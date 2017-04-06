Baysox 13, RubberDucks 7 (7½): Ducks fall behind 9-0 early in snow-shortened season opener

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yIG9wZW5lcnMsIHRoaXMgd2FzbiYjODIxNzt0IGV4YWN0bHkgaG93IHRoZSBSdWJiZXJE
dWNrcyBlbnZpc2lvbmVkIHRoaW5ncy48L3A+PHA+VGhlIDIwMTcgc2Vhc29uIGJlZ2FuIHdpdGgg
c21pbGVzLiBUaGUgZ2FtZSBlbmRlZCB3aXRoIGFzIG1hbnkgZnJvd25zIGFzIHRoZXJlIHdlcmUg
cG9zdGdhbWUgZmlyZXdvcmtzLjwvcD48cD5TcGlyaXRzIHdlcmUgaGlnaCBmb2xsb3dpbmcgYSBy
aW5nIGNlcmVtb255IGZvciByZXR1cm5pbmcgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgMjAxNiBFYXN0ZXJuIExl
YWd1ZSBjaGFtcGlvbnMuPC9wPjxwPlN0YXJ0ZXJzIHdlcmUgaW50cm9kdWNlZCB3aGlsZSByaWRp
bmcgaW4gQ29ydmV0dGUgY29udmVydGlibGVzIGFuZCB0aGluZ3Mgd2VyZSBsb29raW5nIHVwIGF0
IENhbmFsIFBhcmsgb24gYSBjb2xkLCBkcmVhcnkgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGluIEFwcmls
LjwvcD48cD5NdWNoIGxpa2UgdGhlIHdlYXRoZXIsIHdoaWNoIGV2ZW50dWFsbHkgdHVybmVkIHRv
IHNub3csIHRoaW5ncyBjaGFuZ2VkIHF1aWNrbHkgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcgY3Jhc2hlZCBhbmQg
YnVybmVkIGZvciB0aGUgRHVja3MuPC9wPjxwPldoYXQgZm9sbG93ZWQgaW1tZWRpYXRlbHkgYWZ0
ZXIgdGhlIHByZWdhbWUgZmVzdGl2aXRpZXMgd2FzIGEgaG9tZSBydW4gYnkgQm93aWUgY2VudGVy
IGZpZWxkZXIgQ2VkcmljIE11bGxpbnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGF0LWJhdCBvZiB0aGUgc2Vhc29u
IGluIHdoYXQgZXZlbnR1YWxseSBiZWNhbWUgYSAxMy03IHdpbiBieSB0aGUgQmF5c294IGluIDcm
IzE4OTsgaW5uaW5ncy48L3A+PHA+VGhlIGdhbWUgd2FzIGNhbGxlZCB3aXRoIHRoZSBEdWNrcyBi
YXR0aW5nIGluIHRoZSBlaWdodGguPC9wPjxwPlRoZSBSdWJiZXJEdWNrcyBzdGFydGVkIGFzIGNv
bGQgYXMgdGhlIHdlYXRoZXIgYW5kIEJvd2llIHN0YXllZCBob3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ug
Z28gdGhyb3VnaCB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgaW5uaW5ncyBkb3duIDktMCBhbmQgaXQmIzgyMTc7
cyBkaWZmaWN1bHQsJiM4MjIxOyBEdWNrcyBtYW5hZ2VyIE1hcmsgQnVkemluc2tpIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBhbGwgYmVlbiB0aHJvdWdoIGl0IGFuZCBzb21lIHBvaW50IGluIG91
ciBjYXJlZXJzLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBvbmUgZ2FtZS4gV2UgZ290IGJlaGluZCBlYXJseSwg
YnV0IHdlIGtlcHQgZmlnaHRpbmcuIEkmIzgyMTc7bSBwcm91ZCBvZiB0aGUgZ3V5cyBmb3IgZ3Jp
bmRpbmcgaXQgb3V0LiBJdCB3YXMgYSB0b3VnaCBuaWdodCBmb3IgYm90aCB0ZWFtcyB3aXRoIHRo
ZSB3ZWF0aGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Qm93aWUgbGl0IHVwIER1Y2tzIHN0YXJ0ZXIgSnVsaWFu
IE1lcnJ5d2VhdGhlciBmb3IgZml2ZSBlYXJuZWQgcnVucyBpbiB0d28gaW5uaW5ncywgY2hhc2lu
ZyB0aGUgcmlnaHQtaGFuZGVyIGFmdGVyIHR3by48L3A+PHA+TWVycnl3ZWF0aGVyIGdhdmUgdXAg
Zml2ZSBoaXRzIHdpdGggdHdvIHdhbGtzIGFuZCBhIHN0cmlrZW91dC48L3A+PHA+RC5KLiBCcm93
biB3YXNuJiM4MjE3O3QgbXVjaCBiZXR0ZXIgaW4gcmVsaWVmIGFzIGhlIG9wZW5lZCB0aGUgdGhp
