Flying Squirrels 4, RubberDucks 2: Former Indians outfielder Jerry Sands hits deciding home run to beat Ducks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBwZXJmZWN0IHdlZWtlbmQgc2VyaWVzIGZvciB0aGUgUnViYmVyRHVja3Mgd2FzIHdpdGhp
biBncmFzcCBhZnRlciBzY29yaW5nIGEgZ2FtZS10eWluZyBydW4gaW4gdGhlIGVpZ2h0aCBpbm5p
bmcgU3VuZGF5LjwvcD48cD5CdXQgaW5zdGVhZCBvZiBhIHNlcmllcyBzd2VlcCwgdGhlIER1Y2tz
IHdlcmUgdmljdGltaXplZCBieSBhIGZvcm1lciBJbmRpYW5zIHBsYXllciBpbiBmcm9udCBvZiA1
LDUzMiBmYW5zIG9uIGEgc3VubnkgYWZ0ZXJub29uIGF0IENhbmFsIFBhcmsgaW4gQWtyb24uPC9w
PjxwPkplcnJ5IFNhbmRzLCB3aG8gaGl0IGZvdXIgaG9tZSBydW5zIGluIDUwIGdhbWVzIGFzIGFu
IG91dGZpZWxkZXItZmlyc3QgYmFzZW1hbiBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMgaW4gMjAxNSwgc2xhbW1l
ZCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgb2ZmIHRoZSBiYXR0ZXImIzgyMTc7cyBleWUgaW4gY2VudGVyIGZp
ZWxkIGluIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcgdG8gcHJvdmlkZSB0aGUgUmljaG1vbmQgRmx5aW5nIFNx
dWlycmVscyB3aXRoIGEgNC0yIHZpY3RvcnksIHNhbHZhZ2luZyBhIHdpbiBpbiB0aGUgZm91ci1n
YW1lIHNldC48L3A+PHA+VGhhdCBoYWx0ZWQgYSBmb3VyLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsgZm9y
IHRoZSBEdWNrcyAoNDktNDgpLCB3aG8gcmVib3VuZGVkIGZyb20gYSBzZWFzb24taGlnaCBzaXgt
Z2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrLjwvcD48cD5Ob3cgaW4gZm91cnRoIHBsYWNlIGluIHRoZSBFYXN0
ZXJuIExlYWd1ZSYjODIxNztzIFdlc3Rlcm4gRGl2aXNpb24sIHRoZSBEdWNrcyBjb250aW51ZSB0
aGVpciBob21lc3RhbmQgYXQgNzowNSBwLm0uIE1vbmRheSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCaW5naGFtdG9u
IFJ1bWJsZSBQb25pZXMgdG8gc3RhcnQgYSBmb3VyLWdhbWUgc2VyaWVzLjwvcD48cD5MZWZ0IGZp
ZWxkZXIgTHVpZ2kgUm9kJiMxNzM7cmlndWV6IHByb2R1Y2VkIGJvdGggcnVucyBmb3IgdGhlIER1
Y2tzIHdpdGggYSBsZWFkb2ZmIGhvbWUgcnVuIChoaXMgMTF0aCkgdG8gY2VudGVyIGluIHRoZSB0
aGlyZCBhbmQgYW4gUkJJIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgZWlnaHRoLCBhZGRpbmcgYSBzZXZlbnRoLWlu
bmluZyBkb3VibGUgaW4gZm91ciBhdC1iYXRzLiBCdXQgdGhleSBzdHJhbmRlZCAxMCBiYXNlIHJ1
bm5lcnMsIHRod2FydGluZyBzZXZlcmFsIHNjb3Jpbmcgb3Bwb3J0dW5pdGllcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0xvdCBvZiBydW5uZXJzIG9uIGJhc2UsIHJ1bm5lcnMgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbiAm
IzgyMTI7IHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGtpbmQgb2Ygb3VyIEFjaGlsbGVzJiM4MjE3OyBoZWVs
LCYjODIyMTsgRHVja3MgbWFuYWdlciBNYXJrIEJ1ZCYjMTczO3ppbnNraSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
V2hlbiB3ZSB0eXBpY2FsbHkgbG9zZSBhIGdhbWUsIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgcmVhc29uIHdo
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkMuSi4gSGlub2pvc2EsIHdobyB3ZW50IDQtZm9yLTUsIGhpdCBhIG9u
ZS1vdXQgc2luZ2xlIGluIHRoZSBuaW50aCBmb3IgdGhlIEZseWluZyBTcXVpcnJlbHMuIFdpdGgg
dHdvIG91dHMgYW5kIGEgb25lLWJhbGwgY291bnQsIFNhbmRzIGhpdCBoaXMgZ28tYWhlYWQgYmxh
c3Qgb2ZmIHJlbGlldmVyIE5laWwgSG9sbGFuZCAoMy0xKS48L3A+PHA+SXQgd2FzIGhpcyBzZWNv
bmQgaG9tZXIgb2YgdGhlIHNlcmllcyAmIzgyMTI7IGFuZCBzZWFzb24gJiM4MjEyOyBzaW5jZSBz
