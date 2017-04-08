Baysox 4, RubberDucks 1: Baysox starter John Means not friendly to RubberDucks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlcmUgd2FzIGEgbWVhbnMgdG8gYW4gZW5kIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5VbmZvcnR1bmF0
ZWx5IGZvciB0aGUgUnViYmVyRHVja3MsIGl0IHdhcyBCb3dpZSBCYXlzb3ggc3RhcnRpbmcgcGl0
Y2hlciBKb2huIE1lYW5zLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCB1bnVzdWFsIHRvIHNlZSBwaXRj
aGluZyBhaGVhZCBvZiBoaXR0aW5nIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWFzb24sIGVzcGVjaWFsbHkgaW4g
dGhlIGNvbGQgd2VhdGhlciB3aGVuIHRoZSBiYWxsIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgdHJhdmVsIGFzIGZh
ciwgYnV0IE1lYW5zIHRvb2sgdGhpbmdzIHRvIGFub3RoZXIgbGV2ZWwgaW4gYSA0LTEgd2luIGJ5
IHRoZSBCYXlzb3ggYXQgQ2FuYWwgUGFyay48L3A+PHA+VGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIG1hZGUgdGhp
bmdzIGludGVyZXN0aW5nIGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIG5pbnRoIG9uIHRocmVlIGNvbnNl
Y3V0aXZlIHR3by1vdXQgd2Fsa3MgYnkgSmVzdXMgTGlyYW56bywgYnV0IEl2YW4gQ2FzdGlsbG8g
cG9wcGVkIG91dCB0byBzaG9ydHN0b3AgdG8gZW5kIHRoaW5ncy48L3A+PHA+T3RoZXIgdGhhbiB0
aGF0LCB0aGUgYWZ0ZXJub29uIGJlbG9uZ2VkIHRvIE1lYW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCB3
YXMgYSBnb29kIHN0YXJ0LCB3aGV0aGVyIGl0IHdhcyBoaXMgZmlyc3Qgc3RhcnQgb2YgdGhlIHll
YXIgb3IgaGlzIGxhc3Qgc3RhcnQgb2YgdGhlIHllYXIsJiM4MjIxOyBCYXlzb3ggbWFuYWdlciBH
YXJ5IEtlbmRhbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHdlbnQgb3V0IHRoZXJlIGFuZCBleGVjdXRlZCBo
aXMgcGl0Y2hlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGNvbWUgYSBsb25nIHdheSBpbiB0
aGlzIGxlYWd1ZS4gSSBrbm93IGl0JiM4MjE3O3MgcHJlbWF0dXJlIHRvIHNheSwgYnV0IGxhc3Qg
eWVhciBoZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGJlZW4gYSBndXkgdGhhdCBwaXRjaGVkIHRoYXQg
bXVjaCB3aXRoIGhpcyBjaGFuZ2UtdXAsIGFuZCB0b2RheSBoZSBkaWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUga2VwdCBoaXMgZmFzdGJhbGwgZG93bi4gSGUgcGl0Y2hlZCB1cyBkZWVwIGludG8gdGhlIGdh
bWUuIFNpeCBpbm5pbmdzIHRoaXMgZWFybHkgaW4gdGhlIHllYXIgaXMgZ3JlYXQuIEhlIGNoYW5n
ZWQgc3BlZWRzIGluIGEgbmFycm93IGdhbWUgYW5kIHdhcyB2ZXJ5IGVmZmVjdGl2ZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1lYW5zIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhbGxvdyBhIGhpdCB0aHJvdWdoIGZvdXIgaW5uaW5n
cyBhbmQgZ2F2ZSB1cCBvbmx5IGEgZmV3IGhhcmQtaGl0IGJhbGxzIGluIGEgc3RlbGxhciAyMDE3
IGRlYnV0LiA8L3A+PHA+WXUgQ2hhbmcgcnVpbmVkIHRoZSBuby1ubyB3aXRoIGEgaG9tZSBydW4g
JiM4MjEyOyBoaXMgc2Vjb25kICYjODIxMjsgdG8gc3RhcnQgdGhlIGZpZnRoLiA8L3A+PHA+QWZ0
ZXIgaGl0dGluZyBHcmVnIEFsbGVuIHRvIHN0YXJ0IHRoZSBnYW1lIE1lYW5zIGJ1Y2tsZWQgZG93
bi4gQWxsZW4gd2FzIGVyYXNlZCBvbiBhIGRvdWJsZSBwbGF5IHRvIGVuZCB0aGUgaW5uaW5nLCBh
