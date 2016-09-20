Published: September 20, 2016 - 03:20 PM
High school scores, summaries and schedules — Sept. 20 September 20,2016 07:20 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Db21wdXRlciBy YXRpbmdzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihUb3AgZWln aHQgaW4gZWFjaCByZWdpb24mIzgyMzI7cXVhbGlmeSBmb3IgcGxheW9mZnMpPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDE6IFN0b3cgKDQtMCkgOS42MjUsIDIuIEphY2tzb24gKDQtMCkg OS4yNzUsIDMuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoMy0xKSA4LjcsIDwvc3Ryb25nPjQuIExha2V3b29k IFN0LiBFZHdhcmQgKDMtMSkgOC42LCA8c3Ryb25nPjUuIEdsZW5PYWsgKDMtMSkgOC4yMjUsIDwv c3Ryb25nPjYuIFNvbG9uICgzLTEpIDcuNzI1LCA3LiBFdWNsaWQgKDMtMSkgNi45NzUsIDxzdHJv bmc+OC4gTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAoMy0xKSA2LjUsIDwvc3Ryb25nPjkuIFNoYWtlciBI dHMuICgzLTEpIDYuMCwgMTAuIENsZS4gU3QuIElnbmF0aXVzICgzLTEpIDUuMjI1LCAxMS4gQXVz dGludG93biBGaXRjaCAoMi0yKSA0LjcsIDEyLiBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyAoMi0yKSA0LjMu PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBvd2VsbCBPbGVudGFuZ3kgTGli ZXJ0eSAoNC0wKSAxMC4zNTQ2LCAyLiBEdWJsaW4gSmVyb21lICg0LTApIDkuOTUsIDMuIEZpbmRs YXkgKDQtMCkgOC45NSwgPHN0cm9uZz40LiBNZWRpbmEgKDQtMCkgOC42LCA8L3N0cm9uZz41LiBU b2wuIFdoaXRtZXIgKDMtMSkgNy41NSwgNi4gTGV3aXMgQ2VudGVyIE9sZW50YW5neSAoMy0xKSA3 LjM3NSwgNy4gTmV3YXJrICgzLTEpIDUuOTI1LCA4LiBQYXJtYSAoMy0xKSA1LjM1LCA5LiBFbHly aWEgKDItMikgNC45NSwgMTAuIExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFuZ3kgT3JhbmdlICgyLTIpIDMu NDc1LCA8c3Ryb25nPjExLiBCcnVuc3dpY2sgKDEtMykgMy4wNSwgPC9zdHJvbmc+MTIuIExvcmFp biAoMi0yKSAyLjg3NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMzogPC9zdHJvbmc+MS4gUGlja2Vy aW5ndG9uIENlbnRyYWwgKDQtMCkgMTAuNzI1LCB0aWUtMi4gRHVibGluIENvZmZtYW4gKDMtMSkg OS45NSwgdGllLTIuIEhpbGxpYXJkIEJyYWRsZXkgKDQtMCkgOS45NSwgNC4gVXBwZXIgQXJsaW5n dG9uICg0LTApIDkuOCwgNS4gSHViZXIgSHRzLiBXYXluZSAoMy0wLTEpIDkuMjg3OSwgNi4gUGlj a2VyaW5ndG9uIE5vcnRoICg0LTApIDguOTUsIDcuIFNwcmluZ2ZpZWxkICgzLTEpIDguNTUsIDgu IEdhaGFubmEgTGluY29sbiAoNC0wKSA3LjQyMzUsIDkuIFJleW5vbGRzYnVyZyAoMy0xKSA3LjAy NSwgMTAuIExhbmNhc3RlciAoMi0yKSA1LjUyMywgMTEuIEJlYXZlcmNyZWVrICgzLTEpIDQuOTc1 