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Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 05:31 PM
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RubberDucks Julian Merryweather delivers to an Altoona Curve batter in the first inning of an Eastern League game on July 6, 2016, at Canal Park in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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