Fightin Phils 4, RubberDucks 3: Ducks can’t hold 1-0 lead, waste dominant pitching performance by Thomas Pannone

PHA+RG9taW5hbnQgcGl0Y2hpbmcgYnkgbGVmdC1oYW5kZXIgVGhvbWFzIFBhbm5vbmUgYW5kIGEg
bWFtbW90aCBob21lIHJ1biBieSBCb2JieSBCcmFkbGV5IGhpZ2hsaWdodGVkIHRoZSBSdWJiZXJE
dWNrcyYjODIxNzsgZWZmb3J0IFN1bmRheSBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgRHVja3Mg
KDI0LTI4KSBzdWZmZXJlZCBhIDQtMyBsb3NzIHRvIHRoZSBSZWFkaW5nIEZpZ2h0aW4gUGhpbHMg
aW4gYW4gRWFzdGVybiBMZWFndWUgZ2FtZSBpbiBmcm9udCBvZiA0LDMxNCBmYW5zIHdobyBicmF2
ZWQgYSBwcmVnYW1lIHNob3dlciBhbmQgdGhyZWF0ZW5pbmcgc2tpZXMgYXQgQ2FuYWwgUGFyay4g
PC9wPjxwPkdyYXkgc2tpZXMgdGhlbiB0dXJuZWQgaW50byBicmlnaHQgc3Vuc2hpbmUuIEJ1dCBk
YXJrIGNsb3VkcyBhbmQgcmFpbiBldmVudHVhbGx5IHJldHVybmVkIGFmdGVyIHRoZSBEdWNrcyBi
dWxscGVuIHByb3ZpZGVkIG5vIHJlbGllZiB3aGlsZSB0cnlpbmcgdG8gcHJlc2VydmUgYSAxLTAg
bGVhZC48L3A+PHA+UGFubm9uZSB3YXMgbGlmdGVkIGFmdGVyIHJlY29yZGluZyB0aGUgc2Vjb25k
IG91dCBvZiB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgb24gaGlzIDkzcmQgcGl0Y2ggd2l0aCB0aGUgYmFz
ZXMgZW1wdHkuIEJ5IHRoZSB0aW1lIHRoZSB0aGlyZCBvdXQgd2FzIHJlY29yZGVkLCB0aGUgRmln
aHRpbiBQaGlscyAoMjktMjQpIGhhZCBzY29yZWQgdGhyZWUgdW5lYXJuZWQgcnVucy48L3A+PHA+
VGhleSBhZGRlZCBhbm90aGVyIGluIHRoZSBlaWdodGggZm9yIGEgNC0xIGxlYWQuIEEgcmFsbHkg
YnkgdGhlIER1Y2tzIGluIHRoZWlyIGhhbGYgdHJpbW1lZCBpdCB0byA0LTMgYnV0IGZlbGwgc2hv
cnQgd2hlbiBMdWlnaSBSb2RyaWd1ZXogbGluZWQgb3V0IHRvIHJpZ2h0LCBzdHJhbmRpbmcgdHdv
IHJ1bm5lcnMuPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgc29tZSByYWluIGluIHRoZSBsYXN0IHR3byBpbm5pbmdz
LCB0aGUgZ2FtZSB3YXMgbmV2ZXIgZGVsYXllZC48L3A+PHA+VGhlIER1Y2tzLCBpbiBmb3VydGgg
cGxhY2UgYW5kIGZpdmUgZ2FtZXMgYmVoaW5kIHRoZSBXZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uLWxlYWRpbmcg
QWx0b29uYSBDdXJ2ZSwgd2lsbCBiZWdpbiBhIHNpeC1nYW1lIHJvYWQgdHJpcCBhdCB0aGUgUG9y
dGxhbmQgU2VhIERvZ3MgYXQgNyBwLm0uIFR1ZXNkYXkgZm9sbG93aW5nIGFuIG9mZiBkYXkgTW9u
ZGF5LjwvcD48cD5QYW5ub25lIGFsbG93ZWQgZm91ciBoaXRzIGFuZCBubyB3YWxrcywgaGl0dGlu
ZyBvbmUgYmF0dGVyLCBpbiA2JiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIHdpdGggZml2ZSBzdHJpa2VvdXRzLiBI
ZSBsb3dlcmVkIGhpcyBFUkEgdG8gMS44MC48L3A+PHA+SGlzIHJlY29yZCByZW1haW5zIDEtMSBh