LCAxMi4gSGlsbGlhcmQgRGF2aWRzb24gKDItMikgMy45LjwvcD48cD5SZWdpb24gNDogMS4gQ2lu LiBDb2xlcmFpbiAoNC0wKSAxMy4xLCAyLiBDaW4uIEVsZGVyICgzLTEpIDkuODc1LCAzLiBDbGF5 dG9uIE5vcnRobW9udCAoMy0xKSA3LjYyNSwgNC4gRmFpcmZpZWxkICgzLTEpIDcuMzc1LCA1LiBM ZWJhbm9uICgzLTEpIDcuMjI1LCA2LiBIYW1pbHRvbiAoMy0xKSA3LjE1LCA3LiBNYXNvbiAoMy0x KSA3LjEsIDguIENpbi4gQXJjaGJpc2hvcCBNb2VsbGVyICgzLTEpIDYuNzk0MiwgOS4gQ2luLiBT dC4gWGF2aWVyICgyLTIpIDYuMTI1LCAxMC4gU3ByaW5nYm9ybyAoMy0xKSA2LjAsIDExLiBDaW4u IFN5Y2Ftb3JlICgyLTIpIDUuMTUsIDEyLiBDaW4uIE9hayBIaWxscyAoMi0yKSA0LjMyNS48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5SZWdpb24gNTogMS4gQmVkZm9y ZCAoNC0wKSAxMS44NzUsIDIuIFdhcnJlbiBHLiBIYXJkaW5nICg0LTApIDEwLjM3NSwgPHN0cm9u Zz4zLiBFbGxldCAoNC0wKSA4LjYyNSwgNC4gQnJlY2tzdmlsbGUgKDQtMCkgOC40MjUsIDwvc3Ry b25nPjUuIENoYXJkb24gKDQtMCkgNy44NzExLCA8c3Ryb25nPjYuIEh1ZHNvbiAoMy0xKSA3Ljcs IDcuIENvcGxleSAoMy0xKSA3LjUsIDguIEF1cm9yYSAoMy0xKSA3LjEyNSwgOS4gQmFyYmVydG9u ICgzLTEpIDcuMDc1LCA8L3N0cm9uZz4xMC4gUGFpbmVzdmlsbGUgUml2ZXJzaWRlICgzLTEpIDYu NiwgMTEuIE1hcGxlIEh0cy4gKDMtMSkgNi4yLCAxMi4gV2lsbG91Z2hieSBTb3V0aCAoMi0yKSA0 Ljk1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA2OiA8L3N0cm9uZz4xLiBBdm9uICg0LTApIDExLjA3 NSwgMi4gSG9sbGFuZCBTcHJpbmdmaWVsZCAoNC0wKSA5LjQyNSwgMy4gQXZvbiBMYWtlICgzLTEp IDcuNzUsIDQuIFdlc3RsYWtlICgzLTEpIDcuNiwgNS4gT2xtc3RlZCBGYWxscyAoMy0xKSA3LjI1 LCA2LiBUb2wuIFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MgKDMtMSkgNy4wNSwgNy4gR3JhZnRvbiBNaWR2aWV3 ICgzLTEpIDcuMDI1LCA4LiBNZWRpbmEgSGlnaGxhbmQgKDMtMSkgNi45NTU4LCA5LiBXaGl0ZWhv dXNlIEFudGhvbnkgV2F5bmUgKDMtMSkgNi45LCAxMC4gU3lsdmFuaWEgTm9ydGh2aWV3ICgzLTEp IDYuMDUsIDExLiBGcmVtb250IFJvc3MgKDItMikgNC43LCAxMi4gVG9sLiBXYWl0ZSAoMi0yKSAz LjYyNS48L3A+PHA+UmVnaW9uIDc6IDxzdHJvbmc+MS4gTGFrZSAoNC0wKSA5Ljk3NSwgMi4gV29v c3RlciAoNC0wKSA4LjY1LCA8L3N0cm9uZz4zLiBXb3J0aGluZ3RvbiBLaWxib3VybmUgKDQtMCkg OC4zMjUsIDQuIENvbHMuIEZyYW5rbGluIEh0cy4gKDQtMCkgNy41NzUsIDUuIFdlc3RlcnZpbGxl IE5vcnRoICgzLTEpIDcuMDI1LCA2LiBDb2xzLiBXZXN0ICg0LTApIDYuOSwgNy4gRHJlc2RlbiBU cmktVmFsbGV5ICg0LTApIDYuNTI1LCA4LiBQYXRhc2thbGEgTGlja2luZyBIdHMuICgzLTEpIDYu NDUsIDkuIERlbGF3YXJlIEhheWVzICgzLTEpIDYuMjc1LCA8c3Ryb25nPjEwLiBNYXNzaWxsb24g KDItMikgNS44NzUsIDExLiBQZXJyeSAoMi0yKSA1LjU3NSwgPC9zdHJvbmc+MTIuIEJvYXJkbWFu