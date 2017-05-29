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Baysox 6, RubberDucks 4

Baysox 6, RubberDucks 4: Matt Whitehouse has less-than-memorable start for Ducks

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 29, 2017 - 06:22 PM | Updated: May 30, 2017 - 09:42 AM
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