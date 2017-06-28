All CATEGORIES
☰ Menu

Minor League report

Four RubberDucks selected to play in Eastern League All-Star Game

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 28, 2017 - 10:36 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe30cut_01 Tony Dejak - AP
Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers - 10:12 PM

CLEVELAND: Corey Kluber of June 2017 has looked an awful lot like Corey Kluber of October 2016.

prep30cut_02
High school football: Daishawn Brimage joins list of East players heading to UA - 10:45 PM
tsider30cut
Indians report: Trevor Bauer relying on fastball-curveball mix with positive results - 10:11 PM
MLB notebook: Nationals shortstop Trea Turner has broken right wrist, no return date - 11:04 PM
golf30cut_02
Golf roundup: Chella Choi, Amy Yang tie for lead at KPMG Women’s PGA Championship - 10:45 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next