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Baysox 11, RubberDucks 0 | Game details on C5

Danny Salazar hit hard in rehab start with RubberDucks

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 1, 2017 - 09:41 PM
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Cleveland Indians pitcher Danny Salazar (31) fields a ball to get Minnesota Twins' Joe Mauer out in the fifth inning on April 17, at Target Field in Minneapolis. (Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune/TNS)

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