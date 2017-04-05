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RubberDucks preview

Expectations sky high as defending Eastern League champion RubberDucks prepare to open 2017 season

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: April 5, 2017 - 01:26 PM | Updated: April 6, 2017 - 10:53 AM
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Akron RubberDucks catcher Francico Mejia at practice at Canal Park on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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