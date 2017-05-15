Flying Squirrels 3, RubberDucks 1: Ducks’ inability to get big hit wastes strong start by D.J. Brown

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWZ0ZXIgYSB3ZXQgd2Vla2VuZCwgdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIHdlcmUgaGFwcHkgdG8gYmUg
YmFjayBwbGF5aW5nIGJhc2ViYWxsIGF0IENhbmFsIFBhcmsgb24gTW9uZGF5LjwvcD48cD5VbmZv
cnR1bmF0ZWx5IGZvciB0aGUgRHVja3MsIGl0IGNhbWUgaW4gYSAzLTEgbG9zcyB0byBvcGVuIGEg
dGhyZWUtZ2FtZSBzZXJpZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgUmljaG1vbmQgRmx5aW5nIFNxdWlycmVscy48
L3A+PHA+VGhlIGZhY3QgdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzICgxNS0xOCkgcGxheWVkIHVuZGVyIHN1bm55
IHNraWVzIGluIDcyLWRlZ3JlZSB3ZWF0aGVyIHdhcyBhIHdlbGNvbWUgY2hhbmdlIHRvIHRoZSB3
ZWVrZW5kIHdoZW4gdHdvIGRvdWJsZWhlYWRlcnMgd2VyZSB3YXNoZWQgd2l0aCBvbmx5IG9uZSBn
YW1lIGV2ZW4gc3RhcnRlZC48L3A+PHA+Tm8gb25lIHdhcyBtYWtpbmcgZXhjdXNlcywgYnV0IHRo
ZSBmYWN0IHRoZSBEdWNrcyBnb3QgcmVhZHkgZm9yIHR3byBjb25zZWN1dGl2ZSAxNC1pbm5pbmcg
ZG91YmxlIGRpcHMgdGhhdCB3ZXJlIGV2ZW50dWFsbHkgd2FzaGVkIGF3YXkgY291bGQgaGF2ZSB0
YWtlbiBhIHRvbGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRvdWdoLCBidXQgaW4gbWlub3Ig
bGVhZ3VlIGJhc2ViYWxsIHlvdSBoYXZlIHRvIGV4cGVjdCBldmVyeXRoaW5nLCYjODIyMTsgUnVi
YmVyRHVja3Mgc3RhcnRlciBELkouIEJyb3duIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0byBjb21l
IGluIGV2ZXJ5IGRheSByZWFkeSB0byBwbGF5LiBJZiB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3QgZ28gaW4sIHlv
dSBoYXZlIHRvIGJlIHJlYWR5IHRoZSBuZXh0IHRpbWUgb3V0LiBJdCYjODIxNztzIHRvdWdoLCBi
dXQgd2UgaGFkIGd1eXMgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbiB0b2RheS4gVGhleSBzY29yZWQgc29t
ZSBydW5zIHRoYXQganVzdCBjb3VsZCBoYXZlIGVhc2lseSBnb25lIHRvIHNvbWVib2R5LiBJdCYj
ODIxNztzIGp1c3Qgb25lIG9mIHRob3NlIGRheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbG9zcyBydWlu
ZWQgYSBzb2xpZCBvdXRpbmcgYnkgQnJvd24sIHdobyBzZWVtcyB0byBoYXZlIHJpZ2h0ZWQgaGlt
c2VsZi48L3A+PHA+QnJvd24gKDAtMywgOC40MikgcGl0Y2hlZCA2JiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIGFu
ZCBnYXZlIHVwIHNpeCBoaXRzLiBIZSBnYXZlIHVwIHRocmVlIHJ1bnMgJiM4MjEyOyB0d28gZWFy
bmVkICYjODIxMjsgd2Fsa2VkIG9uZSBhbmQgc3RydWNrIG91dCBmaXZlLjwvcD48cD5UaGF0JiM4
MjE3O3MgYSBzaGFycCBjb250cmFzdCBmcm9tIGhpcyBwYXN0IHR3byBzdGFydHMuIDwvcD48cD5B
Z2FpbnN0IHRoZSBCb3dpZSBCYXlzb3gsIEJyb3duLCBhIHJpZ2h0LWhhbmRlciwgbGFzdGVkIDEm
Izg1MzI7IGlubmluZ3MgYW5kIGdhdmUgdXAgZWlnaHQgZWFybmVkIHJ1bnMgd2l0aCB0aHJlZSB3
YWxrcyBhbmQgbm8gc3RyaWtlb3V0cy4gPC9wPjxwPkhpcyBuZXh0IHN0YXJ0IHdhc24mIzgyMTc7
dCBtdWNoIGJldHRlci4gSGUgZ2F2ZSB1cCBuaW5lIGhpdHMsIHNldmVuIHJ1bnMgJiM4MjEyOyBz
aXggZWFybmVkICYjODIxMjsgYW5kIHdhbGtlZCBmb3VyIHdpdGggdHdvIHN0cmlrZW91dHMgb3Zl
ciB0aGUgY291cnNlIG9mIGZvdXIgaW5uaW5ncyBhZ2FpbnN0IHRoZSBUcmVudG9uIFRodW5kZXIu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBsb2NhdGVkIGhpcyBmYXN0YmFsbCBkb3duIGluIHRoZSB6b25lIG11
Y2ggYmV0dGVyIGFuZCBtaXhlZCBpdCB1cCBtdWNoIGJldHRlciwmIzgyMjE7IER1Y2tzIG1hbmFn
ZXIgTWFyayBCdWR6aW5za2kgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZmVsdCBsaWtlIGV2ZW4gd2hlbiBoZSB3
