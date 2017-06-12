Puck Dynasty: Penguins in historic company after Cup triumph

PHA+UElUVFNCVVJHSDogVGhlIHNhbGFyeSBjYXAgd2FzIGEgcGFzc2lvbiBwcm9qZWN0IGZvciBN
YXJpbyBMZW1pZXV4LCB0aGUgb3duZXIsIHdoZW4gdGhlIE5ITCB3cmVzdGxlZCB3aXRoIGl0IGR1
cmluZyB0aGUgMjAwNC0wNSBsb2Nrb3V0ICAmIzgyMTI7IGV2ZW4gdGhvdWdoIGhlIGtub3dzIGl0
IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBzb21ldGhpbmcgTWFyaW8gTGVtaWV1eCwgdGhlIHBsYXllciwgd291
bGQgaGF2ZSBmb3VnaHQgdG8gdGhlIGJpdHRlciBlbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBjb3VsZG4m
IzgyMTc7dCBjb21wZXRlIHdpdGggdGhlIFtOZXcgWW9ya10gUmFuZ2VycyBhbmQgTC5BLiBhbmQg
dGhlIGJpZyBtYXJrZXRzIGFuZCBDaGljYWdvIGFuZCBEZXRyb2l0LCYjODIyMTsgdGhlIFBpdHRz
YnVyZ2ggUGVuZ3VpbnMgaGFsbCBvZiBmYW1lci10dXJuZWQtY2hhaXJtYW4gcmUmIzE3MztjYWxs
ZWQuPC9wPjxwPlNvIExlbWlldXggcHVzaGVkIGZvciB0aGUgY2FwIGR1cmluZyB0aGUgTkhMJiM4
MjE3O3MgbG9zdCB3aW50ZXIsIHdlbGwgYXdhcmUgdGhlIHJpcHBsZSBlZmZlY3RzIHdvdWxkIGlu
Y2x1ZGUgYSByaXNlIGluIGxlYWd1ZSBwYXJpdHkgYXQgdGhlIHBvdGVudGlhbCBleHBlbnNlIG9m
IHRoZSBkeW5hc3RpZXMgdGhhdCBoYXZlIGJlZW4gYSBwYXJ0IG9mIHRoZSBsZWFndWUgc2luY2Ug
aXQgc3RhcnRlZCBhd2FyZGluZyB0aGUgU3RhbmxleSBDdXAgbmVhcmx5IGEgY2VudHVyeSBhZ28u
PC9wPjxwPlRoZSBtYXRoIHdhcyBlYXN5IGZvciBMZW1pZXV4LiBCZXR0ZXIgdG8gaGF2ZSAzMGlz
aCBzb2x2ZW50IGFuZCBjb21wZXRpdGl2ZSBjbHVicyB0aGFuIGp1c3QgYSBoYW5kZnVsLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlIHNhbGFyeSBjYXAgZ2F2ZSB1cyBhIGNoYW5jZSB0byBzcGVuZCB0byB0aGUg
Y2FwIGFuZCBiZSBvbiBsZXZlbCBwbGF5aW5nIGZpZWxkcyB3aXRoIHRoZSBvdGhlciB0ZWFtcywm
IzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjYXAgaGFzIHByb3ZlZCB0byBiZSBtb3JlIG9mIGEg
c3BlZWQgYnVtcCB0aGFuIGEgcm9hZCBibG9jayBmb3IgdGhlIFBlbmd1aW5zLiBUaGUgcHJvb2Yg
d2FzIGFsbCBhcm91bmQgTGVtaWV1eCBhcyBoZSBzcG9rZSBvbiB0aGUgaWNlIGF0IEJyaWRnZXN0
b25lIEFyZW5hIG9uIFN1bmRheSBuaWdodCBhZnRlciB0aGUgUGVuZ3VpbnMgbnVkZ2VkIHBhc3Qg
dGhlIE5hc2h2aWxsZSBQcmVkYXRvcnMgaW4gR2FtZSA2IG9mIHRoZSBTdGFubGV5IEN1cCBmaW5h
bCB0byBiZWNvbWUgdGhlIGZpcnN0IHRlYW0gaW4gMTkgeWVhcnMgYW5kIHRoZSBmaXJzdCBvZiB0
aGUgc2FsYXJ5IGNhcCBlcmEgdG8gd2luIGJhY2stdG8tYmFjayB0aXRsZXMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gd2luIHRoZSBDdXBzLCBhcyB3ZSYjODIxNzt2ZSBmb3VuZCBv
dmVyIHRoZSBsYXN0IDEwLTEyIHllYXJzLCYjODIyMTsgTGVtaWV1eCBzYWlkLjwvcD48cD5KdXN0
