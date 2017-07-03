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RubberDucks 8, Baysox 6 | Details C5

Independence Day has special meaning for RubberDucks manager Mark Budzinski after playing in baseball’s World Cup just months after Sept. 11 attacks

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 3, 2017 - 07:58 PM | Updated: July 4, 2017 - 10:04 AM
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Akron RubberDucks manager Mark Budzinski gets ready to throw batting practice at Canal Park in April 2017 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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