Four RubberDucks set for Eastern League All-Star Game

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXMgdGhlIEFsbC1TdGFyIGJyZWFrIGhpdHMsIHRoZSBSdWJiZXJEdWNrcyBmaW5kIHRoZW1z
ZWx2ZXMgb25lIGdhbWUgYmVoaW5kIHRoZSBBbHRvb25hIEN1cnZlIGFuZCBCb3dpZSBCYXlzb3gg
Zm9yIGZpcnN0IHBsYWNlIGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIExlYWd1ZSBXZXN0ZXJuIERpdmlzaW9uLjwv
cD48cD5UaGF0IGhhc24mIzgyMTc7dCBnb25lIHVubm90aWNlZCBhcyBmb3VyIER1Y2tzIHdpbGwg
aGVhZCB0byBOZXcgSGFtcHNoaXJlIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgYXQgNzow
NSBwLm0uIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+Rmlyc3QteWVhciBwbGF5ZXJzIEZyYW5jaXNjbyBNZWpp
YSwgWXUgQ2hhbmcgYW5kIFRob21hcyBQYW5ub25lIHdpbGwgam9pbiBzZWNvbmQteWVhciB2ZXRl
cmFuIENhbWVyb24gSGlsbCBpbiB0aGUgZ2FtZSwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBwbGF5ZWQgaW4gTm9y
dGhlYXN0IERlbHRhIERlbnRhbCBTdGFkaXVtIGluIE1hbmNoZXN0ZXIsIE4uSC48L3A+PHA+QXMg
dGhlIHJldHVybmluZyBjaGFtcGlvbnMsIER1Y2tzIG1hbmFnZXIgTWFyayBCdWQmIzE3Mzt6aW5z
a2kgYW5kIGhpcyBjb2FjaGluZyBzdGFmZiB3aWxsIGJlIHRoZXJlIGFzIHdlbGwgYW5kIHdpbGwg
Y29hY2ggdGhlIFdlc3Rlcm4gRGl2aXNpb24uPC9wPjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvb2sgYXQg
d2hhdCBlYWNoIHBsYXllciBicmluZ3MgdG8gdGhlIHRhYmxlOjwvcD48cD5GcmFuY2lzY28gTWVq
aWE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Qb3NpdGlvbjogPC9zdHJvbmc+Q2F0Y2hlcjwvcD48cD48c3Ryb25n
PkJhdHMvVGhyb3dzOiA8L3N0cm9uZz5TL1I8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DcmVkZW50aWFsczogPC9z
dHJvbmc+QWZ0ZXIgcGxheWluZyBpbiB0aGUgRnV0dXJlcyBHYW1lIG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQs
IE1lamlhLCAyMSwgbGVhZHMgdGhlIGxlYWd1ZSBpbiBiYXR0aW5nIGF2ZXJhZ2UuIEhlIGhhcyBu
aW5lIGhvbWUgcnVucyBhbmQgMzQgUkJJIHdpdGggYW4gb24tYmFzZSBwZXJjZW50YWdlIG9mIC4z
ODIsIHdoaWNoIGlzIHRpZWQgZm9yIGZpZnRoIGluIHRoZSBsZWFndWUgYW5kIGlzIHNlY29uZCBp
biB0aGUgV2VzdGVybiBEaXZpc2lvbiBiZWhpbmQgdGhlIEJvd2llIEJheXNveCYjODIxNztzIEF1
c3RpbiBXeW5ucy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SdWJiZXJEdWNrcyBtYW5hZ2VyIE1hcmsgQnVkJiMx
NzM7emluc2tpOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyB0aGUgbW9zdCBjb25zaXN0ZW50
IGhpdHRlciBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIHRoaXMgd2hvbGUgeWVhciBmcm9tIGEgYmF0LXRvLWJhbGwg
c3RhbmRwb2ludC4gSGUmIzgyMTc7cyBtYWtpbmcgZ3JlYXQgcHJvZ3Jlc3MgYmVoaW5kIHRoZSBw
bGF0ZSBhbmQgaGFzIGEgZ3JlYXQgYXJtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+WXUgQ2hhbmc8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5Qb3NpdGlvbjogPC9zdHJvbmc+U2hvcnRzdG9wPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmF0cy9UaHJv
d3M6IDwvc3Ryb25nPlIvUjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNyZWRlbnRpYWxzOiA8L3N0cm9uZz5Qb3dl
ciBoYXMgbmV2ZXIgYmVlbiBhIHF1ZXN0aW9uIHdpdGggQ2hhbmcsIDIxLiBIZSBoYXMgMzIgaG9t
ZSBydW5zIGluIHRoZSBsYXN0IHllYXIgYW5kIGEgaGFsZiBhbmQgaGFzIDE5IHRoaXMgc2Vhc29u
LiBUaGF0IG51bWJlciBwdXRzIGhpbSBpbiBhIHRpZSBmb3Igc2Vjb25kIGluIHRoZSBsZWFndWUg
