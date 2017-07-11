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RubberDucks

Four RubberDucks set for Eastern League All-Star Game

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 11, 2017 - 02:49 PM
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Akron RubberDucks Francisco Mejia connects on a single against the Harrisburg Senators, June 14, at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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