ICgyLTIpIDUuMC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gODogPC9zdHJvbmc+MS4gVHJveSAoNC0w KSA5LjU3NSwgMi4gQ2luLiBUdXJwaW4gKDQtMCkgOC4zNzUsIDMuIENpbi4gV2FsbnV0IEhpbGxz ICg0LTApIDguMjUsIDQuIENpbi4gUHJpbmNldG9uICgzLTEpIDcuOTc1LCA1LiBLaW5ncyBNaWxs cyBLaW5ncyAoMy0xKSA3LjQyNSwgNi4gQ2luLiBMYSBTYWxsZSAoMi0yKSA2LjgyNSwgNy4gVHJl bnRvbiBFZGdld29vZCAoMy0xKSA2LjAyNSwgOC4gTWlhbWlzYnVyZyAoMy0xKSA1LjcyNSwgOS4g VmFuZGFsaWEgQnV0bGVyICgyLTIpIDUuNTc1LCAxMC4gSGFycmlzb24gKDItMikgNS4wMjUsIDEx LiBBc2h2aWxsZSBUZWF5cyBWYWxsZXkgKDMtMSkgNC4zMjUsIDEyLiBDaW4uIEFuZGVyc29uICgy LTIpIDMuNTc1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJSTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPlJlZ2lvbiA5OiAxLiBNYXJsaW5ndG9uICg0LTApIDkuNzI1LCAyLiBBcmNoYmlzaG9wIEhv YmFuICgzLTEpIDYuNzI5OCwgPC9zdHJvbmc+My4gTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSAoMy0xKSA2LjEy NSwgPHN0cm9uZz40LiBSZXZlcmUgKDMtMSkgNS45NzUsIDwvc3Ryb25nPjUuIE5pbGVzIE1jS2lu bGV5ICgzLTEpIDUuOTUsIDYuIENhbmZpZWxkICgzLTEpIDUuOTI1LCA8c3Ryb25nPjcuIENhcnJv bGx0b24gKDMtMSkgNS44OTc3LCA4LiBMb3Vpc3ZpbGxlICgyLTIpIDQuOTUsIDkuIEJ1Y2tleWUg KDMtMSkgNC45LCA8L3N0cm9uZz4xMC4gUG9sYW5kIFNlbWluYXJ5ICgyLTIpIDQuNzI1LCAxMS4g Q2hlc3RlcmxhbmQgV2VzdCBHZWF1Z2EgKDItMikgNC40NSwgMTIuIFdhcnJlbiBIb3dsYW5kICgy LTIpIDQuNDI1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU2FuZHVza3kg KDQtMCkgOC4xNzUsIDIuIFRvbC4gQ2VudHJhbCBDYXRoLiAoNC0wKSA3LjIzMDcsIDMuIEJvd2xp bmcgR3JlZW4gKDMtMSkgNi44NzUsIDQuIFNhbmR1c2t5IFBlcmtpbnMgKDMtMSkgNi42NzUsIDUu IENseWRlICgzLTEpIDUuODUsIDYuIFBhcm1hIFBhZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gKDItMikgNS43LCA3 LiBIdW50aW5nIFZhbGxleSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCAoMy0xKSA1LjI3NSwgOC4gVG9sLiBX b29kd2FyZCAoMy0xKSA0LjcyNSwgOS4gTm9yd2FsayAoMi0yKSA0LjMxNTcsIDEwLiBMZXhpbmd0 b24gKDItMikgNC4yMjUsIDExLiBNYW5zZmllbGQgTWFkaXNvbiBDb21wLiAoMi0yKSAzLjc1LCAx Mi4gQXNobGFuZCAoMi0yKSAzLjI1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMTo8L3N0cm9uZz4g MS4gQ29scy4gU3QuIEZyYW5jaXMgRGVTYWxlcyAoNC0wKSA5Ljk1LCAyLiBCZXhsZXkgKDQtMCkg OC4zMjUsIDMuIENvbHMuIEJlZWNoY3JvZnQgKDQtMCkgNy4zMjUsIDQuIENoaWxsaWNvdGhlICgz LTEpIDYuOTUsIDUuIFdoaXRlaGFsbC1ZZWFybGluZyAoMy0xKSA2LjU1MTgsIDYuIFdhc2hpbmd0 b24gQy5ILiBNaWFtaSBUcmFjZSAoMy0xKSA2LjQ3NSwgNy4gTWFyaWV0dGEgKDMtMSkgNi4xNSwg