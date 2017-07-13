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Racers report: Outfielder Shellie Robinson leads team’s turnaround after slow start

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: July 13, 2017 - 06:20 PM
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Akron Racers' center fielder Shellie Robinson removes her helmet after popping out against Beijing Shougang on Wednesday at Firestone Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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