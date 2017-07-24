All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

Even-keeled Mike Papi rebounds with solid July for RubberDucks after difficult June

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 24, 2017 - 09:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks left fielder Mike Papi rounds the bases after hitting a solo home run against the Erie SeaWolves, June 28, at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

High school football: Archbishop Hoban’s Daeshon Martin commits to play at the University of Cincinnati; Hudson’s Grant Gonya pledges to kick at Youngstown State - 10:26 PM

Daeshon Martin reviewed his college scholarship offers and came to the conclusion that the University of Cincinnati is the best fit for him.

tribe26web
Indians 11, Angels 7 (11 innings): Edwin Encarnacion, Bradley Zimmer hit grand slams in victory
cavs27cut_03
Marla Ridenour: New GM Koby Altman insists Cavaliers are not broken, but it sure looks that way - 8:49 PM
Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in QB derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more
ulrich26web
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next