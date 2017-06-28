Four RubberDucks selected to play in Eastern League All-Star Game

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm91ciBSdWJiZXJEdWNrcyB3aWxsIGpvaW4gNDQgb3RoZXIgcGxheWVycyBpbiB0aGUgRWFz
dGVybiBMZWFndWUgQWxsLVN0YXIgR2FtZSBzY2hlZHVsZWQgZm9yIEp1bHkgMTIgaW4gTWFuY2hl
c3RlciwgTi5ILjwvcD48cD5DYXRjaGVyIEZyYW5jaXNjbyBNZWppYSAmIzgyMTI7IHdobyBpcyBo
aXR0aW5nIGEgbGVhZ3VlLWxlYWRpbmcgLjM1MiAmIzgyMTI7IGhpZ2hsaWdodHMgYSBSdWJiZXJE
dWNrcyBjb250aW5nZW50IHRoYXQgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBpbmZpZWxkZXIgWXUtQ2hlbmcgQ2hh
bmcgYW5kIHBpdGNoZXJzIFRob21hcyBQYW5ub25lIGFuZCBDYW1lcm9uIEhpbGwuIDwvcD48cD5U
aGV5JiM4MjE3O2xsIHBsYXkgb24gdGhlIFdlc3Rlcm4gRGl2aXNpb24gdGVhbSBhbG9uZ3NpZGUg
c2VsZWN0aW9ucyBmcm9tIHRoZSBBbHRvb25hIEN1cnZlLCBFcmllIFNlYVdvbHZlcywgUmljaG1v
bmQgRmx5aW5nIFNxdWlycmVscywgSGFycmlzYnVyZyBTZW5hdG9ycyBhbmQgQm93aWUgQmF5IFNv
eC4gVGhlIG9wcG9zaW5nIEVhc3Rlcm4gdGVhbSBjb21iaW5lcyBwbGF5ZXJzIGZyb20gdGhlIFJl
YWRpbmcgRmlnaHRpbiYjODIxNzsgUGhpbHMsIFRyZW50b24gVGh1bmRlciwgQmluZ2hhbXRvbiBS
dW1ibGUgUG9uaWVzLCBQb3J0bGFuZCBTZWEgRG9ncywgSGFydGZvcmQgWWFyZCBHb2F0cyBhbmQg
TmV3IEhhbXBzaGlyZSBGaXNoZXIgQ2F0cy48L3A+PHA+TWVqaWEgYW5kIFBhbm5vbmUgZWFybmVk
IHRoZWlyIGFsbC1zdGFyIGJlcnRocyB0aHJvdWdoIHRoZSBmYW4gdm90ZSwgYW5kIGxlYWd1ZSBt
YW5hZ2VycyBhbmQgdGVhbSBwZXJzb25uZWwgcGlja2VkIEhpbGwgYW5kIENoYW5nLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7UmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgZm9yIHRoZSBmb3VyIGd1eXMgdGhhdCB3ZXJlIG5hbWVkIHRv
IHRoZSBBbGwtU3RhciB0ZWFtIHRvZGF5LCYjODIyMTsgRHVja3MgbWFuYWdlciBNYXJrIEJ1ZHpp
bnNraSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIHdob2xlIHRlYW0mIzgyMTc7cyB3b3JrZWQgaGFyZCwgYnV0
IGdsYWQgdGhhdCB0aGUgb3RoZXIgY29hY2hlcyBhbmQgbWVkaWEgZmVsdCB0aGF0IHRob3NlIGd1
eXMgd2VyZSBkZXNlcnZpbmcgYW5kIGhhcHB5IGZvciB0aGVtLCBwcm91ZCBmb3IgdGhlbS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc3ByZWFkIGFyb3VuZCBhIGxpdHRsZSBiaXQuIFdlIHdpc2gg
YWxsIG91ciBndXlzIGNvdWxkIFttYWtlIGl0XSwgYnV0IG9idmlvdXNseSB5b3UgY2FuIG9ubHkg
Z2V0IHNvIG1hbnkuIFdlJiM4MjE3O3JlIGFwcHJlY2lhdGl2ZSBvZiB0aGUgb25lcyB0aGF0IGVh
cm5lZCB0aGUgcmlnaHQgdG8gYmUgbmFtZWQuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+TWVqaWEgaXMgdGhlIElu
ZGlhbnMmIzgyMTc7IHRvcCBwcm9zcGVjdCBhbmQgaXMgaW4gaGlzIGZpcnN0IHNlYXNvbiBpbiBE
b3VibGUtQS4gTGFzdCBzZWFzb24sIGhlIHB1dCB0b2dldGhlciBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBiYXNl
YmFsbC1iZXN0IDUwLWdhbWUgaGl0dGluZyBzdHJlYWsgd2l0aCB0aGUgSGlnaCBDbGFzcyBBIEx5
bmNoYnVyZyBIaWxsY2F0cy4gPC9wPjxwPlBhbm5vbmUgKDMtMSkgaGFzIHRvc3NlZCAzMCYjODUz
MTsgaW5uaW5ncyBmb3IgdGhlIER1Y2tzIHdpdGggYSAyLjAxIEVSQSwgYW5kIGFsc28gcGl0Y2hl
ZCAyNyYjODUzMjsgaW5uaW5ncyBmb3IgdGhlIEhpbGxjYXRzIGluIGZpdmUgc3RhcnRzLiBIZSBy
ZWNlaXZlZCBhIG5vLWRlY2lzaW9uIFR1ZXNkYXkgZm9yIHNpeCBpbm5pbmdzIG9mIHdvcmsgYWdh
aW5zdCB0aGUgU2VhV29sdmVzLiA8L3A+PHA+SGlsbCBoYXMgdGhyb3duIDQxJiM4NTMyOyBpbm5p
bmdzIG9mIHJlbGllZiBmb3IgdGhlIER1Y2tzIHRoaXMgc2Vhc29uLCBhbGxvd2luZyAxNSBydW5z
IGFuZCAzMyBoaXRzLiBJbiBzZXZlbiBhcHBlYXJhbmNlcyBpbiBNYXksIGhlJiM4MjE3O3MgYWxs
b3dlZCBqdXN0IHRocmVlIGVhcm5lZCBydW5zIGFuZCBoYXMgc3RydWNrIG91dCBuaW5lLiBIaXMg
c2Vhc29uIEVSQSBpcyAyLjYwLiA8L3A+PHA+Q2hhbmcgaXMgaGl0dGluZyAuMjE1IHRoaXMgc2Vh
c29uIGJ1dCBoYXMgdG90YWxlZCAxNyBob21lIHJ1bnMsIHdoaWNoIHJhbmtlZCBmb3VydGggaW4g
dGhlIGxlYWd1ZSBlbnRlcmluZyBXZWRuZXNkYXkuIEhlJiM4MjE3O3MgYWxzbyBmaWZ0aCBpbiBl
eHRyYSBiYXNlIGhpdHMgYXQgMzIsIGJ1dCBzZWNvbmQgaW4gc3RyaWtlb3V0cyB3aXRoIDgxLiA8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.