bmQgaGUgaGFzIGdpdmVuIHVwIGp1c3Qgb25lIHJ1biBpbiBoaXMgbGFzdCB0aHJlZSBzdGFydHMs
IGNvdmVyaW5nIDI0JiM4NTMxOyBpbm5pbmdzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QW5vdGhlciBncmVhdCBv
dXRpbmcgZnJvbSBoaW0gdG9kYXksJiM4MjIxOyBEdWNrcyBtYW5hZ2VyIE1hcmsgQnVkemluc2tp
IHNhaWQuICYjODIyMDtHcmVhdCBjb21tYW5kIG9mIGhpcyBmYXN0YmFsbCwgY2hhbmdldXAgYW5k
IGhpcyBicmVha2luZyBiYWxsLiBMb2NhdGVkIHRoZSBmYXN0YmFsbCBkb3duIGluIHRoZSB6b25l
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnVkemluc2tpIHNhaWQgaGUgcmVtb3ZlZCBoaW0gaW4gdGhlIHNldmVu
dGggYmVjYXVzZSBvZiBwaXRjaCBjb3VudCBhbmQgbWF0Y2h1cHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBo
YWQgYSByaWdodC1vbi1yaWdodCBtYXRjaHVwIHRoZXJlIHdpdGggYSBndXkgW05pY2sgUmlja2xl
c10gd2hvIGh1cnQgdXMgd2l0aCB0d28gaG9tZSBydW5zIFtTYXR1cmRheV0sJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7VW5mb3J0dW5hdGVseSBbcmVsaWV2ZXIgTGVhbmRybyBMaW5hcmVzXSBodW5n
IGEgYnJlYWtpbmcgYmFsbCBmb3IgYSBiYXNlIGhpdC4gSXQgd2FzIHRoZSByaWdodCBtYXRjaHVw
LCBpdCBqdXN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3b3JrIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBhbm5vbmUgc2Fp
ZCBpdCB3YXMgcHJvYmFibHkgdGhlIGJlc3QgY29tbWFuZCBoZSBoYXMgaGFkIHRoaXMgc2Vhc29u
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3UgZ2V0IGRlZXBlciBpbiB0aGUgZ2FtZSwgeW91IG5lZWQg
dG8gYmUgbW9yZSBhcm91bmQgdGhlIHpvbmUsIG9idmlvdXNseSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtKdXN0IHdhbnRlZCB0byBsaW1pdCB3YWxrcywgZ2V0IGFoZWFkIG9mIGd1eXMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIGZlZWwgdmVyeSBjb25maWRlbnQgZXZlcnkgdGltZSBJIGdvIG91dCB0aGVyZSBy
aWdodCBub3cuIEp1c3QgbXkgYWJpbGl0eSB0byBnZXQgZGVlcCBpbnRvIGdhbWVzLCB0aGF0JiM4
MjE3O3Mgd2hlcmUgSSB3YW50IHRvIGNvbnRpbnVlIG9uIGtlZXBpbmcgbXkgZm9jdXMgd2l0aCwg
YXR0YWNraW5nIHRoZSBzdHJpa2Ugem9uZSBhbmQganVzdCB1dGlsaXppbmcgYWxsIG15IHBpdGNo
ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CcmFkbGV5LCBhIDYtZm9vdC0xLCAyMjUtcG91bmQgbGVmdC1oYW5k
ZWQgaGl0dGluZyBmaXJzdCBiYXNlbWFuLCBtYWRlIGl0IDEtMCBpbiB0aGUgZm91cnRoLCBsYXVu
Y2hpbmcgYSBvbmUtc3RyaWtlIGZhc3RiYWxsIGhpZ2ggb2ZmIHRoZSBpbmZsYXRhYmxlIHNsaWRl
