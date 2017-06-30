Army veteran Robert Simonovich savoring job in Canal Park press box for RubberDucks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVmb3JlIHJhaW4gd2FzaGVkIG91dCB0aGUgUnViYmVyRHVja3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBCb3dpZSBCYXlzb3ggb24gRnJpZGF5LCA0MS15ZWFyLW9sZCBSb2JlcnQgU2ltb25vdmljaCB3
YXMgbmVydm91cyB0byB0aHJvdyBvdXQgYSBjZXJlbW9uaWFsIGZpcnN0IHBpdGNoLjwvcD48cD5B
IHJldGlyZWQgQXJteSB2ZXRlcmFuIG9mIDE0IHllYXJzLCBTaW1vbm92aWNoIGlzIHVzZWQgdG8g
Q2FuYWwgUGFyay4gSGUmIzgyMTc7cyB3b3JrZWQgaW4gdGhlIHByZXNzIGJveCBhbGwgeWVhciwg
cnVubmluZyB0aGUgcGl0Y2ggY2xvY2sgYW5kIGxvZ2dpbmcgc3RhdGlzdGljcyBmb3IgYm94IHNj
b3Jlcy4gQnV0IGFzIHRoZSBEdWNrcyBob25vcmVkIHZldGVyYW5zIHdpdGggYSBtaWxpdGFyeSBh
cHByZWNpYXRpb24gcHJvbW90aW9uLCBTaW1vbm92aWNoIGFkbWl0dGVkIGhlIHByYWN0aWNlZCB0
b3NzaW5nIHBpdGNoZXMgZnJvbSBleGFjdCByZWd1bGF0aW9uIGxlbmd0aCBGcmlkYXkgYWZ0ZXJu
b29uLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mga2luZCBvZiBhIG5lcnZlLXdyYWNraW5nIHRo
aW5nLCYjODIyMTsgU2ltb25vdmljaCBzYWlkIGJlZm9yZSBoZSB0aHJldyB0byBwaXRjaGVyIEQu
Si4gQnJvd24uICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gc2NyZXcgdGhhdCB1cCB0b28g
YmFkLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggYWxsIHRoZSBndXlzIEkga25vdyB3YXRjaGluZy4mIzgyMjE7
IDwvcD48cD5UaGUgUnViYmVyRHVja3MgZ2lmdGVkIDE4NSB0aWNrZXRzIHRvIHRoZSBMb3VpcyBT
dG9rZXMgQ2xldmVsYW5kIFZBIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQg
aGVscGVkIFNpbW9ub3ZpY2ggbGFuZCBoaXMgam9iIGVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyLiBFbXBsb3lt
ZW50IHNwZWNpYWxpc3QgUnlhbiBNaWdodCBzYWlkIGhlIGZpcnN0IG1ldCB3aXRoIFNpbW9ub3Zp
Y2ggaW4gT2N0b2JlciBhbmQgdGFsa2VkIGFib3V0IGd1aWRpbmcgaGltIHRvIGEgcG9zaXRpb24g
dGhhdCBjbG9zZWx5IG1hdGNoZWQgU2ltb25vdmljaCYjODIxNztzIGludGVyZXN0cy4gPC9wPjxw
PlNpbW9ub3ZpY2ggdG9sZCBNaWdodCBoaXMgZHJlYW0gam9iIHdhcyB0byBzZXJ2ZSBhcyBJbmRp
YW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEmIzgyMTc7cyBhc3Npc3RhbnQgaW4gQ2xldmVsYW5k
LiBXaGVuIE1pZ2h0IGxhdGVyIHJhaXNlZCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2Ygd29ya2luZyBpbiB0
aGUgRHVja3MmIzgyMTc7IHByZXNzIGJveCwgU2ltb25vdmljaCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZXZlbiB3
YW50IHRvIHRhbGsgYWJvdXQgb3RoZXIgb3B0aW9ucy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRob3V0IGhl
c2l0YXRpb24sIGhlIHNhaWQgaGUgbG92ZXMgYmFzZWJhbGwsJiM4MjIxOyBNaWdodCBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2hlbiBJIHdhcyBtZWV0aW5nIHdpdGggaGltLCBJIGNvdWxkIHNlZSBoaW0ganVzdCBs
aWdodCB1cC4gSGUgd2FzIG1vcmUgYW5pbWF0ZWQuIEl0IHdhcyB2ZXJ5IGNsZWFyIHRoYXQgdGhp
