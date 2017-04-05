All CATEGORIES
☰ Menu

Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 05:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

RubberDucks Julian Merryweather delivers to an Altoona Curve batter in the first inning of an Eastern League game on July 6, 2016, at Canal Park in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs06cut_01 Charles Krupa - AP
Cavaliers 114, Celtics 91: LeBron James’ dazzling second-quarter effort shows who’s boss in Eastern Conference showdown

BOSTON: LeBron James may have picked up a little something about smokescreens from the master when he nearly landed in Patriots coach Bill Belichick’s lap on his last visit to TD Garden.

field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark
baseball06cut_03
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians
ducks06cut_1
Expectations sky high as defending Eastern League champion RubberDucks prepare to open 2017 season
zmen06cut_1
University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next