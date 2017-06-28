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Minor League report

Four RubberDucks selected to play in Eastern League All-Star Game

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 28, 2017 - 10:36 PM
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