OC4gSmFja3NvbiAoMy0xKSA1LjYsIDkuIFRoZSBQbGFpbnMgQXRoZW5zICgzLTEpIDUuMywgMTAu IENvbHMuIEluZGVwZW5kZW5jZSAoMi0yKSA1LjEyNSwgMTEuIFRob3JudmlsbGUgU2hlcmlkYW4g KDMtMSkgNC43NSwgMTIuIENvbHMuIEVhc3Rtb29yIEFjYWQuICgyLTIpIDQuNjwvcD48cD48c3Ry b25nPlJlZ2lvbiAxMjogPC9zdHJvbmc+MS4gRnJhbmtsaW4gKDQtMCkgOS41NzUsIDIuIFdhcGFr b25ldGEgKDQtMCkgOC40NzUsIDMuIENpbi4gTW91bnQgSGVhbHRoeSAoNC0wKSA4LjI1LCB0aWUt NC4gU3QuIE1hcnlzIE1lbW9yaWFsICg0LTApIDcuNTc1LCB0aWUtNS4gV2lsbWluZ3RvbiAoMy0x KSA3LjIyNSwgNS4gQmVsbGJyb29rICg0LTApIDcuMjI1LCA3LiBUcm90d29vZC1NYWRpc29uICgz LTEpIDYuOTI1LCA4LiBHcmVlbnZpbGxlICgzLTEpIDYuMTI1LCA5LiBOb3J3b29kICgzLTEpIDUu OTc1LCAxMC4gRGF5LiBEYXZpZCBIIFBvbml0eiAoMy0xKSA1LjU1LCAxMS4gVGlwcCBDaXR5IFRp cHBlY2Fub2UgKDMtMSkgNS41MjUsIDEyLiBHb3NoZW4gKDMtMSkgNS40MjUuPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+RElWSVNJT04gSVY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTM6IDEuIENyZXN0 d29vZCAoNC0wKSAxMC4yMjUsIDwvc3Ryb25nPjIuIFBlcnJ5ICg0LTApIDkuMDc1LCAzLiBIdWJi YXJkICg0LTApIDYuODc1LCA0LiBZb3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAoMy0xKSA2Ljgs IDxzdHJvbmc+NS4gV29vZHJpZGdlICg0LTApIDYuMTc1LCA8L3N0cm9uZz42LiBDaGFyZG9uIE5v dHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluICgzLTEpIDYuMCw8c3Ryb25nPiA3LiBTdHJlZXRzYm9y byAoMy0xKSA1LjQyNSwgPC9zdHJvbmc+OC4gUGVwcGVyIFBpa2UgT3JhbmdlICgzLTEpIDUuMjYy NiwgOS4gT2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMgKDMtMSkgNS4yMjUsIDEwLiBTdHJ1dGhlcnMgKDMtMSkg NS4xNjQxLCAxMS4gTGFHcmFuZ2UgS2V5c3RvbmUgKDMtMSkgNC40NzUsIDEyLiBDb3J0bGFuZCBM YWtldmlldyAoMi0yKSAzLjk3NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTQ6PC9zdHJvbmc+IDEu IFBvcnQgQ2xpbnRvbiAoNC0wKSA4LjQ1LCAyLiBQbGFpbiBDaXR5IEpvbmF0aGFuIEFsZGVyICg0 LTApIDguMjc1LCAzLiBPdHRhd2EtR2xhbmRvcmYgKDQtMCkgNy4yLCA0LiBCZWxsZWZvbnRhaW5l IEJlbmphbWluIExvZ2FuICg0LTApIDYuNDUsIDUuIEJlbGxldnVlICgzLTEpIDYuMywgNi4gTGV3 aXN0b3duIEluZGlhbiBMYWtlICg0LTApIDYuMTc1LCA3LiBOYXBvbGVvbiAoMy0xKSA1LjUyNSwg OC4gT2FrIEhhcmJvciAoMi0yKSA0LjU3NSwgdGllLTkuIENvbHMuIEJpc2hvcCBIYXJ0bGV5ICgy LTIpIDMuNjUsIHRpZS05LiBDYWxlZG9uaWEgUml2ZXIgVmFsbGV5ICgyLTIpIDMuNjUsIDExLiBW ZXJtaWxpb24gKDItMikgMy4xLCAxMi4gTG9uZG9uICgyLTIpIDIuOTUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ UmVnaW9uIDE1Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBKb2huc3Rvd24tTW9ucm9lICg0LTApIDkuNzUsIDIuIFNo