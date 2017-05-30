All CATEGORIES
☰ Menu

Minor-League report

Curve 5, RubberDucks 4: Ducks rally in ninth inning but lose in 10th

Beacon Journal staff report

Published: May 30, 2017 - 09:27 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:54 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Marla Ridenour: Lessons learned in regular-season thud, blown leads can help the Cavaliers again pull off the impossible in NBA Finals - 6:14 PM

A disappointing end to the Cavaliers’ regular season was not for naught.

cavs31cut_01
NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push
Area state track and field qualifiers
Browns running back Isaiah Crowell envisions ‘monster year’ as goal to earn long-term contract motivates him - 6:01 PM
Browns coach Hue Jackson says QB Brock Osweiler is ‘pleasant surprise’ who looks ‘much better’ than he did last season - 4:57 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next