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Indians starter Danny Salazar pitches pain-free simulated game at Canal Park

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 27, 2017 - 12:04 AM | Updated: June 27, 2017 - 02:11 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar delivers in the first inning of a game against the Tampa Bay Rays in May 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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