ZWxieSAoNC0wKSA5LjMsIDMuIFN0ZXViZW52aWxsZSAoNC0wKSA4LjMyNCwgNC4gQ2FtYnJpZGdl ICg0LTApIDcuNywgNS4gSGVhdGggKDQtMCkgNi41NzUsIDYuIEhlYnJvbiBMYWtld29vZCAoNC0w KSA2LjE1LCA3LiBDYXJyb2xsIEJsb29tLUNhcnJvbGwgKDMtMSkgNS45MjUsIDxzdHJvbmc+OC4g Tm9ydGh3ZXN0ICgzLTEpIDUuMTUsIDwvc3Ryb25nPjkuIER1bmNhbiBGYWxscyBQaGlsbyAoMy0x KSA0Ljk3NSwgMTAuIFdpbnRlcnN2aWxsZSBJbmRpYW4gQ3JlZWsgKDMtMSkgNC4yNSwgMTEuIE9u dGFyaW8gKDItMikgNC4yMjUsIDEyLiBaYW5lc3ZpbGxlIE1heXN2aWxsZSAoMy0xKSAzLjc3NS48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTY6PC9zdHJvbmc+IDEuIEdlcm1hbnRvd24gVmFsbGV5IFZp ZXcgKDQtMCkgOC41NzUsIDIuIENpbi4gV3lvbWluZyAoNC0wKSA4LjM1LCAzLiBXYXZlcmx5ICg0 LTApIDguMDI1LCA0LiBXYXNoaW5ndG9uIEMuSC4gV2FzaGluZ3RvbiAoNC0wKSA3LjE1LCA1LiBL ZXR0ZXJpbmcgQXJjaGJpc2hvcCBBbHRlciAoNC0wKSA3LjEyNSwgNi4gQ2xhcmtzdmlsbGUgQ2xp bnRvbi1NYXNzaWUgKDMtMSkgNi43LCA3LiBDaW4uIEluZGlhbiBIaWxsICgzLTEpIDYuNDUsIDgu IERheS4gRHVuYmFyICgzLTEpIDYuMSwgOS4gQ2lyY2xldmlsbGUgTG9nYW4gRWxtICgzLTEpIDUu NTUsIDEwLiBNaWRkbGV0b3duIE1hZGlzb24gKDMtMSkgNS40LCAxMS4gQ2luLiBNYXJpZW1vbnQg KDQtMCkgNS4zMjUsIDEyLiBSZWFkaW5nICgzLTEpIDQuNjUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJ T04gVjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNzogMS4gR2FycmV0dHN2aWxsZSAo NC0wKSA3LjY1LCA8L3N0cm9uZz4yLiBXYXJyZW5zdmlsbGUgSHRzLiAoMy0xKSA2LjQ1LCAzLiBX aWNrbGlmZmUgKDQtMCkgNi4wMjUsIDxzdHJvbmc+NC4gU2FuZHkgVmFsbGV5ICgzLTEpIDUuOTUs IDwvc3Ryb25nPjUuIENhbmZpZWxkIFNvdXRoIFJhbmdlICg0LTApIDUuMzc1LCA2LiBXYXJyZW4g Q2hhbXBpb24gKDMtMSkgNS4yLCA3LiBPcndlbGwgR3JhbmQgVmFsbGV5ICgzLTEpIDQuOSwgOC4g Q29sdW1iaWFuYSBDcmVzdHZpZXcgKDItMikgNC4yNzUsIDkuIEdhdGVzIE1pbGxzIEdpbG1vdXIg QWNhZC4gKDMtMSkgNC4yNSwgdGllLTEwLiBMZWF2aXR0c2J1cmcgTGFCcmFlICgyLTIpIDQuMiwg PHN0cm9uZz50aWUtMTAuIFJvb3RzdG93biAoMy0xKSA0LjIsIHRpZS0xMi4gQ2FudG9uIENlbnRy YWwgQ2F0aG9saWMgKDItMikgMy45PC9zdHJvbmc+LCB0aWUtMTIuIFlvdW5nc3Rvd24gTGliZXJ0 eSAoMi0yKSAzLjk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTg6PC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+MS4g Tm9ydGh3ZXN0ZXJuICg0LTApIDguMjI1LCA8L3N0cm9uZz4yLiBNaWxhbiBFZGlzb24gKDQtMCkg Ny4zLCAzLiBTd2FudG9uICg0LTApIDYuMywgNC4gUGVtYmVydmlsbGUgRWFzdHdvb2QgKDMtMSkg Ni4yLCA8c3Ryb25nPjUuIE5vcndheW5lICgzLTEpIDYuMTUsIDwvc3Ryb25nPjYuIEdlbm9hIEFy