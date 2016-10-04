Published: October 4, 2016 - 02:52 PM
RELATED STORIES
High school scores, summaries, schedules — Oct. 4 October 05,2016 02:46 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+Rk9PVEJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Db21wdXRlciBy YXRpbmdzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPihUb3AgZWlnaHQgc2Nob29scyBmcm9tIGVhY2ggcmVnaW9uPC9wPjxwPndpbGwgcXVh bGlmeSBmb3IgdGhlIHBsYXlvZmZzKTwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIEk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTogMS4gSmFja3NvbiAoNi0wKSAxNy44LCAyLiBDYW50b24g TWNLaW5sZXkgKDUtMSkgMTUuNjMzMywgPC9zdHJvbmc+My4gTGFrZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZCAo NS0xKSAxNS4xLCA8c3Ryb25nPjQuIFN0b3cgKDYtMCkgMTQuNTMzMywgPC9zdHJvbmc+NS4gU29s b24gKDUtMSkgMTMuMywgPHN0cm9uZz42LiBHbGVuT2FrICg0LTIpIDEwLjYzMzMsIDwvc3Ryb25n PjcuIEV1Y2xpZCAoNC0yKSA5LjUxNjcsIDguIENsZS4gU3QuIElnbmF0aXVzICg1LTEpIDkuMzY2 NywgOS4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgKDQtMikgOC40MTE2LCAxMC4gU2hha2VyIEh0cy4gKDQt MikgOC4wLCA8c3Ryb25nPjExLiBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyICgzLTMpIDcuMzMzMywgPC9z dHJvbmc+MTIuIE1lbnRvciAoMi00KSA3LjAzMzMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI6PC9z dHJvbmc+IDEuIFBvd2VsbCBPbGVudGFuZ3kgTGliZXJ0eSAoNi0wKSAxOS40MjY5LCAyLiBEdWJs aW4gSmVyb21lICg2LTApIDE0Ljk4MzMsIDMuIEZpbmRsYXkgKDYtMCkgMTMuNTUsIDxzdHJvbmc+ NC4gTWVkaW5hICg2LTApIDExLjgzMzMsIDwvc3Ryb25nPjUuIExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFu Z3kgT3JhbmdlICg0LTIpIDEwLjAsIDYuIExld2lzIENlbnRlciBPbGVudGFuZ3kgKDUtMSkgOS44 MTY3LCA3LiBUb2wuIFdoaXRtZXIgKDQtMikgOC44NSwgOC4gRWx5cmlhICgzLTMpIDcuMjMzMywg OS4gTG9yYWluICg0LTIpIDcuMjE5NywgMTAuIE5ld2FyayAoNC0yKSA3LjAxNjcsIDExLiBQYXJt YSAoNC0yKSA2LjQxNjcsIDxzdHJvbmc+MTIuIEJydW5zd2ljayAoMS01KSAzLjE1Ljwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBEdWJsaW4gQ29mZm1hbiAoNS0x KSAxNy41MzMzLCAyLiBQaWNrZXJpbmd0b24gQ2VudHJhbCAoNS0xKSAxNS4wNSwgMy4gSHViZXIg SHRzLiBXYXluZSAoNS0wLTEpIDE0LjY3MTcsIDQuIFVwcGVyIEFybGluZ3RvbiAoNi0wKSAxMi44 ODMzLCA1LiBIaWxsaWFyZCBCcmFkbGV5ICg1LTEpIDEyLjYsIDYuIFBpY2tlcmluZ3RvbiBOb3J0 aCAoNS0xKSAxMi4zMTY3LCA3LiBTcHJpbmdmaWVsZCAoNC0yKSAxMS4xMTY3LCA4LiBSZXlub2xk c2J1cmcgKDQtMikgOC4zMTY3LCA5LiBIaWxsaWFyZCBEYXZpZHNvbiAoNC0yKSA4LjEzMzMsIDEw LiBHYWhhbm5hIExpbmNvbG4gKDQtMikgNy43ODkxLCAxMS4gTGFuY2FzdGVyICgzLTMpIDYuMTc2 OSwgMTIuIEJlYXZlcmNyZWVrICg0LTIpIDUuMi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gNDo8L3N0 cm9uZz4gMS4gQ2luLiBDb2xlcmFpbiAoNi0wKSAyMi4xODMzLCAyLiBMZWJhbm9uICg1LTEpIDE0 LjA4MzMsIDMuIENpbi4gU3QuIFhhdmllciAoNC0yKSAxMy4wMzc5LCA0LiBDaW4uIEVsZGVyICg0 LTIpIDEyLjI5OCwgNS4gRmFpcmZpZWxkICg1LTEpIDkuODY2NywgNi4gTWFzb24gKDQtMikgOS4x NSwgNy4gQ2xheXRvbiBOb3J0aG1vbnQgKDMtMykgOC41MzMzLCA4LiBTcHJpbmdib3JvICg0LTIp IDcuOSwgOS4gQ2luLiBBcmNoYmlzaG9wIE1vZWxsZXIgKDMtMykgNy4xMzg5LCAxMC4gSGFtaWx0 b24gKDMtMykgNi43NjY3LCAxMS4gTWlsZm9yZCAoMi00KSA2LjU2NjcsIDEyLiBMaWJlcnR5IFR3 cC4gTGFrb3RhIEVhc3QgKDMtMykgNi4zMTY3LCAxMi4gQ2luLiBPYWsgSGlsbHMgKDMtMykgNi4z MTY3LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRJVklTSU9OIElJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVn aW9uIDU6IDwvc3Ryb25nPjEuIFdhcnJlbiBHLiBIYXJkaW5nICg2LTApIDE1Ljg2NjcsIDIuIEJl ZGZvcmQgKDYtMCkgMTQuODY2NywgPHN0cm9uZz4zLiBBdXJvcmEgKDUtMSkgMTMuMjMzMywgPC9z dHJvbmc+NC4gQ2hhcmRvbiAoNi0wKSAxMi42OTc5LCA8c3Ryb25nPjUuIENvcGxleSAoNS0xKSAx Mi40ODMzLCA2LiBFbGxldCAoNi0wKSAxMS43MzMzLCA3LiBCcmVja3N2aWxsZSAoNi0wKSAxMS4z ODMzLCA4LiBIdWRzb24gKDUtMSkgMTAuMDgzMywgOS4gQmFyYmVydG9uICg0LTIpIDguMTMzMywg PC9zdHJvbmc+MTAuIFdpbGxvdWdoYnkgU291dGggKDMtMykgNy44ODMzLCAxMS4gUGFpbmVzdmls bGUgUml2ZXJzaWRlICgzLTMpIDYuMTgzMywgMTIuIE1hcGxlIEh0cy4gKDMtMykgNS45LjwvcD48 cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA2Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBBdm9uICg2LTApIDE2LjAxNjcsIDIuIEhv bGxhbmQgU3ByaW5nZmllbGQgKDYtMCkgMTMuMCwgMy4gR3JhZnRvbiBNaWR2aWV3ICg1LTEpIDEy LjI2NjcsIDQuIFdoaXRlaG91c2UgQW50aG9ueSBXYXluZSAoNS0xKSAxMC45NjY3LCA1LiBPbG1z dGVkIEZhbGxzICg1LTEpIDEwLjcsIDYuIEF2b24gTGFrZSAoNS0xKSAxMC42NjY3LCA3LiBXZXN0 bGFrZSAoMy0zKSA4LjYsIDxzdHJvbmc+OC4gSGlnaGxhbmQgKDQtMikgOC40ODEzLCA8L3N0cm9u Zz45LiBUb2wuIFN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MgKDQtMikgNy42MzMzLCA8c3Ryb25nPjEwLiBXYWRz d29ydGggKDMtMykgNS45ODMzLCA8L3N0cm9uZz4xMS4gU3lsdmFuaWEgTm9ydGh2aWV3ICgzLTMp IDUuNSwgMTIuIFRvbC4gV2FpdGUgKDMtMykgNS4yODAzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA3 Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBXb3J0aGluZ3RvbiBLaWxib3VybmUgKDUtMSkgMTIuMDgzMywgMi4gQ29s cy4gRnJhbmtsaW4gSHRzLiAoNi0wKSAxMS42NjY3LCA8c3Ryb25nPjMuIFBlcnJ5ICg0LTIpIDEx LjY1LCA0LiBNYXNzaWxsb24gKDQtMikgMTAuMywgdGllLTUuIExha2UgKDQtMikgMTAuMjY2Nywg dGllLTUuIFdvb3N0ZXIgKDUtMSkgMTAuMjY2NywgPC9zdHJvbmc+Ny4gRHVibGluIFNjaW90byAo NC0yKSA5LjksIDguIE5ldyBBbGJhbnkgKDMtMykgOC45LCA5LiBNYW5zZmllbGQgU2VuaW9yICg0 LTIpIDguNzY2NywgMTAuIFBhdGFza2FsYSBMaWNraW5nIEh0cy4gKDQtMikgOC43MTY3LCAxMS4g Q29scy4gV2VzdCAoNi0wKSA4LjYzMzgsIDEyLiBEcmVzZGVuIFRyaS1WYWxsZXkgKDYtMCkgNy42 LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiA4Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBDaW4uIFR1cnBpbiAoNi0wKSAx NS44NjY3LCAyLiBUcm95ICg1LTEpIDEzLjYxNjcsIDMuIENpbi4gUHJpbmNldG9uICg1LTEpIDEy LjczMzMsIDQuIENpbi4gTGEgU2FsbGUgKDQtMikgMTIuMjY2NywgNS4gVHJlbnRvbiBFZGdld29v ZCAoNS0xKSAxMS4wNSwgNi4gVmFuZGFsaWEgQnV0bGVyICg0LTIpIDEwLjU4MzMsIDcuIE1pYW1p c2J1cmcgKDUtMSkgMTAuNTMzMywgOC4gS2luZ3MgTWlsbHMgS2luZ3MgKDQtMikgOS45ODMzLCA5 LiBDaW4uIEFuZGVyc29uICg0LTIpIDcuODUsIDEwLiBDaW4uIFdhbG51dCBIaWxscyAoNC0yKSA3 LjEsIDExLiBIYXJyaXNvbiAoMy0zKSA2Ljc4MzMsIDEyLiBMaW1hIFNlbmlvciAoNC0yKSA2LjU4 MzMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gSUlJPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVn aW9uIDk6IDEuIE1hcmxpbmd0b24gKDYtMCkgMTUuMzY2NywgMi4gQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAo NS0xKSAxMS43MzEzLCA8L3N0cm9uZz4zLiBOZXcgUGhpbGFkZWxwaGlhICg1LTEpIDEwLjI1LCA0 LiBXYXJyZW4gSG93bGFuZCAoNC0yKSA4Ljg1LCA1LiBDaGVzdGVybGFuZCBXZXN0IEdlYXVnYSAo NC0yKSA4LjcsIDxzdHJvbmc+Ni4gQnVja2V5ZSAoNS0xKSA4LjQ1LCA3LiBTdC4gVmluY2VudC1T dCBNYXJ5ICgzLTMpIDcuNjc4NywgPC9zdHJvbmc+OC4gQ2FuZmllbGQgKDQtMikgNy41NjY3LCA8 c3Ryb25nPjkuIFJldmVyZSAoNC0yKSA3LjAxNjcsIDEwLiBMb3Vpc3ZpbGxlICgzLTMpIDYuNDY2 NywgMTEuIEFsbGlhbmNlICgzLTMpIDYuMzE2NywgPC9zdHJvbmc+MTIuIE5pbGVzIE1jS2lubGV5 ICgzLTMpIDYuMTE2NzwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gVG9sLiBD ZW50cmFsIENhdGguICg2LTApIDE0LjAxNzIsIDIuIFNhbmR1c2t5ICg2LTApIDEzLjc4MzMsIDMu IEJvd2xpbmcgR3JlZW4gKDUtMSkgMTIuMTE2NywgNC4gQ2x5ZGUgKDUtMSkgOS43MzMzLCA1LiBO b3J3YWxrICg0LTIpIDkuMzkxNCwgNi4gUGFybWEgUGFkdWEgRnJhbmNpc2NhbiAoNC0yKSA4LjQz MzMsIDcuIFNhbmR1c2t5IFBlcmtpbnMgKDMtMykgNy44NjY3LCA4LiBIdW50aW5nIFZhbGxleSBV bml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCAoNC0yKSA3LjgxNjcsIDkuIFRvbC4gV29vZHdhcmQgKDUtMSkgNy41 MDc2LCAxMC4gTGV4aW5ndG9uICg0LTIpIDcuNDUsIDExLiBBc2hsYW5kICgzLTMpIDYuNTMzMywg MTIuIENsZS4gSm9obiBIYXkgKDMtMikgNi40MDkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDExOjwv c3Ryb25nPiAxLiBDb2xzLiBTdC4gRnJhbmNpcyBEZVNhbGVzICg2LTApIDE2LjU1LCAyLiBCZXhs ZXkgKDYtMCkgMTEuODM4NCwgMy4gQ29scy4gSGFtaWx0b24gVG93bnNoaXAgKDQtMikgMTAuNiwg NC4gQ2hpbGxpY290aGUgKDUtMSkgMTAuNCwgNS4gV2hpdGVoYWxsLVllYXJsaW5nICg0LTIpIDEw LjMyMDcsIDYuIENvbHMuIEJlZWNoY3JvZnQgKDYtMCkgOS43ODMzLCA3LiBDb2xzLiBFYXN0bW9v ciBBY2FkLiAoNC0yKSA5LjQxNjcsIDguIFRob3JudmlsbGUgU2hlcmlkYW4gKDUtMSkgOC45NSwg