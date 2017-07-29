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Minor League report

Baysox 21, RubberDucks 1; RubberDucks 4, Baysox 2: Ducks bounce back after crushing defeat to split doubleheader with Baysox

Beacon Journal staff report

Published: July 29, 2017 - 10:18 PM

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