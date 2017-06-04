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Fightin Phils 4, RubberDucks 3

Fightin Phils 4, RubberDucks 3: Ducks can’t hold 1-0 lead, waste dominant pitching performance by Thomas Pannone

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 4, 2017 - 08:20 PM

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