OS4gTWFyaWV0dGEgKDQtMikgNy42MTM5LCAxMC4gQ29scy4gSW5kZXBlbmRlbmNlICg0LTIpIDcu NiwgMTEuIFdhc2hpbmd0b24gQy5ILiBNaWFtaSBUcmFjZSAoNC0yKSA3LjQsIDEyLiBUaGUgUGxh aW5zIEF0aGVucyAoNC0yKSA2Ljc4MzMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDEyOjwvc3Ryb25n PiAxLiBGcmFua2xpbiAoNi0wKSAxNS41NSwgMi4gV2FwYWtvbmV0YSAoNi0wKSAxMi41MzMzLCAz LiBDaW4uIE1vdW50IEhlYWx0aHkgKDYtMCkgMTEuNDY2NywgNC4gVHJvdHdvb2QtTWFkaXNvbiAo NS0xKSAxMS4yODMzLCA1LiBTdC4gTWFyeXMgTWVtb3JpYWwgKDYtMCkgMTAuOTgzMywgNi4gTm9y d29vZCAoNS0xKSAxMC4wNSwgNy4gV2lsbWluZ3RvbiAoNS0xKSA3Ljk2NjcsIDguIEdvc2hlbiAo NC0yKSA3Ljg4MzMsIDkuIERheS4gQmVsbW9udCAoNC0yKSA3Ljg2NjcsIDEwLiBOZXcgUmljaG1v bmQgKDUtMSkgNy44NSwgMTEuIFRpcHAgQ2l0eSBUaXBwZWNhbm9lICg0LTIpIDcuNzY2NywgMTIu IFBpcXVhICg0LTIpIDcuMDMzMy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBJVjwvc3Ryb25nPjwv cD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxMzo8L3N0cm9uZz4gMS4gUGVycnkgKDYtMCkgMTMuNjY2Nywg PHN0cm9uZz4yLiBDcmVzdHdvb2QgKDUtMSkgMTMuMCwgPC9zdHJvbmc+My4gU3RydXRoZXJzICg1 LTEpIDExLjEwMSwgPHN0cm9uZz40LiBXb29kcmlkZ2UgKDYtMCkgMTAuNzY2NywgPC9zdHJvbmc+ NS4gWW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgKDQtMSkgMTAuMzExMSwgNi4gSHViYmFyZCAo NS0xKSA5Ljc4MzMsIDxzdHJvbmc+Ny4gU3RyZWV0c2Jvcm8gKDQtMikgOC41NjY3LCA8L3N0cm9u Zz44LiBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluICg0LTIpIDguMzY2NywgOS4g T2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMgKDUtMSkgNy40NjY3LCA8c3Ryb25nPjEwLiBTb3V0aGVhc3QgKDQt MikgNy40MTY3LCA8L3N0cm9uZz4xMS4gTGFHcmFuZ2UgS2V5c3RvbmUgKDUtMSkgNi45NSwgMTIu IENvbm5lYXV0ICgzLTMpIDYuOS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMTQ6PC9zdHJvbmc+IDEu IFBvcnQgQ2xpbnRvbiAoNi0wKSAxMi41MTY3LCAyLiBQbGFpbiBDaXR5IEpvbmF0aGFuIEFsZGVy ICg2LTApIDEyLjAsIDMuIExld2lzdG93biBJbmRpYW4gTGFrZSAoNi0wKSA5LjgzMzMsIDQuIE90 dGF3YS1HbGFuZG9yZiAoNi0wKSA5LjM4MzMsIDUuIENvbHMuIEJpc2hvcCBIYXJ0bGV5ICg0LTIp IDkuMiwgNi4gQmVsbGV2dWUgKDQtMikgOC40MzMzLCA3LiBCZWxsZWZvbnRhaW5lIEJlbmphbWlu IExvZ2FuICg2LTApIDguNCwgOC4gTmFwb2xlb24gKDQtMikgNi45NSwgOS4gT2FrIEhhcmJvciAo Mi00KSA1LjQ4MzMsIDEwLiBDYWxlZG9uaWEgUml2ZXIgVmFsbGV5ICgzLTMpIDUuMzgzMywgMTEu IFNwYXJ0YSBIaWdobGFuZCAoMy0zKSA1LjIsIDEyLiBTcHJpbmdmaWVsZCBLZW50b24gUmlkZ2Ug KDQtMikgNC44MTY3LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNTo8L3N0cm9uZz4gMS4gSm9obnN0 b3duLU1vbnJvZSAoNi0wKSAxMy43MzMzLCAyLiBIZWF0aCAoNi0wKSAxMi45MzMzLCAzLiBDYW1i cmlkZ2UgKDUtMSkgMTEuNzM5OSwgNC4gU3RldWJlbnZpbGxlICg1LTEpIDExLjM2MzksIDUuIFNo ZWxieSAoNS0xKSAxMC44MTY3LCA2LiBDYXJyb2xsIEJsb29tLUNhcnJvbGwgKDUtMSkgMTAuNTgz MywgNy4gTmV3YXJrIExpY2tpbmcgVmFsbGV5ICgzLTMpIDguNDMzMywgOC4gQW1hbmRhLUNsZWFy Y3JlZWsgKDMtMykgNy4zMTY3LCA5LiBEdW5jYW4gRmFsbHMgUGhpbG8gKDUtMSkgNy4yMTY3LCAx MC4gSGVicm9uIExha2V3b29kICg0LTIpIDYuNDUsIDExLiBXaW50ZXJzdmlsbGUgSW5kaWFuIENy ZWVrICg1LTEpIDYuMiwgMTIuIFVocmljaHN2aWxsZSBDbGF5bW9udCAoMy0zKSA1LjQ1LjwvcD48 cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAxNjo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2luLiBXeW9taW5nICg2LTApIDE0LjMs IDIuIEdlcm1hbnRvd24gVmFsbGV5IFZpZXcgKDUtMSkgMTEuOTgzMywgMy4gQ2xhcmtzdmlsbGUg Q2xpbnRvbi1NYXNzaWUgKDUtMSkgMTEuODE2NywgNC4gV2F2ZXJseSAoNi0wKSAxMS4wODMzLCA1 LiBDaW4uIEluZGlhbiBIaWxsICg1LTEpIDkuODE2NywgNi4gS2V0dGVyaW5nIEFyY2hiaXNob3Ag QWx0ZXIgKDYtMCkgOS4yNSwgNy4gQ2luLiBUYWZ0ICg0LTIpIDcuNzMzMywgOC4gRGF5LiBEdW5i YXIgKDUtMSkgNy43MTY3LCA5LiBXYXNoaW5ndG9uIEMuSC4gV2FzaGluZ3RvbiAoNS0xKSA3LjAz MzMsIDEwLiBDaGlsbGljb3RoZSBVbmlvdG8gKDQtMikgNi45MzMzLCAxMS4gTWlkZGxldG93biBN YWRpc29uICg0LTIpIDYuNTgzMywgMTIuIENpcmNsZXZpbGxlIExvZ2FuIEVsbSAoMy0zKSA2LjA4 MzMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gVjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lv biAxNzogMS4gR2FycmV0dHN2aWxsZSAoNi0wKSAxMS4xNjY3LDwvc3Ryb25nPiAyLiBDYW5maWVs ZCBTb3V0aCBSYW5nZSAoNS0xKSA5LjMxNjcsIDMuIE9yd2VsbCBHcmFuZCBWYWxsZXkgKDUtMSkg OC42MzY0LCA0LiBMZWF2aXR0c2J1cmcgTGFCcmFlICg0LTIpIDguNTUsIDUuIFdpY2tsaWZmZSAo NS0xKSA4LjQ1LCA2LiBXYXJyZW5zdmlsbGUgSHRzLiAoNC0yKSA3LjgxNjcsIDcuIEdhdGVzIE1p bGxzIEdpbG1vdXIgQWNhZC4gKDQtMikgNy4wODMzLCA8c3Ryb25nPjguIFNhbmR5IFZhbGxleSAo NC0yKSA2Ljc1LCA5LiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRoLiAoMy0zKSA2LjU2NjcsIDwvc3Ryb25n PjEwLiBXYXJyZW4gQ2hhbXBpb24gKDQtMikgNi4zNSwgMTEuIENvbHVtYmlhbmEgQ3Jlc3R2aWV3 ICgzLTMpIDYuMywgMTIuIFlvdW5nc3Rvd24gTGliZXJ0eSAoMy0zKSA2LjIxNjcuPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+UmVnaW9uIDE4Ojwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPjEuIE5vcndheW5lICg1LTEpIDExLjg4 MzMsIDIuIE5vcnRod2VzdGVybiAoNi0wKSAxMS41MTY3LCA8L3N0cm9uZz4zLiBQZW1iZXJ2aWxs ZSBFYXN0d29vZCAoNS0xKSAxMC44LCA0LiBNaWxhbiBFZGlzb24gKDYtMCkgOS41MTY3LCA1LiBH YWhhbm5hIENvbHMuIEFjYWQuICg1LTEpIDguNiwgNi4gU3dhbnRvbiAoNi0wKSA4LjExNjcsIDcu IE1hcmlvbiBQbGVhc2FudCAoNS0xKSA3LjM4MzMsIDguIEdlbm9hIEFyZWEgKDUtMSkgNi43NjI2 LCA8c3Ryb25nPjkuIENoaXBwZXdhICg0LTIpIDYuMzUsIDwvc3Ryb25nPjEwLiBGaW5kbGF5IExp YmVydHktQmVudG9uICg0LTIpIDYuMDE2NywgPHN0cm9uZz4xMS4gT3JydmlsbGUgKDMtMykgNS42 MzMzLCAxMi4gVHJpd2F5ICg0LTIpIDUuMDgzMy48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdp b24gMTk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdoZWVsZXJzYnVyZyAoNi0wKSAxMi4yMTY3LCAyLiBTdWdhcmNy ZWVrIEdhcmF3YXkgKDYtMCkgMTIuMDgzMywgMy4gQ29zaG9jdG9uICg1LTApIDExLjEsIDQuIEJl bG1vbnQgVW5pb24gTG9jYWwgKDUtMSkgOC43NSwgNS4gTmVsc29udmlsbGUtWW9yayAoNC0yKSA4 LjQxNjcsIDYuIE1pbmZvcmQgKDUtMSkgNy45ODMzLCA3LiBDaGlsbGljb3RoZSBaYW5lIFRyYWNl ICg0LTIpIDcuNzUsIDguIFdlc3QgTGFmYXlldHRlIFJpZGdld29vZCAoNS0xKSA3LjYsIDkuIENh ZGl6IEhhcnJpc29uIENlbnRyYWwgKDMtMykgNy40MTY3LCAxMC4gSXJvbnRvbiBSb2NrIEhpbGwg KDUtMSkgNy4xLCAxMS4gQmFsdGltb3JlIExpYmVydHkgVW5pb24gKDQtMikgNy4wMTY3LCAxMi4g UGlrZXRvbiAoNS0xKSA2LjYxNjcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDIwOjwvc3Ryb25nPiAx LiBDb2xkd2F0ZXIgKDYtMCkgMTMuNDMzMywgMi4gQ2luLiBIaWxscyBDaHJpc3RpYW4gQWNhZC4g KDYtMCkgMTMuNCwgMy4gV2VzdCBNaWx0b24gTWlsdG9uLVVuaW9uICg1LTEpIDkuOTMzMywgNC4g Q2luLiBNYWRlaXJhICg1LTEpIDguNjE2NywgNS4gQW5uYSAoNC0yKSA3LjUsIDYuIEphbWVzdG93 biBHcmVlbmV2aWV3ICg1LTEpIDcuMDY2NywgNy4gVmVyc2FpbGxlcyAoMy0zKSA2LjgsIDguIEJy b29rdmlsbGUgKDMtMykgNi40MTY3LCA5LiBDaW4uIEFpa2VuICgzLTMpIDYuMDUsIDEwLiBSaWNo d29vZCBOb3J0aCBVbmlvbiAoNC0yKSA1Ljk4MzMsIDExLiBCZXRoZWwtVGF0ZSAoMy0zKSA1LjUs IDEyLiBDYXJsaXNsZSAoNC0yKSA1LjM2NjcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RElWSVNJT04gVkk8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjE6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtpcnRsYW5kICg2LTAp IDEwLjQ1LCAyLiBDdXlhaG9nYSBIdHMuICg2LTApIDEwLjM4MzMsIDxzdHJvbmc+My4gU3QuIFRo b21hcyBBcXVpbmFzICg1LTEpIDkuOTgzMywgPC9zdHJvbmc+NC4gTmV3IE1pZGRsZXRvd24gU3By aW5nZmllbGQgKDQtMikgOC4zLCA1LiBMaXNib24gRGF2aWQgQW5kZXJzb24gKDUtMSkgOC4yLCA2 LiBDb2x1bWJpYW5hICg1LTEpIDcuNzMzMywgPHN0cm9uZz43LiBEYWx0b24gKDQtMikgNy41NSwg PC9zdHJvbmc+OC4gQ29sdW1iaWEgU3RhdGlvbiBDb2x1bWJpYSAoNC0yKSA2LjgsIDxzdHJvbmc+ OS4gSGlsbHNkYWxlICg1LTEpIDYuNzMzMywgPC9zdHJvbmc+MTAuIEJyb29rZmllbGQgKDQtMikg Ni4wNjU3LCAxMS4gTWNEb25hbGQgKDMtMykgNS43MTY3LCA8c3Ryb25nPjEyLiBTbWl0aHZpbGxl ICg0LTIpIDUuMzY2Ny48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjI6PC9zdHJvbmc+ IDEuIEhhbWxlciBQYXRyaWNrIEhlbnJ5ICg2LTApIDEwLjczMzMsIDIuIExpYmVydHkgQ2VudGVy ICg1LTEpIDkuNjgzMywgMy4gQnVjeXJ1cyBXeW5mb3JkICg2LTApIDkuMjUsIDQuIERlZmlhbmNl IEF5ZXJzdmlsbGUgKDYtMCkgOC43NSwgNS4gQXR0aWNhIFNlbmVjYSBFYXN0ICg2LTApIDcuNzE2 NywgNi4gTm9ydGggUm9iaW5zb24gQ29sb25lbCBDcmF3Zm9yZCAoNC0yKSA1LjksIDcuIERlZmlh bmNlIFRpbm9yYSAoNC0yKSA1Ljg2NjcsIDguIFZhbiBCdXJlbiAoNC0yKSA1Ljg1LCA5LiBHaWJz b25idXJnICg1LTEpIDUuNjgzMywgMTAuIFNoZXJ3b29kIEZhaXJ2aWV3ICgzLTMpIDQuNzUsIDEx