aWduaW5nIHdpdGggdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gR2lhbnRzIGluIEp1bmUuIFNhbmRzLCBhIDI5
LXllYXItb2xkIHJpZ2h0LWhhbmRlZCBoaXR0ZXIsIGhhcyBwbGF5ZWQgcGFydHMgb2YgZml2ZSBz
ZWFzb25zIGluIHRoZSBtYWpvcnMuPC9wPjxwPlR5bGVyIEN5ciAoNC0xKSwgd2hvIGdhdmUgdXAg
dGhlIHR5aW5nIHJ1biBpbiB0aGUgZWlnaHRoLCByZXRpcmVkIHRoZSBEdWNrcyBpbiBvcmRlciBp
biB0aGUgbmludGgsIHN0cmlraW5nIG91dCB0aGUgc2lkZS48L3A+PHA+RHVja3MgbGVmdC1oYW5k
ZXIgVGhvbWFzIFBhbm5vbmUgYWxsb3dlZCB0d28gcnVucyBvbiBzaXggaGl0cyBpbiB0aGUgZmly
c3QgZml2ZSBpbm5pbmdzLCBpbmNsdWRpbmcgQnJhbmRvbiBCZWRuYXImIzgyMTc7cyBzb2xvIGhv
bWUgcnVuIChoaXMgZmlyc3QpIGluIHRoZSBmb3VydGguIEhlIHN0cnVjayBvdXQgc2V2ZW4sIGZp
dmUgaW4gdGhlIGZpcnN0IHR3byBpbm5pbmdzLCBhbmQgd2Fsa2VkIG9uZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlIGhhZCByZWFsbHkgZ29vZCBjb21tYW5kIG9mIGV2ZXJ5dGhpbmcgZWFybHkgb24sJiM4MjIx
OyBCdWQmIzE3Mzt6aW5za2kgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZW4gaGUgaGFkIGEgbGl0dGxlIHRyb3Vi
bGUgZ2V0dGluZyB0aGUgZmFzdGJhbGwgd2hlcmUgaGUgd2FudGVkIHRvLiBQaXRjaCBjb3VudCBn
b3QgdXAgb24gaGltIGEgbGl0dGxlIGJpdCB0aGVyZSBieSB0aGUgZmlmdGggaW5uaW5nIHNvIHdl
IGhhZCB0byBnZXQgaGltIG91dCBvZiB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBhbm5vbmUsIG9uZSBv
ZiBmb3VyIER1Y2tzIGluIHRoZSByZWNlbnQgRUwgQWxsLVN0YXIgR2FtZSwgYWxsb3dlZCBoaXMg
Zmlyc3QgaG9tZXIgc2luY2UgbGF0ZSBNYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBnZXR0aW5nIG15
IGZhc3RiYWxsIGJ5IGd1eXMsIEkgd2FzIGxvY2F0aW5nIGl0IGluIGdvb2Qgc3BvdHMsJiM4MjIx
OyBQYW5ub25lIHNhaWQuICYjODIyMDtQdXQgYSBjb3VwbGUgb2YgdGhvc2UgZ3V5cyBhd2F5IHdp
dGggY3VydmViYWxscy4gSnVzdCBhdHRhY2tpbmcgd2VsbCAmIzgyMTI7IEkgYWx3YXlzIGRvICYj
ODIxMjsgYSBjb3VwbGUgc3RyaWtlb3V0cywgZ290IG15c2VsZiBvdXQgb2YgYSBjb3VwbGUgamFt
cyB3aXRoIHRoZW0uIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBmZWVsIG15IGJlc3Qgb3ZlcmFsbC4g
SSB3YXMgYSBsaXR0bGUgdGlyZWQuIFRoYXQgd2VhdGhlciBvdXQgdGhlcmUgd2FzIGEgbGl0dGxl
IGRpZmZlcmVudC4gSXQgd2FzIHByZXR0eSBodW1pZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPll1IENoYW5nIHJp
cHBlZCBhIG9uZS1vdXQgZG91YmxlIG9mZiB0aGUgcmlnaHQgZmllbGQgd2FsbCBpbiB0aGUgRHVj
a3MmIzgyMTc7IGVpZ2h0aC4gSGUgYWR2YW5jZWQgdG8gdGhpcmQgb24gYSBncm91bmRvdXQgYmVm
b3JlIERvcnNzeXMgUGF1bGlubyB3YWxrZWQuIFJvZHJpZ3VleiB0aGVuIGxpbmVkIGEgc2luZ2xl
IHRvIHJpZ2h0LCBjaGFzaW5nIGhvbWUgQ2hhbmcgdG8gbWFrZSBpdCAyLTIuPC9wPjxwPkFmdGVy
IHJlY292ZXJpbmcgZnJvbSBhIGhhbWF0ZSBmcmFjdHVyZSBpbiBoaXMgd3Jpc3Qgc3VmZmVyZWQg
aW4gdGhlIHNwcmluZywgUm9kcmlndWV6IGRpZG4mIzgyMTc7dCBwbGF5IGhpcyBmaXJzdCBnYW1l
IHVudGlsIE1heSAxMSBhbmQgc3RydWdnbGVkIGVhcmx5LiBUaGUgd3Jpc3Qgd2FzIGEgbGl0dGxl
IHNvcmUgYXQgZmlyc3QsIGhlIHNhaWQsIGJ1dCB0aGF0IGhhcyBzaW5jZSBzdWJzaWRlZC48L3A+
PHA+SGUgYnJva2Ugb3V0IHdpdGggYSBiaWcgc2VyaWVzIGFnYWluc3QgdGhlIFBvcnRsYW5kIFNl
YSBEb2dzIGluIGVhcmx5IEp1bmUgYW5kIGhpdCBzZXZlbiBob21lIHJ1bnMgdGhhdCBtb250aC4g
SGUgcmFpc2VkIGhpcyBhdmVyYWdlIHRvIC4yNzIgd2l0aCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBlZmZvcnQg
YW5kIG5vdyBoYXMgMjkgUkJJLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.