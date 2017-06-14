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Minor league report

A former outfielder, RubberDucks left-hander Thomas Pannone making his mark as a pitcher

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 14, 2017 - 09:09 PM
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Akron RubberDucks pitcher Thomas Pannone makes his AA debut against the Trenton Thunder onMay 8 at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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