IG5vdCBpbXBvc3NpYmxlLjwvcD48cD5UaGUgUGVuZ3VpbnMgZmxldyBob21lIHRvIFBpdHRzYnVy
Z2ggb24gTW9uZGF5IHdpdGggdGhlIEN1cCBpbiB0aGVpciBwb3NzZXNzaW9uIGZvciB0aGUgdGhp
cmQgdGltZSBpbiBuaW5lIHllYXJzLiBBIGRvd250b3duIHBhcmFkZSBpcyBzY2hlZHVsZWQgZm9y
IFdlZG5lc2RheSwgYSBwYXJ0eSB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb24gdGhlIHZlcmdlIG9mIGJlY29taW5n
IGEgcml0ZSBvZiBsYXRlIHNwcmluZy48L3A+PHA+UGl0dHNidXJnaCBoYXMgZG9uZSBpdCBieSBp
bnZlc3RpbmcgaGVhdmlseSBpbiBpdHMgY29yZSBncm91cCBhbmQgZmluZGluZyB0aGUgcmlnaHQg
Y29tcGxlbWVudCBvZiBwbGF5ZXJzIGFuZCBzdGFmZiBhcm91bmQgU2lkbmV5IENyb3NieSwgRXZn
ZW5pIE1hbGtpbiBhbmQgS3JpcyBMZXRhbmcgdG8gbWFrZSBpdCB3b3JrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBhbHdheXMgc2F5IGJlc3Qgb3JnYW5pemF0aW9uLCBhbWF6aW5nIHRlYW0sJiM4MjIxOyBNYWxr
aW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgZ3JlYXQgY2hhbmNlIHdpbiBldmVyeSB5ZWFyLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBob3cgaXQmIzgyMTc7cyBzdXBwb3NlZCB0byB3b3Jr
IG5vd2FkYXlzLiBDaGFtcGlvbnNoaXAgd2luZG93cyBhcmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYmUgbmFycm93
ZXIgd2l0aCB0aGUgY2FwIGluIHBsYWNlLCBub3Qgd2lkZXIuIFN1cmUsIENoaWNhZ28gaGFzIHdv
biBpdCB0aHJlZSB0aW1lcyBpbiBzaXggc2Vhc29ucyBpbiB0aGUgY2FwIGVyYSwgYnV0IHRoZSBC
bGFja2hhd2tzIHdlcmUgZm9yY2VkIHRvIGJsb3cgaXQgdXAgYWZ0ZXIgMjAxMC4gVGhlIEtpbmdz
IHdvbiBpdCBhbGwgaW4gMjAxMiBhbmQgMjAxNCwgYW5kIGFyZSBub3cgaW4gdGhlIHByb2Nlc3Mg
b2Ygc3RhcnRpbmcgb3Zlci48L3A+PHA+Tm90IFBpdHRzYnVyZ2guICBUaGUgUGVuZ3VpbnMgaGF2
ZSBtb3JlIEN1cCBhcHBlYXJhbmNlcyAoZm91ciksIHBsYXlvZmYgd2lucyAoOTApIGFuZCByZWd1
bGFyLXNlYXNvbiB2aWN0b3JpZXMgKDQ2Nykgb3ZlciB0aGUgbGFzdCBkZWNhZGUgdGhhbiBhbnkg
dGVhbSBpbiB0aGUgTkhMLiBBbmQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgcmVhbGx5IHRoYXQgY2xvc2UuIFdo
aWxlIENyb3NieSBpcyBsb2F0aCB0byB0YWxrIGFib3V0IGhpcyAmIzgyMjA7bGVnYWN5JiM4MjIx
OyAmIzgyMTI7IGhlIHdvbiYjODIxNzt0IHR1cm4gMzAgdW50aWwgQXVndXN0ICYjODIxMjsgdGhl
IHdheSBoZSBkZXNjcmliZXMgdGhlIG9ubHkgZnJhbmNoaXNlIGhlJiM4MjE3O3MgZXZlciBrbm93
biBzb3VuZHMgYW4gYXdmdWwgbG90IGxpa2UgYSAmIzgyMjA7ZHluYXN0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIyMDtZb3VyIGdvYWwgaXMgdG8gd2luIGV2ZXJ5IHllYXIsIGFuZCBvdXIgdGVhbSBqdXN0
IGhhZCBhIGNvbGxlY3Rpb24gb2YgZ3V5cyB0aGF0IGtuZXcgaG93IHRvIHdpbiwga25ldyBob3cg
dG8gZmluZCB3YXlzLCYjODIyMTsgQ3Jvc2J5IHNhaWQgYWZ0ZXIgYWdhaW4gYmVpbmcgbmFtZWQg
cGxheW9mZiBNVlAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.