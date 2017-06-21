Fightin Phils 11, RubberDucks 2: Phils hammer visiting Ducks

PHA+RmlnaHRpbiBQaGlscyAxMSwmIzgyMzI7UnViYmVyRHVja3MgMjwvcD48cD5UaGUgRmlnaHRp
biBQaGlscyBzY29yZWQgdHdvIHJ1bnMgaW4gdGhlIHRoaXJkIGlubmluZywgdGhyZWUgaW4gdGhl
IGZvdXJ0aCwgZm91ciBpbiB0aGUgZmlmdGggYW5kIHR3byBtb3JlIGluIHRoZSBlaWdodGggdG8g
dGFrZSBhbiAxMS0wIGxlYWQgb3ZlciB0aGUgdmlzaXRpbmcgUnViYmVyRHVja3MgV2VkbmVzZGF5
IGluIFJlYWRpbmcsIFBhLjwvcD48cD5UaGUgRHVja3MgZmluYWxseSByZXNwb25kZWQgaW4gdGhl
IG5pbnRoIHdoZW4gWXUtQ2hlbmcgQ2hhbmcgYmxhc3RlZCBhIHR3by1ydW4gaG9tZSBydW4sIGhp
cyB0ZWFtLWxlYWRpbmcgMTV0aCBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCBidXQgaXQgd2FzIGZhciB0b28gbGl0
dGxlLCB0b28gbGF0ZS48L3A+PHA+V2l0aCBhIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBsb3NzIHRvIHRo
ZSBQaGlscywgdGhlIER1Y2tzIGZlbGwgdG8gMzMtMzMgYW5kIGFyZSBzZWNvbmQgaW4gdGhlIEVh
c3Rlcm4gTGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgV2VzdGVybiBEaXZpc2lvbiwgMyYjMTg5OyBnYW1lcyBiZWhp
bmQgdGhlIGZpcnN0LXBsYWNlIEFsdG9vbmEgQ3VydmUuPC9wPjxwPlRoZSBQaGlscyAoNDAtMjcp
IHJvdWdoZWQgdXAgdGhyZWUgRHVja3MgcGl0Y2hlcnMgZm9yIDE3IGhpdHMuIEppYW5kaWRvIFRy
b21wIGhvbWVyZWQsIGRvdWJsZWQsIHNpbmdsZWQgYW5kIHNjb3JlZCB0d2ljZSB0byBsZWFkIHRo
ZSBsZWFkIHRoZSBiYXJyYWdlLiBDaGFjZSBOdW1hdGEgZG91YmxlZCB0d2ljZSwgc2luZ2xlZCBh
bmQgaGFkIHR3byBSQkkgYW5kIEFuZHJldyBQdWxsaW4gaG9tZXJlZCBmb3IgdGhlIFBoaWxzLjwv
cD48cD5UaGUgb2ZmZW5zaXZlIGZpcmV3b3JrcyBtYWRlIGEgd2lubmVyIG91dCBvZiBQaGlscyBz
dGFydGVyIEJyYW5kb24gTGVpYnJhbmR0ICg2LTIpLiA8L3A+PHA+THVpcyBMdWdvICg0LTQpIHN0
YXJ0ZWQgZm9yIHRoZSBEdWNrcyBhbmQgd2FzIHRhZ2dlZCB3aXRoIHRoZSBsb3NzIGFmdGVyIGdp
dmluZyB1cCBlaWdodCBydW5zIGFuZCAxMSBoaXRzIGluIDQmIzg1MzE7IGlubmluZ3Mgb2Ygd29y
ay48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.