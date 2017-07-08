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Curve 6, RubberDucks 5

Curve 6, RubberDucks 5: Ducks fail to take advantage of opportunities in first game of doubleheader

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 8, 2017 - 09:23 PM

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