LiBDYXJleSAoMi00KSAzLjcsIDEyLiBNb250cGVsaWVyICg0LTIpIDMuNi48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5SZWdpb24gMjM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5ld2FyayBDYXRoLiAoNC0yKSAxMC42NjY3LCAyLiBI YW5uaWJhbCBSaXZlciAoNS0wKSA5LjYyMjIsIDMuIEJldmVybHkgRm9ydCBGcnllICg2LTApIDgu MzgzMywgNC4gQmFybmVzdmlsbGUgKDUtMSkgNi45NjY3LCA1LiBDaGVzYXBlYWtlICg1LTEpIDYu NzY1MiwgNi4gQ29hbCBHcm92ZSBEYXdzb24tQnJ5YW50ICg0LTEpIDYuNSwgNy4gQmVsbGFpcmUg KDQtMikgNS45NzczLCA4LiBDZW50ZXJidXJnICg0LTIpIDUuNTY2NywgOS4gQmFpbmJyaWRnZSBQ YWludCBWYWxsZXkgKDMtMykgNS40LCAxMC4gQ2FyZGluZ3Rvbi1MaW5jb2xuICg0LTIpIDUuMjE2 NywgMTEuIENvbHMuIEJpc2hvcCBSZWFkeSAoNC0yKSA1LjE2NjcsIDEyLiBIb3dhcmQgRWFzdCBL bm94ICg0LTIpIDQuNjY2Ny48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1h cmlhIFN0ZWluIE1hcmlvbiBMb2NhbCAoNS0xKSAxMC4zNSwgMi4gRGVscGhvcyBKZWZmZXJzb24g KDUtMSkgOC45NjY3LCAzLiBNZWNoYW5pY3NidXJnICg2LTApIDcuNDE2NywgNC4gU3BlbmNlcnZp bGxlICg1LTEpIDcuMTgzMywgNS4gSGFycm9kIEFsbGVuIEVhc3QgKDUtMSkgNi45NSwgNi4gRmF5 ZXR0ZXZpbGxlLVBlcnJ5ICg0LTIpIDYuMTE2NywgNy4gQ2Fzc3Rvd24gTWlhbWkgRWFzdCAoNS0x KSA1LjkxNjcsIDguIFdpbGxpYW1zYnVyZyAoMy0zKSA1Ljg2NjcsIDkuIFN0LiBIZW5yeSAoNC0y KSA1LjYsIDEwLiBDaW4uIFN1bW1pdCBDb3VudHJ5IERheSAoNC0yKSA1LjUwOTUsIDExLiBMZXdp c2J1cmcgVHJpLUNvdW50eSBOb3J0aCAoNC0yKSA0LjksIDEyLiBDaW4uIFB1cmNlbGwgTWFyaWFu ICgzLTMpIDQuNy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5ESVZJU0lPTiBWSUk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5SZWdpb24gMjU6IDEuIE1vZ2Fkb3JlICg1LTEpIDkuMTY2NywgPC9zdHJvbmc+Mi4gV2Fy cmVuIEpvaG4gRi4gS2VubmVkeSAoNi0wKSA4LjgzMzMsIDMuIE1vbnJvZXZpbGxlICg2LTApIDgu MDMzMywgNC4gTm9yd2FsayBTdC4gUGF1bCAoNi0wKSA3LjQ2NjcsIDUuIE5vcnRoIEphY2tzb24g SmFja3Nvbi1NaWx0b24gKDQtMikgNi4zMzMzLCA2LiBUb3JvbnRvICg1LTEpIDUuNjUsIDcuIE5l dyBQaGlsYWRlbHBoaWEgVHVzY2FyYXdhcyBDZW50cmFsIENhdGguICg0LTIpIDUuMTA4NiwgOC4g TWFsdmVybiAoMy0zKSA0Ljc4MzMsIDxzdHJvbmc+OS4gV2luZGhhbSAoNC0yKSA0LjQ1NDUsIDwv c3Ryb25nPjEwLiBTZWJyaW5nIE1jS2lubGV5ICgyLTQpIDMuNzE2NywgPHN0cm9uZz4xMS4gRWFz dCBDYW50b24gKDItNCkgMy41NjY3LCA8L3N0cm9uZz4xMi4gU291dGhpbmd0b24gQ2hhbGtlciAo My0zKSAzLjAxNjcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UmVnaW9uIDI2Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0NvbWIg KDUtMSkgNy4zODMzLCAyLiBMdWNhcyAoNS0xKSA2LjQsIDMuIEhpY2tzdmlsbGUgKDQtMikgNi4w MTY3LCA0LiBMZWlwc2ljICg0LTIpIDUuOTgzMywgdGllLTUuIENvbnZveSBDcmVzdHZpZXcgKDQt MikgNS44ODMzLCB0aWUtNS4gRGVscGhvcyBTdC4gSm9obiYjODIxNztzICg0LTIpIDUuODgzMywg Ny4gVGlmZmluIENhbHZlcnQgKDQtMikgNS44NSwgOC4gQXJsaW5ndG9uICg0LTIpIDUuNzY2Nywg OS4gRWRnZXJ0b24gKDQtMikgNS43LCAxMC4gTGFrZXNpZGUgRGFuYnVyeSAoNC0yKSA0Ljk2Njcs IDExLiBOb3J0aCBCYWx0aW1vcmUgKDMtMykgMy42MzMzLCAxMi4gUGFuZG9yYS1HaWxib2EgKDIt NCkgMi45NjY3LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlJlZ2lvbiAyNzo8L3N0cm9uZz4gMS4gUmFjaW5lIFNv dXRoZXJuICg2LTApIDcuOCwgMi4gV2F0ZXJmb3JkICg1LTEpIDcuMjE2NywgMy4gU2hhZHlzaWRl ICg1LTEpIDcuMTAzNSwgNC4gUG9ydHNtb3V0aCBTY2lvdG92aWxsZSAoNi0wKSA2LjM2NjcsIDUu IExvcmUgQ2l0eSBCdWNrZXllIFRyYWlsICg0LTIpIDYuMTE2NywgNi4gR2xvdXN0ZXIgVHJpbWJs ZSAoNC0yKSA1LjkzMzMsIDcuIERhbnZpbGxlICgzLTMpIDUuODY2NywgOC4gTGFuY2FzdGVyIEZh aXJmaWVsZCBDaHJpc3RpYW4gQWNhZC4gKDUtMSkgNS42NTkxLCA5LiBQb3J0c21vdXRoIE5vdHJl IERhbWUgKDQtMikgNS42MzMzLCAxMC4gWmFuZXN2aWxsZSBCaXNob3AgUm9zZWNyYW5zICg0LTIp IDUuNDY0NiwgMTEuIEJlYXZlciBFYXN0ZXJuICg0LTIpIDMuNzA1OCwgMTIuIENhbmFsIFdpbmNo ZXN0ZXIgSGFydmVzdCBQcmVwLiAoMy0zKSAzLjU0OC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWdpb24gMjg6 PC9zdHJvbmc+IDEuIENvdmluZ3RvbiAoNi0wKSAxMC44ODMzLCAyLiBUcm95IENocmlzdGlhbiAo NS0xKSA3LjE1NjYsIDMuIEFkYSAoNC0yKSA2LjM1LCA0LiBTaWRuZXkgTGVobWFuIENhdGguICg0 LTIpIDUuNzgzMywgNS4gRm9ydCBSZWNvdmVyeSAoNC0yKSA1LjcxNjcsIDYuIENpbi4gTWlhbWkg VmFsbGV5IENocmlzdGlhbiBBY2FkLiAoNC0yKSA1LjQ3NzMsIDcuIERlR3JhZmYgUml2ZXJzaWRl ICg0LTIpIDQuNjE2NywgOC4gQ2luLiBHYW1ibGUgTW9udGVzc29yaSAoNC0yKSA0LjQ1LCA5LiBT cHJpbmdmaWVsZCBDYXRoLiBDZW50cmFsICg0LTIpIDMuOSwgMTAuIENpbi4gSGlsbGNyZXN0ICg0 LTIpIDMuNDgzMywgMTEuIE1pbnN0ZXIgKDItNCkgMy40MTY3LCAxMi4gTWNHdWZmZXkgVXBwZXIg U2Npb3RvIFZhbGxleSAoMy0zKSAzLjIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50 ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkOC0tPjxwPldlZWsgNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25n PjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+U3VidXJi YW4gTGVhZ3VlIE5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+V2Fkc3dvcnRoICgzLTMsIDItMSkgYXQgVHdp bnNidXJnICgxLTUsIDEtMiksIDcgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4 MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9s ZENlbnRyZS0tPjxwPkNpdHkgU2VyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkJ1Y2h0ZWwgKDItNCwgMi0wKSB2cy4gR2FyZmllbGQg KDItNCwgMS0yKSwgYXQgRWxsZXQ8L3A+PHA+RWFzdCAoMy0zLCAyLTApIHZzLiBFbGxldCAoNi0w LCAyLTApLCBhdCBJbmZvQ2lzaW9uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJv bGRDZW50cmUtLT48cD5GZWRlcmFsIExlYWd1ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5MYWtlICg0LTIsIDAtMikgYXQgTm9ydGggQ2Fu dG9uIEhvb3ZlciAoMy0zLCAwLTMpPC9wPjxwPlBlcnJ5ICg0LTIsIDEtMSkgYXQgR3JlZW4gKDIt NCwgMC0yKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+ R3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5FdWNsaWQgKDQtMiwgMi0xKSBhdCBFbHlyaWEg KDMtMywgMS0xKTwvcD48cD5NZW50b3IgKDItNCwgMS0yKSBhdCBNZWRpbmEgKDYtMCwgMy0wKTwv cD48cD5Tb2xvbiAoNS0xLCAzLTApIGF0IFN0cm9uZ3N2aWxsZSAoMS01LCAwLTMpPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Ob3J0aGVhc3Rlcm4gQnVj a2V5ZSBDb25mZXJlbmNlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkNhcnJvbGx0b24gKDMtMywgMC0zKSBhdCBBbGxpYW5jZSAoMi00LCAy LTEpPC9wPjxwPk1hcmxpbmd0b24gKDYtMCwgMy0wKSBhdCBDYW50b24gU291dGggKDMtMywgMi0w KTwvcD48cD5TYWxlbSAoMy0zLCAxLTIpIGF0IE1pbmVydmEgKDAtNiwgMC0zKTwvcD48cD5XZXN0 IEJyYW5jaCAoMy0zLCAyLTEpIGF0IExvdWlzdmlsbGUgKDMtMywgMi0xKTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIEJs dWUgRGl2aXNpb248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5v SW5kZW50LS0+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiAoNS0xLCAxLTApIGF0IFBhcm1hIFBhZHVhICg0 LTIsIDEtMCk8L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIEJlbmVkaWN0aW5lICgzLTMsIDEtMCkgYXQgTWVudG9y IExha2UgQ2F0aG9saWMgKDItNCwgMC0xKTwvcD48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgKDEtNSwgMC0xKSBh dCBDaGFyZG9uIE5vdHJlIERhbWUtQ2F0aGVkcmFsIExhdGluICg0LTIsIDAtMSk8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPk9oaW8gQ2FyZGluYWwgQ29u ZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRl bnQtLT48cD5MZXhpbmd0b24gKDQtMikgYXQgV29vc3RlciAoNS0xKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+UG9ydGFnZSBUcmFpbCBDb25mZXJlbmNl JiM4MjMyO0NvdW50eSBEaXZpc2lvbjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5DcmVzdHdvb2QgKDYtMCwgMS0wKSBhdCBHYXJyZXR0c3Zp bGxlICg1LTEsIDAtMSk8L3A+PHA+Um9vdHN0b3duICg0LTIsIDAtMSkgIGF0IFdhdGVybG9vICgz LTMsIDEtMCk8L3A+PHA+U291dGhlYXN0ICg0LTIsIDEtMCkgYXQgTW9nYWRvcmUgKDUtMSwgMC0x KTwvcD48cD48c3Ryb25nPlBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZSBNZXRybyBEaXZpc2lvbjwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5DbG92ZXJsZWFmICgwLTYsIDAtMykgYXQgU3ByaW5nZmllbGQgKDItNCwg MS0yKTwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSAoMy0zLCAyLTEpIGF0IFN0cmVldHNib3JvICg0LTIsIDItMSk8 L3A+PHA+RmllbGQgKDItNCwgMC0zKSBhdCBXb29kcmlkZ2UgKDYtMCwgMy0wKTwvcD48cD5Ob3J0 b24gKDMtMywgMi0xKSBhdCBSYXZlbm5hICgzLTMsIDItMSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPlBBQy03PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkZhaXJsZXNzICgxLTUsIDEtMilhdCBU