ZWEgKDMtMSkgNC45MzgxLCA8c3Ryb25nPjcuIENoaXBwZXdhICgzLTEpIDQuNzI1LCA8L3N0cm9u Zz44LiBHYWhhbm5hIENvbHMuIEFjYWQuICgzLTEpIDQuMTUsIDkuIEJlbGx2aWxsZSBDbGVhciBG b3JrICgyLTIpIDQuMDUsIDEwLiBUb250b2dhbnkgT3RzZWdvICgzLTEpIDMuOTc1LCAxMS4gRWx5 cmlhIENhdGguICgzLTEpIDMuODc1LCA8c3Ryb25nPjEyLiBPcnJ2aWxsZSAoMi0yKSAzLjc1Ljwv c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxOTogPC9zdHJvbmc+MS4gQmVsbW9udCBVbmlv biBMb2NhbCAoNC0wKSA3LjA1LCAyLiBTdWdhcmNyZWVrIEdhcmF3YXkgKDQtMCkgNi45LCAzLiBX ZXN0IExhZmF5ZXR0ZSBSaWRnZXdvb2QgKDQtMCkgNi43NzUsIDQuIFdoZWVsZXJzYnVyZyAoNC0w KSA2LjcsIDUuIENvc2hvY3RvbiAoMy0wKSA2LjA1NTYsIDYuIFBvcnRzbW91dGggKDMtMSkgNS41 LCB0aWUtNy4gUGlrZXRvbiAoMy0xKSA1LjAyNSwgdGllLTcuIElyb250b24gUm9jayBIaWxsICgz LTEpIDUuMDI1LCA5LiBNaW5mb3JkICgzLTEpIDQuOTUsIDEwLiBCYWx0aW1vcmUgTGliZXJ0eSBV bmlvbiAoMy0xKSA0Ljg1LCAxMS4gTWFydGlucyBGZXJyeSAoMy0xKSA0LjQsIDEyLiBDYWRpeiBI YXJyaXNvbiBDZW50cmFsICgyLTIpIDQuMTc1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyMDo8L3N0 cm9uZz4gMS4gQ29sZHdhdGVyICg0LTApIDguMzI1LCAyLiBDaW4uIEhpbGxzIENocmlzdGlhbiBB Y2FkLiAoNC0wKSA3Ljg3NSwgMy4gUmljaHdvb2QgTm9ydGggVW5pb24gKDQtMCkgNi4xNSwgNC4g QW5uYSAoMy0xKSA1LjQyNSwgNS4gV2VzdCBNaWx0b24gTWlsdG9uLVVuaW9uICgzLTEpIDUuMTI1 LCA2LiBDYW1kZW4gUHJlYmxlIFNoYXduZWUgKDMtMSkgNC43NzUsIDcuIFZlcnNhaWxsZXMgKDIt MikgNC43LCA4LiBDaW4uIE1hZGVpcmEgKDMtMSkgNC4zNSwgOS4gU3QuIEJlcm5hcmQgUm9nZXIg QmFjb24gKDItMikgNC4yNzUsIDEwLiBKYW1lc3Rvd24gR3JlZW5ldmlldyAoMy0xKSAzLjk1LCAx MS4gQnJvb2t2aWxsZSAoMi0yKSAzLjg1LCAxMi4gQ2FybGlzbGUgKDItMikgMi41LjwvcD48cD48 c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIFZJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDIxOjwvc3Ry b25nPiAxLiBDdXlhaG9nYSBIdHMuICg0LTApIDcuMDI1LCAyLiBMaXNib24gRGF2aWQgQW5kZXJz b24gKDQtMCkgNi43NSwgMy4gS2lydGxhbmQgKDQtMCkgNS45MjUsIDxzdHJvbmc+NC4gSGlsbHNk YWxlICg0LTApIDUuOSwgPC9zdHJvbmc+NS4gQ29sdW1iaWEgU3RhdGlvbiBDb2x1bWJpYSAoMy0x KSA1LjQ3NSwgPHN0cm9uZz42LiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgKDMtMSkgNS4zLCA8L3N0cm9u Zz43LiBDb2x1bWJpYW5hICgzLTEpIDQuOTUsIDxzdHJvbmc+OC4gRGFsdG9uICgzLTEpIDQuNzI1 LCA8L3N0cm9uZz45LiBJbmRlcGVuZGVuY2UgKDMtMSkgNC42LCA8c3Ryb25nPjEwLiBTbWl0aHZp bGxlICgzLTEpIDMuNzUsIDwvc3Ryb25nPjExLiBCcm9va2ZpZWxkICgyLTIpIDMuNiwgMTIuIEFz aGxhbmQgQ3Jlc3R2aWV3ICgzLTEpIDMuNS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjI6PC9zdHJv