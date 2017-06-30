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RubberDucks

Army veteran Robert Simonovich savoring job in Canal Park press box for RubberDucks

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 30, 2017 - 09:41 PM | Updated: July 1, 2017 - 11:36 AM
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Bob Simonovich, 41, of Lorain throws out the first pitch at the Akron RubberDucks game vs. the Bowie Baysox on Friday at Canal Park in Akron. Simonovich served 14-years. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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