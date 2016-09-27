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High school scores, summaries and schedules — Sept. 27

Published: September 27, 2016 - 03:14 PM
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DETROIT: The lineup for a club one day after clinching its division is often more-so built toward getting the starters a day of rest, either due to attrition for a long season or the celebration that took place the night before. The Indians’ lineup on Tuesday certainly followed suit in that pseudo-tradition, and Mike Clevinger was roughed up early in a 12-0 loss to the Detroit Tigers at Comerica Park.

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