bmc+IDEuIEhhbWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5ICg0LTApIDcuOTUsIDIuIExpYmVydHkgQ2VudGVy ICgzLTEpIDYuNzI1LCAzLiBCdWN5cnVzIFd5bmZvcmQgKDQtMCkgNi4xLCA0LiBOb3J0aCBSb2Jp bnNvbiBDb2xvbmVsIENyYXdmb3JkICgzLTEpIDUuNDc1LCA1LiBEZWZpYW5jZSBBeWVyc3ZpbGxl ICg0LTApIDUuNDUsIDYuIEdpYnNvbmJ1cmcgKDQtMCkgNC43MjUsIDcuIEF0dGljYSBTZW5lY2Eg RWFzdCAoNC0wKSAzLjk3NSwgOC4gQ2FyZXkgKDItMikgMy43LCA5LiBWYW4gQnVyZW4gKDItMikg My4zNzUsIDEwLiBDb2x1bWJ1cyBHcm92ZSAoMi0yKSAzLjMsIDExLiBTaGVyd29vZCBGYWlydmll dyAoMi0yKSAzLjEyNSwgMTIuIERlZmlhbmNlIFRpbm9yYSAoMi0yKSAzLjA8L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5SZWdpb24gMjM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJldmVybHkgRm9ydCBGcnllICg0LTApIDYuNjc1LCAy LiBOZXdhcmsgQ2F0aC4gKDMtMSkgNi4xLCAzLiBCYWluYnJpZGdlIFBhaW50IFZhbGxleSAoMy0x KSA1LjY3NSwgNC4gQ2hlc2FwZWFrZSAoNC0wKSA1LjQyNSwgNS4gSGFubmliYWwgUml2ZXIgKDQt MCkgNS40LCA2LiBDb2FsIEdyb3ZlIERhd3Nvbi1CcnlhbnQgKDMtMCkgNS4zMzMzLCA3LiBDYXJk aW5ndG9uLUxpbmNvbG4gKDMtMSkgNC45MjUsIDguIEJhcm5lc3ZpbGxlICgzLTEpIDQuNTc1LCA5 LiBDaGlsbGljb3RoZSBTb3V0aGVhc3Rlcm4gKDMtMSkgNC4wNzUsIDEwLiBDZW50ZXJidXJnICgz LTEpIDMuOCwgMTEuIEJlbGxhaXJlICgyLTIpIDMuNzc1LCAxMi4gV2VzdCBKZWZmZXJzb24gKDIt MikgMy40NzUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI0Ojwvc3Ryb25nPiB0aWUtMS4gV2lsbGlh bXNidXJnICgzLTEpIDUuOTI1LCB0aWUtMS4gRGVscGhvcyBKZWZmZXJzb24gKDMtMSkgNS45MjUs IDMuIE1lY2hhbmljc2J1cmcgKDQtMCkgNS43MjUsIDQuIE1hcmlhIFN0ZWluIE1hcmlvbiBMb2Nh bCAoMy0xKSA1LjM1LCA1LiBDaW4uIFB1cmNlbGwgTWFyaWFuICgzLTEpIDQuNjI1LCA2LiBTdC4g SGVucnkgKDMtMSkgNC41LCA3LiBIYXJyb2QgQWxsZW4gRWFzdCAoMy0xKSA0LjIsIDguIENpbi4g Q291bnRyeSBEYXkgKDMtMSkgMy45ODYxLCA5LiBUaXBwIENpdHkgQmV0aGVsICgzLTEpIDMuOTUs IHRpZS0xMC4gV2VzdCBMaWJlcnR5LVNhbGVtICgyLTIpIDMuNzI1LCB0aWUtMTAuIE10LiBCbGFu Y2hhcmQgUml2ZXJkYWxlICgzLTEpIDMuNzI1LCAxMi4gQmx1ZmZ0b24gKDMtMSkgMy41NzU8L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBWSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjU6 IDEuIE1vZ2Fkb3JlICg0LTApIDguMTc1LCA8L3N0cm9uZz4yLiBXYXJyZW4gSm9obiBGLiBLZW5u ZWR5ICg0LTApIDYuMzUsIDMuIE1vbnJvZXZpbGxlICg0LTApIDYuMjI1LCA0LiBUb3JvbnRvICg0 LTApIDUuOTI1LCA1LiBOb3J3YWxrIFN0LiBQYXVsICg0LTApIDQuNzc1LCA2LiBOb3J0aCBKYWNr