bmQgTWVhbnMgcmV0aXJlZCAxMSBvZiB0aGUgbmV4dCAxMiBiYXR0ZXJzLiA8L3A+PHA+TWVhbnMg
d2VudCBzaXggaW5uaW5ncyBvZiB0aHJlZS1oaXQgYmFsbCwgYWxsb3dpbmcgdGhlIG9uZSBydW4g
YW5kIGFkZGVkIHNpeCBzdHJpa2VvdXRzIGFnYWluc3Qgb25lIHdhbGsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHRob3VnaHQgaGUgZGlkIGEgcmVhbGx5IGdvb2Qgam9iIG1peGluZywmIzgyMjE7IFJ1YmJlckR1
Y2tzIG1hbmFnZXIgTWFyayBCdWR6aW5za2kgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGhhZCBnb29kIGNvbW1h
bmQgb2YgaGlzIGZhc3RiYWxsLCBtb3ZpbmcgaXQgaW4gYW5kIG91dCBhbmQgZGlkIGEgcmVhbGx5
IGdvb2Qgam9iIG9mIGtlZXBpbmcgdXMgb2ZmIGJhbGFuY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EdWNrcyBy
aWdodC1oYW5kZXIgTWljaGFlbCBQZW9wbGVzIHNvbGRpZXJlZCB0aHJvdWdoIGZpdmUgaW5uaW5n
cyBhbmQgZ2F2ZSB1cCBzZXZlbiBoaXRzICYjODIxMjsgZml2ZSBvZiB0aGVtIGRvdWJsZXMuIFRo
ZSByaWdodC1oYW5kZXIgd2FzIGFibGUgdG8gd29yayBvdXQgb2YgamFtcy4gSGUgZ2F2ZSB1cCB0
d28gcnVucyAmIzgyMTI7IGJvdGggZWFybmVkICYjODIxMjsgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggZm91
ciBzdHJpa2VvdXRzLjwvcD48cD5JbiBQZW9wbGVzJiM4MjE3OyBkZWZlbnNlLCB0d28gb2YgdGhl
IGRvdWJsZXMgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIG91dHMgb24gYW4gb3ZlcmNhc3QgZGF5LCBidXQgcmln
aHQgZmllbGRlciBNaWtlIFBhcGkgbG9zdCBib3RoIGRvdWJsZXMgYnkgU2VhbiBDb3lsZSBpbiB0
aGUgc3VuLjwvcD48cD5UaHJvdWdoIHR3byBnYW1lcywgUnViYmVyRHVja3MgcGl0Y2hpbmcgaGFz
biYjODIxNzt0IGZvb2xlZCBtYW55IGEgQmF5c294IGJhdHRlci48L3A+PHA+SW4gdGhlIDE3IGlu
bmluZ3MgdGhleSYjODIxNzt2ZSBwbGF5ZWQsIHRoZSBCYXlzb3ggaGF2ZSBwb3VuZGVkIG91dCAy
OSBoaXRzIGluIDgwIGF0LWJhdHMgKC4zNjMpLiBUaGV5JiM4MjE3O3ZlIHNjb3JlZCAxNyBydW5z
LCBhbmQgaGF2ZSBoaXQgdGhyZWUgaG9tZSBydW5zLCB0d28gdHJpcGxlcyBhbmQgc2V2ZW4gZG91
YmxlcyBpbiB0aG9zZSBwbGF0ZSBhcHBlYXJhbmNlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIYXRzIG9mZiB0
byB0aGF0IEJvd2llIHRlYW0sJiM4MjIxOyBEdWNrcyBjZW50ZXIgZmllbGRlciBHcmVnIEFsbGVu
IHNhaWQuICYjODIyMDsuLi4gV2UgcHJvYmFibHkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBwbGF5ZWQgdGhlIGJl
c3QgYmFzZWJhbGwgdGhlc2UgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzLCBidXQgeW91IGhhdmUgdG8gdHJ1c3Qg
aW4gdGhlIHByb2Nlc3MgYW5kIGhvcGVmdWxseSB0aGluZ3Mgd29yayB0aGVpciB3YXkgb3V0LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+S2lwIGNvbWluZzwvcD48cD5JbmRpYW5zIEFsbC1TdGFyIHNlY29uZCBiYXNl
bWFuIEphc29uIEtpcG5pcyB3aWxsIGJlZ2luIGhpcyByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50IFN1bmRheSB3
aXRoIHRoZSBEdWNrcy4gSGUmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBmaWxsIHRoZSBkZXNpZ25hdGVk
IGhpdHRlciByb2xlIGluIG9uZSBnYW1lIG9mIHRoZSBkb3VibGVoZWFkZXIsIHdoaWNoIHdpbGwg
YmUgdHdvIHNldmVuLWlubmluZyBnYW1lcyBzdGFydGluZyBhdCAxOjA1IHAubS48L3A+PHA+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.