IG9uIHRoZSBwYXRpbyBiZXlvbmQgcmlnaHQgZmllbGQsIHByb2plY3RlZCBhdCA0NDcgZmVldCwg
Zm9yIGhpcyBlaWdodGggaG9tZSBydW4uPC9wPjxwPkJyYWRsZXkgd2VudCAyLWZvci0zIHdpdGgg
YSB3YWxrLCBkcml2aW5nIGluIHRoZSBmaW5hbCBydW4gd2l0aCBhbiBSQkkgc2luZ2xlIHVwIHRo
ZSBtaWRkbGUgaW4gdGhlIGVpZ2h0aC48L3A+PHA+TGluYXJlcyAoMC0xKSByZWxpZXZlZCBQYW5u
b25lIGFuZCBhbGxvd2VkIGEgZG91YmxlIGJ5IFJpY2tsZXMgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBkcm9wcGVk
IGZvdWwgYmFsbCBhbmQgdHdvIHdhbGtzLCBsb2FkaW5nIHRoZSBiYXNlcy48L3A+PHA+QW5nZWxv
IE1vcmEsIHdobyB3ZW50IDMtZm9yLTQsIHF1aWNrbHkgY2xlYXJlZCB0aGVtLCByaXBwaW5nIGEg
dGhyZWUtcnVuIGRvdWJsZSB0byB0aGUgZ2FwIGluIHJpZ2h0IGNlbnRlciBmb3IgYSAzLTEgbGVh
ZC48L3A+PHA+VGhlIEZpZ2h0aW4gUGhpbHMgYWRkZWQgYW5vdGhlciB3aGVuIE9zbWVsIEFndWls
YSBkb3VibGVkIGFuZCBzY29yZWQgb24gTWl0Y2ggV2FsZGluZyYjODIxNztzIHNpbmdsZSBpbiB0
aGUgZWlnaHRoLjwvcD48cD5UaGUgRHVja3Mgc2NvcmVkIHR3aWNlIGluIHRoZSBlaWdodGggb24g
RnJhbmNpc2NvIE1lamlhJiM4MjE3O3Mgc2FjcmlmaWNlIGZseSBhbmQgQnJhZGxleSYjODIxNztz
IHNpbmdsZS48L3A+PHA+Q2hpc2VuaGFsbCByZWhhYjwvcD48cD5Mb25uaWUgQ2hpc2VuaGFsbCB3
ZW50IGhpdGxlc3MgYXQgZGVzaWduYXRlZCBoaXR0ZXIgaW4gZm91ciBhdC1iYXRzIGluIGhpcyB0
aGlyZCBnYW1lIGluIEFrcm9uLiBCYXR0aW5nIHNlY29uZCwgaGUgZmxpZWQgb3V0IHRocmVlIHRp
bWVzIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IHN3aW5naW5nLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBvdXRmaWVsZGVy
IHdhcyBwbGFjZWQgb24gdGhlIDctZGF5IGNvbmN1c3Npb24gZGlzYWJsZWQgbGlzdCBvbiBNYXkg
MjgsIHJldHJvYWN0aXZlIHRvIE1heSAyMi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhvdWdodCBJIHB1dCBz
b21lIGdvb2Qgc3dpbmdzIG9uIGJhbGxzIHRvZGF5LCYjODIyMTsgQ2hpc2VuaGFsbCBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2FzbiYjODIxNzt0IGFibGUgdG8gaGVscCB0aGUgdGVhbSBidXQgSSBmZWx0IE9LLiAm
IzgyMjA7PC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGZlZWwgYW55IGFmdGVyIGVmZmVj
dHMuICYjODIyMDtOb3RoaW5nIGJlc2lkZXMgbm9ybWFsIGZhdGlndWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LjwvcD48cD5DaGlzZW5oYWxsIHNhaWQgaGUgd291bGQgY29tbXVuaWNhdGUgd2l0aCB0aGUgSW5k
aWFucyBhZnRlciB0aGUgZ2FtZSBidXQgdGhlIG5leHQgc3RlcCB3YXMgeWV0IHRvIGJlIGRldGVy
bWluZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.