF0IFRhbGxtYWRnZTwvcD48cD5Q YXJtYSBOb3JtYW5keSBhdCBTdG93LCAzIHAubS48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIGF0 IE1hbnNmaWVsZCBTdC4gUGV0ZXImIzgyMTc7cywgMTEgYS5tLjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgYXQg U29sb248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.