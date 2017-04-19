Fightin’ Phils 8, RubberDucks 6: Four-run sixth dooms Ducks

PHA+RmlnaHRpbiYjODIxNzsgUGhpbHMgOCwmIzgyMzI7UnViYmVyRHVja3MgNjwvcD48cD5ZaG94
aWFuIE1lZGluYSwgWXUtQ2hlbmcgQ2hhbmcgYW5kIEJvYmJ5IEJyYWRsZXkgZWFjaCBoaXQgYSBz
b2xvIGhvbWUgcnVuIGFuZCBNaWtlIFBhcGkgaGl0IGEgdHdvLXJ1biBob21lIHJ1biBmb3IgdGhl
IFJ1YmJlckR1Y2tzIGluIGFuIDgtNSBFYXN0ZXJuIExlYWd1ZSBsb3NzIHRvIHRoZSBob3N0IFJl
YWRpbmcgRmlnaHRpbiYjODIxNzsgUGhpbHMgb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+VGhlIER1Y2tzICgz
LTkpIGhhZCBhIDMtMiBsZWFkIGFmdGVyIHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIHNpeHRoIGlubmluZywgYnV0
IHJlbGlldmVyIERhdmlkIFNwZWVyIGFsbG93ZWQgZm91ciBydW5zIGluIHRoZSBib3R0b20gaGFs
ZiBvZiB0aGUgaW5uaW5nIHRvIGdpdmUgdGhlIFBoaWxzICg1LTYpIHRoZSBsZWFkIGZvciBnb29k
LjwvcD48cD5TdGFydGluZyBwaXRjaGVyIEQuSi4gQnJvd24gYWxsb3dlZCB0d28gcnVucyBvbiBm
aXZlIGhpdHMgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgc2V2ZW4gdGhyb3VnaCBmb3VyIGlubmluZ3MgaW4gdGhl
IG5vIGRlY2lzaW9uLiBTcGVlciB0b29rIHRoZSBsb3NzLCBoaXMgZmlyc3Qgb2YgdGhlIHNlYXNv
bi48L3A+PHA+RnJhbmNpc2NvIE1lamlhIGhhZCBhbiBSQkkgc2luZ2xlIGFuZCBUeWxlciBLcmll
Z2VyIGFuZCBEb3Jzc3lzIFBhdWxpbm8gZWFjaCBoYWQgdHdvIGhpdHMgZm9yIHRoZSBEdWNrcy48
L3A+PHA+VGhlIER1Y2tzIHdyYXAtdXAgdGhlaXIgdGhyZWUtZ2FtZSBzZXJpZXMgYWdhaW5zdCB0
aGUgUGhpbHMgb24gV2VkbmVzZGF5IGF0IDY6MzUgcC5tLiBUaGUgRHVja3Mgd2lsbCByZXR1cm4g
aG9tZSBGcmlkYXkgdG8gYmVnaW4gYSB0aHJlZS1nYW1lIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBBbHRv
b25hIEN1cnZlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.