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home opener: Baysox 13, RubberDucks 7 (7½ INNINGS)

Baysox 13, RubberDucks 7 (7½): Ducks fall behind 9-0 early in snow-shortened season opener

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: April 6, 2017 - 10:45 PM
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Akron RubberDucks third baseman Yhoxian Medina can't quite get to a double down the line by Bowie Baysox's Audry Perez in the first inning on Thursday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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