cyBpcyB3aGF0IHRoaXMgZ3V5IHdhbnRzIHRvIGRvLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPldoaWxlIGdyb3dp
bmcgdXAgaW4gTG9yYWluLCBTaW1vbm92aWNoIHdvdWxkIHBsYXkgb3JnYW5pemVkIGFuZCBwaWNr
dXAgYmFzZWJhbGwgYXQgT2Frd29vZCBQYXJrLCBvZnRlbiBwb3NpdGlvbmluZyBoaW1zZWxmIGlu
IGxlZnQgZmllbGQuIFRoZSBmZW5jZXMgYXQgdGhlIGZpZWxkIHdlcmUgYnVpbHQganVzdCAyNTAg
ZmVldCBhd2F5IGZyb20gaG9tZSBwbGF0ZSwgc28gaGUmIzgyMTc7ZCBvZnRlbiBwbGF5IGhvbWUg
cnVuIGRlcmJ5IHdpdGggbmVpZ2hib3Job29kIGZyaWVuZHMuIDwvcD48cD5IaXMgbGlmZWxvbmcg
ZmFuZG9tIG9mIHRoZSBJbmRpYW5zIGxlZCBoaW0gdG8gY2hlcmlzaCBwbGF5ZXJzIGxpa2UgMTk4
MHMgc3RhcnMgQ29yeSBTbnlkZXIgYW5kIEpvZSBDYXJ0ZXIuIEhlIHN0aWxsIGZvbGxvd2VkIHRo
ZSBJbmRpYW5zIGFzIGJlc3QgaGUgY291bGQgd2hpbGUgaGUgc2VydmVkLCBjYXRjaGluZyBhIGdh
bWUgd2hlbiBoZSBjb3VsZCBhdCBhIG1pbGl0YXJ5IGJhc2UgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgb3Ig
TmV3IFlvcmsuIEhlIHBhaWQgdXB3YXJkIG9mICQzMDAgYSB5ZWFyIHRvIGZvbGxvdyB0aGUgSW5k
aWFucywgaGlzIGxpZmVsb25nIGZhdm9yaXRlIHRlYW0uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QmFzZWJhbGwg
YnJpbmdzIG1lIGJhY2sgdG8gd2hlbiBJIHdhcyBhIGtpZCwmIzgyMjE7IFNpbW9ub3ZpY2ggc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBmdW4gYnV0IEkgd2FzbiYjODIxNzt0IHZlcnkgZ29vZC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1pZ2h0IHNhaWQgaGUgZm91bmQgaXQgZWFzeSB0byByZWFjaCB0aGUgUnViYmVyRHVj
a3MsIGFzIG9uZSBvZiBTaW1vbm92aWNoJiM4MjE3O3MgcHN5Y2hvbG9naXN0cyB3ZW50IHRvIHNj
aG9vbCB3aXRoIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBKaW0gUGZhbmRlci4gVGhleSBzY2hlZHVsZWQgZmFj
ZS10by1mYWNlIG1lZXRpbmdzIHdpdGggdGhlIGRpcmVjdG9ycyBvZiB2YXJpb3VzIGRlcGFydG1l
bnRzIGJlZm9yZSB0aGUgc2Vhc29uLCBpbmNsdWRpbmcgY29uY2Vzc2lvbnMgYW5kIGdyb3VuZHMg
a2VlcGluZy4gTWlnaHQgc2FpZCBSdWJiZXJEdWNrcyBlbXBsb3llZXMgd2VyZSBhYmxlIHRvIHNl
ZSBTaW1vbm92aWNoJiM4MjE3O3MgcGFzc2lvbiBmb3IgdGhlIGdhbWUgYXQgdGhlIGluZm9ybWFs
IG1lZXQtYW5kLWdyZWV0IGFuZCBoZWxwZWQgaGltIGdldCBhIGpvYiBkZXNwaXRlIG5vIHByZXZp
b3VzIGV4cGVyaWVuY2Ugd29ya2luZyBmb3IgcHJvZmVzc2lvbmFsIGJhc2ViYWxsIHRlYW1zLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGZlbHQgdGhhdCBoZSB3b3VsZCBtb3N0IGVuam95IHdvcmtpbmcgaW4g
dGhlIHByZXNzIGJveCwmIzgyMjE7IE1pZ2h0IHNhaWQuICYjODIyMDtIZSByZWFsbHkgd2FudGVk
IHRvIGJlIGEgcGFydCBvZiB0aGUgZ2FtZS4gVGhhdCYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgYXNwZWN0
cyBoZSByZWFsbHkgZW5qb3lzIGFib3V0IHRoaXMgZ2FtZSwgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBq
dXN0IGEgc3BlY3RhdG9yLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2ltb25vdmljaCBzdGlsbCB3b3JrcyBjbG9z
ZWx5IHdpdGggTWlnaHQgYW5kIGEgY2xpbmljYWwgaGVhbHRoIHRlYW0gdGhhdCBoZWxwcyBoaW0g
ZGVhbCB3aXRoIFBUU0QuIEhpcyBmb3VyIHRvdXJzIHRvIElyYXEgdG9vayB0aGVpciB0b2xsOiBI
