All CATEGORIES
☰ Menu

Doubleheader: Curve 6, Ducks 4; Curve 4, Ducks 1

Curve 6, RubberDucks 4; Curve 4, RubberDucks 1: First-place Curve sweep doubleheader from Ducks

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 7, 2017 - 09:31 PM

MORE IN SPORTS

tribe09_02 Nathan Denette - AP
Blue Jays 4, Indians 2: Marcus Stroman, Kevin Pillar lead Jays past Indians in ALCS rematch

TORONTO: Marcus Stroman pitched six shutout innings, Kevin Pillar made a sensational catch in center field and the Toronto Blue Jays topped the Indians 4-2 on Monday night.

cavs09_01
J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee
ducks09_05
RubberDucks 4, Thunder 3: Bobby Bradley’s two-run homer in eighth lifts Ducks to victory
preprdp09_01
High school roundup: Springfield blasts Buchtel 16-1 in Division II sectional baseball
NBA: Celtics guard Isaiah Thomas bemoans lack of calls despite physical play of Wizards
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next