All CATEGORIES
☰ Menu

Producing sports broadcasts for ESPN means valuable experience for students, precious exposure for University of Akron, other MAC schools

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 23, 2017 - 01:02 AM | Updated: February 23, 2017 - 03:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron student Emily Kruft (right) covers the Zips as they take on the Buffalo Bulls in the second half of their basketball game against at James A. Rhodes Arena. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs24cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cavaliers 119, Knicks 104: LeBron James’ triple-double leads Cavs over Knicks in first game since All-Star break

CLEVELAND: LeBron James has often called the post-All-Star break portion of the schedule his favorite time of year. He showed why again on Thursday.

Cavaliers notebook: Veteran point guard Deron Williams, waived by Dallas Mavericks, could be on Cavs’ radar
d1girls24cut_01
Girls basketball / Wadsworth 85, Firestone 44: Peyton Banks, Lexi Lance power Grizzlies to Division I sectional final win
University of Akron men’s basketball: Zips look to regain ‘mojo,’ clinch MAC title Friday at Buffalo
High school notebook: Ellet, CVCA head into wrestling sectional tournaments confident
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next