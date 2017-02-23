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Producing sports broadcasts for ESPN means valuable experience for students, precious exposure for University of Akron, other MAC schools

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 23, 2017 - 01:02 AM | Updated: February 23, 2017 - 03:34 PM
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Akron student Emily Kruft (right) covers the Zips as they take on the Buffalo Bulls in the second half of their basketball game against at James A. Rhodes Arena. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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