dXNreSBWYWxsZXkgKDMtMywgMS0yKTwvcD48cD5JbmRpYW4gVmFsbGV5ICgyLTQsIDItMSkgYXQg Q1ZDQSAoMC02LCAwLTMpPC9wPjxwPk9ycnZpbGxlICgzLTMsIDItMSkgYXQgTWFuY2hlc3RlciAo My0zLCAzLTApPC9wPjxwPlR1c2xhdyAoMy0zLCAyLTEpIGF0IFRyaXdheSAoNC0yLCAxLTIpPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5TdWJ1cmJhbiBM ZWFndWUgQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5BdXJvcmEgKDUtMSwgMy0wKSBhdCBSZXZlcmUgKDQt MiwgMS0yKTwvcD48cD5Db3BsZXkgKDUtMSwgMy0wKSBhdCBIaWdobGFuZCAoNC0yLCAxLTIpPC9w PjxwPlRhbGxtYWRnZSAoMi00LCAwLTIpIGF0IEJhcmJlcnRvbiAoNC0yLCAwLTIpPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5TdWJ1cmJhbiBMZWFndWUg TmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD5CcmVja3N2aWxsZSAoNi0wLCAzLTApIGF0IE5vcnRoIFJveWFs dG9uICgxLTUsIDAtMyk8L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgKDItNCwgMC0zKSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxs cyAoMS01LCAwLTMpPC9wPjxwPlN0b3cgKDYtMCwgMy0wKSBhdCBIdWRzb24gKDUtMSwgMy0wKSA8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPldheW5lIENv dW50eSBBdGhsZXRpYyBMZWFndWU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q2hpcHBld2EgKDQtMiwgMS0yKSBhdCBTbWl0aHZpbGxlICgz LTMsIDEtMik8L3A+PHA+Uml0dG1hbiAoMi00LCAwLTMpIGF0IE5vcnRod2VzdGVybiAoNi0wLCAz LTApPC9wPjxwPldheW5lZGFsZSAoMC02LCAwLTMpIGF0IERhbHRvbiAoNC0yLCAyLTEpPC9wPjxw Pk5vcndheW5lICg1LTEsIDMtMCkgYXQgSGlsbHNkYWxlICg1LTEsIDItMSk8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPk5vbi1sZWFndWU8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+QnVja2V5ZSAo NS0xKSBhdCBCbGFjayBSaXZlciAoNC0yKTwvcD48cD5DaW5jaW5uYXRpIFdpbnRvbiBXb29kcyAo Mi00KSBhdCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoMy0zKTwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgU3QuIEln bmF0aXVzICg1LTEpIGF0IEdsZW5PYWsgKDQtMik8L3A+PHA+Q29sdW1idXMgQmVlY2hjcm9mdCAo Ni0wKSBhdCBNYXNzaWxsb24gKDQtMiksIDc6MzAgcC5tLjwvcD48cD5LZW50IFJvb3NldmVsdCAo MS01KSBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzICgwLTYpPC9wPjxwPk1hbHZlcm4gKDMtMykgYXQgRWFz dCBDYW50b24gKDItNCk8L3A+PHA+TG91ZG9udmlsbGUgKDMtMykgYXQgQ2FudG9uIENlbnRyYWwg Q2F0aG9saWMgKDMtMyk8L3A+PHA+V2FycmVuc3ZpbGxlIEhlaWdodHMgKDQtMikgYXQgTm9ydGh3 ZXN0ICgzLTMpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48 cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9z dHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5D aXR5IFNlcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9J bmRlbnQtLT48cD5GaXJlc3RvbmUgKDItNCwgMi0xKSBhdCBLZW5tb3JlICgxLTUsIDAtMyksIG5v b248L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkZlZGVy YWwgTGVhZ3VlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPkphY2tzb24gKDYtMCwgMy0wKSB2cy4gQ2FudG9uIE1jS2lubGV5ICg1LTEsIDMt MCksIGF0IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5HcmVhdGVyIENsZXZlbGFuZCBDb25mZXJlbmNlPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkJydW5z d2ljayAoMS01LCAwLTMpIGF0IFNoYWtlciBIZWlnaHRzICg0LTIsIDEtMSksIDEgcC5tLjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+Tm9ydGggQ29hc3Qg TGVhZ3VlIFdoaXRlIERpdmlzaW9uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPlN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyAoNC0xKSBhdCBDbGV2ZWxh bmQgQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyAoMi00KSwgMSBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5Ob24tbGVhZ3VlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPkxpbnNseSBTY2hvb2wgKDItNCkg YXQgV1JBICg1LTEpLCAyIHAubS48L3A+PHA+Tm9ydGggKDAtNikgYXQgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdo dHMgTHV0aGVyYW4gRWFzdCAoMy0zKSwgbm9vbjwvcD48cD5TYW5keSBWYWxsZXkgKDQtMikgYXQg VHVzY2FyYXdhcyBDZW50cmFsIENhdGhvbGljICg0LTIpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPlZPTExFWUJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CVUNIVEVMIDI1LTI1LTI1LCBHQVJGSUVM RCA2LTE4LTE2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+S2lsbHM6IFRvcnJhbmNlIChCKSA1LiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IEdyZWVuZSAo QikgMy4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IE1vb3JlIChCKSAzLiA8c3Ryb25nPkFzc2lz dHM8L3N0cm9uZz46IERhdmlzIChCKSAzOyBHcmVlbmUgKEIpIDMuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQ b2ludHM8L3N0cm9uZz46IFJvYmVydHMgKEIpIDIwLiBKViBTY29yZTogQnVjaHRlbCwgMjUtMjEs IDI1LTE2LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBCdWNodGVsIDYtOS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CVUNLRVlFIDI5LTI1LTE4LTI1LCYjODIzMjtC TEFDSyBSSVZFUiAyNy0xOC0yNS0yMzwvcD48cD5DT1BMRVkgMjUtMjUtMjUsIEhJR0hMQU5EIDEy LTE2LTE3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ S2lsbHM6IEp1aGFzeiAoQykgMTAuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gQnJlbm5lciAoQykg MTIuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBXb29kYXJkIChDKSAyLiA8c3Ryb25nPkFzc2lz dHM8L3N0cm9uZz46IEJyZW5uZXIgKEMpIDIzLiA8c3Ryb25nPkFjZXM8L3N0cm9uZz46IFJvb25l eSAoQykgOC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5DVkNBIDI1LTI1LTI1LCBUVVNMQVcgMTQtMTctMTk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogSGFybW9keSAoQ1ZDQSkgMTQuIDxzdHJv bmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gSmFja3NvbiAoQ1ZDQSkgMTYuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJv bmc+OiBXcmlnaHQgKENWQ0EpIDIuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogTmlja29scyAo Q1ZDQSkgMTcuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IENhcnJvc2NpYSAoQ1ZD QSkgMTcuIEpWIFNjb3JlOiBUdXNsYXcgMi0wLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBDVkNBIDE0LTQsIDkt MiwgVHVzbGF3IDYtMTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+RUxMRVQgMjUtMjUtMjUsJiM4MjMyO09VUiBMQURZIE9GIFRIRSBFTE1TIDEyLTIy LTE3PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2ls bHM6IEJsYWtlbHkgKEVsbXMpIDU7IFp1cGFuY2ljIChFbGwuKSA4LiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9z dHJvbmc+IENvdHRyaWxsIChFbG1zKSA0OyBSb3JhciAoRWxsLikgOC4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8 L3N0cm9uZz46IEJsYWtlbHkgKEVsbXMpIDM7IERhcmlvIChFbGwuKSAxLiA8c3Ryb25nPkFzc2lz dHM8L3N0cm9uZz46IE1hZ2FuYSAoRWxtcykgMTE7IE1vbmR5IChFbGwuKSAxMy4gPHN0cm9uZz5T ZXJ2aWNlIFBvaW50czwvc3Ryb25nPjogTWFnYW5hIChFbG1zKSAxMzsgWnVwYW5jaWMgKEVsbC4p IDE2LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBFbG1zIDktMTAsIEVsbGV0IDEyLTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+RklFTEQgMjUtMjUtMjQtMjUsJiM4 MjMyO1NQUklOR0ZJRUxEIDE1LTIzLTI2LTEzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2lsbHM6IEJhaWxleSAoUykgNzsgVm9pZXJzIChGKSA2LCBQ aWFjZWxsYSAoRikgNi4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBKb2huc29uIChTKSAxMCwgRnVs bGVyIChTKSAxMDsgU21pdGggKEYpIDYuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9zdHJvbmc+OiBQaGlsbGlw cyAoUykgMy4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBTZW5ldm9yYXZvbmcgKFMpIDEyLCBG dWxsZXIgKFMpIDEyOyBWb2llcnMgKEYpIDEyLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJv bmc+OiBGdWxsZXIgKFMpIDI0OyBWb2llcnMgKEYpIDkuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFNwcmluZ2Zp ZWxkIDUtMTIsIDItNy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVs ZXMtLT48cD5GSVJFU1RPTkUgMjUtMjUtMjUsIEVBU1QgMTEtMTMtMTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogTC4gV2hpdGVoZWFkIChF KSA0OyBTbmlwZXMgKEYpIDExLiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IEphY2tzb24gKEUpIDc7 IEVkd2FyZHMgKEYpIDExLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogTC4gV2hpdGVoZWFkIChF KSAzOyBCYXJuZXMtTWNDb3kgKEYpIDUuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogS2lya3Nl eSAoRSkgNDsgV2FoaWQgKEYpIDMwLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBL aXJrc2V5IChFKSA3OyBCYXJuZXMtTWNDb3kgKEYpIDE1LiA8L3A+PHA+UmVjb3JkczogRWFzdCAx MC01LCA4LTM7IEZpcmVzdG9uZSAxMi01LCAxMC0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkpBQ0tTT04gMjUtMjUtMjUsIEdSRUVOIDgtOS0xMjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBT cGVuY2VyIChKKSAxMzsgTWF6em9jY2EgKEcpIDcuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gWmFu b2xsaSAoSikgMTc7IFBpenppbm8gKEcpIDEzLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogVmFu Y2UgKEopIDI7IFNleHRvbiAoRykgNC4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OkJlbnNvbiAo SikgMzM7IFBpenppbm8gKEcpIDEyLiA8c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBT ZWlmZXJ0IChKKSAxNS4gSlYgU2NvcmU6IEphY2tzb24sIDItMC48L3A+PHA+UmVjb3JkczogSmFj a3NvbiAxNS0xLCA5LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+S0VOTU9SRSAyNS0yNS0yNSwgTk9SVEggMTYtMTMtMTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5LaWxsczogSG93ZWxsIChLKSA2LiA8 c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IFBldHJvcyAoSykgNi4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJv bmc+OiBBc2hidXJuIChLKSA5LCBCbHkgKEspIDkuIDxzdHJvbmc+QWNlczwvc3Ryb25nPjogQmx5 IChLKSA5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxw Pk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMjUtMjUtMjUsJiM4MjMyO0NBTlRPTiBNQ0tJTkxFWSAxMy0x OS0yMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktp bGxzOiBFYXN0IChIKSA5LiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IENyb3BwZXIgKEgpIDEyLiA8 c3Ryb25nPlNlcnZpY2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBUaG9tYXMgKEgpIDEzLjwvcD48cD5SZWNv cmRzOiBIb292ZXIgMTUtNCwgOC0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk5PUlRIV0VTVCAxNy0xNC0yNS0yNS0xNSwmIzgyMzI7TUFOQ0hFU1RF UiAyNS0yNS05LTE2LTEzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+S2lsbHM6IEVkd2FyZHMgKE0pIDE3LiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IEtv dHNhbGllZmYgKE0pIDEwLiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogRm94IChNKSA0LiA8c3Ry b25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IE1jRmFkZGVuIChNKSAzMS4gPHN0cm9uZz5TZXJ2aWNlIFBv aW50czwvc3Ryb25nPjosIE1jRmFkZGVuIChNKSAxMy4gPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IE1hbmNoZXN0 ZXIgNS0xMywgMC04LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPlNUT1cgMjUtMjAtMjUtMjItMTUsJiM4MjMyO0hVRFNPTiAyMS0yNS0yMi0yNS02PC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+S2lsbHM6IFN0 ZWZhbm92IChTKSAxOC4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBUYWxsYXJpY28gKFMpIDIwLiA8 c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogQ2lzdG9uZSAoUykgOS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9z dHJvbmc+OiBGYWlyIChTKSAyMy4gPHN0cm9uZz5BY2VzPC9zdHJvbmc+OiBGZWxkbWFuIChTKSAy LCBPJiM4MjE3O1ZlcmtvIChTKSAyLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBTdG93IDEzLTYsIDgtNC48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5UQUxMTUFER0Ug MjUtMjUtMjUsJiM4MjMyO0JBUkJFUlRPTiAxMC0xMi0xMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBIZXJtYW4gKFQpIDEwLCBEcmlsbGVu IChCKSAzLiBBc3Npc3RzOiBTaGlmZmVybHkgKEIpIDMuIEJsb2NrczogSHVtcGhyZXkgKEIpIDIu IDxzdHJvbmc+RGlnczogPC9zdHJvbmc+QXllcnMsIExhbmUgKFQpIDE1LiA8c3Ryb25nPlNlcnZp Y2UgUG9pbnRzPC9zdHJvbmc+OiBQdXJkdWUgKFQpIDE0LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPldBRFNXT1JUSCAyNS0yNS0yNSwmIzgyMzI7VFdJ TlNCVVJHIDE0LTE1LTEyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+S2lsbHM6IFZhcmdhIChUKSAxMTsgRXZhbnMgKFcpIDE0LiA8c3Ryb25nPkRpZ3M6 PC9zdHJvbmc+IFBpY2NvbmUgKFQpIDE0OyBFdmFucyAoVykgMTkuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9z dHJvbmc+OiBBbWVzIChUKSAxOyBDaGFuZXkgKFcpIDQuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25n PjogTGlvdHRhIChUKSAxNDsgQ2hpcnVtYm9sZSAoVykgMjUuIDxzdHJvbmc+U2VydmljZSBQb2lu dHM6IDwvc3Ryb25nPkV2YW5zIChXKSA4LiBKViBTY29yZTogV2Fkc3dvcnRoLCAxNS0yNSwgMjUt MTgsIDI1LTE5LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBXYWRzd29ydGggMTItNiwgOS0yLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPldFU1QgQlJBTkNIIDI1LTI1 LTI1LTI1LCYjODIzMjtTQUxFTSAyMi0yNy0yMC0xMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBadWNob3dza2kgKFcpIDE0LiA8c3Ryb25n PkRpZ3M6PC9zdHJvbmc+IFJpdG8gKFcpIDE0LiA8c3Ryb25nPkJsb2Nrczwvc3Ryb25nPjogWnVj aG93c2tpIChXKSAxMC4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBXYWxsYWNlIChXKSAzMS4g PHN0cm9uZz5TZXJ2aWNlIFBvaW50czwvc3Ryb25nPjogUml0byAoVykgMjIuIEpWIFNjb3JlOiBT YWxlbSwgMjUtMTYsIDI1LTIxLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBXZXN0IEJyYW5jaCAxNy00LCA4LTMu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V09PRFJJ REdFIDIyLTI1LTI4LTI3LTE1LCYjODIzMjtDT1ZFTlRSWSAyNS0yMS0zMC0yNS0xMTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBBa2VycyAo QykgMjkuIDxzdHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gVGthbGNpYyAoQykgMjEuIDxzdHJvbmc+Qmxv Y2tzPC9zdHJvbmc+OiBBa2VycyAoQykgNC4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBIb3Ju IChDKSA0MC4gPHN0cm9uZz5TZXJ2aWNlIFBvaW50czwvc3Ryb25nPjogTWlya2EgKEMpIDE0LiBK ViBTY29yZTogV29vZHJpZGdlLCAyNS0yMiwgMjUtMjEuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IENvdmVudHJ5 IDEzLTYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+TGF0 ZSBNb25kYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48 cD5HTEVOT0FLIDI1LTI1LTI3LCBHUkVFTiAxMi0xNi0yNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPktpbGxzOiBNYXp6b2NjYSAoR3JlLikgMTAuIDxz dHJvbmc+RGlnczo8L3N0cm9uZz4gQW5kcmVnbyAoR3JlLikgMTIuIDxzdHJvbmc+QmxvY2tzPC9z dHJvbmc+OiBTZXh0b24gKEdyZS4pIDEsIEdpYnNvbiAoR3JlLikgMSwgUGl6emlubyAoR3JlLikg MS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBQaXp6aW5vIChHcmUuKSAyOC4gPHN0cm9uZz5T ZXJ2aWNlIEFjZXM8L3N0cm9uZz46IE1henpvY2NhIChHcmUuKSAyLCBBbmRyZWdvIChHcmUuKSAy LCBWaW5jZW50IChHcmUuKSAyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPk1BTkNIRVNURVIgMTctMTQtMjUtMjUtMTUsJiM4MjMyO01BU1NJSUxMT04g MjUtMjUtOS0xNi0xMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPktpbGxzOiBFZHdhcmRzIChNYW4uKSAxNy4gPHN0cm9uZz5EaWdzOjwvc3Ryb25nPiBL b3RzYWxpZWZmIChNYW4uKSAxMC4gPHN0cm9uZz5CbG9ja3M8L3N0cm9uZz46IEZveCAoTWFuLikg NC4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBNY0ZhZGRlbiAoTWFuLikgMzEuIDxzdHJvbmc+ U2VydmljZSBQb2ludHM8L3N0cm9uZz46IE1hbG9vZiAoTWFuLikgMTguIDwvcD48cD5SZWNvcmRz OiBNYW5jaGVzdGVyIDUtMTMsIE1hc3NpbGxvbiA4LTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPlNPQ0NFUjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2Vu dGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QUxMSUFOQ0UgMywgTUlORVJWQSAwPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IEFsbGlh bmNlLCAxLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IERlYWNoIChBKSAyLCBNYXJyYXphIChB KS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBSb2JlcnRzIChBKSAyLiBTaG90czogQWxsLiwg OC0zLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogTWluLiwgMS0wLiA8c3Ryb25nPlNh dmVzPC9zdHJvbmc+OiBNY0N1cmR5IChBKSAzOyBNdWVsbGVyIChNKSA0LjwvcD48cD5SZWNvcmRz OiBBbGxpYW5jZSA2LTQtMywgMi0yLTI7IE1pbmVydmEgNi01LTIsIDMtMy48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5BUkNIQklTSE9QIEhPQkFOIDUs JiM4MjMyO01FTlRPUiBMQUtFIENBVEhPTElDIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogSG9iYW4sIDQtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fs czwvc3Ryb25nPjogU2FtdWVsc29uIChIKSAyLCBLb250YWsgKEgpLCBMeW5jaCAoSCksIE1jUmF2 ZW4gKEgpLCBSaWVwbGUgKExDKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBUaG9tYXMgKEgp LCBNY1JhdmVuIChIKSwgUXVpbm4gKEgpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+ IEhvYmFuLCAxMS03LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogTEMuLCA2LTEuIDxz dHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IE1lbGxvbiAoSCkgNjsgTWNOZWlsbCAoTEMpIDYuIDxzdHJv bmc+SlYgU2NvcmU6PC9zdHJvbmc+IEhvYmFuLCAyLTAuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IEhvYmFuIDkt MS0yLCAzLTAtMTsgTGFrZSBDYXRob2xpYyA3LTUtMiwgMi0xLTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QkFSQkVSVE9OIDMsIEhJR0hMQU5EIDI8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGlt ZTogSGlnaGxhbmQsIDItMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQm93ZXJzIChCKSAyLCBC YXRlcyAoQiksIENsZWxhbmQgKEgpLCBIYXRjaCAoSCkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25n PjogSHV0Y2hpbnNvbiAoQiksIE5lcmxpY2ggKEgpLCBFdmVyZXR0IChIKS4gPHN0cm9uZz5TaG90 cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBIaWcuLCAxMC04LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ry b25nPjogSGlnLiwgNy0yLiA8c3Ryb25nPlNhdmVzPC9zdHJvbmc+OiBQZXRlcnNvbiAoSCkgNSwg SGFydCAoQikgOC4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gQmFyYmVydG9uLCA1LTAuPC9w PjxwPlJlY29yZHM6IEhpZ2hsYW5kIDUtNi0xLCAxLTMtMTsgQmFyYmVydG9uIDMtNS0yLCAxLTIt Mi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CUkVD S1NWSUxMRSAwLCBTVE9XIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD48c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEJyZS4sIDYtNC4gPHN0 cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEJyZS47IDUtNC4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ry b25nPjogU2hhaGVlbiAoQikgNCwgUmF5bW9uZC1TbWl0aCAoUykgNiAuIDxzdHJvbmc+SlYgU2Nv cmU6PC9zdHJvbmc+IDItMi48L3A+PHA+UmVjb3JkczogQnJlY2tzdmlsbGUsLiA4LTItMywgMy0x LTI7IFN0b3cgNC04LTEsIDItMy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNISVBQRVdBIDUsIFJJVFRNQU4gMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBDaGlwcGV3YSwgMy0xLiA8 c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBHYWxlaG91c2UgKEMpIDMsIEZlcnJhaXVvbG8gKEMpLCBM LiBHcmVlbiAoQyksIENvb2sgKFIpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IE4uIEdyZWVu IChDKSAyLCBMZXR6IChDKSAyLCBDb29rIChSKS4gPHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ry b25nPiBDaGkuLCAxNi02LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogQ2hpLiwgMTAt NS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogU2NoZWliZSAoUikgMTAsIEZhemVuYmFqZXIgKEMp IDQuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFJpdHRtYW4gNC03LTIsIDEtNywgQ2hpcHBld2EgNS0yLTQsIDQt MC0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNP VkVOVFJZIDEsIENSRVNUV09PRCAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IDEtMS4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQnJp Y2tlciAoQ292KSwgSmFja2Fja2kgKENyZSkuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSGFy ZG1hbiAoQ292KS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogS2FyYWtpcyAoQ292KSA0OyBMaXR0 bGUgKENyZSkgMTIuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IENvdmVudHJ5IDQtMi0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkZJUkVTVE9ORSAxMywgR0FSRklF TEQgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhh bGZ0aW1lOiBGaXJlc3RvbmUsIDktMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogQ29va2UgKEYp IDIsIEouIEtvZWhsZXIgKEYpIDIsIEJyb29rcyAoRiksIERhdmlzIChGKSwgRG9uZyAoRiksIEVy aXNleSAoRiksIE5pZXdpYXJvd3NraSAoRiksIFJlYSAoRiksIFNoa29sbmlrIChGKSwgV2ViZXIg KEYpLCBXcmlnaHQgKEYpLCBTcGhhcG1peGF5IChHKS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+ OiBFcmlzZXkgKEYpIDIsIEkuIEtvZWhsZXIgKEYpLCBSZWljaGxpbiAoRiksIFNjaHdlcmR0ZmVn ZXIgKEYpLCBXZWJlciAoRikuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gRmlyLiwg MjctMS4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEZpci4sIDYtMC4gPHN0cm9uZz5T YXZlczwvc3Ryb25nPjogQ3VybGVlIChGKSAwOyBIdGF3IChHKSAxMy48L3A+PHA+UmVjb3Jkczog RmlyZXN0b25lIDYtNS0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdS dWxlcy0tPjxwPkdMRU5PQUsgNiwgUEVSUlkgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBHbGVuT2FrLCA2LTAuIDxzdHJvbmc+R29h bHM8L3N0cm9uZz46IEtub3dsZXMgKEcpIDIsIEJ1cnRvbiAoRykgMiwgV2VycmVuIChHKSwgUm9z ZSAoRykuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogV2VycmVuIChHKSwgUm9zZSAoRyksIEJ1 cnRvbiAoRyksIEFkZWxtYW4gKEcpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+IEds ZS4sIDE5LTIuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBHbGUuLCAzLTEuIDxzdHJv bmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEphc3NlciAoRykgMSwgTWlsbGVyIChHKSAxOyBOZXdob3VzZXIg KFApIDEyLiA8c3Ryb25nPkpWIFNjb3JlOjwvc3Ryb25nPiBHbGVuT2FrLCAyLTAuPC9wPjxwPlJl Y29yZHM6IEdsZW5PYWsgMTAtMywgNC0xOyBQZXJyeSA2LTctMiwgMS01LjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkdSRUVOIDIsIExBS0UgMTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPjxzdHJvbmc+R29h bHM8L3N0cm9uZz46IE1jQ2F1c2xhbmQgKEcpLCBEYW1tIChHKSwgTGFnZWxseSAoTCkuIDxzdHJv bmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogTmFyZGkgKEcpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9z dHJvbmc+IEdyZS4sIDYtNC4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46IEdyZS4sIDMt Mi4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogUHJpdGNoYXJkIChHKSA0OyBUZXN0YSAoTCkgNC48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5IVURTT04g MSwgV0FEU1dPUlRIIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xv bnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogMC0wLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBTYXJraXNpYW4g KEgpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IFZ1a3N0YSAoSCkuIFNob3RzOiBXYWQuLCA3 LTYuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBIdWQuLCA0LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2 ZXM8L3N0cm9uZz46IEd5bm4gKEgpIDc7IFJhbmRvbHBoIChXKSA1LjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBI dWRzb24gMTAtMS0xLCA2LTA7IFdhZHN3b3J0aCA4LTMtMSwgNC0xLTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+SkFDS1NPTiA0LCBOT1JUSCBDQU5U T04gSE9PVkVSIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5IYWxmdGltZTogMi0yLiA8c3Ryb25nPkdvYWxzPC9zdHJvbmc+OiBOLiBNY0ZlYXRlcnMg KEgpLCBQZXRlcnMgKEopLCBBLiBNY0ZlYXRlcnMgKEgpLCBXZWF0aGVyYmVlIChKKSwgQnJ1bmkg KEopLCBUdWNrZSAoSikuIDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSHVmZiAoSCkgMiwgSGVy cmluZyAoSiksIFR1Y2tlIChKKSwgVHVja2VyIChKKS4gU2hvdHM6IEphYy4sIDE0LTUuIDxzdHJv bmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBKYWMuLCA2LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9u Zz46IFRsZXRza2kgKEopIDI7IEZvd2xlciAoSCkgNy4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9u Zz4gSmFja3NvbiwgNy0wLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBKYWNrc29uIDctMy0zLCA0LTE7IEhvb3Zl ciA3LTUtMSwgMi0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPlJFVkVSRSA1LCBUQUxMTUFER0UgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBSZXZlcmUsIDItMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fs czwvc3Ryb25nPjogS2Fzc29uIChSKSAzLCBWYW5Gb3NzZW4gKFIpLCBCLiBIYXJkaW5nIChSKSwg TXVoYW1lZWQgKFQpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEFsYmVydCAoUiksIEdpbHRu ZXIgKFIpLCBWYW5Gb3NzZW4gKFIpLCBNYWNjaGlhcm9sZSAoVCkuIFNob3RzOiBSZXYuLCAxOS04 LiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogUmV2LiwgNC0zLiA8c3Ryb25nPlNhdmVz PC9zdHJvbmc+OiBGaW5rIChSKSA1LCBZb3JrIChSKSAyOyBLaWx3YXkgKFQpIDYsIEouIFJheWwg KFQpIDIuIDxzdHJvbmc+SlYgU2NvcmU6PC9zdHJvbmc+IFJldmVyZSwgNS0wLjwvcD48cD5SZWNv cmRzOiBSZXZlcmUgOC0zLTI7IFRhbGxtYWRnZSA2LTUtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5XQUxTSCBKRVNVSVQgNSwgUEFSTUEgUEFEVUEg MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0 aW1lOiBXYWxzaCBKZXN1aXQsIDMtMC4gPHN0cm9uZz5Hb2Fsczwvc3Ryb25nPjogTGFiYmUgKFdK