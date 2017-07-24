All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

Even-keeled Mike Papi rebounds with solid July for RubberDucks after difficult June

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 24, 2017 - 09:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron RubberDucks left fielder Mike Papi rounds the bases after hitting a solo home run against the Erie SeaWolves, June 28, at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp

Summer is over for the Browns and the reporters who cover them.

ulrich25web
Nate Ulrich’s Browns analysis: The 10 non-quarterbacks the franchise needs to step up most this year
csider26cut_01
Cavaliers announce signing of Derrick Rose, whose focus is ‘wanting to play to win’ - 5:32 PM
cavs26cut_01
Chauncey Billups knew Cavaliers’ Kyrie Irving was unhappy, but trade request baffles him - 5:24 PM
Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland - 3:07 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next