d2l0aCB0aGUgRXJpZSBTZWFXb2x2ZXMmIzgyMTc7IENocmlzdGluIFN0ZXdhcnQgYW5kIGlzIG9u
ZSBiZWhpbmQgdGhlIFJlYWRpbmcgRmlnaHRpbiBQaGlscyYjODIxNzsgTWl0Y2ggV2FsZGluZy4g
SGlzIDUwIFJCSSByYW5rIGVpZ2h0aCBpbiB0aGUgRUwgYW5kIHRyYWlsIG9ubHkgQm9iYnkgQnJh
ZGxleSAoNTkpIG9uIHRoZSB0ZWFtLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJ1ZHppbnNraTogPC9zdHJvbmc+
JiM4MjIwO0hlIGhhcyBzaG93biBhIGxvdCBvZiBwb3dlciB0aGlzIHllYXIgd2l0aCBoaXMgYmF0
LiBIZSBoYXMgcmVhbGx5IGltcHJvdmVkIGhpcyBnYW1lIGxhdGVyYWxseSBvbiBkZWZlbnNlIGFz
IHdlbGwgYXMgZ2V0dGluZyB0byBiYWxscyBhbmQgbWFraW5nIHBsYXlzIG9uIHRoZSBydW4uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5DYW1lcm9uIEhpbGw8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Qb3NpdGlvbjogPC9zdHJvbmc+
UmVsaWVmIHBpdGNoZXI8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXRzL1Rocm93czogPC9zdHJvbmc+Ui9SPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+Q3JlZGVudGlhbHM6IDwvc3Ryb25nPkEgYmFjayBvZiB0aGUgYnVsbHBlbiBo
dXJsZXIsIEhpbGwsIDIzLCBsZWFkcyB0aGUgRHVja3Mgd2l0aCBzaXggc2F2ZXMuIFRoYXQgcmFu
a3MgMTB0aCBpbiB0aGUgbGVhZ3VlLiBIZSBoYXMgYWxsb3dlZCB0d28gb3IgbW9yZSBlYXJuZWQg
cnVucyBvbmx5IHR3aWNlIHRoaXMgc2Vhc29uIGFuZCBoYXMgYmxhbmtlZCBvcHBvbmVudHMgMTQg
dGltZXMuIEhlIGxlYWRzIHRoZSBSdWJiZXImIzE3MztEdWNrcyBpbiBob2xkcyAoMykgYW5kIHNw
b3J0cyBhIDMtMyByZWNvcmQgd2l0aCBhIDIuNjYgRVJBLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJ1ZHppbnNr
aTogPC9zdHJvbmc+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgb3VyIG1vc3QgY29uc2lzdGVu
dCByZWxpZXZlciBvdmVyIHRoZSBjb3Vyc2Ugb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gSGUgaGFzIG11Y2ggYmV0
dGVyIGNvbW1hbmQgb2YgdGhlIGZhc3RiYWxsIGRvd24gaW4gdGhlIHpvbmUgYW5kIGhhcyBhIGRl
dmFzdGF0aW5nIGJyZWFraW5nIGJhbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9tYXMgUGFubm9uZTwvcD48
cD48c3Ryb25nPlBvc2l0aW9uOiA8L3N0cm9uZz5TdGFydGluZyBwaXRjaGVyPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+QmF0cy9UaHJvd3M6IDwvc3Ryb25nPkwvTDwvcD48cD48c3Ryb25nPkNyZWRlbnRpYWxzOiA8
L3N0cm9uZz5DYWxsZWQgdXAgb24gTWF5IDUsIHRoZSBDYXJvbGluYSBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIE1v
bnRoIGluIEFwcmlsIHN0YXJ0ZWQgdGhlIHNlYXNvbiBieSBub3QgYWxsb3dpbmcgYW4gZWFybmVk
IHJ1biBpbiBoaXMgZmlyc3QgMzQmIzg1MzE7IGlubmluZ3MgYmV0d2VlbiB0aGUgTHluY2hidXJn
IEhpbGxjYXRzIGFuZCB0aGUgRHVja3MuIFBhbm5vbmUsIDIzLCBzcG9ydHMgYSA0LTEgd2l0aCBh
IDIuMzkgRVJBIHdpdGggNTkgc3RyaWtlb3V0cyBpbiA2NCBpbm5pbmdzIHdpdGggdGhlIER1Y2tz
IGFuZCBpcyA2LTEgd2l0aCBhIDEuNjcgRVJBIGFuZCA5OCBzdHJpa2VvdXRzIG92ZXJhbGwgdGhp
cyBzZWFzb24uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QnVkemluc2tpOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7SGUgY2Ft
ZSBmcm9tIEx5bmNoYnVyZyB3aXRoIGEgMi0wIHJlY29yZCBhbmQgMC4wMCBFUkEgYW5kIGhhcyBi
ZWVuIG9uZSBvZiBvdXIgdG9wIHR3byBzdGFydGluZyBwaXRjaGVycyBzaW5jZSBqb2luaW5nIHVz
LiBIZSBpcyBhIGdyZWF0IGZhc3RiYWxsIHBpdGNoZXIgYW5kIGhhcyBjb21tYW5kIG92ZXIgZXZl
cnl0aGluZyBlbHNlLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.