KSAyLCBXaWxsaWFtcyAoV0opLCBSaWNvIChXSiksIENsYXJrZSAoV0opLCBQdWxsYXIgKFApLiA8 c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz46IEhvZmZtYW5uIChXSiksIENsYXJrZSAoV0opLCBLb3Ju aWNrIChXSiksIFdpbGxpYW1zIChXSiksIFRob21wc29uIChXSikuIFNob3RzOiBXSiwgMjAtNy4g PHN0cm9uZz5TaG90cyBvbiBnb2FsOjwvc3Ryb25nPiBXSiwgMTItMy4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIg a2lja3M8L3N0cm9uZz46IFdKLCA1LTMuIDxzdHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IEhvc3RlbGxl eSAoUCkgNzsgTGlwdGFrIChXSikgMi4gPHN0cm9uZz5KViBTY29yZTo8L3N0cm9uZz4gV2Fsc2gg SmVzdWl0LCA3LTAuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFdhbHNoIEplc3VpdCA2LTUtMi48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5MYXRlIE1vbmRheTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlRBTExNQURHRSA4LCBG SVJFU1RPTkUgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0t PjxwPjxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IENob2Nob2xhIChUKSAzLCBKb2huc29uIChUKSAy LCBIYXVnaHQgKFQpLCBHYXJiaW5za3kgKFQpLCBPbmNoYWsgKFQpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8 L3N0cm9uZz46IEhhdWdodCAoVCkgMi4gU2hvdHM6IFRhbC4sIDEzLTMuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMg b24gZ29hbDo8L3N0cm9uZz4gVGFsLiwgMTktNC4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9u Zz46IDQtNC4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogS2lzaGEgKFQpIDMsIE1vbnRnb21lcnkg KFQpIDEuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1 bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxw PkNISVBQRVdBIDcsIFJJVFRNQU4gMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkhhbGZ0aW1lOiBDaGkuLCAxLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8L3N0cm9u Zz46IEkuIEJyYW1lbiAoQykgMywgTmFkeWEgQm91YWxhbnlhIChDKSAyLCBIYXJ2ZXkgKEMpIDIu IDxzdHJvbmc+QXNzaXN0czwvc3Ryb25nPjogSm9uZXMgKEMpIDIuIDxzdHJvbmc+U2hvdHMgb24g Z29hbDo8L3N0cm9uZz4gQ2hpLiwgMzYtMC4gPHN0cm9uZz5Db3JuZXIga2lja3M8L3N0cm9uZz46 IENoaS4sIDctMC4gPHN0cm9uZz5TYXZlczwvc3Ryb25nPjogQ29sZW1hbiAoUikgMTgsIENhbmNh cmV2ZWsgKEMpIDAuIDwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBSaXR0bWFuIDYtNS0xLCA0LTQtMSwgQ2hpcHBl d2EgMTMtMCwgOS0wLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPkZJRUxEIDQsIENSRVNUV09PRCAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGFsZnRpbWU6IEZpZWxkLCAyLTAuIDxzdHJvbmc+R29hbHM8 L3N0cm9uZz46IEJvd3NlciAoRikgMiwgQ296YXJ0IChGKSwgU3Ryb3R0IChGKSwgUHJhdG9yIChD KS4gPHN0cm9uZz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBDb3phcnQgKEYpIDIuIFNob3RzOiBGaWUuLCAy Mi0zLiA8c3Ryb25nPkNvcm5lciBraWNrczwvc3Ryb25nPjogRmllLiwgNi0xLiA8c3Ryb25nPlNh dmVzPC9zdHJvbmc+OiBQYXJzb25zIChGKSAxOyBOL0EgKEMpIDcuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IEZp ZWxkIDEwLTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+ PHA+U1BSSU5HRklFTEQgMTEsIEdBUkZJRUxEIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5IYWxmdGltZTogU3ByaW5nZmllbGQsIDEwLTAuIDxzdHJv bmc+R29hbHM8L3N0cm9uZz46IE9sZXNreSAoUykgMywgUm9kZW5idWNoZXIgKFMpIDMsIFdhbHNo IChTKSwgVGlycmkgKFMpLCBTbWl0aCAoUyksIEJlYXR0eSAoUyksIExhUnVlIChTKS4gPHN0cm9u Zz5Bc3Npc3RzPC9zdHJvbmc+OiBCZWF0dHkgKFMpLCBSb2RlbmJ1Y2hlciAoUyksIFRpcnJpIChT KSwgTWFyY3VtIChTKSwgU21pdGggKFMpLiA8c3Ryb25nPlNob3RzIG9uIGdvYWw6PC9zdHJvbmc+ IFNwci4sIDI2LTUuIDxzdHJvbmc+Q29ybmVyIGtpY2tzPC9zdHJvbmc+OiBTcHIuLCAzLTAuIDxz dHJvbmc+U2F2ZXM8L3N0cm9uZz46IExhUnVlIChTKSAwLCBXYWxzaCAoUykgNTsgU2hyb3Vwc2hp cmUgKEcpIDE1LiA8L3A+PHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5nZmllbGQgMi0xMC0xLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5URU5OSVM8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5NRURJTkEgNCwgUkVWRVJF IDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5TaW5n bGVzOiBTcGVja21hbiAoTSkgZC4gRmVlIDYtMCwgNi0yOyBMaWVibGVyIChNKSBkLiBSZXBhc2t5 IDYtMCwgNi0wOyBQaWVyc29uIChNKSBkLiBXaGl0bGFtIDYtMSwgNi0xLjwvcD48cD5Eb3VibGVz OiBDcmlzYWxsaS1MYXpiaW4gKFIpIGQuIFZlbGljLU90dCA2LTAsIDYtMDsgUmFpdGFuby1Db29r IChNKSBkLiBIYW5zZW4tQ2Fyc29uIDYtNCwgMy02LCAxLTAgKDEwLTQpLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRz Ojwvc3Ryb25nPiBNZWRpbmEgMTUtNTsgUmV2ZXJlIDgtMTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+V0FEU1dPUlRIIDQsIEhJR0hMQU5EIDE8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBI YWRsZXIgKEgpIGQuIE8mIzgyMTc7QnJpZW4gNi0xLCA2LTM7IEhlaWRlbWFuIChXKSBkLiBSLiBG YW5uaW4gNi0zLCA3LTY7IEIuIE11cnBoeSAoVykgZC4gUGV0ZWsgNi0zLCA2LTAuPC9wPjxwPkRv dWJsZXM6IEphcm9saW0tVGl0dGxlIChXKSBkLiBGZXJndXNvbi1TLiBGYW5uaW4gNi0yLCA2LTE7 IEUuIE11cnBoeS1LbGF0a2EgKFcpIGQuIEphcm9za2EtQXJidWNrbGUgNi0xLCA3LTYuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25n PlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IFdhZHN3b3J0aCAxMi01LCA1LTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkNST1NTIENPVU5UUlk8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5GSVJFU1RPTkUgMTYsIEJVQ0hURUwgNDc8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBHb29k eWVhciBNZXRybyBQYXJrLCBBa3Jvbik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czogMS4gUy4gTWljaGFlbCAo RikgMTc6NDM7IDIuIENoYXJpc3RzZW4gKEYpOyAzLiBIZXJyIChGKTsgNC4gQS4gR29yc2VjaCAo Rik7IDUuIFBvcnRpcyAoRik7IDYuIFNhdG93IChGKTsgNy4gSi4gR29yc2VjaCAoRik7IDguIEIu IE1pY2hhZWwgKEYpOyA5LiBQcnlvciAoQik7IDEwLiBQYXluZSAoQikuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogRmlyZXN0b25lIDMt MC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5GSVJF U1RPTkUgMTUsIEVBU1QgNTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPihBdCBHb29keWVhciBNZXRybyBQYXJrLCBBa3Jvbik8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0 czogMS4gUy4gTWljaGFlbCAoRikgMTc6NDM7IDIuIENoYXJpc3RzZW4gKEYpOyAzLiBIZXJyIChG KTsgNC4gQS4gR29yc2VjaCAoRik7IDUuIFBvcnRpcyAoRik7IDYuIFNhdG93IChGKTsgNy4gSi4g R29yc2VjaCAoRik7IDguIE5hdGVsIChFKTsgOS4gVmVydnVzY28gKEUpOyAxMC4gV2luIChFKS48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRz OiBGaXJlc3RvbmUgNC0wLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdS dWxlcy0tPjxwPkZJUkVTVE9ORSAxNSwgS0VOTU9SRSA1MDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEdvb2R5ZWFyIE1ldHJvIFBhcmssIEFrcm9u KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+ SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzOiAxLiBTLiBNaWNoYWVsIChGKSAxNzo0MzsgMi4gQ2hhcmlzdHNl biAoRik7IDMuIEhlcnIgKEYpOyA0LiBBLiBHb3JzZWNoIChGKTsgNS4gUG9ydGlzIChGKTsgNi4g U2F0b3cgKEYpOyA3LiBKLiBHb3JzZWNoIChGKTsgOC4gU2hhaGVlbiAoSyk7IDkuIENvbmJvcyAo Syk7IDEwLiBUaXBvbiAoSykuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogRmlyZXN0b25lIDUtMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5OT1JUT04gMjksIEJBUkJFUlRPTiAyOTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEJhcmJlcnRvbiBI aWdoIFNjaG9vbCwgQmFyYmVydG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzOiAxLiBGcmFua2xpbiAoTikg MTc6NDA7IDIuIERhdmlzIChOKTsgMy4gR3JleW5vbGRzIChCKTsgNC4gQ3VycnkgKEIpOyA1LiBG bG9ociAoTik7IDYuIFN0ZWluaG91ciAoQik7IDcuIFdvbHNobGFnZXIgKEIpOyA4LiBIdWdoZXMg KE4pOyA5LiBTdHJ1Y2tlbCAoQik7IDEwLiBLb3JuYXMgKE4pLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTSERfU3BvcnRzSGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5OT1JUT04gMjAsIEJBUkJFUlRPTiA0NzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEJhcmJlcnRvbiBIaWdoIFNj aG9vbCwgQmFyYmVydG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1Bs YWluSW5kZW50LS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzOiAxLiBTY2hhbnogKEIpIDIyOjMyOyAy LiBCcmFkZm9yZCAoTik7IDMuIEdvb2RtYW4gKE4pOyA0LiBSb2NraG9sZCAoTik7IDUuIER1ZmZp ZWxkIChOKTsgNi4gTWlsbGVyIChOKTsgNy4gRnJhemVlIChCKTsgOC4gU2ltcyAoTik7IDkuIEx5 