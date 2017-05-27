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Baysox 7, RubberDucks 2

Baysox 7, RubberDucks 2: Ducks fall behind early, see winning streak snapped at five

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 27, 2017 - 10:29 PM

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