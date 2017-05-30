All CATEGORIES
☰ Menu

Minor-League report

Curve 5, RubberDucks 4: Ducks rally in ninth inning but lose in 10th

Beacon Journal staff report

Published: May 30, 2017 - 09:27 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:54 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs31cut_01 Elise Amendola - AP
NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push

Amid the hugs and handshakes after the Cavaliers captured the Eastern Conference championship, LeBron James apologized to Kyle Korver and Deron Williams.

Area state track and field qualifiers
Browns coach Hue Jackson says QB Brock Osweiler is ‘pleasant surprise’ who looks ‘much better’ than he did last season - 4:57 PM
Act III of the Thrillogy pits Cavaliers’ tight bond against Warriors’ superior talent - 3:53 PM
tnotes31cut
Indians notebook: Danny Salazar available to work out of bullpen in next couple of games
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next