bmRlbiAoTik7IDEwLiBMYWRhIChOKS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRB Z2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+R09MRjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRz SGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxl cy0tPjxwPlRBTk5FSEFVRiBESVZJU0lPTiBJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFRhbm5laGF1ZiBHb2xmIENsdWIsIEFs bGlhbmNlLiBQYXI6IDcyKTwvcD48cD4oVG9wIDQgdGVhbXMgYW5kIHRvcCA0IGluZGl2aWR1YWxz IGFkdmFuY2UpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+ PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBHcmVlbiAzMDQ7IDIuIEJvYXJkbWFuIDMwNjsgMy4gUGVycnkg MzE4OyA0LiBKYWNrc29uIDMyNTsgNS4gR2xlbk9hayAzMjg7IDYuIExha2UgMzM5OyA3LiBOb3J0 aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDM0MDsgOC4gTWFybGluZ3RvbiAzNDM7IDkuIFBvbGFuZCBTZW1pbmFy eSAzNTA7IDEwLiBBbGxpYW5jZSAzNTk7IDExLiBDYW5maWVsZCAzNjg7IDEyLiBMb3Vpc3ZpbGxl IDM3NzsgMTMuIEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2ggMzc3OyAxNC4gTmlsZXMgTWNLaW5sZXkgMzg3OyAx NS4gV2FycmVuIEhvd2xhbmQgMzk1OyAxNi4gTWFzc2lsbG9uIDQxODsgMTcuIENhbnRvbiBNY0tp bmxleSA0MjQ7IDE4LiBXYXJyZW4gRy4gSGFyZGluZyA0NjguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oVG9wIGZvdXIgdGVhbXMpPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+R3JlZW46IEJyZWl0ZW5zdGlu ZSA3MiwgRGVtdWVzeSA3NywgTW9sZG92YW4gNzcsIENvbmplcnRpIDc4LjwvcD48cD5Cb2FyZG1h bjogVGVybGVza3kgNzQsIEtyZXBzIDc5LCBKb25kYSA3OCwgQ2hyaXN0bWFuIDc5LjwvcD48cD5Q ZXJyeTogTWNDb2xsaW5zIDc0LCBCYXJ0aCA3OSwgR2FyZG5lciA3OSwgTGVpbmluZ2VyIDg2Ljwv cD48cD5KYWNrc29uOiBUb21hayA3OCwgV3lzcyA4MiwgRGlsbGluZyA4MiwgSGF3a2lucyA4My48 L3A+PHA+VG9wIGZvdXIgSW5kaXZpZHVhbCBRdWFsaWZpZXJzOiAxLiBKYXRpY2ggKEdsZW5PYWsp IDc2OyAyLiBPYmVtaWxsZXIgKEhvb3ZlcikgNzc7IDMuIENhc2tleSAoSG9vdmVyKSA3OTsgNC4g QS4gV2FybmVyIChNYXJsaW5ndG9uKSA3OS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5XSU5ETUlMTCBMQUtFUyBESVZJU0lPTiBJSSBESVNUUklDVDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFdpbmRt aWxsIExha2VzLCBSYXZlbm5hLiBQYXI6IDcwLik8L3A+PHA+KFRvcCAzIHRlYW1zIGFuZCB0b3Ag MyBpbmRpdmlkdWFscyBhZHZhbmNlKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gQ2hhcmRvbiBOb3RyZSBEYW1lLUNhdGhl ZHJhbCBMYXRpbiAzMDg7IDIuIEdpbG1vdXIgQWNhZGVteSAzMTk7IDMuIFBhcm1hIFBhZHVhIDMy MjsgNC4gWW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgMzI0OyA1LiBTbWl0aHZpbGxlIDMyOTsg Ni4gR2F0ZXMgTWlsbHMgSGF3a2VuIDMzMjsgNy4gWW91bmdzdG93biBVcnN1bGluZSAzNDE7IDgu IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIDM0MjsgOS4gTWFuY2hlc3RlciAzNDk7IDEwLiBDb3J0 bGFuZCBMYWtldmlldyAzNTU7IDExLiBQYXJtYSBIb2x5IE5hbWUgMzYyOyAxMi4gRWx5cmlhIENh dGhvbGljIDM2OC48L3A+PHA+VG9wIHRocmVlIEluZGl2aWR1YWwgUXVhbGlmaWVyczo6IEZpbG8g KENoaXBwZXdhKSA3NTsgR29sZSAoSGF3a2VuKSA3NTsgVGFubmVyIChCbGFjayBSaXZlcikgNzYu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkVMTFNXT1JUSCBESVZJ U0lPTiBJIFNFQ1RJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2Vu dHJlLS0+PHA+KEF0IEVsbHN3b3J0aCBNZWFkb3dzIEdvbGYgQ291cnNlLCBIdWRzb24uIFBhcjog NzEpPC9wPjxwPihUb3AgNCB0ZWFtcyBhbmQgdG9wIDQgaW5kaXZpZHVhbHMgYWR2YW5jZSk8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3Vs dHM6IDEuIFdhbHNoIEplc3VpdCAzMjk7IDIuIFNvbG9uIDM0MTsgMy4gSGF0aGF3YXkgQnJvd24g MzQzOyA0LiBCcmVja3N2aWxsZSAzNzU7IDUuIEh1ZHNvbiAzNzg7IDYuIE5vcnRoIFJveWFsdG9u IDM4MjsgNy4gU3RvdyAzOTc7IDguIFJldmVyZSA0MjM7IDkuIE5vcmRvbmlhIDQyNjsgMTAuIFBh ZHVhIEZyYW5jaXNjYW4gNDMxLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xk Q2VudHJlLS0+PHA+KFRvcCBmb3VyIHRlYW1zKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPldhbHNoIEplc3VpdDogTGV3aXMgNjcsIFV0cnVwIDgxLCBH ZWlnZXIgODksIFplZGVsbGEgOTIuPC9wPjxwPlNvbG9uOiBXYW5nIDcyLCBMaXUgODYsIERlbmcg ODksIEdhbyA5NC48L3A+PHA+SGF0aGF3YXkgQnJvd246IENvaGVuIDc2LCBTdGFobGVyIDg3LCBH b3JtYW4gODksIEphZ2V0aWEgOTEuPC9wPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlOiBNaXRjaGVsbCA4NCwgWmVs aXMgOTQsIERlc2FudGlzIDk2LCBLb3ZhY3MgMTAxLjwvcD48cD5Ub3AgZm91ciBJbmRpdmlkdWFs IFF1YWxpZmllcnM6IDEuIERhdmlkIChIdWRzb24pIDc5OyAyLiBTaGVwaGVyZCAoUmV2ZXJlKSA4 NDsgMy4gU2ltcHNvbiAoU3RvdykgODY7IDQuIEdyb3NwaXRjaCAoTm9ydGggUm95YWx0b24pIDg3 LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPlNXRUVU QlJJQVIgRElWSVNJT04gSSBTRUNUSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBTd2VldGJyaWFyIEdvbGYgQ2x1YiwgQXZvbiBMYWtlLiBQ YXI6IDcwKTwvcD48cD4oVG9wIDQgdGVhbXMgYW5kIHRvcCA0IGluZGl2aWR1YWxzIGFkdmFuY2Up PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBS ZXN1bHRzOiAxLiBIaWdobGFuZCAzMjE7IDIuIFJvY2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmljYXQgMzQxOyAz LiBBdm9uIExha2UgMzYwOyA0LiBNZWRpbmEgMzYwOyA1LiBXYWRzd29ydGggMzcxOyA2LiBXZXN0 bGFrZSAzODE7IDcuIE9sbXN0ZWQgRmFsbHMgMzkyOyA4LiBCcnVuc3dpY2sgMzk0OyA5LiBTdC4g Sm9zZXBoIEFjYWRlbXkgNDE2OyAxMC4gQmF5IFZpbGxhZ2UgQmF5IDQyMTsgMTEuIFJvY2t5IFJp dmVyIDQyNDsgMTIuIEF2b24gNDQ3OyAxMy4gTm9ydGggT2xtc3RlZCA0Njc7IDE0LiBCZXJlYS1N aWRwYXJrIDA7IDE1LiBFbHlyaWEgMDsgMTYuIExha2V3b29kIDA7IDE3LiBMb3JhaW4gMDsgMTgu IE5vcnRoIFJpZGdldmlsbGUgMDsgMTkuIEFtaGVyc3QgU3RlZWxlIDAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oVG9wIGZvdXIgdGVhbXMpPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SGlnaGxhbmQ6IEJ1 dGxlciA3NSwgUG9ydmFzbmlrIDc3LCBXaWxsaWFtcyA3NywgU3dhbiA5MywgU28gOTMuPC9wPjxw Pk1hZ25pZmljYXQ6IEdhcmRuZXIgNzYsIEtvdmFjaCA4MSwgSGV0bWFuIDkwLCBTdWxsaXZhbiA5 NC48L3A+PHA+QXZvbiBMYWtlOiBNYXN0ZXJzb24gODAsIEhhd2tpbnNvbiA4NiwgRGF2aWVzIDky LCBPd2VuIDk1LjwvcD48cD5NZWRpbmE6IERyZWhzIDg0LCBTYW50aXZhc2NpIDg1LCBDYXNzaWR5 IDk1LCBLYXNrZXkgOTYuPC9wPjxwPlRvcCBmb3VyIEluZGl2aWR1YWwgUXVhbGlmaWVyczogMS4g SG8gKFdhZHN3b3J0aCkgODM7IDIuIFNoaW4gKFJvY2t5IFJpdmVyKSA4NDsgMy4gRnJhbmtoYXVz ZXIgKFdlc3RsYWtlKSA4NjsgVDQuIFN0cmlja2xlciAoQmF5IFZpbGxhZ2UgQmF5KSA4ODsgVDQu IEF1c3RpbnNvbiAoQXZvbikgODguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNj b3JlV1J1bGVzLS0+PHA+VEFNIE8mIzgyMTc7U0hBTlRFUiBISUxMUyBESVZJU0lPTiBJSSBESVNU UklDVDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0 IFRhbSBPJiM4MjE3O1NoYW50ZXIgSGlsbHMgR29sZiBDb3Vyc2UsIENhbnRvbi4gUGFyOiA3MS4p PC9wPjxwPihUb3AgMyB0ZWFtcyBhbmQgdG9wIDMgaW5kaXZpZHVhbHMgYWR2YW5jZSk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6 IDEuIEluZGVwZW5kZW5jZSAzNTc7IDIuIENsb3ZlcmxlYWYgMzY0OyAzLiBQb2xhbmQgU2VtaW5h cnkgMzg3OyA0LiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAzOTU7IDUuIENvbHVtYmlhbmEgMzk1OyA2 LiBDaGFncmluIEZhbGxzIDQwODsgNy4gTWFybGluZ3RvbiA0MTA7IDguIENvcnRsYW5kIExha2V2 aWV3IDQxNTsgOS4gTm9ydG9uIDQyMDsgMTAuIEdhdGVzIE1pbGwgSGF3a2VuIDQyNDsgMTEuIExh dXJlbCBTY2hvb2wgNDMxOyAxMi4gV2FycmVuIEpGSyA0NTY7IDEzLiBCcm9va2x5biAwOyAxNC4g S2lkcm9uIENlbnRyYWwgQ2hyaXN0aWFuIDA7IDE1LiBOb3J0aHdlc3Rlcm4gMDsgMTYuIFdheW5l ZGFsZSAwOyAxNy4gVmllbm5hIE1hdGhld3MgMDsgMTguIFlvdW5nc3Rvd24gQ2FyZGluYWwgTW9v bmV5IDA7IDE5LiBZb3VuZ3N0b3duIFVyc3VsaW5lIDA7IDIwLiBIdWJiYXJkIDA7IDIxLiBMYWtl IENlbnRlciBDaHJpc3RpYW4gMDsgMjIuIE1pZGRsZWZpZWxkIENhcmRpbmFsIDA7IDIzLiBQZXJy eSAwOyAyNC4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgQmVhdW1vbnQgMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihUb3AgdGhyZWUgdGVhbXMpPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+SW5kZXBlbmRlbmNlOiBU cm9tYmV0dGEgNzQsIEJsdW0gODMsIEhhcnBlciA5NiwgTWluZHpvcmEgMTA0LjwvcD48cD5DbG92 ZXJsZWFmOiBIYW5uYSA4MywgSm9yZGFuIDg2LCBJbGxpZyA5NCwgSGFycmVsbCAxMDEuPC9wPjxw PlBvbGFuZCBTZW1pbmFyeTogSmFjb2Jzb24gOTQsIE1jQ29ubmVsbCA5NSwgVW5nYXJvIDk2LCBD YW1tYWNrIDEwMi48L3A+PHA+VG9wIHRocmVlIEluZGl2aWR1YWwgUXVhbGlmaWVyczo6IEJha2Vy IChCcm9va2x5bikgODA7IFBvdHRzIChXYXluZWRhbGUpIDgzOyBBZGFtcyAoQmVhdW1vbnQpIDg0 LjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.