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RubberDucks

International experience gives RubberDucks second baseman Tyler Krieger a leg up

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 6, 2017 - 05:33 PM
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Akron RubberDucks's Tyler Krieger hits sacrifice fly against the Trenton Thunder in the third inning of agame April 10 at Canal Park in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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