ZSBzdWZmZXJlZCBpbmp1cmllcyB0byBoaXMgZmFjZSBhbmQgZWFyZHJ1bSBvbiBhIHRocmVlLWRh
eSByZXNjdWUgbWlzc2lvbiBpbiAyMDA3LiBIaXMgcGxhdG9vbiB3YXMgcG9zaXRpb25lZCBpbiBh
IGZpcmUgdGVhbSB3ZWRnZSBwb3NpdGlvbiwgd2l0aCBTZ3QuIEp1c3RpbiBXaXNuaWV3c2tpIGxl
YWRpbmcgdGhlIHNvbGRpZXJzIHRvd2FyZCBhIHBhcnRpY3VsYXJseSBkZWFkbHkgcmVnaW9uIGtu
b3duIGFzIHRoZSBUcmlhbmdsZSBvZiBEZWF0aC4gPC9wPjxwPldpc25pZXdza2kgc3RlcHBlZCBv
biBhIHBsYW50ZWQgYm9tYiBhbmQgd2FzIGtpbGxlZCBpbnN0YW50bHksIGFuZCBzb21lIG9mIHRo
ZSBzaHJhcG5lbCBjYXVnaHQgU2ltb25vdmljaCBvbiBoaXMgaGVhZCBhbmQgdGhlIGxlZnQgc2lk
ZSBvZiBoaXMgYm9keS4gU2hvcnRseSBhZnRlciwgUHJpdmF0ZSBNYXR0aGV3IEJlYW4gd2FzIHNo
b3QgYW5kIGtpbGxlZC4gV2lzbmlld3NraSBhbmQgQmVhbiB3ZXJlIDIyIHllYXJzIG9sZCB3aGVu
IHRoZXkgZGllZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaG9zZSBhcmUgdGhlIGd1eXMgdGhhdCBkZXNlcnZl
IHRoZSBob25vci4gSSBnZXQgdG8gbGl2ZSBsaWZlLCBJIGdldCB0byBiZSBvdXQgaGVyZSwgYW5k
IHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QsJiM4MjIxOyBTaW1vbm92aWNoIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgdHJ5
IHRvIGxpdmUgbGlmZSB0byB0aGUgZnVsbGVzdCB0byBob25vciB0aGVtIGJlY2F1c2UgaWYgaXQg
d2FzIHRoZSBvdGhlciB3YXkgYXJvdW5kLCBJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdGhlbSB0byBi
ZSBzYWQgc2Fja3Mgb2YgcyoqKiBhbmQgc2l0IGFyb3VuZCBhbmQgYmUgZHJ1bmtlbiBhbGwgdGhl
IHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaW1vbm92aWNoLCB3aG8gcmV0aXJlZCBpbiAyMDEyLCBpcyBh
IGZhbWlseSBtYW4sIG1hcnJpZWQgZm9yIDIwIHllYXJzIGFuZCBhIHByb3VkIGZhdGhlciBvZiB0
aHJlZS4gT25lIG9mIGhpcyB0d28gc29ucywgSXNhYWMsIHdhcyBnb2luZyB0byBzZXJ2ZSBhcyBh
biBob25vcmFyeSBSdWJiZXJEdWNrcyBiYXRib3kgZm9yIGFuIGlubmluZyBGcmlkYXkgYW5kIHNo
YWRvd2VkIGhpcyBkYWQgYXMgaGUgd2Fsa2VkIGFyb3VuZCB0aGUgcHJlc3MgYm94LiBIZSBhbHNv
IGhhcyBhIHNvbiwgU2FtLCB3aG8mIzgyMTc7cyAxOSB5ZWFycyBvbGQgYW5kIGEgZGF1Z2h0ZXIs
IEVsaXphYmV0aCwgd2hvJiM4MjE3O3MgMTIuIFRoaXMgaXMgaGlzIGZpcnN0IGpvYiBzaW5jZSBo
ZSByZXRpcmVkIGZyb20gdGhlIG1pbGl0YXJ5LCBidXQgU2ltb25vdmljaCBoYXMgYWxyZWFkeSBm
b3VuZCB3aGF0IGhlIGRlZW1zIGEgZHJlYW0gam9iLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7
dmUgaGFkIG9wZW4gYXJtcyB0byBtZS4gVGhpcyB5ZWFyIGhhcyBiZWVuIGxpa2UgYSB3aGlybHdp
bmQgZHJlYW0sJiM4MjIxOyBTaW1vbm92aWNoIHNhaWQuICYjODIyMDtUbyBrbm93IHRoYXQgcGxh
Y2VzIGluIEFtZXJpY2Egc3RpbGwgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGluZ3MgdGhhdCBndXlzIGhhdmUgZG9u
ZSBhbmQgYXJlIHN0aWxsIGRvaW5nIG1lYW5zIHRoZSB3b3JsZCB0byBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlN1bmRheSBkb3VibGVoZWFkZXI8L3A+PHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgcmFpbmVkLW91dCBnYW1l
IHdpbGwgYmUgbWFkZSB1cCBhcyBwYXJ0IG9mIGEgU3VuZGF5IGRvdWJsZWhlYWRlciBiZWdpbm5p
bmcgYXQgMjowNSBwLm0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.