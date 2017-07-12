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Querrey tops Murray at Wimbledon; Djokovic out; Federer wins

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 03:44 PM
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Novak Djokovic retires injured during his Men's Singles Match against Tomas Berdych on day nine of the Wimbledon Tennis Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Wednesday, July 12, 2017. (Gareth Fuller/PA via AP)


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