c29uIEphY2tzb24tTWlsdG9uICgzLTEpIDQuMDI1LCA3LiBOZXcgUGhpbGFkZWxwaGlhIFR1c2Nh cmF3YXMgQ2VudHJhbCBDYXRoLiAoMy0xKSAzLjk3NSwgPHN0cm9uZz44LiBFYXN0IENhbnRvbiAo Mi0yKSAzLjkyNSwgPC9zdHJvbmc+OS4gTmV3YnVyeSAoMy0xKSAzLjQ1LCAxMC4gQXNobGFuZCBN YXBsZXRvbiAoMi0yKSAzLjE1LCAxMC4gU2VicmluZyBNY0tpbmxleSAoMi0yKSAzLjE1LCA8c3Ry b25nPjEyLiBXaW5kaGFtICgyLTIpIDIuNDU3MS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdp b24gMjY6PC9zdHJvbmc+IDEuIENvbnZveSBDcmVzdHZpZXcgKDQtMCkgNi4wNzUsIDIuIEVkZ2Vy dG9uICg0LTApIDUuNDUsIDMuIEx1Y2FzICgzLTEpIDQuOTI1LCA0LiBEZWxwaG9zIFN0LiBKb2hu JiM4MjE3O3MgKDMtMSkgNC43LCA1LiBMZWlwc2ljICgzLTEpIDQuNiwgNi4gTWNDb21iICgzLTEp IDQuMTc1LCA3LiBBcmxpbmd0b24gKDMtMSkgNC4wNzUsIDguIExha2VzaWRlIERhbmJ1cnkgKDMt MSkgMy44NSwgOS4gVGlmZmluIENhbHZlcnQgKDItMikgMy4wMjUsIDEwLiBOb3J0aCBCYWx0aW1v cmUgKDItMikgMi45MjUsIDExLiBMaW1hIFBlcnJ5ICgyLTIpIDIuOCwgMTIuIFBseW1vdXRoICgy LTIpIDIuMjc1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNzo8L3N0cm9uZz4gMS4gUG9ydHNtb3V0 aCBTY2lvdG92aWxsZSAoNC0wKSA1Ljg1LCAyLiBSYWNpbmUgU291dGhlcm4gKDQtMCkgNS42LCAz LiBTaGFkeXNpZGUgKDQtMCkgNS4xNSwgNC4gTG9yZSBDaXR5IEJ1Y2tleWUgVHJhaWwgKDMtMSkg NC41LCA1LiBXYXRlcmZvcmQgKDMtMSkgNC4zNzUsIDYuIFphbmVzdmlsbGUgQmlzaG9wIFJvc2Vj cmFucyAoMy0xKSAzLjgzNzEsIDcuIERhbnZpbGxlICgyLTIpIDMuNjUsIDguIExhbmNhc3RlciBG YWlyZmllbGQgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWQuICgzLTEpIDMuNDUsIDkuIFBvcnRzbW91dGggTm90cmUg RGFtZSAoMy0xKSAzLjM3NSwgMTAuIEdsb3VzdGVyIFRyaW1ibGUgKDItMikgMy4xNSwgMTEuIENv cm5pbmcgTWlsbGVyICgyLTIpIDIuNDU3MSwgMTIuIFJlZWRzdmlsbGUgRWFzdGVybiAoMi0yKSAy LjQ1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyODo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ292aW5ndG9uICg0LTAp IDYuMzc1LCAyLiBUcm95IENocmlzdGlhbiAoNC0wKSA1LjkyNSwgMy4gU3ByaW5nZmllbGQgQ2F0 aC4gQ2VudHJhbCAoNC0wKSA0LjU3NSwgNC4gQ2luLiBNaWFtaSBWYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuIEFj YWQuICgzLTEpIDQuMTUsIDUuIEZvcnQgUmVjb3ZlcnkgKDMtMSkgMy42LCA2LiBDaW4uIEdhbWJs ZSBNb250ZXNzb3JpICgzLTEpIDMuNTc1LCA3LiBDaW4uIEhpbGxjcmVzdCAoMy0xKSAyLjk3NSwg OC4gRGVHcmFmZiBSaXZlcnNpZGUgKDMtMSkgMi43NSwgOS4gTWluc3RlciAoMi0yKSAyLjYsIDEw LiBTaWRuZXkgTGVobWFuIENhdGguICgyLTIpIDIuNDc1LCAxMS4gQWRhICgyLTIpIDIuMjI1LCAx Mi4gTG9ja2xhbmQgKDEtMykgMi4wMjUuPC9wPjxwLz4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.