YXMgYmVoaW5kLCBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYWZyYWlkIHRvIHRocm93IGEgYnJlYWtpbmcgYmFs
bCBvciBjaGFuZ2UtdXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZGlmZmVyZW5jZSB3YXMgQW5kcmV3IFN1
YXJleiAoMy0zLCAzLjEyKS48L3A+PHA+VGhlIE5vLiA1IHByb3NwZWN0IGluIHRoZSBTYW4gRnJh
bmNpc2NvIEdpYW50cyBvcmdhbml6YXRpb24gYWNjb3JkaW5nIHRvIEJhc2ViYWxsIEFtZXJpY2Es
IFN1YXJleiBoYXMgaGFkIGFuIHVwLWFuZC1kb3duIHNlYXNvbiBzbyBmYXIuPC9wPjxwPlN1YXJl
eiwgYSBsZWZ0LWhhbmRlciwgaGFzIGhhZCBmb3VyIHN0YXJ0cyBpbiB3aGljaCBoZSYjODIxNztz
IGdpdmVuIHVwIGZvdXIgcnVucyBvciBtb3JlIGFuZCB0aHJlZSBvdXRpbmdzIGluIHdoaWNoIGhl
JiM4MjE3O3MgZ2l2ZW4gdXAgdHdvIHJ1bnMgb3IgbGVzcy48L3A+PHA+QWdhaW5zdCB0aGUgRHVj
a3MsIFN1YXJleiBsb29rZWQgbW9yZSBsaWtlIHRoZSAkMS4xIG1pbGxpb24gYXJtIHRoZSBHaWFu
dHMgc2lnbmVkLjwvcD48cD5TdWFyZXogcGl0Y2hlZCA2JiM4NTMyOyBpbm5pbmdzLCBnaXZpbmcg
dXAgb25lIHJ1biBvbiBmaXZlIGhpdHMgd2l0aCBzZXZlbiBzdHJpa2VvdXRzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SGUmIzgyMTc7cyBnb3QgYSBzbmVha3ksIGZpcm0gZmFzdGJhbGwgYW5kIGEgcGx1cyBzbGlk
ZXIsJiM4MjIxOyBCdWR6aW5za2kgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHRocmV3IGEgbG90IG9mIGdvb2Qg
c2xpZGVycyB0byBib3RoIGxlZnQtaGFuZGVycyBhbmQgcmlnaHQtaGFuZGVycyBhbmQga2VwdCB1
cyBvZmYgYmFsYW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoZW4gdGhlIER1Y2tzIHJlYWNoZWQsIHRoZXkg
Y291bGRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IGEgYmlnIGhpdC4gVGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIHdlcmUgMC1mb3It
OCB3aXRoIHJ1bm5lcnMgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbi4gPC9wPjxwPlRydWUgdG8gZm9ybSwg
aXQgZW5kZWQgd2l0aCBFcmljIEhhYXNlIHN0cmlraW5nIG91dCB3aXRoIHJ1bm5lcnMgb24gc2Vj
b25kIGFuZCB0aGlyZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGNvbWVzIGRvd24gdG8gdGltZWx5IGhpdHRp
bmcgYW5kIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkZWxpdmVyLCYjODIyMTsgQnVkemluc2tpIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSBwaXRjaGVkIHdlbGwuIFdlIGp1c3QgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCB0aGUgYmlnIGtu
b2NrIHdoZW4gd2UgbmVlZGVkIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Um9zdGVyIG1vdmU8L3A+PHA+TGVm
dC1oYW5kZXIgTHVpcyBMdWdvICgyLTEsIDEuOTEpIGhhcyBiZWVuIHJlaW5zdGF0ZWQgZnJvbSB0
aGUgdGVtcG9yYXJ5IGluYWN0aXZlIGxpc3QuIFJpZ2h0LWhhbmRlciBBcmdlbmlzIEFuZ3VsbyAo
MS0wLCAxLjUwKSBoYXMgYmVlbiB0cmFuc2ZlcnJlZCB0byBDbGFzcy1BIEx5bmNoYnVyZy4gQW5n
dWxvIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gc3RhcnQgaW4gb25lIG9mIHRoZSBkb3VibGVoZWFkZXJzIG92
ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgYWdhaW5zdCB0aGUgQmluZ2hhbXRvbiBSdW1ibGUgUG9uaWVzIHRoYXQg
d2VyZSByYWluZWQgb3V0LjwvcD48cD5VcCBuZXh0PC9wPjxwPk5pY2sgUGFzcXVhbGUgKDItMiwg
My4zOCkgaXMgdGhlIHNjaGVkdWxlZCBzdGFydGVyIGZvciB0aGUgRHVja3MgYWdhaW5zdCBGbHlo
aW5nIFNxdWlycmVscyByaWdodC1oYW5kZXIgU2FtIENvb25yb2QgKDEtMywgNC45MSkgYXQgQ2Fu
YWwgUGFyayBvbiBUdWVzZGF5LiBUaGUgMTA6MzUgYS5tLiBzdGFydCB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJz
dCBvZiB0d28gZWR1Y2F0aW9uIGRheXMgdGhpcyBob21lc3RhbmQuIDwvcD48cD48L3A+PHA+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.