cmQgYnkgc3VycmVuZGVyaW5nIG1vb24tc2hvdCBob21lIHJ1bnMgdG8gRC5KLiBTdGV3YXJ0IGFu
ZCBHYXJhYmV6IFJvc2EgdGhhdCBtYXkgbm90IGhhdmUgeWV0IGNvbWUgZG93bi48L3A+PHA+Qnkg
dGhlIHRpbWUgdGhpbmdzIHdlcmUgb3ZlciwgdGhlIEJheXNveCBoYWQgY3J1c2hlZCBEdWNrcyBw
aXRjaGluZyBmb3Igc2V2ZW4gZXh0cmEtYmFzZSBoaXRzLjwvcD48cD5PbiB0aGUgZmxpcCBzaWRl
LCBCb3dpZSBwaXRjaGVycyBzdHJ1Y2sgb3V0IHRoZSBvcHBvc2l0aW9uIDEwIHRpbWVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7WW91IGtub3cgd2hhdD8gWW91IHBsYXkgdG8gcGxheSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUnVi
YmVyRHVja3MgcmlnaHQgZmllbGRlciBNaWtlIFBhcGksIHdobyB3ZW50IDItZm9yLTQuICYjODIy
MDtXZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gZHdlbGwgb24gaXQuIE91ciB0ZWFtIGlzIGdvaW5n
IHRvIHNjb3JlIGEgYnVuY2ggb2YgcnVucy4gSXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBhd2Vzb21l
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVzdCBuZWVkIHRvIHRpZ2h0ZW4gdXAgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2
ZSBlbmQgYW5kIHBpdGNoZXJzIG5lZWQgdG8gd29yayBhaGVhZCBpbiBjb3VudHMuIFdlJiM4MjE3
O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byB3b3JyeSBhYm91dCBib3VuY2luZyBiYWNrLiBXZSBoYXZlIGFub3Ro
ZXIgZ2FtZSB0b21vcnJvdyBhbmQgdGhlIGRheSBhZnRlciB0aGF0LiBXZSYjODIxNztsbCBqdXN0
IGtlZXAgZ3JpbmRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZXhhY3Rs
eSB0aGUgd2F5IHRoZSBSdWJiZXJEdWNrcyB3YW50ZWQgdG8gb3BlbiB0aGVpciB0aXRsZSBkZWZl
bnNlLCBpdCYjODIxNztzIGp1c3QgR2FtZSAxIG9mIDE0MCBhbmQgdGhlcmUgYXJlIGJvdW5kIHRv
IGJlIGEgZmV3IGNsdW5rZXJzLjwvcD48cD5UaGUgbG9uZSBicmlnaHQgc3BvdCB3YXMgc2hvcnRz
dG9wIFl1IENoYW5nLCB3aG8gd2VudCAyLWZvci0zIHdpdGggZml2ZSBSQkkuIEhpcyBkZWJ1dCB3
YXMgaGlnaGxpZ2h0ZWQgYnkgYSB0d28tcnVuIGRvdWJsZSBpbiB0aGUgZm91cnRoIGFuZCB0aHJl
ZS1ydW4gaG9tZSBydW4gaW4gdGhlIGVpZ2h0aC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGhpdCBzb21lIGJh
bGxzIGhhcmQgd2l0aCBydW5uZXJzIGluIHNjb3JpbmcgcG9zaXRpb24sJiM4MjIxOyBCdWR6aW5z
a2kgc2FpZCBvZiBDaGFuZy4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBnb29kIHRvIHNlZS4gSGUgaGl0
IG9uZSB0aHJvdWdoIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIGZpZWxkIGZvciBhIGhvbWUgcnVuLiBIZSYj
ODIxNztzIGdvdCBzb21lIHBvcCBpbiBoaXMgYmF0LiBJdCYjODIxNztzIGZ1biB0byB3YXRjaCBo
aW0gcGxheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJ5YW4gTWVpc2luZ2VyIHBpY2tlZCB1cCB0aGUgd2luIGlu
IHJlbGllZi4gVGhlIHJpZ2h0LWhhbmRlciBhbGxvd2VkIG9uZSBoaXQgYW5kIHN0cnVjayBvdXQg
Zm91ciBpbiB0d28gc2NvcmVsZXNzIGlubmluZ3MuPC9wPjxwPk5vdGU8L3A+PHA+R2FtZSAyIGF0
IENhbmFsIFBhcmsgaXMgNjozNSBwLm0uIEZyaWRheS4gRHVja3MgcmlnaHQtaGFuZGVyIE1pY2hh
ZWwgUGVvcGxlcyAoMTItNiwgMy42OCBsYXN0IHNlYXNvbikgc3F1YXJlcyBvZmYgYWdhaW5zdCBs
ZWZ0LWhhbmRlciBKb2huIE1lYW5zICg0LTgsIDQuNjkpLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.