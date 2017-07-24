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RubberDucks

Even-keeled Mike Papi rebounds with solid July for RubberDucks after difficult June

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 24, 2017 - 09:25 PM
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Akron RubberDucks left fielder Mike Papi rounds the bases after hitting a solo home run against the Erie SeaWolves, June 28, at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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