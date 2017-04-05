All CATEGORIES
☰ Menu

Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 05:31 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

baseball06cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians - 7:19 PM

Play Ball!

cavs05cut_01
Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double
University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program
Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks - 5:31 PM
Indians notebook: Corey Kluber expected to be fine for next start; Yandy Diaz sends ball to his mom in Cuba
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next