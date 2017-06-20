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Minor-League report

Fightin Phils 6, RubberDucks 4: Early deficit too much to overcome for Ducks

Beacon Journal staff report

Published: June 20, 2017 - 09:58 PM | Updated: June 21, 2017 - 09:15 AM
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